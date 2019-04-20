Лукашенко про цензуру в интернете
17:10. 20 апреля 2019 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В дополнение к вчерашнему выступлению https://colonelcassad.livejournal.com/4932147.html Батьки Лукашенко на тему русского языка.
Мнение Лукашенко на тему организации цензуры в интернете и контроля информационного пространство.
— Сегодня основные угрозы государству формируются не на поле боя, а в информационном пространстве. Мы испытываем на себе нарастающее внешнее и внутреннее медиадавление. Ситуация давно требует принятия решительных мер по укреплению информационной безопасности страны, в первую очередь это касается сети Интернет — основного источника информации для большинства людей, — заявил во время послания президент.
По его словам, больше всего беспокоит «массовое распространение ложной и провокационной информации».
— И если кто-то, а ко мне приходят разные люди с предложениями, хочет закрыть интернет, какой-то отдельный интернет создать, — это все чепуха. Надо в интернете работать! И когда вы, чиновники, и прочие, кто получает за это деньги, будете, работая в интернете до изнеможения, умирать, тогда приходите и предлагайте закрывать интернет. Но вы там еще не были и не работали, а уже предлагаете все закрыть, всех задушить, всех выбросить. Не та ситуация в стране, не та обстановка, чтобы всех душить. Вы посмотрите, кроме вот этой дохлой нашей оппозиции, не настоящей, а дохлой, кто у нас разного рода странички открывает, создает в социальных сетях. Тут и соседи нам помогают, и те, кто приехал в Беларусь работать. Так вот, тем надо сначала мозги вправить. Приехал в страну — работай как надо, — эмоционально говорит президент. — Не хочешь работать, раз предупредили, второй — вышвырнули из страны. Боремся не с тем, с кем надо бороться, и не теми методами. IT-страна! Высокоорганизованные люди, продвинутые, если на вас там что-то сказали — вы в ответ. Наш человек в правде разберется. Да, у нас есть 20−30 тысяч, которые никогда ни в чем не будут разбираться, они очень активны, но не обращайте на них внимания.
Как говорит Лукашенко, бороться надо соответствующими методами, без перебора.
— Но, если уже ввязались в драку, ну так боритесь, воюйте и побеждайте, — дал совет чиновникам президент.
https://news.tut.by/society/634586.html – цинк
Полную запись послания Лукашенко к народу можно посмотреть ниже.
Там еще много интересных пассажей было вроде "Россия – оплот суверенитета Белоруссии" и "Да я не имя Сталина не возрождал, хотя он того и заслуживает".
PS. Листовка 1994 года. В этом году будет четверть века, как Лукашенко управляет братской Белоруссией.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4935290.html