В США первые пенсии появились в 1935 году. Япония запустила пенсионную поддержку населения во время Второй мировой войны, однако по факту выплаты стали осуществляться лишь через 10-15 лет. Южная Корея стала выплачивать пенсии в 1988 году. В Китае всеобщих пенсионных выплат нет до сих пор.

В начале XX века пенсионные системы стали в массовом порядке распространяться по всем странам Европы. Так, в 1913 году Швеция на законодательном уровне закрепила систему выплат пенсий. Далее их примеру последовали Италия, Австрия, Голландия.

Историю пенсионной системы принято отсчитывать с XVIII-XIX веков. В то время шёл переход от государственного обеспечения отдельных малочисленных категорий государственных служащих к пенсионным механизмам, охватывающим всех граждан страны. Наиболее передовыми здесь были страны Европы — Франция, Великобритания и Германия, в которой появилась первая полномасштабная пенсионная система, благодаря реформам «железного канцлера» Отто Бисмарка. Вводилась реформа постепенно, предусматривая сначала финансовую поддержку больных и получивших увечья (с 1883 и 1884 годах), а затем уже всеобщее пенсионное обеспечение (с 1889 года).

Пенсионная система как социальный институт зародилась довольно давно. [ 1 ] Уже в Римской империи для легионеров были предусмотрены возможности обеспечения их благополучной старости — за счёт передаваемого во владение каждому легионеру надела захваченной в результате войн земли. Подобные пожизненные гарантии вводились в разных странах. Однако, мы будем рассматривать пенсионную систему с момента, когда она стала касаться всех граждан, а не только «особо отличившихся».

Если задать людям вопрос о назначении пенсионной системы, то большинство ответят в духе: «чтобы нам в старости было на что жить» . Это отчасти так, но лишь отчасти. Такое восприятие пенсионной системы не даёт ответа на вопрос о причинах изменения пенсионного возраста и многих других. В этой статье мы постараемся выявить истинные причины создания пенсионной системы, чтобы понимать назначение её реформ. И начнём мы с истории.



Пенсионная система в СССР, несмотря на особый политический путь страны, формировалась в русле общемировых тенденций, разве что только с существенным опозданием: в 1917 все пенсионные фонды были национализированы и содержание устанавливалось отдельным категориям граждан, список которых постепенно расширялся и в 1956 г. право на пенсию по старости получили все рабочие, а в 1964 г. — колхозники.



Пенсионная система в СССР, как и в других странах, строилась на перераспределительных принципах «солидарности поколений».

Чтобы правильно определить пенсионный возраст, в СССР в середине 1920-х годов было проведено исследование процесса старения и сопутствующего ему снижения трудоспособности. На основе полученных данных был сделан вывод «о значительном снижении трудоспособности… для основной массы рабочих и служащих: у мужчин в 60, а у женщин в 55 лет».



Поэтому уже первые советские постановления [ 7 ], регламентирующие назначение пенсий в 1930–1940-х годах, устанавливали привычный нам (биологическому виду homo sapiens) пенсионный возраст — с 60 лет для мужчин и с 55 для женщин. Более того, было оговорено «обязательное его (пенсионного возраста) постепенное понижение» в будущем на пять лет для каждого пола: до 55 лет у мужчин и до 50 лет у женщин.[ 2 ]

Положение рабочих того времени

Чтобы лучше понять причины, по которым вводилась пенсионная система в разных странах, давайте мысленно перенесёмся в период конца XIX — начала XX века.

Рабочий день на заводах и фабриках длятся по 14-16 часов. Широко используется женский и детский труд, который оплачивается ниже, чем мужской. Идёт массовое внедрение на производство машин и механизмов, которые были далеки от совершенства, что приводило к массовому увечью.



Законодательство об охране труда отсутствовало, или было в зачаточном состоянии. Заработная плата рабочих была низкой. Например, содержание 500 рабочих лесопильного завода стоило акционерам «Орлеса» 74 тыс., а ежегодный доход от эксплуатации их труда равнялся 600–700 тыс. рублей. [ 3 ]

Посмотрим на структуру управления тогдашнего общества. Кто писал законы в законодательных органах стран тех лет? Уж явно не представители рабочего класса, у которых было крайне мало шансов пробраться на верхние этажи социальной стратификации общества.



То есть, писала законы, формировала политические и экономические тренды, управляла социальными процессами исключительно «элита» того времени, то есть прямо или косвенно те люди, которые и кормились с доходов от тех фабрик и заводов, положение работников которых мы только что описали.

Законы тех лет «элита» писала для себя, закрепляя своё положение от посягательств недовольной толпы. И что же получается. «Элита» того времени жирует на труде большого числа работников, которые по 14-16 часов гнут спину на их заводах, рискуя здоровьем и жизнью за зарплату, на которую можно прокормить семью впроголодь, и вдруг в недрах этой самой «элиты» рождается идея о создании пенсионной системы, которая гарантирует всем пожизненное содержание после увечья и в старости? Откуда взялась эта любовь к широким людским массам, если до этого она как-то не особенно проявлялась?

Пенсионная система, как видно из истории, возникла не в одной отдельно взятой стране, это был глобальный тренд того времени, который был распространён на большинство развитых стран. Давайте мысленно встанем на позиции мировой глобальной элиты того времени и, смоделировав ситуацию, выскажем предположения, зачем же и была придумана пенсионная система.

Причины создания пенсионной системы

Итак, поставив себя на место мировой глобальной «элиты» того времени, нам видятся такие причины создания пенсионной системы:



Деньги. В пенсионные фонды отчисляются средства миллионов работников, а значит там скапливаются огромные суммы, которые можно так или иначе использовать в интересах тех, кто управляет этими фондами. К тому же пенсионные налоги — одни из самых легитимных для рабочих, а деньги не доживших до пенсии людей можно перераспределять по своему усмотрению.

Демография. Люди, уверенные, что их старость будет обеспечена, меньше рожают по причине того, что появляется гарантированный «кормилец» в старости.

Устойчивость управления государственной власти. Видя заботу о себе со стороны государства, люди доверяют дальнейшее управление обществом и лучше принимают решения государственных органов власти, в том числе и «не популярные».



Есть и другие причины, например — разрыв поколений, выражающийся в отсутствии необходимости проживать вместе нескольким поколениям родственников по причине появления «кормильца» для стариков в лице пенсионной системы. Но главными нам представляются выше перечисленные, разберём их подробнее.

Финансовые махинации

Общеизвестно, что пенсионные фонды в разных странах (в том числе и негосударственные) вкладывают средства в акции, зарабатывая на этом. Это их легитимная деятельность. Соответственно, получают либо доходы, которые распределяются руководством этих фондов (угадайте, в чьих интересах), либо убытки, которые ложатся частично на плечи рядовых пенсионеров, частично на плечи страховых компаний и государства.

Для «законного отъёма» средств существует множество способов, для которых закон — лишь инструмент, позволяющий всем всё объяснить и уйти от ответственности.

Так, «43 миллиона россиян, которые доверили накопительную часть будущей пенсии НПФ, государство снова «кинуло»: их накопления, принудительно изъятые в бюджет, возвращать не планируют. «Заморозка» сбережений, которую правительство обещало продлить ещё на два года, и из-за которой, собственно начало пенсионную реформу, уже не закончится никогда.



Правительство России «заморозит» формирование накопительной части пенсии россиян ещё до 2022 года. Напомним, что впервые Госдума ввела «заморозку» пенсионных накоплений граждан в 2014 году, тогда это объясняли огромным дефицитом Пенсионного фонда» [ 5 ].

В информационном поле регулярно всплывают скандалы, связанные с использованием средств пенсионных фондов разных стран. И думаем, всплывают лишь те, которые столь масштабны и очевидны, что скрывать их нет возможности. И думаем, это лишь вершина айсберга, а сколько «мелких» утечек совершается в процессе деятельности фондов, мало кто понимает. Есть ведь у фондов и текущие расходы.

Например, содержание зданий, штата сотрудников, другие административные расходы.

Пенсионная система и демография

Перейдём к демографии. Каждый может поинтересоваться, какова же была рождаемость в прошлые века и как она изменилась к нашему времени.



Иметь в семье 10 детей и больше — не считалось чем-то необычным. Можно назвать разные причины этого. И не развитые средства контрацепции, и патриархальные традиции, и чем только не объясняют.



Но нам кажется, одной из главных причин была забота людей о своей старости. И много детей — гарантия своей «пенсии». Примерно к середине XX века количество детей в семьях уменьшается, а сейчас многие воспринимают за норму иметь одного-двух детей в семье.

Если это сопоставить с мировыми трендами, которые направлены на сокращение населения Планеты для уменьшения на неё нагрузки, то представляется очевидным, что представители «элиты» уже пару веков назад задумались о мерах по сокращению рождаемости, и придумали пенсионную систему как одну из таких мер, проводимую в жизнь «гуманным» способом.

Устойчивость государственного управления

Теперь об устойчивости государственного управления. Понятно, что люди будут считать легитимной ту власть, которая заботится о народе. Будут поддерживать её, даже когда будут оглашаться «вынужденно непопулярные» решения.



Это довольно значимая причина введения пенсионной системы, ведь устойчивость по предсказуемости объекта управления — наиважнейший параметр в управлении. В конце XIX века назревали народные бунты, которые вспыхивали то тут, то там, и сделать ситуацию управляемой было важнейшей задачей «элиты» того времени.

Не всё коту масленица

Теперь выйдем из роли мировой глобальной управленческой «элиты» и посмотрим на пенсионную систему с другой стороны. А именно, представим себя выразителем интересов трудового большинства и опишем те позиции, которые работают на нас. Итак, пенсионная система решает следующие задачи:



Людям преклонного возраста обеспечивает средства для существования.

Даёт возможность пожилым людям посвятить часть своей жизни любимым занятиям, размышлениям «о жизни», поиску и продвижению в общество истинных целей и смыслов жизни.

Даёт возможность пожилым людям посвятить часть своей жизни воспитанию внуков, а именно передаче им опыта, знаний, нравственности.



Разберём теперь и эти пункты. Деньги, которые выплачиваются пенсионеру, безусловно освобождают его от необходимости переживать за их поступление в дальнейшем, что даёт некоторую стабильность и свободу выбора деятельности.

Следующий пункт. Говоря о продвижении в общество смыслов жизни, мы имели в виду вот что. Не все пенсионеры после выхода на заслуженный отдых занимаются выращиванием цветов на даче или просмотром сериалов по телевизору. Есть и такие, кто занимается научной работой.



Наше общество находится в кризисе во многом «благодаря» тому, что в кризисе находятся такие сферы науки как социология, психология, философия, через которые формируются цели и смыслы жизни.



Пожилой человек, имеющий жизненный опыт, свободное время, жизненные устремления которого не направлены на удовлетворение запросов «потребительского общества», имеет все шансы выйти на знания, которые помогут человечеству развиваться в правильном направлении, миновать все кризисы и построить новое общество.

Воспитание внуков. Здесь под воспитание мы имеем в виду не просто «посидеть с внуками, пока мама сбегает в магазин», а именно процесс передачи жизненно важной и управленчески значимой информации от старших поколений младшим. И пенсия здесь — зарплата за воспитание внуков и сохранение преемственности поколений.

Если посмотреть на информационное поле, которое формируют через фильмы, сериалы, клипы, песни, танцы и так далее, то можно увидеть тренды, которые некие силы продвигают в общество. Среди этих трендов и индивидуализм, и «child-free» (англ., буквально «свободный от детей»), и «бери от жизни всё», и так далее от потребительского отношения к жизни до разных половых извращений.



Всё это тем легче ляжет на неокрепшую психику новых поколений чем меньше в детстве прививались традиционные, базовые ценности. Люди пожилого возраста, имея представление о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо» не из фильмов, а из своего опыта, меньше подвержены влиянию этих трендов, продвигаемых в культуре общества.



При общении с внуками, они им передают представления о вечных ценностях, формируя их нравственность. Фактически между молодыми поколениями и ситуацией, при которой становится возможной вакханалия безудержного потребления на основе удовлетворения животных инстинктов стоит армия пенсионеров (армия — точное слово), направляя общество в сторону праведности.

Повышение пенсионного возраста

Согласно статистике, продолжительность жизни растёт. Вот данные Росстата по России [ 6 ]

Как видно из таблицы, средняя продолжительность жизни в России выросла со времён рубежа XIX-XX веков с примерно 30 лет до примерно 70. В других развитых странах цифры чуть больше. Что же происходит с возрастом выхода на пенсию в таких странах?

Как видите, возраст выхода на заслуженный отдых поднимают не только в России — это глобальный подход. Как же это повышение соотносится с теми целями, которые мы рассмотрели (со стороны глобальной мировой «элиты» и со стороны простых людей)? С повышением продолжительности жизни всё меньше достигаются цели заправил глобальной политики и всё больше — цели простого люда.



Промежуток времени, от момента, когда человек уже может не работать и получать пенсию и до момента физической немощности увеличился, что позволяет больше внимания уделять самообразованию, поиску смыслов жизни и воспитанию внуков, что идёт вразрез с интересами создателей пенсионной системы.

Отсюда выглядит логичным решение о поднятии возраста выхода на пенсию в развитых странах. А что же с деньгами? Нам объясняют необходимость повышения этого возраста увеличением «срока дожития» с соответствующим увеличением выплат из пенсионных фондов. Так ли это? Согласимся с тем, что финансовая нагрузка на фонды возросла.



Однако, что-то не слышно было предложений увеличить отчисления с работников для пополнения средств пенсионных фондов, сразу стали продвигать именно повышение возраста выхода на пенсию.

Возможно, для обоснования повышения сборов пришлось бы предоставлять расчёты с раскрытием всей финансовой отчётности, что открыло бы «неприятные» стороны деятельности фондов. Но думается, что всё же финансовая сторона вопроса — не главная. И всё дело в воздействии армии пенсионеров на общество.



Понимание этого, думаем, позволит в дальнейшем вести разговоры о параметрах пенсионной системы с позиции единого понимания с теми, кто ассоциирует себя (часто без всяких оснований) частью мировой глобальной «элиты». И противостояние с конкретными чиновниками, с пеной у рта доказывая ущерб своим интересам — не конструктивно, хотя отчасти и справедливо.

Наметившиеся тренды

В начале статьи мы предложили рассматривать пенсионную систему не как выдумку отдельно взятой страны, которую потом внедрили и многие другие, а как глобальный проект. Как же обстоят дела с управлением этим проектом с надгосударственного уровня? Конкретной международной структуры, которая курировала бы деятельность пенсионных систем разных стран нет. Но есть различные организации, которые не впрямую, а косвенно влияют на пенсионную политику разных стран, оказывая консультативную поддержку и выдавая рекомендации.



Из самых известных это — Международная Организация Труда (ILO — International Labor Organization в 1935 г. выступила инициатором создания координационной системы законодательств о пенсиях по старости, инвалидности и случаю потери кормильца [ 9 ]) и Международный Валютный Фонд (МВФ — в частности, именно он рекомендовал повысить пенсионный возраст в России и на Украине [ 8 ]).



После создания на какое-то время пенсионные системы разных стран обособились и прошли XX век своим путём. Но глобализация как объективный процесс оказывает своё влияние на многие сферы жизни общества, повлияла она и на пенсионную систему. Особую роль в этом сыграют бурно развивающиеся цифровые технологии.



Видится увеличение роли пенсионной системы в процессе управления народами. СНИЛС в России теперь выдаётся каждому гражданину с рождения, а это значит что пенсионный фонд становится одной из немногих государственных структур, в которую заведены данные всех людей страны.

На «Познавательном ТВ» имеется ролик, в котором автор говорит о роли номера СНИЛС в глобальном управлении.

И хотя мы не разделяем всех выводов автора, но то, что у пенсионных систем разных стран теперь есть все возможности для объединения в одну систему — он прав.

Заключение

Что же делать? Понимая интересы «бенефициаров» пенсионной системы, нужно стараться реализовать свои интересы. В будущем с развитием роботизации поменяются нормы трудовых отношений.



Армию высвобождаемых работников можно, конечно, содержать через выплату безусловного базового дохода (через ту же пенсионную систему), но лучше, совершенствуя этику взаимоотношений людей между собой и с объемлющими системами, сокращать продолжительность рабочего дня.

Обращаем внимание, что сокращать надо именно рабочий день, а не рабочую неделю через предоставление дополнительного выходного дня. Дополнительный выходной при нынешнем состоянии общества для многих может быть и, вероятнее всего, будет использован для участия в деградационных процессах. Дополнительные же часы каждый день можно использовать для занятий физкультурой, воспитания детей, чтения, саморазвития.

Но это дело хоть и не столь отдалённого, но всё же — будущего. Нам же нужно реализовывать в своих интересах те возможности, которые нам даёт пенсионная система. Прежде всего, нужно всячески создавать и поддерживать систему, в которой будет сохраняться связь поколений. Необходимы кружки, секции, творческие коллективы, где дети и пожилые люди будут совместно чем-то заниматься.



Юношеское стремление к познанию всего нового и опыт, соединившись вместе, дадут хороший результат. К этому, осязаемому результату в качестве «бонуса» будет прилагаться нравственное воспитание, которое будет воспринято молодыми людьми естественным образом, как сопутствующий эффект совместной деятельности. Кстати, в России есть для этого соответствующие структуры — советы ветеранов. Чем они занимаются?



Поют хором, устраивают встречи — посиделки, выставки рукоделия и тому подобное. Нет, мы не осуждаем такую деятельность, просто предлагаем вести её как часть более объемлющей задачи — работы с подрастающим поколением. А это — другие подходы, другое видение.

И другая грань. Если посмотреть на общество как на единый организм, то можно определить роли, которые играют люди разных поколений. Важно каждому осознавать свою личную миссию в этой жизни, но не менее важно осознавать миссию в рамках миссии своего поколения.

Сейчас всё большее число людей старшего поколения осваивают гаджеты и выходят в Интернет. И это хорошо. Предлагаем людям на пенсии (в меру своих возможностей) выходить за рамки той деятельности, которой они занимались всю трудовую жизнь.



Почувствовать свою долю вклада, которую в общее дело вносит старшее поколение. Внеся свой трудовой вклад в общее дело в молодом и зрелом возрасте, нужно продолжать вносить в общество вклад своего опыта, знаний, своей мудрости. Именно в этом заключается роль старшего поколения, а не в том, чтобы пересмотреть все сериалы и переполоть все грядки.

Объединившись с единомышленниками через Интернет, можно выходить на понимание многих проблем общества, распространять это понимание, предлагать свои решения различных вопросов, выходя на органы власти, используя свои возможности. Главное — нам всем следует понимать те роли, которые выполняют в обществе люди разных поколений. И ту роль, которую выполняют пожилые — трудно недооценить.



Всё, что они могут делать, является делом общественной и государственной важности. И финансовую заботу о выплате пенсий должно взять на себя государство, заложив на эти цели определённые параметры бюджета.

Материалы:

[ 1 ] http://pfr.pba.su/Content/Read/260

[ 2 ] https://fishki.net/2674608-istorija-pensij-v-rossii.html

[ 3 ] https://otvet.mail.ru/question/48717372

[ 4 ] https://aftershock.news/?q=node/479785&full

[ 5 ] https://svpressa.ru/economy/article/238589/

[ 6 ] https://ruxpert.ru/Статистика:Продолжительность_жизни_в_России

[ 7 ] http://istmat.info/node/49433

[ 8 ] https://www.gazeta.ru/business/2017/05/19/10682057.shtml

[ 9 ] http://www.conventions.ru/view_base.php?id=241

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