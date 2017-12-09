Илья Бронский. Сборная профессионалов допинга забеспокоилась. Американцы испугались отмены терапевтических исключений на Олимпиаде

Что-то пошло не так и перед скандальным заседанием МОК, и тем более после…

Англосаксы не для этого готовили Олимпиаду, чтобы так расходовать свои дорогостоящие «снаряды». С учётом их любви к информационно-психологическим операциям, где результаты измеряют в GRP ((англ. GrossRatingPoint) — маркетинговый показатель, отражающий масштаб рекламного воздействия) и изменениях в настроении аудитории на целевых рынках, они явно начали расходовать свои снаряды раньше запланированного. Многочисленные публикации СМИ раструбили о «невероятной угрозе» со стороны Ким Чен Ына.

https://meduza.io/news/2017/12/07/v-belom-dome-dopustili-neuchastie-ssha-v-olimpiade-v-phenchhane

В Белом доме допустили неучастие США в Олимпиаде в Пхенчхане Associated Press 23:05, 7 декабря 2017 Надежный источник Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что власти США не приняли «официального решения» об участии американской сборной в Зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. «США ждут участия в Играх в Южной Корее. Защита американцев — главная задача, и мы работаем с корейцами и другими партнерами, чтобы обезопасить эти объекты», — написала она позже в твиттере. Ранее о том, что сборная США может не поехать на Олимпиаду 2018 года, заявила представитель этой страны в ООН Никки Хейли. В интервью Fox News она сказала, что участие американцев — «открытый вопрос» из-за напряженности на Корейском полуострове. После этого представители Олимпийского комитета США заявили, что никаких обсуждений возможного неучастия США не было, и организация планирует в следующем году отправить в Южную Корею олимпийскую и паралимпийскую сборные.

Чуть ранее в материале мы уже приводили цифры, по использованию запрещенных WADAк употреблению веществ со стороны американских спортсменов в 2015 году. Когда Антидопинговое агентство США (USADA) и другие организации выдали американским спортсменам 583 терапевтические исключения (TUE), позволяющих легально применять допинг

Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!

7 декабря, 2017 – 02:01

http://pravosudija.net/node/5461

https://vz.ru/news/2016/10/7/836623.html

… Хакеры: Американцы за год получили более 580 разрешений на допинг

7 октября 2016, 05:58

Фото: EricGaillard/Reuters Антидопинговое агентство США (USADA) и другие организации в прошлом году выдали американским спортсменам 583 разрешения на употребление запрещенных веществ, при этом двести атлетов до сих пор легально употребляют допинг, утверждают хакеры из группы Fancy Bears. В распоряжение хакеров попали несколько частных писем спортивных чиновников США, в том числе научного руководителя USADA доктора Мэттью Федорука, передает ТАСС. Их этих писем следует, что только в 2015 году американские спортсмены получили 583 разрешения на прием запрещенных препаратов. Лидирующие позиции по видам спорта по количеству выданных TUE за 2015 год занимают: велоспорт – 102, легкая атлетика – 68, триатлон – 58, плавание – 42, зимние виды спорта – 37, передает «Р-Спорт»… Теперь посмотрим на аналогичную ситуацию в России. У нас же руковдители спорта отстаивают интересы спортсменов?!

https://www.sports.ru/others/athletics/1044538611.html

52 российских спортсмена с начала года направили запросы на терапевтические исключения 5 октября 2016 Исполняющая обязанности директора РУСАДА Анна Анцелиович сообщила, что 52 российских спортсмена подали запросы на терапевтические исключения (ТИ или TUE) в 2016 году. – Сколько российских спортсменов получили разрешения на терапевтическое использование запрещенных препаратов? – С начала 2016 года в РУСАДА было подано 52 запроса на ТИ, – сказала Анцелиович. Сообщается, что в 2015 году таких заявок было 54, из них 25 получили одобрение. Итак, мы имеем за 2015 год 583 разрешения на прием запрещенных препаратов у сборной США и 24 у сборной России. Это за 2015 год!

К Олимпиаде в Пхенчхане американцы явно готовились с размахом, тем более, что «крышу» они себе обеспечили, по их мнению, надёжную, поэтому спортсмены явно получили добро на использование любых инновационых медицинских средств, а мировым фармацевтическим гигантам поручили обеспечить их необходимыми «ускорителями». WADA, CAS и МОК предстояло по отлаженной схеме устраивать допинговые скандалы неугодным и покрывать «правильных» профессионалов допинга.

Но давно и тщательно распланированная операция раз за разом начала давать сбои. В ней явно не учитывались изменения, которые возникли после настоящих успехов России в Сирии. Настоящие коммерческие успехи пришли от первых же совместных действий с «заклятыми друзьями» России и Саудовской Аравии по рынку нефти, а также России и Катара по рынку газа. Все политики в мире помнят о надежности «американского слова», когда в угоду сиюминутным интересам были принесены в жертву такие верные союзники, как Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи. Путин показал, что существует и другой подход, когда от данного слова онне отступал, кому оно было ни дано – другу или врагу.

Долго думал, что же напоминает официальное объявление войны России со стороны США и наконец-то вспомнил. Это предвоенный расклад сил в 1941 году. В случае если Германия нападает на СССР, США и Великобритания планировали поддержать СССР, в обратном случае – Германию. Возможно, именно поэтому столь принципиально было то, кто начнёт первым – США против России или Путин, своим выдвижением, поставит под вопрос существование «однополярного» мира. Дату заседания МОК передвинуть уже было невозможно, а другого 100% шанса дисквалифицировать Россию, как страну не было.

В велоспорте такой вид борьбы называют сюрпляс.

https://gallicismes.academic.ru/37009/%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%81

СЮРПЛЯС а, м. sur place. букв. на месте. Стояние на месте. Тактический прием в трековых гонках на велосипедах. Прием в велосипедных соревнованиях (гонка преследования), когда оба гонщика стоят на месте (не касаясь ногами трека), стараясь пропустить противника вперед с целью занять более выгодную позицию… Сюрпляс – не просто стояние на месте, это противопостояние! Дуэль на велосипедах!.. …В борьбе равных по силам противников именно тактическое мастерство приносит успех. Соревнующиеся прибегают к различным тонкостям и ловушкам с целью поставить соперника в проигрышное положение. Сюрпляс является одним из многих тактических вариантов, которые должен уметь выполнять трековый гонщик. Спортсмены внезапно останавливаются, балансируя в седле. Они провоцируют друг друга на атаку (потеря времени здесь значения не имеет, поскольку идет борьба за место, а не за секунды), сорвавшийся с места обычно проигрывает.

Серьезность намерений была продемонстрирована и выбором места, где было заявлено о выдвижении в Президенты и ключевой фразой обращённой к «партнёрам».

http://kremlin.ru/events/president/news/56319

Президент посетил Горьковский автомобильный завод и поздравил ветеранов и тружеников предприятия с 85-летием завода. 6 декабря 2017 года 17:30 Нижний Новгород …мы решим любые, даже самые сложные стоящие перед нами задачи. Россия будет идти только вперёд, и в этом движении вперёд её никто и никогда не остановит… Если ранние обращения (еще в 2015 году), что пора спортсменам с терапевтическими исключениями определиться, либо они отказываются от них, либо переходят в Параолимпийские игры, выглядели, как предложение одуматься, то после того, как вызов, объявивишей войну Америки, был принят, слова прозвучали уже в другом контектсе.

http://kremlin.ru/events/president/news/56323

Беседа с работниками Горьковского автомобильного завода Во время посещения Президентом Горьковского автозавода рабочие поинтересовались у главы государства его мнением относительно решения Международного олимпийского комитета, отстранившего сборную России от участия в зимних играх в Пхенчхане. 6 декабря 2017 года 18:00 …Существует ещё одна проблема – так называемое принятие медикаментов по медицинским показаниям. Наши лыжники, допустим, потеют-потеют, пыхтят-пыхтят, а потом приходит их конкурент, приносит кучу бумаг: у одного – одно заболевание, у другого – другое. Они все больные. Может быть, на Паралимпиаде надо выступать? Нет, они все выступают, принимают запрещённые для других препараты. Они имеют явные конкурентные преимущества. На это почему-то никто не обращает внимания. После операции можно принимать тоже. То есть там масса изъятий, которые не способствуют созданию естественной добросовестной конкуренции…

Когла было высказано предположение, что в своём желании добиться отстранения России от Олимпиады любой ценой англосаксы израсходовали слишком много ресурса и авторитета. Это им вряд ли простят в контетксте всех событий, что происходили в последнее время. Поэтому неожиданное заявление представителя США в ООН Никки Хейли, что сборная США может не поехать на Олимпиаду 2018 года, косвенно подтверждает, что шансы на выступление команды России под флагом и с гимном на Олимпиаде есть, как и полный запрет на выступление всем спортсменам со справками, дающими официальную возможность употреблять допинг. Американцы начали заранее готовить информационное обеспечение своего отступления. Силы спецопераций США предложат несколько заготовок в виде провокаций, которые как всегда проводятся «под чужим флагом»

http://pravosudija.net/article/v-putin-obyavil-o-svoem-vydvizhenii-v-prezidenty

В. Путин объявил о своем выдвижении в президенты 7 декабря, 2017 – 11:21 …Сегодняшнее выступление Путина сделало картину полной. теперь ясно, чего он ждал. У англосаксов, как в свое время на Украине, вновь не выдержали нервы. Судя по всему, подопечные пытаются разбежаться и формальное преимущество в голосах можно было обеспечить только сейчас, поэтому отстранение сборной России случилось так рано. У меня внутреннее ощущение, что у Путина была возможность при голосовании в МОК добиться существенного перевеса в голосах по части допуска России на Олимпиаду. Важнее было показать сущность финансовых спекулянтов, которые применили самые жёсткие способы убеждения в WADA, CAS и МОК. Возможно, мы даже благодаря такому “изнасилованию” неожиданно приобрели значительно больше сторонников. По логике наступления на Россию, всё должно было случиться в январе-феврале, т.е. максимально близко к выборам, после того как Путин уже месяца полтора, как должен был пребывать в статусе кандидата в Президенты и его должны были максимально испачкать в грязи. Но Путин выждав паузу, заставил напасть на Россию первыми. Значит, шансы у России есть и, причём, хорошие. Допускаю, что мы добьёмся и права выступления команды России под флагом и с гимном на Олимпиаде вкупе с запретом выступления всех спортсменов со справками на возможностью употребления допинга и прочими прелестями…

Кстати, в контексте всех этих событий интересно посмотреть, как же освещают события СМИ. Особый интерс вызывают государственные, которые в виду владения, вроде как, должны отстаивать общественные интересы, то бишь наши с вами.

«Смотрим за руками».

https://radiovesti.ru/news/692932/

КНДР объявила об успешном испытании ракеты “Хвасон-15″ 29 ноября 2017, 06:57 КНДР объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты “Хвасон-15″. В распространенном Центральным телевидением страны заявлении подчёркивается, что ракета может достичь цели на всей территории Соединённых Штатов. Она пролетела 950 км и достигла максимальной высоты 4 тысячи 475 км. Ранее сообщалось, что ракетный запуск КНДР провела в три часа ночи по местному времени. По данным Минобороны Японии, ракета упала в 250 км от северной префектуры Аомори в пределах исключительной экономической зоны Японии. Это первый ракетный пуск, осуществленный КНДР с 15 сентября. С тех пор на протяжении 75 дней Пхеньян воздерживался от военных провокаций. Сегодня ракетный пуск КНДР обсудит совет Безопасности ООН на экстренном заседании. Его проведение инициировали США, Япония и Южная Корея, передает радио “Вести FM”. Президенты США и Республики Корея – Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин – в ходе телефонного разговора обсудили ракетное испытание КНДР, сообщает Белый дом. Оба лидера подчеркнули, что последняя провокация Пхеньяна представляет серьезную угрозу не только для Вашингтона и Сеула, но и для всего мира.

Даже по наставлениям по работе демократической прессы всегда полагается давать две точки зрения. У ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) обычно точка зрения основывается на сообщениях южнокорейских СМИ, где размещены войска нашего геополитического противника. Смотрим еще одно сообщение по теме отношений КНДР и Южной Кореи и вновь трактовка события с позиций Южной Кореи и цитирование южнокорейского чиновника.

https://radiovesti.ru/news/709156/

Сеул считает блефом заявление КНДР о завершении ракетно-ядерной программы 04 декабря 2017, 07:29 Южная Корея считает блефом заявление КНДР об успешном завершении ее ракетно-ядерной программы, заявил официальный представитель Министерства объединения Пэк Тэ Хён. По его словам, Сеул не признает одностороннее заявление Пхеньяна о завершении его ядерной программы. Южная Корея совместно с международным сообществом предпринимает усилия, направленные на мирное решение ядерной проблемы Севера. Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР ракетной и ядерной программ, а также военных маневров США и их союзников в регионе. Сегодня США и Южная Корея начинают самые масштабные учения ВВС в районе Корейского полуострова. Накануне северокорейская газета назвала учения “открытой всеобъемлющей провокацией против КНДР, которая в любой момент может вылиться в ядерную войну”.

Между тем США организовывает настоящие провокационные самые масштабные учения в Южной Корее, проходящие на границе с КНДР, в которых участвует и стратегическая авиация, расположенная на острове Гуам. Трактовки опять выражены в том ключе, что ответ на действия КНДР…

https://riafan.ru/1003187-ssha-i-yuzhnaya-koreya-provedut-samye-masshtabnye-ucheniya-vvs-v-istorii?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen

США и Южная Корея проведут самые масштабные учения ВВС в истории 6:53 4 Декабря 2017 Сеул, 04 декабря. ВВС США и Южной Кореи по оценки местных СМИ проведут самые масштабные в истории учения. Как информируют «Известия», в учебных маневрах, которые получили название Vigilant Ace, в общей сложности с двух сторон будут задействованы порядка 230 самолетов, включая истребители F-22. Учения ВВС, по сообщениям министерства обороны Республики Корея, являются ответом на ракетные запуски КНДР и призваны «продемонстрировать волю и способность» Сеула и Вашингтона на «провокации» Пхеньяна.

США и Южная Корея проведут самые масштабные учения ВВС в историиwikipedia.org / PD Как напоминает «Газета.ru», на днях Южная Корея провела учебные запуски ракет спустя несколько минут после того, как Северная Корея запустила баллистическую ракету.

А теперь попробуем разобраться, что же на самом деле там происходит?

Южная Корея, фактически оккупирована США. Ни одно из российских СМИ об этом не говорит, при том, что этот факт никто особо и не скрывает. Мало кто знает, что по соглашению между Южной Кореей и США, в случае начала войны командование южнокорейской армией автоматически переходит к США.

https://rg.ru/2014/10/24/armiya-site.html

Южная Корея продлила “власть США” над своей армией 24.10.2014 15:01 Текст: Олег Кирьянов (Пусан) Южная Корея не торопится устанавливать полный контроль над своими войсками. США и Южная Корея отложили на неопределенный срок дату передачи контроля над войсками двух стран от Вашингтона Сеулу в случае войны. Ссылаясь на “возросшую угрозу со стороны КНДР”, союзники договорились, что Южная Корея сможет командовать своими войсками, только “когда будут созданы необходимые для этого условия”. “Астрономическая” цена безопасности Решено также внести ряд важных корректив в стратегию развития американо-южнокорейского военного союза, включая сотрудничество в области противоракетной обороны (ПРО). По оценкам экспертов, создание “необходимых условий и возможностей” обойдется южанам в астрономическую сумму до 70-80 миллиардов долларов. Критики же говорят, что Корея, сумев достичь больших успехов в области экономики, до сих пор не может обеспечить независимость в сфере безопасности, предпочитая полагаться на Вашингтон. Напомним, что сейчас, по двусторонним договоренностям, Южная Корея в мирное время командует как своими войсками, так и американским военным контингентом на полуострове. Общая численность войск союзников в Корее – 639 тысяч человек. Однако в случае начала войны командование автоматически переходит к США. Передача прав произошла еще в июле 1950 года в связи с началом Корейской войны. Это означает, что при конфликте с КНДР южнокорейскими военными будут в конечном итоге управлять американские генералы. … …Главным итогом встречи (в Вашингтоне 46-го заседания по обсуждению вопросов безопасности (Security Consultative Meeting – SCM) между США и Южной Кореей – прим автора) стал перенос на неопределенное время сроков передачи командования над совместными войсками в случае войны. Примечательно, что именно Сеул просил Вашингтон не передавать ответственность Южной Корее, расписываясь фактически в своей неготовности самостоятельно обеспечить безопасность своей же страны. В принципе от идеи не отказались вообще, но решили, что передача произойдет, когда для этого будут соблюдены три следующих условия: формирование на Корейском полуострове обстановки, которая позволит обеспечить стабильную передачу командования; получение Вооруженными силами Южной Кореи всех необходимых для этого вооружений и прочих возможностей; получение Южной Корее возможностей для самостоятельного реагирования на ракетно-ядерную угрозу КНДР…. … …”США согласились с переносом сроков передачи командования, представив все так, будто на этом настаивал Сеул. Но на деле в первую очередь от всего этого выиграл именно Вашингтон. В реальности решено сохранить совместные силы и командование под предлогом сдерживания угрозы КНДР, но на самом деле это одно из звеньев цепи сдерживания Китая и России”, – отметил ведущий научный сотрудник Института имени короля Сечжона Пэк Хак Сун….

…

https://topwar.ru/57507-amerikanskoe-voennoe-prisutstvie-v-koree-i-ego-perspektivy.html

Американское военное присутствие в Корее и его перспективы 4 сентября 2014 …В этой связи нам стоит рассказать о том, какова история американского контингента в РК и что стоит за разговорами о передаче командования.



1 октября 1953 г., США и РК подписали Договор о совместной обороне, цель которого состояла в том, чтобы объединить стратегические потенциалы двух государств в целях эффективного «отражения общей опасности» и укрепления взаимосвязей для совместной борьбы «против угрозы коммунистической агрессии». Правда, оказание экстренной американской военной помощи не было автоматическим и предполагало одобрение со стороны Конгресса США. Зато Америка получила право размещать на южнокорейской территории сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы не только на основе прежних резолюций ООН по Корее, но и на двусторонней основе. Причём какие-либо ограничительные рамки такого размещения не оговаривались.



17 ноября 1954 г. был подписан Протокол корейско-американских переговоров по военным и экономическим вопросам, согласно которому вооружённые силы Южной Кореи оставались под контролем командования ООН до тех пор, пока эта организация будет нести ответственность за национальную оборону РК. Таким образом, на территории РК на неограниченный срок разместились американские войска, а южнокорейская армия находилась в подчинении американского генерала.



Юридический статус американских войск в Корее за последующие 45 лет неоднократно пересматривался. Численность их и организация тоже постоянно менялись. Так, во второй половине семидесятых годов под влиянием неудач во Вьетнаме и политики Дж.Картера вопрос о постепенном выводе войск из Кореи обсуждался всерьез.



В 1978 г. было создано Объединенное американо-южнокорейское командование, в подчинении которого находятся как размещенные в Корее американские части, так и все южнокорейские вооруженные силы.



В этом контексте хочется вспомнить подавление восстания в Кванчжу в 1980 г., унесшее не меньше жертв, чем известные события на площади Тяньаньмэнь. В обоих случаях в город вводили танки, но так как корейская армия подчинялась американскому командованию, применение военной силы против мирного населения должен был одобрить Вашингтон.



В дальнейшем американо-южнокорейский военный союз неоднократно подкреплялся рядом дополнительных соглашений. Последнее, подписанное в 2012 г., предполагает совместный ответ на «северокорейские провокации». При этом США могут а) отвечать даже в том случае, если провокация не была направлена непосредственно против них, б) наносить удары не только по непосредственным исполнителям провокации, но и по структурам управления и контроля.



До 90-х гг. ХХ века американское военное присутствие в РК оправдывалось необходимостью сдерживания мировой социалистической системы. Сегодня главным предлогом для оправдания своего присутствия там США выдвигает тезис об опасности КНДР, хотя в действительности это присутствие скорее направлено на сдерживание китайского и российского влияния.



Военные Соединенных Штатов и Южной Кореи периодически (в среднем, более 10 раз в год) проводят совместные учения различного масштаба. Пхеньян традиционно реагирует на них повышением боевой готовности собственных войск, угрозой нанести ответный удар и обещанием больших проблем Южной Корее и США.



В 1994 году Сеулу было возвращено право командовать собственной армией – но только в мирное время. Окончательная передача полномочий постоянно откладывается. Ранее планировалось, что передача данных полномочий будет осуществлена с 2009 г., однако по инициативе корейской стороны этот срок был продлен до 2012 г., а затем, на фоне инцидента вокруг гибели корвета «Чхонан», 26 июня 2010 г. была достигнута договоренность о переносе даты на 1 декабря 2015 года. Как видим, теперь срок снова перенесли.

Также СМИ в России всегда забывают рассказать, что в Южной Корее располагается крупнейшая военная база США за рубежом, причем это одна из 3-х баз на территории Южной Кореи. Странно, даже южнокорейские эксперты утверждают, что американские базы направлены против России и США, а не пртив КНДР, а наши журналисты продолжают перепечатывать пресс-релизы вооруженных сил США, дающие их взгляд на события.

С учётом любви американцев к организации различных провокаций, для развязывания военных конфликтов (провокация в Тонкинском заливев августе 1964, гибель южнокорейского корвета «Чхонан», 26 июня 2010 г. и др.) следует ждать и сейчас. С учётом проявившегося желания сорвать Олимпийские игры, чтобы избежать небывалого допинг-скандала со спортсменами США, стоит загодя предупредить международные организации о намерениях «добрых самаритян» из ССО ВС США.

https://rg.ru/2015/12/15/baza-site-anons.html

В Южной Корее появится крупнейшая в мире военная база США 15.12.2015 14:36 Соединенные Штаты намерены открыть в Южной Корее гигантскую военную базу, которая станет крупнейшим зарубежным военным объектом США. На работы по ее созданию потрачено в общей сложности более 13 миллиардов долларов… … Напомним, что в настоящий момент на территории Республики Корея размещен американский контингент США общей численностью 28 500 солдат и офицеров. Они дислоцируются на нескольких базах в различных частях Корейского полуострова. Новая база будет расположена в районе южнокорейского города Пхентхэк, что в 70 км к югу от Сеула. Она создается на основе уже существовавшей там базы США “Кэмп Хампхрейс”, которая теперь увеличена по площади почти в 3,5 раза. Новый объект будет представлять собой полноценный город, где будут жилые кварталы, а также объекты военной инфраструктуры и даже собственная железнодорожная ветка для погрузки в случае необходимости боевой техники. На базе будут проживать около 42 тысяч военнослужащих США и членов их семей…

С учетом полного контроля со стороны США военной ситуации на полуострове, вряд КНДР нужен какой-то конфликт. Им больше требуется, чтобы их оставили в покое.

Так что появилась неожиданная взаимосвязь, когда допинг, употребляемый американскими спортсменами и их коллегами из Британского содружества на основании терапевтических исключений (TUE), может вызвать войну на корейском полуострове, чтобы скрыть неприятные подробности их побед.

То, что Штаты готовы воевать до последнего корейца, (украинца и т.д. по списку) можно не сомневаться. Они в Южной Корее уже не раз устраивали бучу, чтобы решить свои проблемы – то Samsung им помешал…

Самсунгу капец. Южной Корее — капец. По Финскому сценарию…

http://pravosudija.net/article/samsungu-kapec-yuzhnoy-koree-kapec-po-finskomu-scenariyu

То «прекрасный» и «дешёвый» самолет F-35 отказываются покупать…

Конфликт между КНДР и Южной Кореей – агрессивная рекламная компания по продвижению F-35

http://pravosudija.net/article/konflikt-mezhdu-kndr-i-yuzhnoy-koreey-agressivnaya-reklamnaya-kompaniya-po-prodvizheniyu-f