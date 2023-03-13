Со «стратегической неопределённостью» по Тайваню покончено
Директор национальных разведслужб США подтвердил, что со «стратегической неопределённостью» по Тайваню покончено
Давая показания в сенатской комиссии по разведке в четверг, директор национальных разведслужб США Эврил Хэйнс подтвердила то, что Байден заявил, как официальную позицию правительства США, когда он пообещал послать армию США на войну против Китая, если тот нападет на Тайвань.
Во время слушаний конгрессмен-республиканец от штата Юта Крис Стюарт сказал: «В прошлом, президент вполне недвусмысленно сказал, что мы ответим вооруженной силой, если Китай нападет на Тайвань. И вскоре после этого правительство типа взяло эти слова обратно, но это было не единожды, а несколько раз».
Он спросил Хэйнса: «изменилась ли политика правительства касательно неопределенности»?
Хэйнс ответил: «вы правы относительно замечаний президента по этому вопросу.». И добавил: «в данном случае, я полагаю, ясно для китайцев, что наша позиция основана на замечаниях президента».
Четырежды по разным поводам Байден сказал, что США пойдут на войну против Китая из-за Тайваня. В сентябре в ответ на вопрос интервьюера: «То есть, в отличие от Украины, войска США, американцы и американки, будут защищать Тайвань в случае китайского нападения?», Байден ответил «да».
После этого и всех предыдущих заявлений, Белый дом выпускал уточнение, в том духе, что слова Байдена не отражают официальную политику США. На просьбу уточнить слова Байдена в сентябре советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Байден отвечал на «гипотетический» вопрос, и добавил: «когда президент США захочет объявить об изменении политического курса, он это сделает. Он этого не сделал».
Заявление Хэйнса ясно дает понять, что замечания Байдена были на самом деле выражением официальной политики США, и что с политикой «стратегической неопределённости» покончено. Ранее США выражались нарочито двусмысленно о том, вступят ли они в войну на стороне Тайваня против Китая – и это было направлено на сдерживание как Тайбэя, так и Пекина.
Хэйнс выступал наряду с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом, главой ФБР Кристофером Рэем и представителями Агентства национальной безопасности и Министерства внутренних дел на одном из многочисленных слушаний Палаты представителей и Сената на этой неделе, посвященным конфликту США с Китаем. Их показания основывались на ежегодной оценке, опубликованной Директором национальных разведслужб США, в которой заявлено, что Китай стремится стать «сверхдержавой на мировой арене» и пытается «подорвать влияние США».
Выступая в комитете палаты по обеспечению национальной безопасности в четверг, конгрессмен Огуст Пфлюгер заявил:
«США сейчас сошлись в чистой конкуренции с КПК, в которой китайское правительство стремится стать на вершину мирового порядка, в то же время подрывая мощь США военными, дипломатическими и экономическими методами».
На других слушаниях в среду в комитете Сената по национальной безопасности, конгрессмен Энтони Гонсалес, только что вернувшийся с Тайваня с делегацией Конгресса, заявил: «Я знаю, как выглядит война, мы на войне».
Затем он продолжил:
«Я имел в виду, это война, может быть, холодная война. Но это война против Китая, и КНР каждый день вторгается на Тайвань в киберпространстве…Я пять лет был военным летчиком против Китая, я точно знаю. Когда они вылетают на перехват наших самолётов. Они делают это каждый день. И тут есть опасность, потому что все отлично, пока не случится что-то, искра, если хотите, и превратит холодную войну в горячую.»
В четверг в комиссии палаты представителей по разведке, члены обсуждали открыто, какой будет война против Китая. Конгрессмен Джим Хаймс заметил: «Rand провели исследование, в котором оценили, что в случая войны ВВП Китая упадет на потрясающие 25–30%. А ВВП США – на 5–10%, если будет конфликт в Тайваньском проливе.»
Это исследование называется «Война против Китая: Воображая невообразимое». Вывод гласит:
Каждая сторона все дальше размещает свои войска и у каждой есть растущая возможность обнаружить и атаковать противника, что может превратить большую часть Западного Тихого океана в «военную зону», с тяжелыми экономическими последствиями.
Но, хорошие новости, по мнению составителей отчета – возможно, война будет «умеренной» и потери «терпимыми».
Угрозы против Китая на слушаниях в Палате и Сенате сопровождались попытками сделать Китай козлом отпущения за ковид-19. Открывая слушания в среду в сенатской комиссии по разведке, сенатор демократ от Виргинии Марк Уорнер заявил: «Будет откровенны, несмотря на отрицания со стороны Китая, мы имеем полное право спросить, не был ли вирус, убивший как минимум 6,8 миллионов на сегодняшний день, случайно выпущен из лаборатории в Ухани».
Отказ Белого дома от «стратегической неопределённости» совпал с практическим отказом от политики «одного Китая», то есть признания, что Тайвань – часть Китая, и обещания не поощрять тайваньский сепаратизм.
Согласно Закону об ассигнованиях на национальную оборону, принятом в прошлом году, США обязуются прямо вооружать Тайвань. США также увеличили вчетверо число своих солдат на Тайване, и будут готовить тайваньских солдат в Мичигане, как сообщил Wall Street Journal.
США уже спровоцировали войну в Восточной Европе, с потерями свыше 200 000 с обеих сторон, и теперь все сильнее раздувают конфликт с Китаем – второй в мире экономикой с ядерным оружием. Последствия этого для человечества невозможно оценить.
(с) Андре Дамон
https://www.wsws.org/en/articles/2023/03/11/lyie-m11.html – оригинал на английском
Байден молодец. Мусчина за всех американцев. Любит китайскую демократию. Только Маринка его не любит жаль.