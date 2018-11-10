Иван Сергеевич Тургенев — знаменитый мастер русского слова (2)

Несмотря на то что традиция изображения «лишних людей» возникла до Тургенева (Чацкий А.С. Грибоедова, Евгений Онегин А.С. Пушкина, Печорин М.Ю. Лермонтова, Бельтов А.И. Герцена, Адуев-младший в «Обыкновенной истории» И.А. Гончарова), Тургеневу принадлежит приоритет в определении данного типа литературных персонажей.

Название «Лишний человек» закрепилось после выхода в 1850 году тургеневской повести «Дневник лишнего человека». «Лишние люди» отличались, как правило, общими чертами интеллектуального превосходства над окружающими и одновременно пассивностью, душевным разладом, скептицизмом по отношению к реалиям внешнего мира, расхождением между словом и делом.



Тургенев создал целую галерею подобных образов: Чулкатурин («Дневник лишнего человека», 1850), Рудин («Рудин», 1856), Лаврецкий («Дворянское гнездо», 1859), Нежданов («Новь», 1877). Проблеме «лишнего человека» посвящены также повести и рассказы Тургенева «Ася», «Яков Пасынков», «Переписка» и другие.

Главный герой «Дневника лишнего человека» отмечен стремлением анализировать все свои эмоции, фиксировать малейшие оттенки состояния собственной души. Подобно шекспировскому Гамлету герой замечает неестественность и натянутость своих размышлений, отсутствие воли:

«Я разбирал самого себя до последней ниточки, сравнивал себя с другими, припоминал малейшие взгляды, улыбки, слова людей… Целые дни проходили в этой мучительной, бесплодной работе».

Разъедающий душу самоанализ доставляет герою неестественное наслаждение:

«Только после изгнания моего из дома Ожогиных я мучительно узнал, сколько удовольствия человек может почерпнуть из созерцания своего собственного несчастья».

Несостоятельность апатичных и рефлексирующих персонажей ещё более оттенялась образами цельных и сильных тургеневских героинь.

Итогом размышлений Тургенева о героях рудинского и чулкатуринского типа стала статья «Гамлет и Дон Кихот» (1859 год) Наименее «гамлетичным» из всех тургеневских «лишних людей» является герой «Дворянского гнезда» Лаврецкий. «Российским Гамлетом» назван в романе «Новь» один из его главных персонажей Алексей Дмитриевич Нежданов.

Одновременно с Тургеневым феномен «лишнего человека» разрабатывал И.А. Гончаров в романе «Обломов» (1859), Н.А. Некрасов — Агарин («Саша», 1856), А.Ф. Писемский и многие другие. Но, в отличие от персонажа Гончарова, герои Тургенева подверглись большей типизации. По мнению советского литературоведа А. Лаврецкого (И.М. Френкеля),

«Если бы у нас из всех источников для изучения 40-х гг. остался один «Рудин» или одно «Дворянское гнездо», то всё же можно было бы установить характер эпохи в её специфических чертах. По «Обломову» мы этого сделать не в состоянии».

Позднее традицию изображения тургеневских «лишних людей» иронически обыграл Антон Павлович Чехов. Персонаж его повести «Дуэль» — Лаевский представляет собой сниженный и пародийный вариант тургеневского «лишнего человека». Он говорит своему приятелю фон Корену:

«Я неудачник, лишний человек».

Фон Корен соглашается с тем, что Лаевский — это «сколок с Рудина». Вместе с тем он отзывается о претензии Лаевского быть «лишним человеком» в издевательском тоне:

«Понимайте так, мол, что не он виноват в том, что казённые пакеты по неделям лежат не распечатанными и что сам он пьёт и других спаивает, а виноваты в этом Онегин, Печорин и Тургенев, выдумавший неудачника и лишнего человека».

Позднее критики сближали характер Рудина с характером самого Тургенева.

Но писатель в своих произведениях, помимо социальных тем, тонко и мудро описывает и любовную тему.

Трагическая любовь Ивана Тургенева

«Роман всей жизни» Тургенева длился четыре десятилетия. Биографы Ивана Сергеевича Тургенева до сих пор не сошлись во мнении — был ли писатель в интимной близости с певицей Полиной Виардо или нет. Поговаривали, будто она родила от него сына, по другим слухам — дочь.



Но есть и другая версия: их связывали лишь духовные отношения, любовь, но не плотская, а возвышенная, что может быть вполне правдоподобно.

В 1843 году 25-летний Иван Тургенев записал в своём дневнике: «Встреча с Полиной» — и нарисовал рядом крест. Откуда ему тогда было знать, что этот «крест» ему предстоит нести через всю жизнь…

Про неё говорили, что она «потрясающе некрасива», «сажа да кости». Сутулая, с нескладной фигурой, с глазами навыкате и лицом, на которое, по словам художника Ильи Репина, невозможно было смотреть анфас. И в то же время она была наделена грацией, шармом, умом и талантом.



Полина Виардо потрясла весь Петербург своим необыкновенным голосом, гастролируя в составе итальянской оперы. Крупные черты лица и неказистая фигура певицы имели значение только в первые мгновения выхода её на сцену: «Некрасива!» Но стоило ей повести огромными чёрными глазами, стоило запеть… «Божественна!» — вздыхали все.

Художник Богомолов так писал о их взаимоотношениях :

«Он был счастлив по-своему, и бахвал тот человек, который подвергал суждению таких двух гениальных личностей, как он и она».

Не случайно упоминает людей, осуждавших Полину, из-за которой русский писатель большую часть своей жизни провёл вне Родины. Эти разговоры, ставшие особенно громкими в момент смерти писателя, заставили Полину, гордую волевую женщину, женщину, произнести:

«Ежели русские дорожат именем Тургенева, то с гордостью могу сказать, что составленное с ним имя Полины Виардо никак не умаляет, а разве возвышает».

Но лучше всяких объяснений этой удивительной любви, длившейся 40 лет, является стихотворение в прозе «Когда меня не будет», написанное за несколько лет до смерти:

«Когда меня не будет, когда всё, что было мною, рассыплется прахом, — о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно, ты, которая наверно переживешь меня, — не ходи на мою могилу… Тебе там делать нечего…».

Предлагаем вашему вниманию видео о Полине Виардо и И.С.Тургеневе:

Прямая речь писателя и мнение о нём

О русском языке:

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!.. Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

О крепостном праве и создании «Записок охотника» за границей:

«Я не мог, дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него».

О женщинах:

«Вся моя жизнь пронизана женским началом. Ни книга, ни что-либо иное не может заменить мне женщину… Как это объяснить? Я полагаю, что только любовь вызывает такой расцвет всего существа, какого не может дать ничто другое».

О русской драматургии:

«Тень Шекспира тяготеет над всеми драматическими писателями, они не могут отделаться от воспоминаний; слишком много эти несчастные читали и слишком мало жили».

Антон Чехов о Тургеневе:

«После этого писателя останется одна восьмая или одна десятая из того, что он написал. Всё остальное через 25–35 лет уйдет в архив».

В чём-то Антон Павлович оказался прав: новые времена, новые герои.

Заключение

Тургенев в одном из писем признался, что когда он писал Базарова, то, в конце концов, почувствовал к нему не неприязнь, а восхищение. А когда писал сцену смерти Базарова, то рыдал навзрыд. Это не были слёзы жалости, это были слёзы художника, который видел трагедию человека, в котором воплотилась часть его собственного идеала.

«Отцы и дети» вызвали, по-видимому, самую ожесточённую полемику во всей истории русской литературы XIX столетия. Писарев считал, что Базаров необычайно полно воплотил в себе качества революционера поколения 60-х годов, Антонович провозгласил Тургенева реакционером.

Тургенев в пылу раздражения резко отзывался не только об Антоновиче, но и о Некрасове, и о Чернышевском. Во второй половине 60-х годов его конфликт с лагерем революционной демократии достиг наибольшего накала. Он считал себя несправедливо обиженным, негодовал, жаловался, грозился «положить перо» и… не переставал с напряжённым вниманием следить за перипетиями общественной борьбы в России.



Художник, всегда верный правде жизни, он понял, что и в годы реакции, и в годы нового подъёма освободительного движения именно молодые последователи Чернышевского играли ведущую роль.

С их методами борьбы он и теперь не был согласен; но перед их благородством, перед готовностью во имя блага народа принести жертвы он открыто преклонялся. Именно это чувство руководило им, когда он писал и свой последний роман «Новь», и знаменитый гимн революционному подвигу — «Порог».

«Литературная деятельность Тургенева, — писал Салтыков-Щедрин, — имела для нашего общества руководящее значение, наравне с деятельностью Некрасова, Белинского и Добролюбова.



И как ни замечателен сам по себе художественный талант его, но не в нём заключается тайна той глубокой симпатии и сердечных привязанностей, которые он сумел пробудить к себе во всех мыслящих русских людях, а в том, что воспроизведённые им жизненные образы были полны глубоких поучений.



Тургенев был человек высокоразвитый, убеждённый и никогда не покидавший почвы общечеловеческих идеалов. Идеалы эти он проводил в русскую жизнь с тем сознательным постоянством, которое и составляет его главную и неоценённую заслугу перед русским обществом. В этом смысле он является прямым продолжателем Пушкина и других соперников в русской литературе не знает».

И как же он почитается в наше время и как планируется отметить юбилей писателя?

Москва и страна останется в стороне от юбилея писателя?

В разных странах Eвропы проходят крупные мероприятия в честь тургеневского юбилея. Только в июле 2018 года состоялись два из них:



Международная научная конференция «Русские писатели за рубежом» в Брюсселе — Буживале («Правда», №78)



и Международный дипломатический форум в честь 200-летия И.С. Тургенева в Баден-Бадене — Цюрихе. В Eвропе давно объявлена программа празднования дня рождения писателя 9 ноября 2018 года. Центрами торжеств станут Баден-Баден (в этом городе Тургенев прожил восемь лет, сохранился его особняк, жива память о русском писателе) и Буживаль под Парижем, где находится единственный за пределами России Дом-музей Тургенева. Празднества пройдут при поддержке Тургеневских обществ Германии и Франции, а также местных властей.



В Москве юбилейные мероприятия были представлены лишь в городских культурных акциях под названием «Библионочь — 2018», прошедших в апреле (свыше ста московских библиотек включили сюжеты на темы жизни и творчества Тургенева в свои программы).

В мае в Государственном Историческом музее открылась выставка «И.С. Тургенев. Время московское», экспонаты для которой представили 18 организаций России, много малоизвестных артефактов показал и её главный организатор. Проведение этой выставки, которая продлилась до сентября, свидетельствует не только об уважении к классику русской литературы, но и о том, что тема «Тургенев и Москва» действительно существует и её изучение должно быть продолжено («Правда» писала об этой выставке в №55).

На протяжении всего года в театральной афише Москвы значатся 24 спектакля по произведениям юбиляра. Тургенев, популярный драматург середины XIX века, возвратился на московскую сцену полтора столетия спустя (об этом писала «Правда» в №79).

Остаётся только сожалеть, что при таком богатстве нынешнего тургеневского репертуара идея проведения театрального фестиваля, предложенная Тургеневским обществом в Москве, не нашла поддержки у Департамента культуры столицы.

Московские власти вообще проявляют сдержанность в отношении ожидаемых всей общественностью торжеств, которые должны бы состояться в столице в юбилейные ноябрьские дни.

До сих пор не решён вопрос о главном событии, приуроченном к самому дню рождения великого писателя. Это мог бы быть праздничный литературно-музыкальный концерт в большом концертном зале в центре Москвы, на котором прозвучали бы отрывки из произведений Тургенева, романсы на его слова, положенные на музыку Полиной Виардо и отечественными композиторами, сцены из спектаклей по тургеневским произведениям. В зале могли бы собраться почитатели писателя и русской классики, старшеклассники и студенты — победители творческих конкурсов, учителя, преподаватели вузов.

Конечно, времена, когда подобные юбилейные концерты устраивались в Большом театре, давно миновали. Но неужели русские литераторы, чьи юбилеи отмечались в последние полтора десятилетия (Гоголь, Гончаров, Лермонтов, Маяковский, Тургенев, Горький и другие), не заслужили торжественного вечера в крупном столичном концертном зале?



Остаётся только сожалеть, что эта традиция ушла из нашей общественной жизни. Конечно, Москва поистратилась на футбольный чемпионат, но разве в бюджете города нельзя найти средства на организацию концерта 9 ноября, например в Колонном зале Дома союзов, бывшем Благородном собрании, где Тургенев 7 июня 1880 года выступал со своей знаменитой речью в дни открытия памятника Пушкину?

Пока что в московской программе на 9 ноября значится лишь открытие после реставрации Дома-музея И.С. Тургенева на Остоженке с обновлённой экспозицией, а также памятника писателю в сквере возле музея. Памятник будет установлен на частные деньги, средств на него в бюджете самого богатого города России, увы, не нашлось.

Следует заметить, что, несмотря на Указ президента Российской Федерации о праздновании 200-летия Тургенева и постановление правительства РФ, утвердившего план основных мероприятий по подготовке и проведению юбилейных празднеств с графой «финансирование», юбилей Тургенева проводится почти без целевых средств федерального и региональных бюджетов.



Приходится «затыкать дыры», главным образом, скудными средствами, полученными учреждениями науки, образования и культуры «от приносящей доход деятельности», а в командировки для участия с докладами в научных конференциях тургеневеды, как правило, вынуждены ехать в счёт отпуска и на собственные средства.

Центром юбилейных торжеств вышеупомянутый план правительства провозгласил Орловскую область, однако расположенные здесь тургеневские музеи (в Орле и Спасском-Лутовинове) получили финансирование на ремонт зданий и обновление экспозиций настолько поздно, что на протяжении всего юбилейного года орловский музей закрыт для посетителей, а в Спасском-Лутовинове не проводят экскурсий по главному усадебному дому.

Да и само решение сделать Орловскую область (село Спасское) центром празднеств, мягко говоря, вызывает недоумение. Конечно, Орёл — родина Тургенева, а Спасское-Лутовиново — самое дорогое для него место в России, но, когда речь идёт об одном из столпов русской литературы, таком всемирно признанном писателе и общественном деятеле, как Тургенев, главные торжества, наверно, следует проводить в столице страны, причём с международным размахом и федеральным финансированием.

В заключение ещё об одном пункте, внесённом (как водится, без финансирования) в правительственный план основных юбилейных мероприятий, — о назначенном на ноябрь Международном научном форуме «Тургенев — наш современник». Пока никто не взял на себя ответственность за его организацию, да и как возьмёшь, если денег на это не выделено?

Зато широко планируется отметить 100-летие А.И.Солженицына.

Так более 134 млн рублей выделено из федерального бюджета на создание музейного центра Александра Солженицына в Рязани, в Москве — около 500 млн.руб. Общая сумма затрат на проведение мероприятий, к сожалению, нигде не афишируется. Как говорится: «новые времена, новые герои».

Послесловие

Тургенев, Горький и Солженицын. Кто более власти ценен?

Выступление В.В.Путина

Путин, выступая на Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, крайне неизящно обошёл имя всемирно известного русского писателя и гуманиста Алексея Максимовича Горького:

«Хочу от всей души поблагодарить филологов, преподавателей, литературоведов, просто энтузиастов, которые помогают нам в организации празднования за рубежом юбилеев наших выдающихся писателей: Льва Николаевича Толстого, Ивана Сергеевича Тургенева, Александра Исаевича Солженицына и многих других».

У Максима Горького в этом году как раз был 150-летний юбилей со дня рождения, но упомянуть его имя видимо зазорно?. Не от того ли, что «нашу» либеральную власть корёжит от всего советского.



Зато было упомянуто имя «литературного власовца» и агента ЦРУ Александра Солженицына — злописущего графомана, причём в одном ряду с классиками, чей юбилей скоро широко будет праздновать кремлёвская власть. Даже очередной памятник своему кумиру-предателю, призывавшего США сильнее бороться с нашей страной, откроют в Москве.

Далее Путин сказал, что в Москве откроется Солженицын-центр:

«Рад также сообщить, что в Москве уже построено современное, оснащённое по последнему слову техники здание Музея русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына. Сейчас завершается формирование его экспозиции. В дар музею соотечественниками переданы бесценные реликвии, свидетельства драматических событий в истории нашей страны.



Весной следующего года музей откроется для посетителей, и, уверен, он станет одним из ведущих интеллектуальных и культурных центров России, площадкой для плодотворного диалога с нашими соотечественниками во всём мире».

Мало нам двух Ельцин-центров в стране, так власть ещё и Солженицын-центр открывают (для справки: общая стоимость работ составит около 500 млн рублей!).

Так и хочется сказать, что совсем меру потеряли, увековечивая имена предателей и разрушителей нашей страны. А спросили мнение народа? Ставить в один ряд Солженицына с Тургеневым, как кажется, это уже перебор.

Поэтому, уважаемые читатели, читайте русскую классику, в том числе и Ивана Сергеевича Тургенева. Истинно большой художник, он, как никто другой, вбирает в себя все характерные черты народа и эпохи, в которую он жил, думал, дерзал и творил. Мир художника — необъятен. Чтобы понять писателя, полюбить его, следует обращаться только к его произведениям.



Душеприказчик писателя — книга его, он свои думы доверяет только ей. Чтобы понять Тургенева, разобраться в мучивших и волновавших его вопросах, надо перечитывать, ещё и ещё раз перечитывать его произведения.

«Уходят дни. И вот уж десять лет

Прошло с тех пор, как смерть к тебе склонилась.

Но смерти для твоих созданий нет,

Толпа твоих видений, о поэт,

Бессмертием навеки озарилась…

Пусть мы с тобой разлучены судьбою

Уж десять невозвратных долгих лет,

Но ты, наш друг, учитель и поэт,

Средь нас живёшь! Сверкает над тобою

Бессмертия нетленный, чистый свет!

(К.Д. Бальмонт, 1893)

Русская классическая литература — одна из основ нашей национальной идентичности. Именно она воспитывала, закладывала идеалы и традиции. Тургенев — неотъемлемая её часть.