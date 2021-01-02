Глобализация изменила мобильность квалифицированного человека. Научные идеи и специалисты востребованы в развитых странах, где значительно лучше условия жизни. Квалификация стала капитализацией человека, превращённого в международный рыночный продукт. Ввоз интеллекта стал выгодной статьёй дохода для лидеров, ударом по странам со средним уровнем развития, откуда выезжают специалисты, а приезжают мигранты с низким образовательным и профессиональным уровнем.

Национальные и транснациональные информационные сети разных уровней компетенции интегрированы в общую сеть глобального управления.Объем и интенсивность постоянного обмена информацией обеспечивают интеграцию разнообразных активов и потенциалов развития её участников. Такая система требует внедрения актуальных систем управления, обратных связей, контроля и моделирования сценариев развития событий. Стратегические субъекты принимают и реализуют решения мирового уровня управления.Для принятия решений в экономической сфере источниками информации могут быть данные национальных статистик.



Отъезд высококвалифицированных специалистов и переселение низкоквалифицированных трудовых ресурсов ставит под сомнение возможность проведения в России научно-технической и инновационной политики.

Глобальное экономическое развитие определяется подчинением мировой экономики интересам транснационального капитала и конкуренцией национальных экономических систем.



Стратегии капитала оказывают давление на государства. Растет доля зарубежного финансирования научных исследований, создаются исследовательские подразделения ТНК в странах, благоприятных для такой деятельности. Глобализация в области образования и научной деятельности связана с унификацией систем образования и учёных степеней, перетоками информации и специалистов.



Мировые ТНК усиливают своё влияние на систему национальных научных исследований и образования. Это создаёт в каждой стране уникальное сочетание внешних и внутренних факторов научного, образовательного и делового климата.

В связи с распространением информационно-коммуникационных технологий, созданием горизонтально-сетевых структур, открытых инноваций, развитием международного научно-технического сотрудничества активизируется деятельность транснациональных корпораций и отдельных государств в направлении научно-технической разведки с целью получения, анализа, структурирования и практического использования достоверной релевантной информации по технологиям двойного применения.

Открывая новые возможности, глобализация подрывает основы принятия решений новыми рисками, например, публично инициированными кризисами доверия к государству, организованными массовыми протестными движениями социума и т.д.



Вертикально интегрированные национальные сообщества замещаются подвижными горизонтально-сетевыми транснациональными сообществами, а флэш-моб-технологии позволяют быстро собирать и провоцировать маргиналов в целях манипулирования через масс-медиа настроениями и поступками миллионов телезрителей и пользователей Интернета. Это приводит к новым вызовам и проблемам. Многократно возросли неопределённости и риски.

Конфликт парадигм, способов и практик решения задач мирового развития, внедрение ценностей иной внешней среды, приводят к радикальному сдвигу в разных странах. В элитах, а затем в массовом сознании активной части населения этих стран происходит изменение мировоззрения, затем происходит лавинообразное разрушение общественно-политических систем. Обломки восстанавливают, после чего многие из них переходят под управление внешней средой.



Арабские «революции», нарастающая напряжённость в ряде других стран порождены не только внутренней борьбой с коррумпированными режимами, но и внешним воздействием новых информационных технологий манипулирования социальными сетями.

В теории систем показано, что невозможно одновременно обеспечить целостность (устойчивость экономики, безопасность и другие общесистемные свойства) страны и беспредельную свободу её граждан. Любая организация, целое подавляет (!) свойства её частей. В тех регионах мира, где неограниченно возрастает свобода, увеличивается число конфликтов, приводящих к локальным войнам.



Чрезмерное государственное регулирование неизбежно приводит к снижению эффективности экономики и отставанию. Государство и общество стоят перед выбором степени регулирования целостности. Эти выводы актуальны, как в связи с необходимостью модернизации, так и сохранения целостности России.

Разоблачения Э. Сноудена в июне 2013 года относительно секретных программ массовой слежки за переговорами различных людей через интернет и мобильную связь (американская программа PRISM, британская программы слежения Tempora) вызвали грандиозный скандал в мире. Подобная слежка может быть увязана с тестированием новых информационных технологий манипулирования социальными сетями под различным флагом (борьба с коррупцией, экстремизмом и т.д.) и перспективой их эскалации во всем мире.

Современный мир становится все более сложным, нелинейным и агрессивным, в будущем эти факторы ещё более усилятся. Понятие «рефлексивное управление» стало применимо к финансово-экономической и социальной системам управления обществом и государством. Классический подход уже не отражает современной финансовой реальности.

Приспосабливаясь к быстроменяющейся в условиях глобализации практике, финансовые институты непрерывно реформируются, финансовое законодательство изменяется, не успевая институализироваться в сознании даже профессионалов. Практически ежегодно реформируются традиционные финансовые институты: «налоги», «бюджет» и т.п.



По мнению Дж. Сороса финансы стали относиться к одной из самых рефлективных форм деятельности. Это означает, что финансовые игроки, работающие на мировых финансовых рынках, должны скрывать свои намерения, чтобы не оказаться в проигрыше из-за контригры конкурентов.

К понятию «финансы» теперь относят управление денежными потоками, организацию сложных финансовых операций, замещение денег финансовыми инструментами и конструирование новых финансовых инструментов, создание новых финансовых бизнесов и другие сложные явления современной жизни, принципиально несводимые к отношениям «по поводу формирования и использования денежных фондов».



У современных финансов появились новые направления их использования, которые ничего общего не имеют с распределительными и контрольными функциями. Можно назвать инвестиционную, управленческую, организующую, инновационную, инструментальную и другие функции. Например, конструирование мошеннических финансовых схем, которое играет важную роль в современной жизни.

Речь идёт о разработке и осуществлении сложных финансовых операций (схем) разной целевой направленности, против которых нет абсолютной защиты в правовом поле. Их разработчиков и исполнителей сложно привлечь к ответственности по суду за ущерб обществу и государству.



Это безнаказанное перераспределение общественного богатства «инженерами финансовых душ» развивается, втягивая в воронку активных людей. Приглашение к следователю нередко приводит к эмиграции такого «инженера» или быстро рождает «политического деятеля». Это придаёт следственному и судебному действию политический колорит.



Использование нескольких десятков активных прикормленных сторонников, социальных сетей и сетевых технологий управления позволяет такому «герою» пугать власть призраками разноцветных революций, заставляя её отступать. Целенаправленное манипулирование информацией может привести к быстро нарастающей напряжённости. Подобные явления стали обыденными в современной России.

Психологическое, пропагандистское и организационное влияние на население глобальных социальных сетей стало важнейшим фактором устойчивого развития и управления страной. Государство обязано предвидеть, опережать и противодействовать негативным последствиям информационной открытости.



Актуальность информационной защиты общества и государства от целенаправленного воздействия с разных сторон подтверждается быстрым ростом экономической, научно-технической, военной и других видов информации. Руководители государства, принимающие ответственные решения, обязаны своевременно владеть достоверной информацией.

Основой решения государственных и межгосударственных задач является концептуальное моделирование, в рамках которого создаются модели общего уровня, и проводится оценки среды и системы в целом. Ошибки в управлении на концептуальном уровне трудно устранимы последующими действиями и могут быть источником угрозы существованию самой управляемой системы (страны).

Отметим лишь некоторые аспекты глобальной информационной войны, в которую вовлечена Россия. Внутри страны Россия ведёт информационную борьбу с терроризмом и экстремизмом (молодёжным, религиозным и т.д.). Учитывая быстрый рост сетевых информационных ресурсов, находящихся в управлении террористических и экстремистских структур, можно сказать, что ежедневная информационная война происходит во всех сферах и на всех уровнях за сохранение целостности государства.



Внутрироссийские антироссийские идеологии и практики, этнорелигиозные и политические угрозы, такие как ваххабизм, национал-сепаратизм и исламский фундаментализм пустили достаточно глубокие корни в ряде регионов России (Северный Кавказ, Поволжье и др.).



Особое внимание уделяется их лидерами обучению и воспитанию радикальных имамов с целью формирования из них новой генерации духовных наставников. Вербовка сторонников сопровождается многотысячными тиражами и бесплатным распространением экстремистской литературы, насыщением русскоязычного сегмента Интернета и социальных сетей экстремистскими сайтами, активным использованием сервисов типа YouTube, активной миссионерской деятельностью.



Их изучение, анализ и оценка, выработка и реализация стратегии противодействия представляют самостоятельный интерес и являются предметом специальных исследований.

С учётом региональных театров «военных действий» и часовых поясов России можно предположить круглосуточное протекание информационных боестолкновений. Можно выделить некоторые признаки сетецентрической войны, которая ведётся международным терроризмом против России.



Во-первых, это наличие информационно-коммутационной сети, объединяющей источники сведений.



Во-вторых, это доведение до участников операций достоверной и полной информации.



В-третьих, это органы управления, исполнительные механизмы и средства непрерывного воздействия.

Не проще складывается ситуация в межгосударственной сфере. Напомним хотя бы уровень накала и жестокость мировой информационной войны против России в рамках грузино-осетинского конфликта. Отметим информационные атаки и организованные протестные акции, в которых задействованы Интернет, мировые телевизионные сети, другие мощные источники целенаправленного воздействия.

Управление государством требует адекватной стратегии, основанной на системном анализе, прогнозировании, планировании, управлении и контроле с учётом положения внутри страны и влияния на неё извне.



Если ранее территориально целостное государство было самостоятельно в собственном развитии, то в условиях высокой мобильности капитала его экономика зависит от транснациональных инвестиционных решений. В этом случае на неё влияет много факторов, в том числе, играют роль инфраструктура, потенциал рабочей силы, налоговое законодательство и другие институциональные условия.

Исключительное значение приобретает мониторинг и прогноз рисков, концептуальное моделирование, квалификация и мотивация власти, правильные управленческие решения высшего руководства страны. Задачи информационной защиты государства требуют постановки и решения, как минимум, трёх взаимосвязанных задач.

, с точки зрения отражения и предотвращения угроз необходима информационная защита общества и государства, нужны силы и средства, разумная стратегия и оперативное искусство, современные технологии и специалисты, способные к информационной войне на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях.

Как обстоят дела с выполнением этих задач?

Издан Указ Президента Российской Федерации от 15 января 2013 г. № 31с «О создании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации».



На ФСБ РФ возложены полномочия по созданию государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. Указом определены её задачи и перечень необходимых работ по создаваемой системе.

, качество и эффективность информационных технологий определяет уровень научного прогнозирования, целевого планирования и скоординированной федерально-региональной политики социально-экономического развития и соответствующего программно-целевого управления России, её роль и место в мире.

Как обстоят дела с выполнением этих задач?

Разработка и координация отраслевых и межотраслевых концепций, стратегий и программ, отслеживание рисков и корректировка перекосов невозможна без современных информационных ресурсов высокого качества.



Решение проблем «сопряжений» и «развилок» между территориальным и стратегическим планированием, реализуемость и результативность принимаемых стратегических управленческих решений зависит от конкурентоспособности обеспечивающих их информационных технологий.

Как свидетельствует мировой опыт, модернизация отдельных объектов инфраструктуры, оптимизация логистики или формирование отдельных кластеров не гарантируют экономической конкурентоспособности, востребованности их продуктовой линейки и долгосрочной ёмкости рынков.



В современной России утерян советский опыт формирования и оценки региональных и отраслевых балансов, в соответствии с которыми рассчитывались плановые и фактические объёмы денежной массы применительно к каждому региону. Приоритетность обеспечения денежной массы внутриэкономическими возможностями сменилась транснациональной волатильностью к экспортно-импортным операциям. Транснациональные и корпоративные связи и их транзакционные издержки сегодня приобрели доминирующий характер.



Это сильно осложняет корректное решение задач территориального планирования как самостоятельных элементов экономического развития. В России в виде информационного «спама» принято множество стратегических «концепций». Не сбалансированные по целям, задачам и ресурсам федеральные, региональные и отраслевые стратегии не стали комплексной моделью развития страны.

Президент США поставил перед своей администрацией и научным сообществом задачу перехода к сетецентрическим моделям. Они обеспечат конкурентные преимущества за счёт более точной и оперативной сборки единичных потенциалов для концентрации сил и средств в нужное время в нужном месте с целью создания цепочек добавленной стоимости и формирования конкурентных потенциалов долгосрочной доходности.



По уровню планирования и управления портфелями проектов, контрактов и активов как целостным объектом, включая управление целями, архитектурой и технологиями отраслевого и регионального уровней Россия находится далеко не в первых рядах.

, в условиях глобальной социально-экономической, политической и военной конкуренции уровень развития технологий стратегического управления и информационных сетей определяют возможности России к быстрой интеграции разнообразных активов и потенциалов развития на национальном и транснациональном уровнях для достижения соответствующих целей.

Как обстоят дела с выполнением этих задач?

Для идентификации прав и ответственности за активы необходимы адаптивные информационные технологии учёта и управления ими. Уровень наблюдаемости, качество и оперативность измерения социально-экономических процессов в России неконкурентоспособны по отношению к информационным возможностям развитых стран и международных институтов.



Проблемой является идентификация наличия и прав собственности на ключевые активы. Недавнее обсуждение реформы РАН показало, что в ней на баланс поставлено менее 50% объектов государственного имущества и земель.



И это далеко не самый худший показатель в стране. Громадное (в смысле числа чиновников) государство зачастую не знает, кому, на каких основаниях и с какими обременениями принадлежат права собственности. Не учтённые в реестрах и кадастрах объекты казны государства составляют основу коррупции.



Не исключено, что и общероссийские финансовые потоки уже давно находятся под внешним контролем иностранных платёжных систем и клиринговых центров. Как справится с нарастающими кризисными явлениями в мире такое государство? Ведь не подкрепленные делами слова о модернизации и инновационном развитии уже превратились в заезженную лошадь.

В начале XXI века Россия вернулась в качестве важного субъекта в систему мировых отношений, которая сегодня дает серьёзный сбой. Демографические, экологические и экономические проблемы, аварии и катастрофы, военные конфликты не сходят с повестки дня, обостряются проблемы в различных регионах мира.



Эти процессы угрожают суверенитету государства. Поэтому для многих стран важно участие России в создании стабильно функционирующей конструкции многополярного мира. Как минимум, выполнение трёх условий необходимо сегодня для дальнейшего развития России.

(1) Налицо потребность в принятой обществом общей стратегии развития, эффективности власти, которая была бы способна формулировать чёткие и ясные приоритеты, осуществлять стратегическое управление и эффективный контроль, отвечать за результат.

(2) Нужна государственная поддержка, а не чиновничье подавление инициатив, идущих от общества, в том числе, исследователей и разработчиков, создающих инновации.

(3) «При самых плохих законах, если у вас хороший чиновничий аппарат, можно управлять государством, если у вас плохие чиновники, не помогут самые лучшие законы», – сказал Отто фон Бисмарк, объединивший Германию в XIX веке.

Борис Алексеевич Виноградов,

доктор технических наук, профессор



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