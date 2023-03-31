Послание Лукашенко
Сегодня с посланием выступает Лукашенко.
Основные тезисы.
1. На Украине установлен фашистский режим террора. Причина происходящего – организованный Западом евромайдана в Киеве в 2014 году.
2. Россия разворачивает производство вооружений для длительной войны.
3. Россия может применить в ходе конфликта ядерное оружие, если война будет угрожать существованию России.
4. Минские соглашения профанировали задачи достижения мира. Усилия Лукашенко по достижению мира оказались тщетны.
5. Нужны переговоры без предварительных условий, чтобы избежать ядерной войны.
6. Польша обсуждает вопрос нападения на Белоруссию с согласия НАТО. Польша перевооружается для подготовки к войне. Вторжение в Белоруссию готовится для уничтожения страны.
7. Белоруссия сама обратилась к России по поводу размещения ядерного оружия для защиты. Оружие необходимо для обеспечения безопасности.
8. Война против Белоруссии уже идет. НАТО готовит силы для осуществления переворота в Белоруссии.