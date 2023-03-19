1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.2
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.1
30. Перекресток улиц Сухэ-Батора и Карла Маркса
31. Перекресток ул. Сухэ-Батора и ул. Горького
33. Улица Сухэ-Батора
35. Сухэ-Батора, 5. Фасад Промышленного училища
36. Угол улиц Лапина и Карла Маркса
37. Улица Лапина
38. В гастрономе на улице Карла Маркса
39. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина
40. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина
41. Памятник Ленину
42. Вид на памятник В.И.Ленину
43. Улица Карла Маркса
44. Возле Административного корпуса Государственного университета имени А.А. Жданова
45. Административный корпус Государственного университета имени А.А. Жданова
46. Угол Карла Маркса и Бульвара Гагарина. Научная библиотека ИГУ (Белый Дом)
48. Улица Желябова. Дворец Пионеров
50. Улица Желябова. У дворца пионеров
51. Улица Желябова
“52. Улица Желябова. Иркутский цирк
54. Вид на сквер имени Кирова из гостиницы «Ангара»