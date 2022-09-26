На днях такая возможность появилась для нескольких сотен человек, которые пришли в клуб писателей ЦДЛ на литературно-музыкальные программы, завершающие проект «С Пушкиным в XXI век», который был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

– Каждый период, каждая эпоха отличаются своей общественной атмосферой, своим образом мыслей, своей речью, стилем речи. Своими образами. То, что нам оставил Пушкин, идет как бы центральной дорогой, а есть еще целая сеть дорог, которые рядом. Не пошли ли мы по этим обходным дорогам? – задается вопросом А. В. Панкова, директор Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей России, главный организатор проекта «С Пушкиным в XXI век».

Пушкин много писал о России, о русских, в иных творениях так припечатывал соплеменников, что мало не покажется. Но это, чтоб не забывали, сколь много им дано, как много важного им предстоит…

«Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы» – так называлась литературно-музыкальная композиция по гражданской лирике Пушкина и произведениям современных авторов, в проведении которой приняли участие народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов и народный артист России Валентин Клементьев, солистка театра «Новая опера им. Е. Колобова» Елена Терентьева, профессор Московской консерватории Полина Федотова и др. Режиссером интересного видео-показа стала Ирина Панкова.

Организаторы этого проекта отмечают: «Пушкинские произведения – не только лучшие учителя истории, они еще и воспитатели, которые формируют морально-нравственные качества: порядочность, честность, любовь к Родине, стремление к высоким идеалам в жизни. Пушкин в отечественной истории стал неопровержимым символом России, самым ярким и сильным отрицанием призыва отмены русской культуры».

Главная тема пушкинской «Полтавы», например, – судьба русского государства, способность русского народа отстоять свою самостоятельность в борьбе с сильнейшими противниками. Высокая цель, достигнутая с помощью стихотворной формы повествования.

«Сильна ли Русь?» Этот вопрос задает Александр Пушкин в своем стихотворении «Бородинская годовщина». И сам же положительно на него отвечает:

Сильна ли Русь? Война, и мор,

И бунт, и внешних бурь напор

Ее, беснуясь, потрясали —

Смотрите ж: всё стоит она!

Но и в самых лиричных, порой «домашних» стихах с печкой, лежанкой, коньками, санками, неудовольствием от противной погоды главный поэт России через двести лет после того, как положено перо, написавшее те стихи, умеет поддержать, направить читателя, когда тому самому непонятна его тоска, его сожаление о жизни, текущей не так, как надо:

Жизни мышья беготня…

Что тревожишь ты меня?

Что ты значишь, скучный шепот?

Укоризна, или ропот

Мной утраченного дня?

…По небу нехотя ползут волглые серые тучи, на той стороне окна долго держатся, не высыхая, острые капли дождя. Холодный сентябрь. Муторно? Нет.

«Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса…»

Ведь признаёт же Александр Сергеевич, что осенняя пора уныла, но тут же утешает: вглядитесь, красота какая! Любите так ее, как я люблю «пышное природы увяданье, в багрец и в золото одетые леса»…

А зима придет? Долгая, переменчивая русская зима. Ах, как ненавидели эти невыносимые российские холода наши многочисленные недруги, которых они накрыли при отступлении. А русским и они милы:

«Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,

На мутном небе мгла носилась;

Луна, как бледное пятно,

Сквозь тучи мрачные желтела,

И ты печальная сидела —

А нынче… погляди в окно:

Под голубыми небесами

Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит;

Прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.

Вся комната янтарным блеском

Озарена. Веселым треском

Трещит затопленная печь.

Приятно думать у лежанки.

Но знаешь: не велеть ли в санки

Кобылку бурую запречь?»

Позже установилась другая форма этого глагола – запрячь. Старую форму поэт услышал от какого-нибудь лихого ямщика или смирного конюха и пристроил в рифму к «печи». Но мы ведь понимаем, о чем речь. И школа, и Пушкин, и вся русская литература вручили нам неоценимый дар – чувство родного языка. Вместе с бессчетными сокровищами самого языка.

Впрочем, есть у поэта и трясущийся от страха ямщик. В «Бесах».

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Еду, еду в чистом поле;

Колокольчик дин-дин-дин…

Страшно, страшно поневоле

Средь неведомых равнин!

«Эй, пошел, ямщик!..» – «Нет мочи:

Коням, барин, тяжело;

Вьюга мне слипает очи;

Все дороги занесло;

Хоть убей, следа не видно;

Сбились мы. Что делать нам!

В поле бес нас водит, видно,

Да кружит по сторонам.

Посмотри: вон, вон играет,

Дует, плюет на меня;

Вон – теперь в овраг толкает

Одичалого коня;

Там верстою небывалой

Он торчал передо мной;

Там сверкнул он искрой малой

И пропал во тьме пустой»…

Алла Васильевна Панкова, главный организатор череды пушкинских праздников в ЦДЛ, как никто много делает для популяризации стихов, прозы, драматургии, публицистики, философии Пушкина (и других русских поэтов, конечно), но все равно недовольна собой: «Я погружаюсь все глубже и глубже в его творчество, но мне еще читать и читать, погружаться и погружаться…»

Она вышла на сцену сразу после профессионального, актерского прочтения стихотворения «Бесы», и именно поэтому ее мысли приняли совершенно определенное направление: ведущая обратила внимание на тридцатые годы XIX века, которые так и не переживет великий поэт. Он задумает жениться, уедет в Болдино, застрянет там из-за эпидемии холеры, напишет множество гениальных вещей, потом отправится домой, женится… А за окном – царствование Николая I, которое назовут временем реакции, засилья французского языка в речи дворян, придавленности общественной мысли, которая так цвела в декабристские времена. И Пушкин пишет в это время «Бесы», а в «Бесах» вкладывает в уста растерявшегося ямщика две коротких отчаянных фразы:

«Сбились мы. Что делать нам!»

Для ведущей программы Аллы Панковой – это повод, чтобы сказать, что совсем не случайная фраза «вкралась» в строфы, что Пушкин, возможно, этим стихотворением открыл для русской литературы страшную тему дьяволиады. Затем, вслед за Пушкиным, ею займется Лермонтов, потом Гоголь, конечно – Достоевский, другие писатели, чтобы спустя столетие эстафета дошла, наконец, до Михаила Афанасьевича Булгакова. Большие писатели объясняют соплеменникам, что бесы для русских должны стать синонимом всего самого опасного: человеконенавистничества, зависти, желания отнять, сбить с пути, и еще большой вопрос, смогли ли читатели прислушаться к мудрым советам…

– У Пушкина были очень яркие периоды вдохновения, которые нам трудно объяснить, – говорила мне А. В. Панкова в беседе после окончания программы. – «Бесы» – это 1830 год. Пушкин это стихотворение написал в Болдине, когда его мысли об Отечестве, о судьбе Отечества были наиболее для него значительными и важными. Для Пушкина весь этот период 1830-х годов как раз и омрачен был жесткой реакцией, и тем, что многие пушкинские единомышленники в это время оказались в разных местах. Пушкин был не только блистательным поэтом, но и журналистом. Он вел журнал «Современник». А каким он был прозаиком, эпиграммистом, драматургом! Чтобы Пушкин до нас доходил, хотя бы в малых формах, нужно, чтобы он звучал. «Звучи, божественный глагол…»

Александр Сергеевич хотел сначала написать несколько шутливое стихотворение, когда начал работать над «Бесами», хотел сюда привлечь и все те образы, которые есть в народном творчестве. И вдруг неожиданно вот эта его внутренняя забота, его внутренние размышления стали менять тему. Все начинается в песенном: «Мчатся тучи, вьются тучи…» И вдруг нахлынуло вот это: «Сбились мы. Что делать нам!». Мне кажется, это уже относилось именно к истории Отечества.

– У Пушкина не бывает случайных слов…

– Не бывает случайных образов, случайных слов, случайных настроений. Интонаций случайных не бывает. И, конечно, даже слова у него все не случайные, они все очень точные.

Но вот что нужно сказать. Мы сейчас хотели бы пройтись по школам с целой серией лекций о Пушкине со звучанием поэтического слова. А школы считают, что для учащихся язык Пушкина очень тяжел, архаичен. Слишком многое нужно объяснять. А ведь нужно выстраивать программу таким образом, чтобы творческое наследие было понятно современным детям.

Ольга Юрьевна Васильева, бывший министр просвещения, посвятила множество своих выступлений этой теме – комментированному чтению. К комментированному чтению нужно относиться очень серьезно. Общество меняется, у людей меняется так называемая культурная база. Детям и молодежи нужно пояснять произошедшие изменения.

Проект «Пушкин и XXI век» представляет собой ряд программ, посвященных темам, проблемам, над которыми работал поэт. Задача наша – еще и показать отклик на произведения Пушкина в произведениях различных видов искусств. И, конечно же, – созданию книги! Мы огромное внимание обращаем на издания пушкинских творений, которые у нас всегда великолепно оформлялись. У нас замечательная школа культуры художественного оформления книги. Мы всегда в нашей работе показываем на экране еще и лучшие полиграфические издания, и, конечно же, – книжные иллюстрации. Это работы и современных художников, и художников прошлого.

Мы показываем иконографию, делаем это на каждой программе, не только в ЦДЛ. Наш проект осуществляется и в Крыму, где мы проводим мероприятия уже в течение 8 лет, с наступлением «крымской весны». А в Центральном доме литераторов проходят основные наши программы…

У народного артиста России Дмитрия Певцова я спросила: «Дмитрий Анатольевич, вы очень заинтересованы этой темой, чувствуется, что вы Пушкина любите. А не знаете ли вы, как сделать так, чтобы и сегодняшние дети, и студенты с бо́льшим интересом относились к пушкинскому творчеству?»

– Это то же самое, что патриотизм. Чтобы любить свою страну, нужно не только в ней родиться и говорить по-русски, нужно еще знать ее историю. Чтобы понимать отчасти хотя бы, что такое Пушкин, надо понимать, что он сделал с русским языком. Как писали и говорили до него, вообще насколько была разноязыкая Россия по сословным признакам, по языку. Было много разных русских языков. Пушкин их собрал. И удивительный факт: то, что мы говорим на нашем языке, это отчасти, а может быть, и во многом заслуга Пушкина. Но об этом, увы, вряд ли кто говорит сегодня на уроках русского языка.

– Он не стеснялся даже простонародной речи…

– Именно. А в «Полтаве» сколько ее! Да и везде. Он собрал простонародную, городскую речь, собрал речь деревни, речь частушечную, совсем народную. Нужно детям объяснять, что он значит для русской литературы. И только потом уже начинать заставлять их читать произведения Пушкина. Конечно, важно рассказать, насколько глубоко он знал историю России, как работал над своими историческими произведениями – «Капитанская дочка», «Полтава» и так далее. Это важно понимать.

– Мне кажется, что, может быть, русские такие – не воинственные, но стойкие, побеждающие, потому что, начиная с Пушкина, а может быть, и раньше – с Тредиаковского, Ломоносова, Жуковского, мы умели историю, боль, страх, ужас сражений и победу в этих сражениях преобразовывать в поэзию. И это так понятно для школьников. Казалось бы, возьмите, да так и подайте…

– Мои родители – коммунисты. Я воспитывался в спортивной семье. 70 лет советская власть уничтожала веру в Бога. Даже возьмите наш язык: «слава богу», «господи, помоги», «на бога надейся, сам не плошай». У нас в языке осталось такое количество обращений к Богу!

– Даже простое спасибо – «спаси Бог». Спаси тебя Бог. А теперь у меня еще такое ощущение, что в наших солдатах Бог сидит внутри. Они, может, ни одной молитвы не знают, а Бог внутри них – пребывает.

– Конечно. Сейчас батюшки раздают знамена с ликом Спасителя, и все радуются, когда им достается. А вот в Голландии продается детская игрушка: две перекладинки, молоток, гвозди и фигурка Иисуса Христа. И называется «Распни Иисуса сам». Епископ Нарьян-Марский прислал это видео. И это Европа! О чем здесь говорить!? Вот до чего западные религии дошли. И об этом нужно рассказывать детям. Ничего, кроме православия, в духовном опыте нам и не нужно.

И то, что Россия жива, это, конечно, потому что она жива русским духом и православной верой. Я глубоко убежден, что Россия – это единственный повод и причина существования человеческой цивилизации. Не будет России с нашими просторами, количеством верующих людей – не будет ничего. Останутся Содом и Гоморра.

– Великие писатели умели сказать о чудесах нашего языка, о его развитии. А сейчас как будто все иссякло…

– 30 лет без собственной идеологии, с запрещением любой идеологии – они просто так не проходят. То, что сделали из нашего образования, то ничтожное количество времени, которое уделяется русскому языку, просто так не проходят. Я проводил в одной школе эксперимент. Одиннадцатый класс, продвинутая школа. Я взял около тридцати английских заимствований и просил ребят быстро их перевести на обычный русский язык. Они четверти слов не смогли перевести. Они понимают, что это обозначает, но не могут сказать по-русски. Они знают, что такое локация, питчинг, фейс-контроль, но не могут сказать об этом по-русски.

Иван Сергеевич Тургенев говорил: русский язык настолько богат и велик, что не надо заимствовать у тех, кто беднее нас.

У нас величайший язык! А потому так важны для нас сегодня такие проекты, как этот – «С Пушкиным в XXI век».





