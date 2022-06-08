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Вне времени и пространства: В «Артеке» прошел литературный марафон «Пушкинские чтения»

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Международный детский центр «Артек» провел для детей очередное мероприятие – литературный марафон «Пушкинские чтения». Мероприятие приурочили к дню рождения великого поэта – 6 июня.

Александр Пушкин в свое время был прекрасным наездником и часто совершал верховые прогулки по узкой извилистой дороге в урочище Артек, чтобы любоваться окрестными пейзажами. Кстати, дорога, ведущая из оттуда к «носу» каменного Медведя еще в конце XIX века называлась Пушкинской.

Первыми чтения посетили отдыхающие, которых распределили в младшие отряды детского лагеря «Лазурный». Ребятам поведали о временах, когда Пушкина посещал Гурзуф, познакомили с современными изданиями с красочными картинками, а также архивными книгами, и даже устроили встречу с писателем и ученым Юрием Нечипоренко, который в 2018 году выпустил посвященную юности поэта книгу «Плыви, силач!».

Дети без умолку перечисляли знакомые с самого детства произведения Александра Сергеевича, обсуждали крымский период его творчества, знакомились с историей возникновения пушкинских мест и достопримечательностей, которые расположены в их лагере. Стихи великого поэта в России знает каждый без исключения. Кажется, они существуют вне времени и пространства.

«Международный детский центр всегда отмечает день рождения Пушкина не только потому, что он бывал в Гурзуфе и Артеке, а потому, что это великий поэт, его творчество испытано временем. Многие поколения его читали и будут всегда читать… Пушкин писал на русском, восхвалял русский язык, русскую природу  – это его отношение к родному краю мы сегодня стараемся передать детям», – рассказала заведующая библиотечным сектором МДЦ «Артек» Юлия Полищук.

Получив пищу для ума, ребята бегут забивать животы. В «Артеке» юных падаванов по системе «шведский стол» кормит комбинат питания. Кроме сбалансированного рациона, детям дают свежую крымскую клубнику и фрукты, которые дают силы и энергию для получения новых знаний. Польза клубники, кстати, была доказана группой калифорнийских специалистов. Они провели ряд опытов и выяснили, что в этой ягоде содержится мощный антиоксидант, который усиливает работу мозга. Питание в международном детском центре пятиразовое, на второй ужин здесь каждый вечер дают кисломолочные напитки (кефир, ряженка, йогурт) - для улучшения пищеварения. Так что комбинат питания продумал все мелочи и особенности растущих организмов школьников.

В литературном марафоне «Пушкинские чтения» приняли участие артековцы всех детских лагерей. Ребята написали письма Пушкину, поучаствовали в творческих конкурсах и познавательных викторинах, читали стихи и даже попробовали сочинить собственные.

 

Метки: Артек
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 9282 6934
    чужой 38 мин. назад

      Это какое то издевательство над детьми.
      На море в такую жару заставили читать.

      • 23012 21498
        жора шаповчужой 32 мин. назад

          А где написано в статье “на море в жару читали” или “на берегу моря у воды читали”, или по смыслу ? Или это Ваше воображение ? На чём основано такое Ваше умозаключение что “издевательство над детьми” ??

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