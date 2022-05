Президент США Байден опять резко высветил растущую напряжённость отношений с Китаем относительно Тайваня. В третий раз с начала своего президентства Байден подчеркнуто заявил, что у США есть «обязательство» поддержать Тайвань военной силой в случае конфликта с Китаем – отказываясь от многолетней политики США.Когда США установили дипломатические отношения с КНР в 1979 году и порвали формальные связи с Тайванем, они приняли политику «Одного Китая», фактически признав Пекин как законную власть во всем Китае, включая остров Тайвань. Следствием этого стала «стратегическая неопределённость» – отказ от ясного обязательства стать на сторону Тайваня в войне против Китая. Такая политика была направлена не только на предотвращение агрессии со стороны Китая, но также блокирование провокаций Тайваня против Китая.Хотя Белый дом настаивает, что эта политика не изменилась, США, сначала при Трампе, а теперь при Байдене, намеренно подрывает status quo в отношении Тайваня, который может стать самой горячей точкой Азии. Визиты на Тайвань на высоком уровне, открытое присутствии военных инструкторов США на острове, рост продажи вооружений и проходов военных кораблей США по Тайваньскому проливу – это рассчитанные провокации против Китая.Создав на Украине затяжной вооруженный конфликт для ослабления и дестабилизации России, империализм США устраивает подобную ловушку для Китая на Тайване. На опыте Украины в СМИ и военных кругах открыто обсуждают вооружение Тайваня для затяжного конфликта с Китаем.Статья в New York Times от 24 мая сообщает:Как и в случае конфликта между Россией и Украиной, США изображает военные планы как защиту «демократического Тайваня» от китайской агрессии. Российское вторжение на Украину – реакция на то, что США долгие годы вооружали Украину, а затем провоцировали Россию.Любой шаг властей Тайваня вроде провозглашения формальной независимости от Китая, и/или растущее включение острова в сферу влияния США – прямая угроза Пекину. Тайвань не только находится у самого побережья Китая, но тайваньская фирма Semiconductor Manufacturing Company – практически монополист в производстве высокопроизводительных компьютерных микросхем.Ободренные «успехом» на Украине, планы США для затяжного военного конфликта на Тайване против китайской армии стремительно продвигаются вперед. Как объясняет New York Times: «по словам официальных лиц США и Тайваня».Далее в статье сказано: “Оружие производства США, недавно купленное -передвижные ракетные установки, истребители Ф16 и противокорабельные системы – лучше подходят для отражения сил вторжения. Некоторые военные аналитики говорят, что Тайвань позднее может купить морские мины и вооруженные БПЛА. И как на Украине, власти США могут также предоставить разведданные для повышения урона от оружия, даже если не пошлют своих солдат».Вашингтон не только «убеждает», но настаивает, чтобы Тайвань купил оружие в согласии с военными планами Пентагона.В мае газета Financial Times сообщила, что заместитель помощника госсекретаря США Мира Резник в марте сказала руководству оборонных компаний, что правительство Байдена хочет «сильнее направить Тайвань» на покупку оружия для ассиметричной войны и не позволит компаниям производителям оружия продавать вооружение за этими рамками.В статье «Вашингтон сказал Тайбэю, что не одобрит продажу противолодочных вертолетов 12 MH-60R, если будет такой запрос. США также сорвали план Тайваня купить патрульные самолёты дальнего обнаружения E2-D».Разгорающаяся в СМИ и официальных кругах США истерика про немедленную «угрозу» китайского вторжения говорит больше о планах и делах Пентагона, чем о доказательствах агрессивных намерений Китая. Тайваньский военный аналитик Су Цзу-Ин сказал Financial Times: «Я считаю, что сейчас вероятность военных действий со стороны Китая очень низкая».Тем не менее военные планы и их азартное обсуждения не прекращаются, не только в военной области, но и экономической войны против Китая. Как сообщает New York Times: «Официальные лица США уже обсуждают до какой степени они могут скопировать экономические санкции и развёртывание войск в защиту Украины в случае конфликта из-за Тайваня».New York Times указывает, что число проходов военных кораблей США через Тайваньский пролив выросло до 30 с начала 2020 года, не считая увеличения числа таких проходов кораблей Австралии, Великобритании, Канады и Франции. Объем продаж оружия США Тайваню также вырос, с 2010 года объявлено о сумме в 23 миллиарда долларов, из них только в 2020–5 миллиардов.В политических и военных кругах США хорошо известно, что шаги Вашингтона в отношении Тайваня крайне провокационные и могут разжечь конфликт. В комментариях New York Times аналитик Бонни Глейзер, глава азиатской программы Фонда Маршалла США/Германия, хотя и не прямо, признала это. «Ясно ли нам, что сдержит Китай, а что провоцирует?» -спрашивает она. «Ответ: нет, и это опасно.»Как пишет New York Times: «Решительные выражения президента Байдена во время визита в Токио на этой неделе приближаются к провокации, по мнению миссис Глейзер и других аналитиков в Вашингтоне.» Другими словами, всем в Вашингтоне хорошо понятно, что(с) Питер СаймондсПеревод с английского https://www.wsws.org/en/articles/2022/05/26/lrjs-m26.html – оригинал на английском