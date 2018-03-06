Путин пытается вернуть в мир понятие стратегического равновесия, — СМИ Франции

Послание президента России Федеральному собранию многие на Западе расценили как начало новой гонки вооружений. Автор статьи на сайте Atlantico.fr уверен: Путин не угрожает, а лишь стремится восстановить мировое равновесие, тем более что масштабно воевать России не позволяет демография.

Выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года — поистине важное событие, дающее понимание того, в каком положении сегодня находится Россия, пишет Atlantico.fr.

По мнению автора статьи, публикующегося под псевдонимом «Бенджамин Дизраэли» (в честь знаменитого британского государственного деятеля XIX века), российский президент в очередной раз попытался вернуть в мир стратегическое равновесие.

В своём послании Путин вспомнил о демографических проблемах России, возникших из-за гигантских потерь во время Великой Отечественной войны и в период, последовавший за крахом СССР.

Как отмечает мнимый Дизраэли, демографическая слабость является серьёзным ограничением, и российскому лидеру приходится к ней «адаптироваться»: так, кампания против террористов в Сирии предусматривает минимальное присутствие российских войск в зоне конфликта, а сам Путин всячески подчёркивает своё стремление к миру, хотя западные СМИ и ставят под сомнение его искренность.

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По мнению автора статьи, на первом месте для главы Кремля — повышение уровня жизни населения и модернизация, в том числе развитие передовых отраслей науки.

«Последние годы показали, что Россия крепче, чем считалось, и способна выдержать тройной удар: финансовый кризис, последствия суннитско-шиитского конфликта для цен на нефть и газ, а также, что не менее серьёзно, германо-американские санкции», — говорится в тексте.

Однако журналистам речь Путина запомнилась не столько экономическими прогнозами и обещаниями реформ, сколько сообщением о передовых видах оружия, констатирует автор:

«В Европе и Северной Америке недоверие ко всему, что исходит из России, настолько сильно, что большинство комментаторов заявили о демонстрации агрессии и возобновлении гонки вооружений».

Автор статьи не соглашается с такой трактовкой и напоминает о действиях Запада, поколебавших стратегическое равновесие в мире — о расширении НАТО на Восток и о выходе США из договора по ПРО.

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Ещё в 2007 году Владимир Путин бросил вызов «имперскому видению Соединённых Штатов» в своей знаменитой Мюнхенской речи.

«После этого выступления и началась официальная русофобия всех наших правительств, давно предпочитающих комфортное положение вассалов Вашингтона независимой политике с её неопределённостью, — говорится в статье.

— И вот, чуть более десяти лет спустя, российский президент объявляет, что его страна отныне располагает умным и сверхскоростным оружием, способным — по морю или по воздуху — обойти противоракетные системы, разработанные американцами. Он полагает, что равновесие восстановлено».

Понятие равновесия «Бенджамин Дизраэли» считает основополагающим:

«Вопреки расхожему мнению, это лучшая система для предотвращения войн… После 1990 года Соединённые Штаты смогли дать волю своему мессианскому империализму, и мир быстро потерял дивиденды от мирного существования. В частности, американские войны и их последствия разорили Ближний Восток».

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Автор статьи подчёркивает, что не приемлет «посягательства на свободы личности» в путинской России, но призывает не примешивать ценности к международным отношениям, особенно потому что последовательно придерживаться этих ценностей «невозможно».

«Объясните мне, чем можно оправдать неонацистские вооружённые формирования, поддерживающие украинское правительство и пользующиеся поддержкой Запада?» — вопрошает мнимый Дизраэли.

Автор статьи называет международный мир «высшим благом» и призывает к строительству новых конструктивных отношений с Москвой.

По его словам, именно так, а не под давлением извне, Россия скорее совершит переход от «бонапартистского режима» к «голлистской демократии».

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