Ко дню рождения Александра Пушкина. Возрождение Михайловского. Время. Эфир 6 июня 1976
Ко дню рождения Александра Пушкина. Возрождение Михайловского. Время. Эфир 6 июня 1976
Репортаж Нинель Шаховой о десятом Всесоюзном Пушкинском празднике поэзии, проходящем в Псковской области. Интервью литературоведа И.Андроникова и директора Мемориального музея-заповедника “Михайловское” С.Гейченко о восстановлении усадьбы Ганнибалов “Петровское”.
Информационный сюжет программы “Время”. Эфир 06.06.1976 г.
Главная редакция информации, 1976 г.
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