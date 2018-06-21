Белорусские националисты — бездумный таран западных сил и/или лучшие друзья Лукашенко? (2)

В своё время Лукашенко так и не решился на полную интеграцию Беларуси в Союзное Государство.

И именно в тот момент, когда Лукашенко решил сохранить сколь угодно дружественное РФ, но суверенное национальное белорусское государство, начались автономно развивающиеся необратимые процессы, а именно: если в суверенной Беларуси русское население, русский язык и общая с Россией история, решительно непонятно, на каком основании этот суверенитет покоится.



Значит, людям нужно доказать, что они не русские, заменить русский язык другим языком и придумать отдельную историю. Аналогии с Украиной очевидные, но ничего другого в такой ситуации и быть не может.

Естественно, Лукашенко никакой не националист и по-белорусски говорит ещё хуже, чем экс-премьер Украины Николай Азаров по-украински. Просоветская часть белорусского общества по-прежнему за сотрудничество с РФ. Но идеологически оформить концепцию «Беларусь — не Россия», на которую обречено независимое белорусское национальное государство, могут только белорусские националисты. Так их и вытащили из небытия.

Существует мнение, что произошло это в 2014 году, после того как Лукашенко якобы испугался крымских событий. Сложно спорить, 2014-й стал переломным моментом активизации «древних литвинов», но совсем не стартом.

Чтобы не быть голословными, приведём несколько фактов, демонстрирующих, как в этом вопросе сформировалась положительная обратная связь: последовательно боровшийся с «бандеризацией» Беларуси Лукашенко в какой-то момент фактически её возглавил.

2010 год. Во время президентских выборов прозападная публика попыталась организовать Майдан в Минске, но была разогнана силами правоохранительных органов.

2011 год. После провала «оранжевой революции» в Беларуси произошел финансовый кризис, который Лукашенко назвал на 90% спровоцированным извне. По крайней мере, СМИ действительно подняли истерику, которая привела к вымыванию валюты из экономики страны. Результатом финансовой атаки стала девальвация почти в 200%, инфляция, рост цен и падение зарплат.



Ситуацию мог бы спасти стабилизационный кредит от союзной России, но «лучший в мире министр финансов» Алексей Кудрин выдвинул условие получения кредита — приватизация госсобственности на 7,5 млрд долларов.

Понимая, что после этого он фактически потеряет контроль над экономикой, Лукашенко от предложения категорически отказался. И уже после этого отказа, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» он выдал нечто для него противоестественное:

«Белорусская цивилизация создавалась не огнём и мечом, а мудростью и словом»

2012 год. 9 апреля Лукашенко заявил послу Мальтийского ордена следующее:

«Мы считаем, что католическая церковь явно недорабатывает в налаживании отношений между белорусами и Западной Европой. Мы всегда рассчитывали на активную поддержку и помощь католической церкви. Я думаю, что не далёк тот день, когда и Папа Римский сможет встретиться в Белоруссии со своими приверженцами. Мы будем рады видеть его».

А тем временем институт истории НАН Беларуси решил, что термин «Отечественная война 1812 года» в белорусской историографии использовать не правомочно.

2014 год. В прессе появились экспертные мнения о том, что после украинского кризиса Лукашенко увидел в России такую же угрозу, как и в Западе, поэтому он стал своими руками создавать противовес влиянию РФ. Причем звучали эти мнения в том числе и в западной прессе. Например, итальянская La Stampa сообщала:

«Националисты вышли из политического гетто, конечно же, не без согласия Лукашенко».

Апрель. Из «Послания белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь»:

«Мы не русские, мы белорусские!» «Вон какой-то деятель начал заявлять, что у нас, видите ли, ущемляют русский язык — «ура, ура, Крым, там Россия» и прочее. Поэтому я поставил задачу Комитету госбезопасности: к таким людям подходить как к диверсантам!» «Если мы разучимся говорить на белорусской мове, мы перестанем быть нацией».

После «Послания» националисты из «Нашей нивы» опубликовали цитату Лукашенко на первой странице своего издания. Эти же «белорусские бандеровцы» написали:

«После того как Россия вероломно оккупировала Крым, а затем кровью окропила восток Украины, вопрос о «деабсолютизации» Лукашенко как «зла» перестаёт быть вопросом о «гибкости» или «жесткости», а становится вопросом о том, не стоит ли […] рассматривать его как потенциального соратника в защите независимости Беларуси».

Несмотря на диаметрально противоположные внутренние убеждения Лукашенко и националистов, в сложившейся ситуации его именно так и рассматривают националисты.

Май. Официальная молодёжная организация «Белорусский республиканский союз молодёжи» запретила использование георгиевских лент во время празднования 9 мая.

Июнь. В Витебске открыли памятник литовскому князю Ольгерду, который много и довольно успешно воевал с Москвой. Там же было заявлено, что планируется установка памятника литовскому князю Миндовгу.

Июль. День независимости БР. Лукашенко впервые в истории произносит речь на белорусском языке. Советник президента Кирилл Рудый отметил, что граждане страны оценивают перспективу утраты белорусского языка как одну из главных угроз для белорусской государственности.

Вице-премьер Анатолий Тозик:

«Это будет ужасно, если мы потеряем наш язык! Чем мы тогда будем отличаться от наших соседей?!

И действительно, чем? На каком основании тогда Беларусь должна быть суверенным государством? Ситуацию очень хорошо понял националист-оппозиционер Александр Милинкевич, прокомментировав выступление Лукашенко:

«Российская Федерация обозначила, где «русский мир», и теперь власти приходится отмечать, что в Беларуси есть белорусский мир».

Сентябрь. Оппозиция без помех отметила 500-летие битвы при Орше, когда польско-литовское войско разгромило московскую армию. На поле битвы разместили барельефы с портретами польско-литовских военачальников. Чуть позже Нацбанк РБ выпустил памятные монеты с изображением участника сражения князя Константина Острожского.

Октябрь. Несколько тезисов Лукашенко на пресс-конференции российским СМИ:



Брянск, Псков и Смоленск — белорусские земли.



Янукович финансировал «Правый сектор» ( запрещена в России), «создал силу, которая его и уничтожила».



Крым. «Для России присоединение, для Украины — захват. Это недопустимо, когда некое государство нарушает территориальную целостность».



«Я пытался создать идеологию, но ничего на душу мне не легло»



Неправда, что не легло. Легло национальное буржуазное государство, оформить которое без националистов нельзя. Вот они и оформляют. В частности, с 2014 года по всей стране при поддержке властей стали проходить «дни вышиванки».



Беда только в том, что националисты, на которых сделана ставка, как на Украине, прикормлены Западом и никаких стремлений Лукашенко о национальной модернизации не разделяют. Их идеология — «хата с интернетом», «вышиванка» и «москаляку на гиляку». Поэтому, все прекрасно понимая, Александр Григорьевич абсолютно честно заявил:

«Я ненавижу националистов, потому что это радикальные люди, которые обязательно, как в Украине, приведут к катастрофе в обществе. Я их как-то пытаюсь держать на привязи, чтобы они не сорвались и не наломали дров»

В этом всё объяснение метаний Лукашенко. Держать нацистов на привязи, чтобы пугать Россию этими вроде бы цепными псами и выторговать наконец желаемые экономические преференции. Но псы служат Западу, и только Запад будет решать, когда их спустить с цепи.

2015 год. На базе «Молодого фронта» (белорусский клон украинской «Свободы») с целью «борьбы с пророссийской пятой колонной и агрессией России» создана парамилитарная группировка «Ваяр». По некоторым оценкам, белорусские националисты и футбольные ультрас уже могут выставить как минимум 15 «сотен» для возможного Майдана.



И всё это при молчаливой поддержке власти, которая, повторяя путь Януковича и его безумных политтехнологов, спонсирует своих могильщиков. «Отцом» нынешнего роста национализма в Беларуси политолог Николай Малишевский называет помощника Лукашенко по идеологии (той, которой как бы нет) Всеволода Янчевского

2016 год. Ноябрь. «Молодой фронт» на площади перед Дворцом Республики пытался сорвать выступление российского телеведущего Владимира Соловьёва, скандируя

«Россия — это война», «Чемодан, вокзал, Россия», «Живе Беларусь!»

Представителей правоохранительных органов на площади почему-то не оказалось.

Декабрь. Министр иностранных дел Беларуси в Тбилиси возложил венок к «тбилисскому мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии». Тем самым героям, которые по приказу американской марионетки Саакашвили бомбили Цхинвал, убивая мирных жителей Южной Осетии и российских миротворцев.

2017 год. Год начался заявлением Александра Григорьевича на грани фола:

«Нам независимость очень дёшево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина»

7 февраля, незадолго до встречи вице-премьеров двух стран ( России и Беларуси) с целью решить проблемные вопросы, появилась договорённость Беларуси с США по сотрудничеству в сфере кибербезопасности. Тогда же стало известно, что Конгресс США выделил дополнительное финансирование на информационную войну с Россией. Совпадение? Не думаем.. Конечно, Лукашенко всегда хотел получить от России побольше, а дать поменьше.

Апрель. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил в поддержку школьного учебника, обосновывающего тысячелетнюю историю белорусского государства.

На книгу он обратил внимание, знакомясь с разработками, выдвинутыми по итогам 2016 года на соискание Государственной премии в области науки и техники.

«Надо прописать и внедрить в умы наших людей правду. Здесь если и есть какой-то национализм, то это национализм здравый (выделено нами). Будет хороший учебник в школах и в вузах — сможем повернуть умы, сформировать гордую за себя нацию», — заявил Лукашенко

Да, он удержал промышленность и сохранил развитый госсектор во многом за счёт России. Но теперь он испытывает страхи перед российскими олигархами. Нужно понимать, что Александр Григорьевич не коммунист и не этнический националист. Он классический модернизационный национально-буржуазный лидер маленькой страны, находящейся между двумя гигантами — ЕС и Россия. Вот и приходится ему между ними лавировать. Только делая ставку на явно реакционные и антигосударственные силы, можно в итоге и не вылавировать.

ГЛАВНЫЕ ИДЕИ БЕЛОРУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ: РУСОФОБИЯ, ЛИТВИНСТВО И ЗАПАДНИЧЕСТВО

Итак, обобщим, каковы же некоторые идеи белорусских националистов. Эти идеи во многом схожи с польскими, украинскими и литовскими. Краеугольный камень — отношение к России как к главному врагу и «угнетателю белорусского народа испокон веков». К тому же националистам по привычке не хватает современной территории государства: они претендуют на ряд земель Украины, России и Прибалтики.

Для борьбы с пророссийскими активистами внутри страны ими даже создан список под названием «Чёрная сотня» — «сто очагов кремлёвской агрессии в Белоруссии».

Вот типичные представления одного из идеологов Анатолия Тараса, отрывок его выступления на презентации очередной своей книги:

«Русские, белорусы и украинцы — три абсолютно разных этноса. Разные генетически, психологически, исторически. Русские — это народ, который сформировался на основе угро-финских и тюркских народов. А русский язык, на котором мы сейчас с вами говорим, — это, по сути, искусственный язык, созданный стараниями Прокоповича, Сумарокова и Ломоносова, блеск которому придали Пушкин и его предшественник Барков. А белорусы — это балты, которые смешались со славянами, мигрировавшими сюда под ударами германских племён с берегов Лабы (Эльбы) — так называемые балтские славяне. Украинцы — потомки ираноязычных сарматских племён, подвергшихся влиянию южных славян. Мы никакие не братья. Даже не двоюродные»

Также местные националисты считают, что стране нужно вернуть её историческое название «Литва», ведь

«белорусский народ является полным правопреемником истории Великого княжества Литовского и потомком литвинов».

Большинство из них выступает за отмену союзных отношений с Россией, снятие государственного статуса русского языка, усиление независимости Беларуси, принятие в качестве государственных символов бело-красно-белого флага и герба «Погоня», а также вроде бы выступают за развитие белорусского национального самосознания, но почему-то «развивают» его через ненависть к кому-то другому, а такое «развитие» ведёт только к одному — нацизму.



Они негативно относятся к официальной власти и считают, что нужно идти только по западному пути развития, что характерно для многих националистических движений стран бывшего СССР, которые только-только сформировались как государства и пока не имеют собственной традиции проведения нормальной национальной политики.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Президент Беларуси в мае 2018 года Александр Лукашенко сделал несколько громких заявлений, которые сразу же привлекли внимание прессы, особенно оппозиционной, которая всегда с удовольствием смакует любые негативные и просто двусмысленные высказывания белорусского лидера в адрес России.

«Кому-то неймётся, что удивительно, — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен… Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь — это памятник. Тысячи сожжённых деревень, ни в чём не повинных людей, стариков, детей», — заявил Лукашенко.

Что касается якобы обид на Россию, связанных с историей Великой Отечественной, здесь Лукашенко может обижаться исключительно на белорусские учебники истории.

«Национализация Великой Отечественной войны приводит к тому, что советское начинает восприниматься как синоним белорусского. Если читать в белорусских учебниках о советском периоде, создаётся впечатление, что Белоруссия была практически независимым государством в составе Советского Союза.



Во всяком случае, про то, что делалось на других территориях СССР, из белорусских учебников узнать сложно, никаких напоминаний о том, что Белоруссия — неотъемлемая часть СССР, там нет.



Поэтому и создаётся впечатление, что всё остальное было практически несущественно, а всё самое важное советское — это то, что происходило в Белоруссии», — писал накануне прошлогоднего Дня Победы ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Гронский. «Приватизация» подвига защитников Брестской крепости даёт возможность подчёркивать именно белорусский патриотизм, не сообщая о том, что он был скорее советский. Причём, если случается то, что про какого-либо из «белорусских» героев необходимо сообщить его истинную национальность, подчёркивается, что даже армяне, евреи, киргизы и прочие воевали за белорусскую землю.



Таким образом, создаётся впечатление, что все, кто совершил что-нибудь хорошее на территории Белоруссии, были именно белорусскими патриотами», — рассказывает Гронский.

Не переписывая в целом историю Великой Отечественной войны, как это делают на Украине, в Беларуси её «корректируют» под себя, вот и выходит, что общая Победа советского народа над нацизмом в сознание молодого поколения белорусов внедряется уже в видоизменённом, «тюнингованном» виде. Это как с Украинскими фронтами, когда напичканные «новой историей» украинцы считают, что в их составе воевали исключительно представители «титульной нации».

Ну, а белорусская оппозиция радостно сообщает, что

«белорусское руководство пытается всего лишь адаптировать советскую историческую мифологию, включая тематику Второй мировой, под нужды отдельно взятого постсоветского авторитарного государства, но не более того». «Уйти же с этого идеологического поля, с этой почвы советского по сути концепта Лукашенко не может, хотя есть куда: вот вам День Воли, БНР, Великое княжество Литовское, ещё раньше Полоцкое государство — короче, богатая картина самобытной истории белорусских земель», — пишет ресурс Naviny.by.

Те, кто задумывал втянуть Лукашенко в скандал вокруг празднования Дня Победы, — отнюдь не «недоумки». Напротив, именно на такую реакцию белорусского президента и рассчитывали те, кто разгонял по сетевым СМИ мысль о том, что Лукашенко вознамерился праздновать «свою» Победу. Накануне проведения заседания Высшего госсовета Союзного государства, в рамках которого запланирована встреча президентов России и Беларуси, подобные скандалы нужны как мина под Союз России и Беларуси.

А по поводу того, чья была Победа в 1945 году и кто вынес основную нагрузку в Великой Отечественной войне, хорошо сказал ныне покойный президент Узбекистана И. Каримов: «…особая роль принадлежит русскому народу…»

И вот последняя новость.

Власти Беларуси отправили на Украину второй гуманитарный конвой стоимостью 80 000 долларов — средства выделены из государственного бюджета. Груз отправили на Донбасс, но не в народные республики, где экономическая ситуация — не из лучших, а на подвластные «киевским головорезам» территории — в Краматорск.

Посол Беларуси на Украине Игорь Сокол считается большим почитателем Незалежной и её новых «героев». Важно, что он сказал в преддверии отправки гуманитарного конвоя из четырёх грузовиков:

«Мы — не сторонние наблюдатели тех событий, которые происходят на востоке Украины»

Таким образом, нечего удивляться тому, на чьей стороне в украинском конфликте сражаются организованные белорусские граждане из «патриотических» (а точнее сказать, националистических) белорусских организаций. Справедливости ради отметим, что белорусы сражаются и на стороне народных республик, но это — единичные случаи. И если по возвращению в Беларусь «патриотам», сражавшимся вместе с украинскими карателями-националистами, воздаются почёт и слава, то настоящих героев Донбасса могут и посадить.

Сложилась уникальная ситуация: две части союзного государства России и Беларуси поддерживают разные стороны украинского конфликта — на уровне высшего руководства. Александр Лукашенко ведёт двойную игру? На словах Лукашенко дружен Москве, но как дело доходит до украинских реалий, он — всегда на стороне Киева, украинских националистов.

За последние годы белорусские националисты активизировались и усилили пропагандистскую деятельность. Во многом это связано с событиями в Новороссии, именно тогда появился лозунг: «Без свободной Украины не будет свободной Беларуси!»



Воспользовавшись неоднозначными оценками правительства республики по возвращению Крыма «в родную гавань» и боевыми действиями в Донбассе, белорусские националисты развили активную антироссийскую агитацию в попытке склонить общественное мнение к тому, что Россия — агрессор, поэтому нужно порвать с ней все отношения. Подобной деятельностью занимается целый ряд организаций:



Партия «Белорусский Народный Фронт» (БНФ), «Консервативно-Христианская Партия — БНФ», «Молодой фронт» и другие.

В последнее время руководство Республики Беларусь смотрит на проявления национализма сквозь пальцы. Возможно, они стали следовать логике «держи друзей близко, а врагов ещё ближе».



С другой стороны, правительство должно понимать, что в активной борьбе с подобными проявлениями можно перейти грань и создать ощущение, что власти страны против проявления национального патриотизма. В таких делах не просто соблюсти баланс, сегодня им выгодны такие настроения в обществе, пусть и навязанные определёнными группами.

Долгое время считалось, что в Беларуси нет радикального неонационализма, а случаи его проявления единичны. Очевидно, что ситуация меняется и националистические активисты выходят из маргинального положения, активизируя свою деятельность.



В одночасье Минск из островка стабильности может превратиться во вторую Украину — для этого даже не нужен переворот, неизвестно, что будет, когда Лукашенко уйдет на пенсию.



Способствуя проявлениям национализма и осторожно оказывая этому направлению поддержку, понимают ли власти Беларуси, к чему это может привести в будущем?