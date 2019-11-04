Политолог и экономист Михаил Делягин прокомментировал новую систему пенсионных накоплений, презентованную минфином и Центробанком России. При этом эксперт предупредил о ловушках — наша «пенсионная система заминирована». Он же отметил, что у банков этих ловушек нет.

Ранее представители Центробанка и минфина презентовали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Ожидается, что новый пенсионный продукт поможет гражданам нашей страны самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию.

Однако директор Института проблем глобализации, политолог и экономист Михаил Делягин с помощью простых подсчетов объяснил, что новая система будет выгодна разве что богачам и хорошо зарабатывающим людям. А вот для обычного народа, у которого и на еду-то еле денег наскребается, вряд ли она подойдет. «Шаг правильный, шаг хороший, шаг в правильном направлении, но никому, кроме чиновников, которые это делают, и очень богатых людей, которые уже не знают, что делать со своими деньгами, это не нужно», — поясняет экономист.

«Очень радует, что это касается именно дополнительной пенсии, а не государственной, — отметил Делягин. — То есть стимулирование того, что люди сами могут копить себе на пенсию».

Рассуждая о том, «какую часть населения это может теоретически коснуться», эксперт обратился к данным соцопросов. «У нас порядка 10 процентов населения является нищим, им не хватает текущих доходов на еду. По разным соцопросам, от 7 до 10 процентов. И ещё не менее 65 процентов — это люди бедные, которым хватает денег на еду и одежду, но не хватает денег на простую бытовую технику. То есть чтобы купить простую бытовую технику, им нужно копить, или брать кредиты, или у кого-то одалживать, у знакомых», — развивает свою мысль Делягин.

Экономист объясняет, что население России «прекрасно может копить себе деньги на пенсию в государственных банках». И в частных тоже.

«Возникает вопрос: чем же предпочтительнее вот эта накопительная система, вокруг которой столько шума? — поинтересовался собеседник Царьграда. — Нам говорят, что с 6 процентов доходов может даваться налоговое освобождение. Но для этого нужно, чтобы эти деньги были бы вообще».

Дальше — простой расчет. «Представьте себе, человек зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц. Суперхорошие деньги, восхитительные, можно позавидовать, — не удержался от иронии Делягин. — Шесть процентов, которые списываются, — это шесть тысяч рублей в месяц. Значит, 13 процентов, которые он экономит, составляют 780 рублей в месяц. В год порядка 10 тысяч, чуть больше. То есть он экономит порядка 10 тысяч. Это хорошо, если у него 100 тысяч доход».

Но экономист тут же уменьшает исходную сумму расчетов вдвое — до 50 тысяч — и уточняет, что уже с таким доходом человек накопить не сможет. А далее эксперт предупреждает о ловушках, которыми наша «пенсионная система заминирована». И добавляет, что у банков этих ловушек нет.

«Связываться с государством… Завтра я потеряю работу, например. А как докажу той же самой налоговой службе, что я потерял работу, а не ушел в тень? — задает логичный вопрос эксперт. — А никак не докажу, это будет дико сложная процедура».

Он же уточняет, что «самое главное заключается в том, что других преимуществ нет». «Нам милостью разрешили наследовать эти наши деньги, потому что раньше вклад в банке наследовался, пенсионный взнос не наследовался», — пояснил Делягин, из-за чего случился весь сыр-бор.

Собеседник указал и на еще одну немаловажную деталь: «Доходность пенсионных взносов ниже, чем вклад в том же самом Сбербанке», поскольку «ограничения на пенсионные взносы сильно выше». Да и управляющая компания, отмечает эксперт, берет себе больше, чем банк.

«Возникает вопрос: а зачем? А зачем мне с этим связываться? Если я буду жить не один год, а долго, то неэффективность управления пенсионными деньгами по сравнению с крупными банками мой налоговый вычет просто съест. Потому что в банке я буду иметь (доход) выше официальной инфляции, ниже реальной, но выше официальной. А в Пенсионном фонде я гарантированно буду иметь ниже официальной инфляции, — рассуждает Делягин. — Это даже не обсуждается. При том что там ведь есть дикое количество ловушек. Если я деньги перекладываю из одного банка в другой раз в год, не нарушая срока годового депозита, то мои проценты остаются мне. А если я перекладываю деньги чаще, чем раз в пять лет, то все мои проценты накопленные теряются. Подобного рода ловушек, которыми заминирована пенсионная система, в банковской системе нет. Банковскую систему все-таки создавали люди нормальные, которые хотели что-то сделать с ней».

Источник: https://nstarikov.ru/pensionnaja-sistema-zaminirovana-109939