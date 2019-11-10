Письмо корейского народа товарищу Сталину
23:45. 10 ноября 2019 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В связи с закончившейся эвакуацией из Кореи советских войск население Северной и Южной Кореи обратилось с товарищу Сталину с благодарственным письмом.
По призыву рабочих пхеньянского завода «Садо Енпхен» (Северная Корея) сбор подписей под письмом товарищу Сталину происходил по всей стране с октября по декабрь 1948 года. Население оккупированной американскими войсками Южной Кореи приняло активное участие в обсуждении и подписании письма товарищу Сталину, несмотря на репрессии и террор со стороны местных властей. Письмо подписали крестьяне южно-корейских провинций, жители Сеула, Инчока и других городов, жители острова Чедзю и партизанских районов в горных местностях Южной Кореи.
Всего письмо подписали 16.767.680 жителей Северной и Южной Кореи. В это число входят 9.940 тысяч жителей Южной Кореи, где проживает больше половины населения всей страны. Листы с подписями под этим письмом занимают более 30 ящиков.
На днях письмо корейского народа товарищу Сталина было доставлено в Москву.
Текст письма вышит на шелковом полотне.
Ниже приводится полный текст письма:
Письмо корейского народа товарищу Сталину
Великому вождю советских народов, освободителю корейского народа Генералиссимусу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
С чувством глубокого волнения корейский народ шлет Вам, величайшему гению человечества, спасителю корейского народа, это письмо.
В эти дни корейский народ тепло прощается с советскими воинами, покидающими пределы нашей родины. Руководимая Вами Советская Армия освободила нас от длительного японского ига, помогла нам выйти на широкий и светлый путь свободной, счастливой жизни. Корейский народ выражает искреннюю благодарность Вам, освободителю и другу Корейского народа.
Сорок лет корейской народ не видел солнца. Кромешная ночь стояла над нашей родиной, и казалось, что ей не будет конца. Но и в это тяжелое время мы не падали духом. Мы боролись за свое счастье. Лучшие сыны нашей родины падали под ударом меча японских захватчиков, изнывали в тюрьмах, умирали под страшными пытками, но оставались непреклонными в борьбе за свободу и независимость своей родины. Многострадальный народ наш не терял надежды на освобождение, на избавление от японской неволи. Мысленным взором обращались мы к Великой Советской Стране — другу и учителю трудящихся всего мира, и верили, что придет и для нас светлый день радости.
И этот день наступил — великий день освобождения — 15-е августа 1945 года.
Прошло всего 3 года с того времени, когда героическая Советская Армия, разгромив немецкий фашистов и японских империалистов, принесла на своих боевых знаменах,овеянных немеркнущей славой, долгожданную свободу нашему народу. А какие разительные перемены произошли в жизни нашей родины! С братской помощью Великого Советского Союза народ Северной Кореи восстановил народное хозяйство, разрушенное японцами, осуществил великие демократические преобразования, отвечающие самым сокровенным желаниям всего корейского народа, и успешно осуществляет строительство новой жизни.
Дымят трубы восстановленных фабрик и заводов, работают шахты, движутся поезда по нашим железнодорожным магистралям. Крестьяне, освобожденные от ярма японских и собственных помещиков, собирают ныне богатый урожай. Не узнать сегодня нашей деревни. Там, где не так давно еще стояли жалкие лачуги,в которых ютились наши крестьяне, расцветает новая жизнь. Как молодые побеги бамбука после дождя, появляются новые просторные и светлые дома под черепичными крышами, строятся клубы, избы-читальни. Всюду кипит радостный творческий труд.
За прошедшие три года с момента освобождения нашей родины трудящиеся Севера Кореи с братской помощью Советской Армии и Великого Советского Союза восстановили и пустили в ход разрушенные и поврежденные японцами промышленные предприятия и построили ряд новых промышленных предприятий. Восстановление и развитие промышленности на Севере Кореи идет необычайно высокими темпами. Если объем промышленной продукции начала 1946 года взять за 100, то объем промышленной продукции в начале 1947 года составлял 154, в начале 1948 года — 314, а в середине 1948 — 411.
В результате проведения демократической земельной реформы 720.611 батрацких, безземельных и малоземельных крестьянских семейств получили более одного миллиона га земли. До земельной реформы на Севере Кореи было 17.137 бездомных батрацких семейств и 442.973 безземельных крестьянских хозяйства, влачивших жалкое голодное существование. Сейчас они бесплатно наделены землей и живут богато и счастливо. Освобожденные от вековых феодальных оков и страшного гнета, крестьяне Севера Кореи с величайшим энтузиазмом возделывают свои поля. За прошедшие 3 года посевная площадь Северной Кореи увеличилась на 409 тысяч га, валовой сбор зерна возрос на 513.600 тонн, поголовье скота увеличилось в два раза. Впервые за всю историю крестьянство Севера Кореи свободно распоряжается плодами своего труда. Оно не только хорошо обеспечено продуктами питания, но имеет значительные излишки хлеба для свободной продажи. В течение 1946 — 1948 гг. 100 тысяч крестьян переселились из бедных лачуг во вновь выстроенные прекрасные дома. За это же время крестьянство приобрело 120 тысяч голов рабочего скота, сотни тысяч крестьян приобрели себе новый сельскохозяйственный инвентарь, домашнюю обстановку, новую одежду, радиоприемники, электрифицировали свои дома. Вместе со всем народом крестьянство активно борется за строительство новой демократической независимой Корейской Народно-Демократической Республики.
По всей стране звенят песни о свободном и радостном труде, нашей счастливой доле.
Совершенно изменилась жизнь женщин Севера Кореи. Веками находилась она в рабстве и унижении. Ныне она является равноправной гражданкой своей страны и вместе с мужчинами участвует в общественной жизни, в управлении государством и показывает образцы вдохновенного творческого труда на благо своей родины.
Больших успехов добилась Северная Корея в народном просвещении и распространении грамотности.
В период господства японских захватчиков на Севере Кореи было всего 1.372 начальные школы и 115 средних общеобразовательных и технических школ, в которых обучалось 910 тысяч детей. Этими школами охватывалась только меньшая часть детей школьного возраста. Больше половины населения Кореи было неграмотным.
За время, прошедшее с момента освобождения Кореи, проделана огромная работа по развитию народного образования. В настоящее время на Севере Кореи имеется 4.327 начальных, неполных средних и средних школ, в которых обучается 1.740 тысяч детей, юношей и девушек. Кроме того, создано 1.758 начальных и средних школ взрослых и 70 средних и высших заочных и вечерних учебных заведений, в которых обучается около 1 миллиона человек. Более 2 миллионов человек обучилось грамоте и специально созданных пунктах ликвидации неграмотности.
При японцах на Севере Кореи не было ни одного высшего учебного заведения. Высшее образование для наших юношей и девушек было недосягаемой мечтой.
Сейчас мы имеем 11 высших учебных заведения, в которых обучается около 10.000 студентов. Государственный Пхеньянский университет имени нашего национального героя Ким Ир Сена является гордостью нашей страны. Впервые за всю историю нашей родины молодежь Севера Кореи получила свободный доступ во все учебные заведения. Северная Корея быстро превращается в страну сплошной грамотности. В страну передовой культуры и науки.
Неизмеримо повысился материальный и культурный уровень трудящихся. Из страны господства и мрака нищеты Северная Корея превратилась в страну света и счастья.
Не раз за всю многовековую историю Корея видела у себя чужеземные войска. От их мечей умирали наши патриоты, гибло мирное население. Они жгли наши города и села, превращая их в развалины и груды пепла.
И только советские войска пришли к нам не как завоеватели, а как освободители. Освобожденная от рабства, свободно вздохнула родная страна. Мы увидели лучезарное небо. Зацвела наша земля. Полились веселые песни о свободе, радости, счастье.
Советское Правительство и лично Вы, дорогой Иосиф Виссарионович, делали и делаете все возможное, чтобы наша страна была свободной и независимой. На Московском Совещании Трех министров, в Советско-Американской Совместной Комиссии по Корее, на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций — всюду могущественный голос Вашей страны раздавался в защиту нашего народа, в защиту его жизненных прав и интересов.
В прошлом году, когда по вине американского правительства и корейской реакции было сорвано осуществление Московского решения о Корее, Советское Правительство в, в целях скорейшего образования единого корейского демократического правительства и возрождения Кореи в качестве независимого демократического государства, внесло предложение об единовременном выводе из Кореи американских и советских войск и предоставления корейскому народу возможности самому, без иностранного вмешательства, решать вопрос о судьбе своей страны.
Такое предложение Советского Правительства отвечает коренным интересам всего нашего народа и является новым, ярким свидетельством того, что Советская страна, которую ведет гений Сталина по великому Ленинскому пути, может так уважать свободу, равноправие и суверенитет больших и малых народов.
От этой политики равноправия и дружбы народов, проводимой советской страной, как небо от земли отличается политика США, о чем ярко свидетельствует положение в Южной Корее. С первых дней прихода в нашу страну американские империалисты, с помощью предателей корейского народа, установили полицейско-террористический режим. Народ на Юге Кореи лишен самых элементарных прав и свобод. Прогрессивные политические партии и общественные организации загнаны в подполье, в стране свирепствует жесточайший террор — арестовывают и бросаются в тюрьмы не в чем не повинные люди, убиваются патриоты — лучшие сыны корейского народа. Трудовое население Юга живет в нищете и в постоянном страхе за свою личную неприкосновенность и жизнь. Народ Южной Кореи напрасно лелеял надежду на то, что с освобождением страны от японских захватчиков придет конец рабской жизни. Народ Юга Кореи не успел сбросить с себя одни цепи, как на него надели другие. Одно рабство сменилось другим, не менее тяжелым и позорным.
Еще не зажили старые раны на теле народа, как к ним прибавились новые. Против народа, борющегося за воссоединение своей страны, американские империалисты посылают танки. Для того, чтобы удержать народ в повиновении, они держат в корейских водах свои военные корабли, содержат на нашей земле авиацию, танки, механизированные войска. Они сорвали работу Советско-Американской Комиссии, которая должна была справедливо решить судьб Кореи, и отказались вывести свои войска из Кореи одновременно с советскими войсками. Они, используя «большинство» на Генеральной Ассамблее ООН, добились посылки в нашу страну незаконно созданной так называемой комиссии ООН, провели, вопреки воле народа и с помощью насилия и террора, сепаратные фальсифицированные «выборы», создали марионеточное правительство, с помощью которого пытаются превратить Корею в свою колонию и военную базу.
Таковы итоги трехлетнего насильственного террористического правления прояпонских элементов и национальных предателей, поддержанных американскими империаоистами в Южной Корее.
Но народ Юга вместе с народом Севера, создавшим прочную базу для объединения страны на демократической основе, непрерывно вел и ведет героическую борьбу за независимость демократической Кореи, против колониальной политики американских империалистов. Октябрьское восстание 1946 года, мартовская всеобщая забастовка 1947 года, февральское восстание 1948 года и всенародный бойкот сепаратных выборов в Южной Корее являются яркими примерами борьбы народа Юга за создание единой демократической Кореи.
По мере усиления жестоких репрессий, осуществляемых при поддержке американских империалистов и направленных против истинных патриотов корейского народа, волна героической борьбы народа Южной Кореи поднимается все выше и выше. В борьбе за независимость нашей родины демократические силы Юга закалились и окрепли. Их борьба против прояпонских элементов и национальных предателей становится все более организованной и развертывается все шире.
Во время выборов в Верховное Народное собрание Кореи народ Южной Кореи, вдохновленные успехами демократического строительства в Северной Корее и решениями апрельского совещания представителей политических партий и общественных организаций Юга и Севера, вновь перед всем миром продемонстрировал свою решимость бороться за единство демократической Кореи. Население Юга, не зная страха, не боясь смерти, участвовало в этих выборах, несмотря на жесточайший полицейский террор реакции, поддержанный американским командованием. Выборы на Юге прошли при большом подъеме народа. Об их всенародном характере свидетельствует тот факт, что в выборах приняло участие 77.52% всех избирателей Юга и 99.97% избирателей Севера.
Огромные успехи народа Северной Кореи в деле демократического строительства и героическая борьба народа Южной Кореи за спасение родины обеспечили создание Верховного Народного Собрания и Центрального — подлинно народного Правительства. Отныне знамя Корейской Народно-Демократической Республики развевается не только на территории Северной Кореи, но и во многих местах Южной Кореи. Великий Советский Союз, оказывающий бескорыстную помощь нашему народу в деле создания единой независимой демократической Кореи, по просьбе первой Сессии Верховного Народного Собрания Кореи, решил вывести свои войска с территории Северной Кореи до конца 1948 года. Это решение Советского Правительства еще раз показывает уважение Советского Союза к свободе, независимости и равноправию малых наций, его бескорыстность и последовательность.
Чувство благодарности корейского народа к Великому Советскому Союзу пылает в сердце каждого корейца. Корейский народ никогда не забудет своего освободителя — Великий Советский Союз.
Вдохновленный решением Советского Правительства о выводе советских войск, корейский народ, подняв еще выше знамя Народной Республики, требует одновременного вывода американских войск со всей территории и ведет борьбу против сепаратного марионеточного правительства Южной Кореи.
Растущая мощь демократических сил корейского народа является доказательством того, что Корея никогда не будет вновь колонией или страной, зависимой от иностранного государства.
Как бы не бесновались монополисты из Уолл-стрита и их послушные лакеи — изменники корейского народа, которые держатся на штыках американских империалистов, они не в силах помешать победоносному движению вперед, помешать осуществлению нашей заветной цели — созданию единого независимого демократического корейского государства. Сплотившись как один вокруг национального героя Ким Ир Сена, наш народ разобьет все коварные замыслы и заговоры внутренней и международной реакции, будет неустанно бороться и добьется того, что американские империалисты выведут свои войска из пределов нашей родины. Исчезнут горестные следы «38-й параллели» на груди нашей родины. Родная земля вздохнет свободно.
Дорогой и мудрый Иосиф Виссарионович!
Провожая советских воинов, мы выражаем искреннюю признательность им, воздаем честь и славу Советской Армии за те заслуги, которые она имеет перед нашей родиной. Славные подвиги, совершенные Советской Армией во имя освобождения и возрождения нашей страны, не померкнут в веках. Они вечно будут жить в памятниках, в дымящихся трубах заводов и фабрик, восстановленных с помощью Советского Союза, в золотых волнах наших хлебов, в радостных улыбках наших людей. Корейский народ никогда не забудет героических подвигов советских воинов, они будут передаваться из поколения в поколение, как чудесные сказки, вечно вызывая у народа горячее чувство любви и благодарности к Советской Армии. Провожая советских воинов, корейский народ крепко жмет их братскую руку. С новой силой мы осознаем, что только с помощью советского народа и лично с Вашей помощью наша страна сможет стать единым и сильным демократическим государством.
Впереди у нас много трудностей. Но мы уверены в победе. Мы приложим все силы к тому, чтобы закрепить и умножить успехи, которые достигнуты нами в деле строительства независимой Кореи. С братской поддержкой советского народа и всего демократического лагеря, во главе которого стоит могучая держава — Советский Союз — оплот мира и безопасности народов, мы добьемся расцвета нашей родины. Корейский народ будет и впредь крепить дружбу с советским народом, являющуюся залогом того, что корейский народ будет свободным и счастливым. Укрепление дружбы между нашими народами, скрепленной светлой кровью советских воинов, пролитой на полях сражений за освобождение нашей страны, является нашим священным долгом.
Сегодня, как и всегда, священная гора Пэктусан, подняв в синее небо белоголовый свой пик, смотрит на Уральские хребты. Сегодня, как и всегда, светлые волны Туманган, любовно омывая берега обеих наших стран, катятся в объятия Восточного моря. Подобно им, дружба между советским и корейским народами будет вечна, сияние ее будет освещать корейскому народу путь в веках.
Сегодня наш 30-миллионный корейский народ обращает свой взор на Север, к Москве, к Кремлю и от всего сердца желает Вам, Иосиф Виссарионович, многие лета жизни на благо передового человечества.
Да здравствует нерушимая дружба между корейским и советским народом!
Да здравствует героическая Армия — освободительница корейского народа!
Да здравствует Генералиссимус Сталин — друг и учитель трудящихся всего мира, великий спаситель корейского народа!
https://prorivists.org/doc_koreans-to-stalin/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5414881.html