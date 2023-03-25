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1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.3

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1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.1
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.2

59. Неопознанное место
59. Неопознанное место

60. Вид с с Глазковского моста в сторону Знаменского монастыря.jpg
60. Вид с с Глазковского моста в сторону Знаменского монастыря

61. Улица Свердлова, 24.jpg
61. Улица Свердлова, 24

62. Партизанская улица.jpg
62. Партизанская улица

63. Улица Партизанская, 2.jpg

64. Улица Партизанская.jpg
64. Улица Партизанская.

65. Улица Партизанская.jpg
65. Улица Партизанская

66. Угол Партизанской улицы и улицы Софьи Перовской.jpg
66. Угол Партизанской улицы и улицы Софьи Перовской.

67. Седова, 5. Управление Производственных Предприятий Облмежколхозстроя.jpg
67. Седова, 5. Управление Производственных Предприятий Облмежколхозстроя

68. Улица Седова, 21.jpg
68. Улица Седова, 21

69. Улица Седова, 23.jpg
69. Улица Седова

70. Дом по улице Седова № 24.jpg
70. Дом по улице Седова № 24

71. Дом по улице Седова № 24.jpg
71. Дом по улице Седова № 24

72. Перекресток улицы 25го Октября и улицы Седова.jpg
72. Перекресток улицы 25го Октября и улицы Седова

73. Улица Байкальская.jpg
73. Улица Байкальская

74. Причал «Ракета».jpg
74. Причал «Ракета»

75. У плотины Иркутской ГЭС.jpg
75. У плотины Иркутской ГЭС

76. Вид на микрорайон Солнечный.jpg
76. Вид на микрорайон Солнечный

77. Музей декабристов.jpg
77. Музей декабристов

78. Спасская церковь.jpg
78. Спасская церковь

79. Котельная ИЗТМ.jpg
79. Котельная ИЗТМ

80. Улица Франк-Каменецкого.jpg
80. Улица Франк-Каменецкого

81. У железнодорожного вокзала.jpg
81. У железнодорожного вокзала

82. Железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский.jpg
82. Железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский

83. Пригородные кассы на вокзале.jpg
83. Пригородные кассы на вокзале

84. Платформа железнодорожного вокзала Иркутск-Пассажирский.jpg
84. Платформа железнодорожного вокзала Иркутск-Пассажирский

85. Железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский.jpg
85. Железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский

86. Улица Карла Маркса.jpg
86. Улица Карла Маркса

87. Управление комбината Востсибуголь.jpg
87. Управление комбината Востсибуголь

88. Вид на Иркутск.jpg
88. Вид на Иркутск

89. Гостиница «Интурист», администрация.jpg
89. Гостиница «Интурист», администрация

90. Неопознанное место.jpg
90. Неопознанное место
Источник: https://humus.livejournal.com/8903299.html
Метки: иркутск, история, Россия, фото
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