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1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 3. Хабаровск

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1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.1
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.2
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.3
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 2. Иркутская область

01. Дворец культуры профсоюзов
01. Дворец культуры профсоюзов
02. Дом культуры завода Энергомаш (ул.Ленина,85).jpg
02. Дом культуры завода Энергомаш (ул.Ленина,85)

03. Фасад цирка-шапито.jpg
03. Фасад цирка-шапито

04. Детский сад № 191.jpg
04. Детский сад № 191

05. Детский сад № 191.jpg

06. Детский сад № 191.jpg

07. Площадь Ленина.jpg
07. Площадь Ленина

08. Улица Ленина.jpg
08. Улица Ленина

09. Ул. Ленина,.jpg

10. Площадь Славы.jpg
10. Площадь Славы

11. Железнодорожный вокзал.jpg
11. Железнодорожный вокзал

12. Привокзальная площадь.jpg
12. Привокзальная площадь

13. Улица Дзержинского.jpg
13. Улица Дзержинского

14. Ул. Дзержинского, 17.jpg
14. Ул. Дзержинского, 17

15. Улица Дзержинского, 19.jpg
15. Улица Дзержинского, 19

16. Ул. Карла Маркса.jpg
16. Ул. Карла Маркса

17. Улица Карла Маркса, 24.jpg
17. Улица Карла Маркса, 24

18. Ул. Пушкина, 48.jpg
18. Ул. Пушкина, 48

19. Ул. Толстого.jpg
19. Ул. Толстого
Источник: https://humus.livejournal.com/8916029.html
Метки: история, Россия, фото, Хабаровск
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