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1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.2

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1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.1

30. Перекресток улиц Сухэ-Батора и Карла Маркса
30. Перекресток улиц Сухэ-Батора и Карла Маркса

31. Перекресток ул. Сухэ-Батора и ул. Горького.jpg
31. Перекресток ул. Сухэ-Батора и ул. Горького

32. Перекресток улиц Сухэ-Батора и Горького.jpg

33. Улица Сухэ-Батора.jpg
33. Улица Сухэ-Батора

34. Улица Сухэ-Батора.jpg

35. Сухэ-Батора, 5. Фасад Промышленного училища.jpg
35. Сухэ-Батора, 5. Фасад Промышленного училища

36. Угол улиц Лапина и Карла Маркса.jpg
36. Угол улиц Лапина и Карла Маркса

37. Улица Лапина.jpg
37. Улица Лапина

38. В гастрономе на улице Карла Маркса.jpg
38. В гастрономе на улице Карла Маркса

39. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина.jpg
39. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина

40. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина.jpg
40. Перекресток улиц Карла Маркса и Ленина

41. Памятник Ленину.jpg
41. Памятник Ленину

43. Вид на памятник В.И.Ленину.jpg
42. Вид на памятник В.И.Ленину

41. Улица Карла Маркса.jpg
43. Улица Карла Маркса
44сударственного университета имени А.А. Жданова.jpg
44. Возле Административного корпуса Государственного университета имени А.А. Жданова

45. Административный корпус Государственного университета имени А.А. Жданова.jpg
45. Административный корпус Государственного университета имени А.А. Жданова

46. Угол Карла Маркса и Бульвара Гагарина. Научная библиотека ИГУ (Белый Дом).jpg
46. Угол Карла Маркса и Бульвара Гагарина. Научная библиотека ИГУ (Белый Дом)

47. Угол Карла Маркса и Бульвара Гагарина. Научная библиотека ИГУ (Белый Дом).jpg

48. Дворец Пионеров (2).jpg
48. Улица Желябова. Дворец Пионеров

49. Дворец Пионеров (1).jpg

50. Улица Желябова. У дворца пионеров.jpg
50. Улица Желябова. У дворца пионеров

51. Улица Желябова.jpg
51. Улица Желябова

52. Улица Желябова.Иркутский цирк.jpg
“52. Улица Желябова. Иркутский цирк

53. Улица Желябова.Иркутский цирк.jpg

54. Вид на сквер имени Кирова из гостиницы «Ангара».jpg
54. Вид на сквер имени Кирова из гостиницы «Ангара»
Источник: https://humus.livejournal.com/8893210.html
Метки: иркутск, история, Россия, фото
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1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск.Вып.1

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