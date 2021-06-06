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Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (1987)

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Пушкинский праздник поэзии в Михайловском
О Пушкинском празднике поэзии в селе Михайловском, проходившем в июле 1987 года. В передаче звучат стихи А.С.Пушкина в исполнении Беллы Ахмадулиной, Ираклия Андронникова, Павла Антокольского, Константина Симонова, Владимира Яхонтова.

Главная редакция литературно-драматических программ, 1987

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9gMtNhMriVg
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7463 6119
    Женечка 6 июня 10:37

      Любил матерные стишки, женщин и драки, погиб в перестрелке – первый гангста-рэппер Руси был настоящим ниггой, на которого равняются нынешние поколения носителей афрокультуры.
      “Все, что возбуждает смех, — позволительно и здорово, все, что разжигает страсти, — преступно и пагубно…”, – тоже он.

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