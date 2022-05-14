Помимо основных способов попасть в Международный детский центр «Артек» также существует возможность стать победителем внутреннего конкурса.

Близится время летних каникул, поэтому родителям сейчас самое время подумать о то, как отправить ребенка в детский лагерь. Одним из наиболее популярных и перспективных подобных мест является «Артек» с его богатой историей и многочисленными возможностями. Путевки в этот лагерь, как правило, получают в качестве поощрения за успехи ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Подать заявку на получение места в одной из смен может любой желающий, подходящий по нескольким критериям. Всю информацию о том, кто имеет возможность попасть в «Артек» можно найти на официальном сайте центра.

Кроме стандартных методов отбора одаренных детей, в «Артеке» также действует своя конкурсная система. Например, сейчас проходят три конкурса, в которых победителей вознаградят путевками в оздоровительный лагерь:

· «Эко-Артек», тематика которого экологическое просвещение детей и приобщение их к грамотному отношению к природе;

· «Дипломатическая миссия: дети Мира» для развития международного и межкультурного сотрудничества детей и подростков;

· «Стратегия бережливого развития», миссия которого заключается в мотивации к добровольческой деятельности и поддержании благосостояния человечества.

Стоит отметить, что с 2015 года популярность и актуальность путевок в «Артек» заметно возросла. Если в 2015 году лагерь принял около 19 тысяч детей, то до конца 2022 года в «Артеке» побывает уже более 30 тысяч детей. В 2014 году для детского центра заработала специальная концепция «Артек 2.0. Перезагрузка», благодаря которой лагерь полностью преобразился. Были отреставрированы многие корпуса, а также построены новые важные объекты инфраструктуры.

Здесь действует общеобразовательная школа на 1600 мест. В заведении есть все необходимое для учебы. В 2016 году школа пополнилась двумя оснащенными лабораториями химии и физики. В прошлом году в школе открылся первый в регионе атом-класс, оборудованный по последнему слову техники. Для поддержания физической формы детям предоставлены возможности посещать девять обустроенных спортивных площадок и кортов, три бассейна с горками, скалодром и веревочный парк.

Также в «Артеке» серьезно подошли к вопросу реорганизации классической системы питания, и теперь за питание отвечает профильный комбинат. Пятиразовое меню предполагает несколько блюд на выбор: обед и ужин организованы по принципу «шведского стола». Вся еда проходит строгий контроль с учетом требований СанПиН. Рацион корректируется сезонными овощами и фруктами для оптимального баланса витаминов и минералов.

На сегодняшний день «Артек» считается передовым детским центром, состоящим из девяти лагерей. В 2016 году заведение заняло первое место во Всероссийском рейтинге детских лагерей. Тем не менее основной целью для Правительства РФ остается трансформация «Артека» в лучшую площадку для инновационного образования, воспитания и оздоровления.

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