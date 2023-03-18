Главная » История, Творчество

1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск.Вып.1

22 0


01. Центральный рынок
01. Центральный рынок

02. Центральный Рынок.jpg

03. Центральный Рынок (2).jpg

04. Центральный рынок.jpg

05. Центральный рынок.jpg

06. Центральный рынок.jpg

07. Центральный рынок.jpg

08. Центральный рынок.jpg

09. Улица Дзержинского.jpg
09. Улица Дзержинского

10. Улица Дзержинского, 32.jpg
10. Улица Дзержинского, 32

11. Витрина на Улице Дзержинского.jpg
11. Витрина на Улице Дзержинского

12. Улица Дзержинского.jpg
12. Улица Дзержинского

13. Улица Тимирязева. Строительство торгового комплекса.jpg
13. Улица Тимирязева. Строительство Торгового комплекса

14. Улица Тимирязева.jpg
14. Улица Тимирязева

15. Угол улиц Тимирязева и Партизанской..jpg
15. Угол улиц Тимирязева и Партизанской

16. Угол улиц Байкальской и Тимирязева.jpg
16. Угол улиц Байкальской и Тимирязева

17. Улица Литвинова.jpg
17. Улица Литвинова

18. Улица Литвинова, 2.jpg
18. Улица Литвинова, 2

19. Фурье, 2. В магазине Маяк.jpg
19. Фурье, 2. В магазине «Маяк»

20. Фурье, 2. В магазине Маяк.jpg
20. Фурье, 2. В магазине «Маяк»

21. На улице Урицкого.jpg
21. На улице Урицкого

22. На улице Урицкого.jpg

23. Улица Урицкого, 14.jpg
23. Улица Урицкого, 14

24. Улица Урицкого.jpg
24. Улица Урицкого

25. Улица Урицкого.jpg

26. Улица Урицкого.jpg

27. Улица Урицкого. Дом Быта.jpg
27. Улица Урицкого. Дом Быта

28. Переход между улиц Урицкого и Фурье.jpg
28. Переход между улиц Урицкого и Фурье
29. Переход между улиц Урицкого и Фурье.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8891655.html
Метки: иркутск, история, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как живут Филиппины? Правда о частной жизни на Филиппинах
Новости Украины и Новороссии 07 декабря 2017
Лион Фейхтвангер: «Москва 1937»
Москва, 1937 год
Айвазовский и деньги

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru