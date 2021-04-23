Встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко состоялась в Кремле. В начале беседы российский лидер, поприветствовав Лукашенко, заявил, что намерен обсудить с ним острые вопросы.

При этом президент России указал, что отношения Москвы и Минска развиваются успешно, а также отметил углубление кооперации стран в области военно-технического сотрудничества.

«Уважаемый Александр Григорьевич, рад вас видеть. Событий много, жизнь идет своим чередом. Но у нас есть и фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений, и в многостороннем формате есть о чем поговорить. Но вначале, несмотря на все острые вопросы, которые мы сегодня наверняка будем обсуждать, хотел бы отметить, что отношения у нас развиваются, развиваются успешно», — указал он.

Путин также заявил, что товарооборот между странами сократился, в том числе и на фоне пандемии коронавируса, однако он по-прежнему остается значительным. По словам главы государства, на сегодняшний день его общий объем составляет $29,5 млрд.

«Уверен, что всё восстановится и в прежнем объеме, всё для этого есть», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, глава государства указал, что Россия и Белоруссия работают слаженно в области кооперации, в том числе по линии спецслужб.

«Работа в целом идет неплохо по всем направлениям, команды наши работают весьма эффективно, имею в виду правительственную команду и команды по линии администраций, но, как мы видим, теперь и по линии специальных служб», — заявил Путин.

При этом президент РФ отметил, что хоть много позитивного уже сделано, Минску и Москве еще есть над чем работать.

Лукашенко, в свою очередь, выразил уверенность, что Минску и Москве надо усиливать сотрудничество по вопросам безопасности и обороны Союзного государства. Он отметил, что стороны согласовали уже 26–27 интеграционных карт, и осталось согласовать еще около трех по экономике.

Белорусский президент заявил, что согласен с выводами в отношении Белоруссии, сделанными его российским коллегой в послании Федеральному собранию.

«Мы заметили человеческую большую нотку этого послания», – заявил Лукашенко на встрече с Путиным в Кремле.

«Абсолютно согласен с теми выводами, которые были сделаны в этом послании, и особенно поддерживаю тот крен, который вами был взят в этом послании… Проблемы одинаковые», – отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии прибыл в российскую столицу с рабочим визитом ранее в четверг. В этот же день в пресс-службе Лукашенко отмечали, что темами переговоров двух лидеров станут вопросы торгово-экономического взаимодействия, совместная борьба с пандемией COVID-19, восстановление транспортного сообщения, а также темы, которые ранее обсуждались на встречах и во время телефонных разговоров.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на встречах лидеры обычно обсуждают совместные текущие вопросы, число которых не уменьшается. Также президенты обмениваются мнениями по последним событиям, например по раскрытию замысла о госперевороте в Белоруссии.

До этого лидеры встречались в конце февраля в Сочи. В ходе встречи Путин заявил, что инструменты взаимодействия Москвы и Минска хорошо отлажены.

По материалам газеты «Известия», сайта Президент РФ, РИА Новости