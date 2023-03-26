1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 2. Иркутская область
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.1
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.2
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.3
70. Байкальский тракт
72. Байкальский тракт. Посёлок Большая речка
74. Остановка в пути на Байкальском тракте
75. Вид на исток Ангары
76. Вид на Ангару
77. Листвянка. Улица Горького
80. Листвянка. Храм Николая Чудотворца
82. Листвянка. Средняя школа поселка Листвянка
83. Листвянка. Причал у истока Ангары
84. Листвянка. У магазина
85. Листвянка. У ресторана Байкал
86. Братск. Гостиница «Тайга»
87. Братск. У входа в гостиницу «Тайга»
88. Братск. Вид из гостиницы «Тайга»
89. Братск. Улица Кирова.
90. Братск. Ресторан «Падун»
91. Братск. В ресторане «Падун»
93. Братск. Башня Братского острога XVII века
95. Братск. Братская ГЭС
96. Братск. Вид с Братской ГЭС
97. Братск. Братская ГЭС
98. Братск. БЛПК
Сибирские просторы. Свершения советских рабочих, ученых и инженеров
брежневской эпохи. Мощная отечественная экономика, вторая в мире
после США.