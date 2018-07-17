Каннибалократия

Правительство Молдовы повысило пенсионный возраст ( https://rtr.md/novosti/obshhes… ) с 1 июля 2017 года — до 63 лет у мужчин и у женщин.

Президент Молдовы Игорь Додон назвал пенсионную реформу в Молдавии «социальным геноцидом» ( http://gagauzinfo.md/index.php… ) и заявил, что отмена пенсионной реформы – один из приоритетов его работы.

У многих в голове возникает непонимание, кто же в реальности координирует процесс повышения пенсионного возраста. Приведу небольшой обзор с активными ссылками.

МВФ, пенсионный возраст и все, все, все.

ИСТОРИЯ №2

2016 год. МВФ рекомендует ( https://finance.tut.by/news513… )Белоруссии повысить пенсионный возраст.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уточнил ( http://www.mk.ru/economics/201… ), что, по его мнению, МВФ не хочет «удушить» Белоруссию, однако требования фактически сводятся к этому. Он назвал условия МВФ для получения кредита унизительными и неприемлемыми:

«Нищим белорусский народ мы делать не имеем права».

И подписал указ ( https://www.rbc.ru/politics/11… ) о первом этапе повышения пенсионного возраста — на три года.

В 2018 году готовится новый указ ( http://www.pravo.by/novosti/ob… ) об очередном этапе повышения пенсионного возраста в Белоруссии.

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ИСТОРИЯ № 3

2016 год. МВФ требует от Украины ( https://korrespondent.net/ukra… ) повысить пенсионный возраст.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал пенсионную реформу «шоковой» ( https://interfax.com.ua/news/g… ) и заявил, что Международный валютный фонд настаивает на повышении пенсионного возраста, хотя он видит, что пенсионная реформа не решит проблем Пенсионного фонда:

"Я не знаю по каким соображениям МВФ настаивает, чтобы мы повысили пенсионный возраст… По моему убеждению, есть много альтернативных возможностей, которые позволили бы наполнить Пенсионный Фонд", — утверждает Рева.

3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 6614 ( https://regnum.ru/news/2329827… ), которым внедряется пенсионная реформа,значительно увеличивающая трудовой стаж при выходе на пенсию, но повышать пенсионный возраст отказалась еще в течение 10 лет. ( http://news.ua/economics/reva-… )

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ИСТОРИЯ №4

2017 год. МВФ порекомендовал ( https://rg.ru/2017/05/19/mvf-p… ) поднять пенсионный возраст в России.







Премьер-министр Дмитрий Медведев: «Нам рано или поздно придется принимать решение о том, чтобы пенсионный возраст увеличивать. Во всем мире растет продолжительность жизни, растет и возраст выхода на пенсию. Это объективный процесс».

14 июня 2018 года в Госдуме на обсуждении законопроекта ( http://tass.ru/ekonomika/52924… ) о повышении пенсионного возраста Дмитрий Медведев:

«Законодательное регулирование пенсионной сферы будет приведено в соответствие с международным законодательством. Пора это сделать»

Проект закона о повышении пенсионного возраста будет в ближайшее время внесен ( http://tass.ru/ekonomika/52924… Это уже произошло. – М.З.) в Госдуму.

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Кто-то наверняка уверен, что виноват Медведев и душат только нас. Но все немного сложнее.

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ИСТОРИИ № 5, 6, 7 и т.д.

МВФ считает ( http://bloknot.ru/v-mire/mvf-p… ), что Германия должна повысить возраст выхода на пенсию до 67 лет.







МВФ требует ( https://espanarusa.com/ru/news… ) от Испании повышения пенсионного возраста.

В Великобритании пенсионный возраст повысят ( https://theuk.one/pensionnyj-v… ) с 67 лет до 68.

Ведь по мнению главы Международного валютного фонда Кристин Лагард ( https://eadaily.com/ru/news/20… ), увеличение пенсионного возраста в Европе не должно остановиться на уровне 65 лет.





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PS. Я решила все-таки дополнить пост. Поскольку никаких иллюзий в отношении будущего у меня нет. Целенаправленный конец социального государства наблюдается во всем мире и во всех странах.

С 80-ых гг «институты свободного мира» начали активно продвигать контроль рождаемости, то есть в Европе стало рождаться все меньше и меньше детей, а население стало стареть. Сейчас в качестве оправдания для повышения пенсионного возраста эти же институты ссылаются на старение населения и недостаток работающих.

Почему-то предлагаемый МВФ всем странам цивилизационный путь развития даже не обсуждается, как будто он единственный. Но это очевидно не так.

И мне кажется, что если наше правительство будет безальтернативно продолжать идти по модели, предложенной МВФ, то через 30-40 лет мы и наши дети будут обладать не правом на пенсию, а правом платить за право оставаться в живых.



annatubten



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