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Мир ломается. Что дальше? Андрей Фурсов

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Какие выжные события произошли в последнее время? Станет ли Китай новым мировым гегемоном или не доживет до середины века? Какое общество нас ждёт в ближайшем будущем? Говорит историк Андрей Фурсов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=16TRBn2AXHw
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