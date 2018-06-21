МВФ, пенсионный возраст и все, все, все

Источник: annatubten.livejournal.com

У многих в голове возникает непонимание, кто же в реальности координирует процесс повышения пенсионного возраста. Приведу небольшой обзор с активными ссылками.



ИСТОРИЯ № 1.

2016 год. МВФ рекомендует Молдове увеличить пенсионный возраст.

Президент Молдовы Игорь Додон назвал пенсионную реформу в Молдавии «социальным геноцидом» и заявил, что отмена пенсионной реформы – один из приоритетов его работы.

Правительство Молдовы повысило пенсионный возраст с 1 июля 2017 года — до 63 лет у мужчин и у женщин.

ИСТОРИЯ №2.

2016 год. МВФ рекомендует Белоруссии повысить пенсионный возраст.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уточнил, что, по его мнению, МВФ не хочет «удушить» Белоруссию, однако требования фактически сводятся к этому. Он назвал условия МВФ для получения кредита унизительными и неприемлемыми:

«Нищим белорусский народ мы делать не имеем права».

И подписал указ о первом этапе повышения пенсионного возраста — на три года.

В 2018 году готовится новый указ об очередном этапе повышения пенсионного возраста в Белоруссии.

ИСТОРИЯ № 3

2016 год. МВФ требует от Украины повысить пенсионный возраст.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал пенсионную реформу «шоковой» и заявил, что Международный валютный фонд настаивает на повышении пенсионного возраста, хотя он видит, что пенсионная реформа не решит проблем Пенсионного фонда: “Я не знаю по каким соображениям МВФ настаивает, чтобы мы повысили пенсионный возраст… По моему убеждению, есть много альтернативных возможностей, которые позволили бы наполнить Пенсионный Фонд“, — утверждает Рева.

3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 6614, которым внедряется пенсионная реформа,значительно увеличивающая трудовой стаж при выходе на пенсию, но повышать пенсионный возраст отказалась ещё в течение 10 лет.

ИСТОРИЯ №4

2017 год. МВФ порекомендовал поднять пенсионный возраст в России.

Премьер-министр Дмитрий Медведев: «Нам рано или поздно придется принимать решение о том, чтобы пенсионный возраст увеличивать. Во всем мире растет продолжительность жизни, растет и возраст выхода на пенсию. Это объективный процесс».

14 июня 2018 года в Госдуме на обсуждении законопроекта о повышении пенсионного возраста Дмитрий Медведев:

«Законодательное регулирование пенсионной сферы будет приведено в соответствие с международным законодательством. Пора это сделать»

Проект закона о повышении пенсионного возраста будет в ближайшее время внесен в Госдуму.

ИСТОРИИ № 5, 6, 7 и т.д.

МВФ считает, что Германия должна повысить возраст выхода на пенсию до 67 лет.

МВФ требует от Испании повышения пенсионного возраста.

МВФ требует поднять пенсионный возраст в Хорватии.

«Италия находится под давлением МВФ и ЕС, которые требуют пенсионной реформы», — заявляет Сильвио Берлускони в 2003 году, когда пенсионный возраст в Италии был 57 лет. В 2018 году — уже 65.7 лет.

В Великобритании пенсионный возраст повысят с 67 лет до 68.

Ведь по мнению главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, увеличение пенсионного возраста в Европе не должно остановиться на уровне 65 лет.

Видимо, поэтому в Литве уже говорят о грядущем повышении до 70 лет. Ведь балтийские страны традиционно идут впереди во всех социальных экспериментов.

Но МВФ занято не только Европой.

МВФ требует поднять пенсионный возраст в Тунисе.

МВФ требует поднять пенсионный возраст в Пакистане.

И так далее.

Все свои вопросы и пожелания отправляйте в МВФ по адресу:

PS Я решила все-таки дополнить пост. Поскольку никаких иллюзий в отношении будущего у меня нет. Целенаправленный конец социального государства наблюдается во всем мире и во всех странах.

С 80-ых гг «институты свободного мира» начали активно продвигать контроль рождаемости, то есть в Европе стало рождаться все меньше и меньше детей, а население стало стареть. Сейчас в качестве оправдания для повышения пенсионного возраста эти же институты ссылаются на старение населения и недостаток работающих.

Почему-то предлагаемый МВФ всем странам цивилизационный путь развития даже не обсуждается, как будто он единственный. Но это очевидно не так.

И мне кажется, что если наше правительство будет безальтернативно продолжать идти по модели, предложенной МВФ, то через 30-40 лет мы и наши дети будут обладать не правом на пенсию, а правом платить за право оставаться в живых.

Источник: nstarikov.ru