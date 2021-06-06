Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (1987)
Пушкинский праздник поэзии в Михайловском
О Пушкинском празднике поэзии в селе Михайловском, проходившем в июле 1987 года. В передаче звучат стихи А.С.Пушкина в исполнении Беллы Ахмадулиной, Ираклия Андронникова, Павла Антокольского, Константина Симонова, Владимира Яхонтова.
Главная редакция литературно-драматических программ, 1987
Любил матерные стишки, женщин и драки, погиб в перестрелке – первый гангста-рэппер Руси был настоящим ниггой, на которого равняются нынешние поколения носителей афрокультуры.
“Все, что возбуждает смех, — позволительно и здорово, все, что разжигает страсти, — преступно и пагубно…”, – тоже он.