Северная Корея провела учебную имитацию воздушного ядерного взрыва
Северная Корея провела учебную имитацию воздушного ядерного взрыва
1. Северная Корея сообщила, что в ходе последних ракетных учений она осуществила имитацию ядерного взрыва.
2. Имитация ядерного взрыва произошла в воздухе на высоте 500 метров.
3. Перед этим КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Протесты Японии КНДР традиционно игнорирует.
4. Данные мероприятия являлись частью программы развития и модернизации северокорейских ядерных сил.
5. КНДР намеревается и далее осуществлять необходимые меры направленные на укрепление ядерного щита страны.