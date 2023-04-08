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1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 5. Москва

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1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.1
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.2
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.3
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 2. Иркутская область
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 3. Хабаровск
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 4. Суздаль

01. Цены в гастрономе ГУМа
01. Цены в гастрономе ГУМа

02. Площадь Маяковского.jpg
02. Площадь Маяковского

03. Храм преподобного Симеона Столпника.jpg
03. Храм преподобного Симеона Столпника

04. Советская площадь.jpg
04. Советская площадь

05. Советская площадь.jpg

06. Боровицкая площадь.jpg
06. Боровицкая площадь

07. Площадь Свердлова.jpg
07. Площадь Свердлова

08. Кутафья башня.jpg
08. Кутафья башня.

09. Вид с Большого Москворецкого моста.jpg
09. Вид с Большого Москворецкого моста

10. Москворецкая наб. в сторону Кремля.jpg
10. Москворецкая наб. в сторону Кремля

11. Вид из номера гостиницы «Интурист».jpg
11. Вид из номера гостиницы «Интурист»

12. Вид с Калининского моста на Красную Пресню.jpg
12. Вид с Калининского моста на Красную Пресню

13. Никитские ворота. Суворовский бульвар, дом №25.jpg
13. Никитские ворота. Суворовский бульвар, дом №25

14. Посольство Социалистической Республики Румыния. Мосфильмовская улица, №64.jpg
14. Посольство Социалистической Республики Румыния. Мосфильмовская улица, №64

15. Главный вход ВДНХ.jpg
15. Главный вход ВДНХ

16. Остановка «13-й автобусный парк».jpg
16. Остановка «13-й автобусный парк»

17. Вид с Каширского шоссе.jpg
17. Вид с Каширского шоссе

18. Вид на строящийся онкологический центр на Каширском шоссе.jpg
18. Вид на строящийся онкологический центр на Каширском шоссе

19. Пролетарский проспект в районе станции метро «Коломенская».jpg
19. Пролетарский проспект в районе станции метро «Коломенская»

20. Новодевичий монастырь.jpg
20. Новодевичий монастырь

21. Новоспасский монастырь.jpg
20. Новодевичий монастырь

22. МГУ.jpg
22. МГУ

23. Дворец спорта в Лужниках.jpg
23. Дворец спорта в Лужниках
Источник: https://humus.livejournal.com/8928580.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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