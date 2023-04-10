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Поэзия Беллы Ахмадулиной / “Игра в бисер” с Игорем Волгиным / Телеканал Культура

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Поэзия Беллы Ахмадулиной. "Игра в бисер" с Игорем Волгиным
 

"Влечет меня старинный слог. Есть обаянье в древней речи. Она бывает наших слов и современнее и резче". Эпоха Беллы Ахмадулиной в русской поэзии длилась почти полвека.


Ток-шоу.

В студии четверо героев, среди которых философы, критики, писатели, актеры и режиссеры, обсуждают актуальные произведения мировой литературы.

Ведущий: Игорь Волгин

Когда мы говорим, что классика всегда современна, мы не задумываемся, что именно в художественном произведении, созданном десятилетия, а то и века назад, созвучно дню сегодняшнему, представлению современного человека о себе самом. Участники ток-шоу "Игра в бисер" с Игорем Волгиным пытаются найти ответы на этот вопрос и, заглянув в лучшие образцы мировой литературы, понять – кто мы и что мы.

По мнению создателей ток-шоу, "Игра в бисер" – это своеобразная игра ума для всех, кто ищет глубинную связь между событиями и явлениями; кто пытается обнаружить новый смысл в привычных взгляду вещах; кто воспринимает мировую литературу как уже написанную книгу, которую никто и никогда не постигнет до конца, но, тем не менее, каждое новое прочтение удивительно и откровенно.

В свое время роман Германа Гессе "Игра в бисер" стал откровением для читателей, которые вместе с героями книги прикоснулись к заветным тайнам Игры и узнали, что возможен некий абстрактный синтез искусства и точной науки, чувственного и материального, вечного и сиюминутного. В ток-шоу, также как и в романе, действие разворачивается вокруг "ордена интеллектуалов". В студии – четверо современных мудрецов, которые обсуждают одно из произведений мировой литературы и пытаются осуществить его проекцию на современную жизнь.

"Игра в бисер" удостоена Национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Дневное ток-шоу" в 2016 году.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=47tlPBnjYYg
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