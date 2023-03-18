1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск.Вып.1
01. Центральный рынок
09. Улица Дзержинского
10. Улица Дзержинского, 32
11. Витрина на Улице Дзержинского
12. Улица Дзержинского
13. Улица Тимирязева. Строительство Торгового комплекса
14. Улица Тимирязева
15. Угол улиц Тимирязева и Партизанской
16. Угол улиц Байкальской и Тимирязева
17. Улица Литвинова
18. Улица Литвинова, 2
19. Фурье, 2. В магазине «Маяк»
20. Фурье, 2. В магазине «Маяк»
21. На улице Урицкого
23. Улица Урицкого, 14
24. Улица Урицкого
27. Улица Урицкого. Дом Быта
28. Переход между улиц Урицкого и Фурье