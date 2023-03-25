1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.3
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.1
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.2
59. Неопознанное место
60. Вид с с Глазковского моста в сторону Знаменского монастыря
61. Улица Свердлова, 24
62. Партизанская улица
64. Улица Партизанская.
65. Улица Партизанская
66. Угол Партизанской улицы и улицы Софьи Перовской.
67. Седова, 5. Управление Производственных Предприятий Облмежколхозстроя
68. Улица Седова, 21
69. Улица Седова
70. Дом по улице Седова № 24
71. Дом по улице Седова № 24
72. Перекресток улицы 25го Октября и улицы Седова
73. Улица Байкальская
74. Причал «Ракета»
75. У плотины Иркутской ГЭС
76. Вид на микрорайон Солнечный
77. Музей декабристов
78. Спасская церковь
79. Котельная ИЗТМ
80. Улица Франк-Каменецкого
81. У железнодорожного вокзала
82. Железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский
83. Пригородные кассы на вокзале
84. Платформа железнодорожного вокзала Иркутск-Пассажирский
85. Железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский
86. Улица Карла Маркса
87. Управление комбината Востсибуголь
88. Вид на Иркутск
89. Гостиница «Интурист», администрация
90. Неопознанное место