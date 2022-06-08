Международный детский центр «Артек» провел для детей очередное мероприятие – литературный марафон «Пушкинские чтения». Мероприятие приурочили к дню рождения великого поэта – 6 июня.



Александр Пушкин в свое время был прекрасным наездником и часто совершал верховые прогулки по узкой извилистой дороге в урочище Артек, чтобы любоваться окрестными пейзажами. Кстати, дорога, ведущая из оттуда к «носу» каменного Медведя еще в конце XIX века называлась Пушкинской.



Первыми чтения посетили отдыхающие, которых распределили в младшие отряды детского лагеря «Лазурный». Ребятам поведали о временах, когда Пушкина посещал Гурзуф, познакомили с современными изданиями с красочными картинками, а также архивными книгами, и даже устроили встречу с писателем и ученым Юрием Нечипоренко, который в 2018 году выпустил посвященную юности поэта книгу «Плыви, силач!».



Дети без умолку перечисляли знакомые с самого детства произведения Александра Сергеевича, обсуждали крымский период его творчества, знакомились с историей возникновения пушкинских мест и достопримечательностей, которые расположены в их лагере. Стихи великого поэта в России знает каждый без исключения. Кажется, они существуют вне времени и пространства.

«Международный детский центр всегда отмечает день рождения Пушкина не только потому, что он бывал в Гурзуфе и Артеке, а потому, что это великий поэт, его творчество испытано временем. Многие поколения его читали и будут всегда читать… Пушкин писал на русском, восхвалял русский язык, русскую природу – это его отношение к родному краю мы сегодня стараемся передать детям», – рассказала заведующая библиотечным сектором МДЦ «Артек» Юлия Полищук.



Получив пищу для ума, ребята бегут забивать животы. В «Артеке» юных падаванов по системе «шведский стол» кормит комбинат питания. Кроме сбалансированного рациона, детям дают свежую крымскую клубнику и фрукты, которые дают силы и энергию для получения новых знаний. Польза клубники, кстати, была доказана группой калифорнийских специалистов. Они провели ряд опытов и выяснили, что в этой ягоде содержится мощный антиоксидант, который усиливает работу мозга. Питание в международном детском центре пятиразовое, на второй ужин здесь каждый вечер дают кисломолочные напитки (кефир, ряженка, йогурт) - для улучшения пищеварения. Так что комбинат питания продумал все мелочи и особенности растущих организмов школьников.

В литературном марафоне «Пушкинские чтения» приняли участие артековцы всех детских лагерей. Ребята написали письма Пушкину, поучаствовали в творческих конкурсах и познавательных викторинах, читали стихи и даже попробовали сочинить собственные.