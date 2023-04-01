1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 3. Хабаровск
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.1
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.2
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 1. Иркутск. Вып.3
1975. Иностранец путешествует по Советскому Союзу Часть 2. Иркутская область
01. Дворец культуры профсоюзов
02. Дом культуры завода Энергомаш (ул.Ленина,85)
03. Фасад цирка-шапито
04. Детский сад № 191
07. Площадь Ленина
08. Улица Ленина
10. Площадь Славы
11. Железнодорожный вокзал
12. Привокзальная площадь
13. Улица Дзержинского
14. Ул. Дзержинского, 17
15. Улица Дзержинского, 19
16. Ул. Карла Маркса
17. Улица Карла Маркса, 24
18. Ул. Пушкина, 48
19. Ул. Толстого