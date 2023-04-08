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Андрей Фурсов: Мир ломается. Что дальше?

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«Мир асимптоты не может быть демократическим, он будет очень похож на докапиталистические общества. По аналогии с докапиталистическим обществом мы имеем исключительный случай – феодализм и два других варианта: кастовое и рабовладельческое общества. Возможен и другой вариант, и он был отработан в Советском Союзе: здесь есть что предложить, это вопрос политической воли». В студии Андрей Фурсов.

Полная версия без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/85ztim-dtv

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#ДеньТВ #фурсов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PG7_Hq3qj5Y
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