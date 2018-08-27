Предложения общественного движения «Патриоты Великого Отечества» по пенсионной реформе

Сразу после озвучивания планов так называемой «Пенсионной реформы», предложенной правительством, Президиум ЦК ПВО сделал четкое и ясное заявление, в котором назвал «предложенные изменения пенсионного законодательства недопустимыми, несущими в себе угрозу социальной стабильности и будущему нашего государства». Сегодня мы считаем необходимым более подробно изложить нашу позицию и изложить альтернативные предложения по изменению пенсионного обеспечения граждан России.



В чем опасность предлагаемой правительством «пенсионной реформы»

Сообщение о грозящей бюджету, стране и государству катастрофе, чуть ли не самый главный аргумент инициаторов повышения срока выхода на заслуженный отдых. Но откуда взяться этой катастрофе? Ведь не далее, чем три года назад прошла очередная «пенсионная реформа» и осуществляли её те же люди, которые сегодня ссылаются на приближающуюся катастрофу. Возникает резонный вопрос: катастрофа теперь грозит пенсионной системе именно оттого, что она пережила несколько реформ? Ведь три года назад, нам тоже говорили о необходимости и полезности изменений. Теперь, спустя несколько лет, вдруг выясняется, что никакой пользы от той реформы нет. Сегодня все возникающие вопросы (трудоустройство 60-летних, меры по увеличению продолжительности жизни, переобучение, новые дополнительные рабочие места) обещают решить «по ходу дела».

Самая большая опасность в предлагаемой «пенсионной реформе» в том, что она буквально разрывает общество на две неравные части, выкапывая невидимый «ров» между народом и властью! Мы помним, что случилось с Советским Союзом, когда народ потерял чувство сопричастности к происходящему в государстве и перестал доверять властям. При этом вполне обоснованную тревогу и беспокойство у нас вызывает тот факт, что фактическим инициатором «пенсионной реформы» является Международный валютный фонд (МВФ), следование рекомендациям которого ни одну страну ещё до добра не доводило.

Нужна альтернатива предложениям правительства

Наше общество нуждается не просто в позиции «против», а в альтернативных предложениях, которые бы показывали иной путь решения имеющихся проблем, помогли «склеить» общество и сделать устойчивым к внешним воздействиям наш государственный механизм.

Как нам многократно рассказали, единственным побудительным мотивом для реализации предложений правительства Д.А. Медведева в пенсионной сфере является якобы существующая нехватка денежных средств в Пенсионном фонде. Если это так, то проблема недостаточности средств может быть решена, в принципе, только двумя способами:

Найти новые поступления в пенсионный фонд. Сократить расходы на выплату пенсий, то есть сократить количество выплат, что в итоге означает сокращение количества людей, получающих пенсию.

Правительство идет по самому простому для себя пути – путем простого увеличения пенсионного возраста. Этот путь мы считаем в корне неправильным. Так как правительством совершенно не рассматриваются варианты поиска дополнительных поступлений в Пенсионный фонд.

В заявлении Президиума ЦК ПВО от 19.06.2018 г. дословно указано «только очень существенный рост пенсий может рассматриваться, как побудительный мотив изменения срока выхода на пенсию, как стартовая точка для общественной дискуссии». Это определяет первичность постановки такого вопроса – что необходимо предпринять для очень существенного увеличения размера пенсионных выплат в краткосрочной и долгосрочной перспективах?

Именно существенный рост пенсий должен рассматриваться, как цель пенсионной реформы. По нашему мнению, ее целью должно стать кратное увеличение среднего размера страховой пенсии. В других вариантах никакой пользы от пенсионной реформы не будет, и она наоборот принесет очень существенный вред государству и обществу.

Какова же ситуация на сегодня? Какие способы существенного увеличения сборов в ПФ существуют в принципе, и какие из них должны использоваться, а от каких вреда будет больше, чем пользы?

Увеличение размера Минимального размера оплаты труда (МРОТ) => увеличивается общая база, с которой взимается сегодня 22% внос в ПФ. Мы считаем, что необходимо законодательно увеличивать МРОТ. Увеличение процентной ставки вноса в ПФ с 22% на большую величину, что дает рост объёма ПФ. Этот способ мы считаем невозможным и вредным – 22% отчислений и так заставляет многих платить и получать «серую» зарплату. Увеличение пенсионного возраста, которое предлагает правительство, что означает уменьшение количества граждан, получающих пенсию. (При этом понимая, что женщины живут в России дольше мужчин и именно они являются основными получателями пенсии, именно для женщин предлагается большое повышение пенсионного возраста (на 8 лет). Отмена выплаты пенсии работающим пенсионерам одновременно с введением надбавки к будущей пенсии за каждый отработанный год сверх возраста 55/60, что означает частичное уменьшение количества получающих пенсию пенсионеров. Именно такая система была в СССР. Достижение пенсионного возраста означает Право, а не обязанность выхода на пенсию. Сейчас человек автоматически получает пенсию, вне зависимости от того, работает он после наступления пенсионного возраста или нет. В СССР было не так: человек был вправе выбирать, работать ему дальше (получать зарплату) или выйти на пенсию и получать меньший доход. При этом государство регулировало специальными решениями сферы, где был дефицит кадров, и где можно было получать и пенсию и зарплату.

Считаем необходимым дополнить эту систему следующим пунктом: при наступлении пенсионного возраста человек делает выбор: либо получать пенсию, либо работать и получать зарплату. В случае, если он продолжает работу и не получает пенсию, тогда его будущая пенсия увеличивается по определенной схеме. Увеличение числа тех, кто работает, получает «белую зарплату» и отчисляет средства в ПФ.

Все вышеуказанные источники увеличения сборов в ПФ могут быть задействованы даже сегодня, в рамках существующих правил.

Проблемы с пенсионными деньгами запрограммированы экономическим курсом правительства

Если продолжать делать то, что предлагает и делает сегодняшнее правительство, то повышать возраст выхода на пенсию придется ещё не раз, при этом пенсия будет расти мизерно, а с учетом инфляции даже будет сокращаться. Дело в том, что в рамках сегодняшнего вектора развития экономики, который запрограммирован либерально-финансовым лобби в правительстве Д.А. Медведева, недостаток средств для выплаты пенсий запрограммирован изначально самой её структурой и озвучиваемыми приоритетами.

В чем же дело, где суть проблемы?

Если мы делаем изделие вручную, то наши трудозатраты (и их денежное выражение — зарплата) в одном изделии будут достаточно высокими. В случае изготовления изделия на высокопроизводительном станке, увеличивается доля расходов, связанная с машинами (электроэнергия, амортизация станка, техобслуживание, и т. д.). При этом доля человеческих трудозатрат, доля оплаты труда людей в каждом изделии уменьшается. Кроме этого, с помощью станка можно сделать гораздо больше изделий, чем вручную, что еще больше уменьшает трудозатраты на одно изделие потому, что вместо человека часть работы «делал» станок. Из этого можно сделать вывод, что в технологически развитом производстве в себестоимости произведенных товаров доля ЗП будет постоянно уменьшаться за счет снижения трудозатрат и роста производительности труда, связанного с ростом технической оснащенности производства. Этот процесс будет происходить гораздо быстрее, чем рост численности занятых в производстве (или рост их ЗП). Наоборот, численность занятых в производстве, будет сокращаться за счет использования новых технологий. Это означает автоматическое и постоянное сокращение выплат в Пенсионный фонд со стороны промышленности, ведь отчисления будут идти с постоянно уменьшающегося числа работников!

Мы должны исходить из реальной ситуации. Сегодня в нашей стране мы наблюдаем две противоположные тенденции. С одной стороны предприятия закрываются, с другой идет открытие новых производств. Сложно сказать какой процесс более масштабный, однако одно совершенно очевидно: на каждом открывшемся заводе или фабрике занято меньшее число рабочих, чем на таком же предприятии предыдущего технологического цикла. При этом и в дальнейшем будет идти открытие рабочих мест в промышленности с минимальной занятостью человека и максимальной занятостью машин.

Кто будет платить отчисления в пенсионный фонд в таком случае? Роботы?

Получается, что если исходить из идеи и убеждения правительства, что пенсионный фонд должен складываться исключительно, как сумма отчислений с зарплаты работающих в экономике страны, получается, что мы должны… сдерживать рост производительности труда, техническое развитие промышленности и надеяться на то, что возросшая в будущем численность населения, работая на примитивном, техологически отсталом производстве с низкой производительностью и с высокой долей трудозатрат, обеспечит пенсионные отчисления для будущих поколений!? Это какое-то средневековье, движение в прошлое и очередной тупик в будущем.

Отсюда мы приходим к выводу, который никак не хочет или не может осознать и озвучить правительство: источником пенсионных накоплений не могут быть только отчисления с заработной платы работника.

Но это только часть проблемы – ведь заявляя о стремлении к техническому прогрессу с одной стороны, с другой правительство постоянно инициирует в нашей экономике создание таких налоговых режимов, при которых вообще не платится никаких отчислений в пенсионный фонд! Не платят индивидуальные предприниматели (ИП), не платят так называемые «самозанятые».

Смотрим на перспективу предлагаемой нам либеральным правительством экономики: высокотехнологичные рабочие места (и все меньше пенсионных отчислений), расширение спектра легальных форм бизнеса, при которых вообще нет подобных отчислений. Итог развития экономики в таком русле предсказать несложно: через энное количество лет нам опять расскажут, что денег нет, и что опять надо повысить пенсионный возраст!

Тем более, что средства, собранные на пенсии сегодня активно расхищаются. Среди многих миллиардов выведенных из России в оффшоры средств, в том числе и деньги будущих пенсионеров. Очередной «эффективный менеджер», владелец сразу трех частных пенсионных фондов, бежит в Лондон, выводя с собой огромные средства. В рамках сегодняшнего либерального курса с этим ничего нельзя поделать, правительство просто разведет руками и скажет, что-нибудь про рынок и его невидимую руку. А потом… предложит повысить пенсионный возраст.

Складывается впечатление, что настойчивость и скорость протаскивания так называемой «пенсионной реформы» во многом вызвана тем, что значительная часть средств попросту украдена через систему частных пенсионных фондов, а пора выплат из них неизбежно наступает.

Если вы заинтересуетесь, какие гарантии возврата и сохранности пенсионных накоплений дают Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), то можете прочитать следующее:

«Гарантией безопасности граждан, доверивших свои денежные средства данной организации, является то, что если она не исполняет возложенных на нее обязанностей, Центральный банк вправе отозвать у нее лицензию».

Многих ли вкладчиков банков, лопнувших от управления «эффективными менеджерами», успокоил и удовлетворил такой способ гарантии средств, как отзыв лицензии у прогоревшей банковской организации?!

Какой тут напрашивается вывод? Негосударственные пенсионные фонды должны быть в нашей ситуации упразднены, иначе они становятся практически бесконтрольным каналом расхищения и создания колоссальных трудностей стране. Кто из граждан хочет дополнительно копить себе на старость, он имеет возможность это делать либо открыв счет в банке, либо участвуя в различных страховых программах. В таком случае это будет ответственность самого гражданина.

По той же самой причине, в связи с бесконтрольностью и возможностью тратить пенсионные деньги не по назначению, мы считаем, что Пенсионный фонд должен быть расформирован, а все обязательства по сбору средств и выплате пенсий должно взять на себя государство.

Нужно искать иные источники пополнения «котла» пенсионных выплат

Поскольку очевидно, что одни отчисления от ЗП не могут в долгосрочной перспективе быть единственным источником выплаты пенсий, необходимо срочно искать иные пути. В этой связи мы считаем, что источниками пополнения для выплаты пенсионного обеспечения могут быть, например, налоги на недра или на продажу полезных ископаемых страны (это народное достояние).

Если для того, чтобы в стране был социальный мир, снижено напряжение в обществе, а люди почувствовали на себе заботу руководства государства и были уверены в своем завтрашнем дне, нужна национализация природных ресурсов, значит нужно провести национализацию!

В целом «бухгалтерский подход» к выплате пенсий недопустим, так как пенсия является социальной гарантией государства, а не производной от математических операций, когда нет денег в бюджете – значит, не будет и пенсий!

Подведем итоги.

Предложения общественного движения «Патриоты Великого Отечества» (ПВО) по пенсионной реформе

1. Мы против предлагаемой правительством пенсионной реформы. Она не только не решает проблем существующей пенсионной системы, но вносит раскол в общество и в перспективе грозит серьезными социальными потрясениями.

2. Целью пенсионной реформы должно стать, как минимум двукратное увеличение среднего размера страховой пенсии.

Достойная пенсия – это достойная старость, достойная жизнь в России – это и есть путь к объединению русских. Россия должна стать примером социального государства, чтобы оторванные от нее части захотели вновь воссоединиться.

3. Упразднение Пенсионного Фонда России и негосударственных пенсионных фондов – передача функций по сбору и распределению пенсионных средств государству. В случае сохранения НПФ мы всегда будем сталкиваться с ситуацией, когда деньги на пенсии собранные частными лицами исчезают в оффшорах, а упразднение ПФ просто даст серьезную экономию пенсионных средств. Все отчисления гражданина на пенсию идут государству и именно оно, а не некие «эффективные менеджеры» гарантирует выплату ему пенсионного обеспечения.

4. Изменение существующей системы в части выплаты пенсий работающим пенсионерам, возврат в этой части к советской системе. Отмена выплаты пенсии работающим пенсионерам одновременно с введением надбавки к будущей пенсии за каждый отработанный год сверх возраста 55/60. Законодательное определение сфер (местностей), работая в которых человек получает и зарплату и пенсию.

5. Законодательное увеличение МРОТ считаем обязательным действием, которое немедленно приводит к увеличению сбора пенсионных отчислений.

6. В долгосрочной перспективе единственным позитивным способом увеличения пенсионных отчислений является увеличение количества трудящихся, делающих подобные отчисления. Государству следует направить основные усилия:

на меры по увеличению рождаемости, стимулированию воспитания большего количества детей в семье;

постепенное упразднение всех форм экономической деятельности в России, придерживаясь которых сегодня можно абсолютно легально не платить пенсионных отчислений;

введение ежегодного платежа для так называемых «самозанятых», которые не платят вообще никаких налогов. Сумма данного налога, который можно назвать «социальным налогом» должна исходить из минимальной суммы, которая отчисляется сегодня в ПФ исходя из минимальной оплаты труда. Введение подобного налога является не только справедливой мерой, так как «самозанятые» обязаны наравне со всеми содержать пенсионеров, но и позволит вывести из тени миллионы зарплат (раз налог все равно платится, смысл находиться в тени теряется);

выдача российского гражданства жителям Донбасса и другим представителям коренных народов России.

7. Отмена повышенных пенсий для госслужащих. Они должны получать пенсионное обеспечение на общих основаниях со всеми гражданами страны, тогда и решение проблем, мы уверены, станет более активным и быстрым.

8. Правительство обязано изыскивать дополнительные источники получения средств для выплаты пенсий, в том числе изменение плоской шкалы налогообложения, возврат в Россию похищенных и выведенных за рубеж средств частных пенсионных фондов, изменение налогообложения и национализация природной ренты.

Президиум ЦК ПВО

Источник: nstarikov.ru