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1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 2. Иркутская область

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1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.1
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.2
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.3

70. Байкальский тракт
70. Байкальский тракт

71.Байкальский тракт.jpg

72. Байкальский тракт. Посёлок Большая речка.jpg
72. Байкальский тракт. Посёлок Большая речка

73. Байкальский тракт. Посёлок Большая речка.jpg

74. Остановка в пути на Байкальском тракте.jpg
74. Остановка в пути на Байкальском тракте

75. Вид на исток Ангары.jpg
75. Вид на исток Ангары

76. Вид на Ангару.jpg
76. Вид на Ангару

77. Листвянка. Улица Горького.jpg
77. Листвянка. Улица Горького

78. Листвянка. Улица Горького, 61.jpg

78. Листвянка. Улица Горького.jpg

78. Листвянка. Улица Гудина.jpg

79. Листвянка. Улица Горького, 61.jpg

80. Листвянка. Храм Николая Чудотворца.jpg
80. Листвянка. Храм Николая Чудотворца

81. Листвянка. Храм Николая Чудотворца.jpg

82. Листвянка. Средняя школа поселка Листвянка.jpg
82. Листвянка. Средняя школа поселка Листвянка

83. Листвянка. Причал у истока Ангары.jpg
83. Листвянка. Причал у истока Ангары

84. Листвянка. У магазина.jpg
84. Листвянка. У магазина

85. Листвянка. У ресторана Байкал.jpg
85. Листвянка. У ресторана Байкал

86. Братск. Гостиница «Тайга».jpg
86. Братск. Гостиница «Тайга»

87. Братск. У входа в гостиницу «Тайга».jpg
87. Братск. У входа в гостиницу «Тайга»

88. Братск. Вид из гостиницы «Тайга».jpg
88. Братск. Вид из гостиницы «Тайга»

89. Братск. Улица Кирова.jpg
89. Братск. Улица Кирова.

90. Братск. Ресторан «Падун».jpg
90. Братск. Ресторан «Падун»

91. Братск. В ресторане «Падун».jpg
91. Братск. В ресторане «Падун»

92. Братск. В ресторане «Падун».jpg

93. Братск. Башня Братского острога XVII века.jpg
93. Братск. Башня Братского острога XVII века

94. Братск. Башня Братского острога XVII века.jpg

95. Братск. Братская ГЭС.jpg
95. Братск. Братская ГЭС

96. Братск. Вид с Братской ГЭС.jpg
96. Братск. Вид с Братской ГЭС

97. Братск. Братская ГЭС.jpg
97. Братск. Братская ГЭС

98. Братск. БЛПК.jpg
98. Братск. БЛПК

99. Братск. БЛПК.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8905183.html
Метки: байкал, братск, история, Россия, фото
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18172 16598
    Руса только что

      Сибирские просторы. Свершения советских рабочих, ученых и инженеров
      брежневской эпохи. Мощная отечественная экономика, вторая в мире
      после США.

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