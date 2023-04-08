1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 5. Москва
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.1
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.2
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.3
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 2. Иркутская область
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 3. Хабаровск
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 4. Суздаль
01. Цены в гастрономе ГУМа
02. Площадь Маяковского
03. Храм преподобного Симеона Столпника
04. Советская площадь
06. Боровицкая площадь
07. Площадь Свердлова
08. Кутафья башня.
09. Вид с Большого Москворецкого моста
10. Москворецкая наб. в сторону Кремля
11. Вид из номера гостиницы «Интурист»
12. Вид с Калининского моста на Красную Пресню
13. Никитские ворота. Суворовский бульвар, дом №25
14. Посольство Социалистической Республики Румыния. Мосфильмовская улица, №64
15. Главный вход ВДНХ
16. Остановка «13-й автобусный парк»
17. Вид с Каширского шоссе
18. Вид на строящийся онкологический центр на Каширском шоссе
19. Пролетарский проспект в районе станции метро «Коломенская»
20. Новодевичий монастырь
20. Новодевичий монастырь
22. МГУ
23. Дворец спорта в Лужниках