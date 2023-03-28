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Северная Корея провела учебную имитацию воздушного ядерного взрыва

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Северная Корея провела учебную имитацию воздушного ядерного взрыва

1. Северная Корея сообщила, что в ходе последних ракетных учений она осуществила имитацию ядерного взрыва.
2. Имитация ядерного взрыва произошла в воздухе на высоте 500 метров.
3. Перед этим КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Протесты Японии КНДР традиционно игнорирует.
4. Данные мероприятия являлись частью программы развития и модернизации северокорейских ядерных сил.
5. КНДР намеревается и далее осуществлять необходимые меры направленные на укрепление ядерного щита страны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8255797.html
Метки: баллистические ракеты, ким чен ын, кндр, ядерное оружие
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