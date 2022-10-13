США превращают Тайвань в «огромный арсенал»
США превращают Тайвань в «огромный арсенал»
Разжигая свою войну против России на Украине, Вашингтон также все более открыто и провокационно готовит войну против Китая из-за Тайваня. Статья в New York Times на прошлой неделе, озаглавленная «США превращают Тайвань в огромный арсенал», показывает размеры военного планирования и подготовки по превращению Тайваня в тяжеловооруженный военный лагерь, пока правительство Байдена провоцирует Пекин на военные действия.
50 лет после визита Никсона в Китай в 1972 году, напряженность в узком Тайваньском проливе между островом и материковым Китаем удерживалась на низком уровне через политику Одного Китая – фактического признания Вашингтоном и практически всех стран мира, что Пекин – законное правительство всего Китая, включая Тайвань.
Когда в 1979 году были установлены формальные дипломатические отношения между США и Китаем, Вашингтон разорвал военные и дипломатические связи с Тайбэем, и вывел все свои войска с острова.
Теперь правительство Байдена, вслед за Трампом, все более нагло подрывает политику Одного Китая, хорошо зная, что любое официальное провозглашение независимости Тайбэем спровоцирует войну с КНР. Байден торжественно заявил уже четырежды, что США обязываются присоединиться к Тайваню в любой войне против КНР, тем самым покончив с политикой «стратегической неопределённости», предназначенной держать и Пекин, и Тайбэй в неведении относительно возможности американского военного вмешательства.
Статья в New York Times, ссылаясь на действующих и отставных официальных лиц США, указывает на обсуждения на высоком уровне в Белом доме и Пентагоне с целью превратить остров в огромный военные лагерь. «Официальные лица США прилагают все больше усилий, чтобы создать огромную кучу оружия на Тайване», пишет газета, «после изучения недавних учений ВМФ и ВВС Китая рядом с островом».
Стратегические круги в США пришли к выводу, что любая попытка ВС Китая вернуть Тайвань начнется с военной блокады. «Официальные лица говорят, что Тайвань должен стать «дикобразом» с достаточным количеством оружия, чтобы выдержать, если Китай начнет военную блокаду и вторжение, даже если Вашингтон решит послать войска», заявляет NYT.
Ободренный наступлением против российских войск в организованных США операциях на Украине, Вашингтон стремиться повторить это в войне на Тайване, чтобы причинить максимальные потери ВС Китая. NYT объясняет: «Официальные лица США определяют количество и номенклатуру оружия, проданного Тайваню, потихоньку говоря тайваньским чиновникам и оружейным фирмам США, что они откажут в заказах на некоторые большие системы в пользу большего числа меньших, более мобильных вооружений».
NYT отмечает, что типы вооружения «стреляй и убегай», включая ПЗРК и противотанковые, наряду с HIMARS, поставляемые Украинской армии, нанесли крупный урон российским силам. Официальные лица США говорят Тайваню, что им надо заказывать больше такого оружия, чтобы превратить остров в «дикобраза», ощетинившегося оружием. Другими словами, как и на Украине, США подталкивает и вооружает Тайвань к войне на острове, с полным пренебрежением к смертям и разрушениям в результате.
Цель империализма США -ослабить и дестабилизировать Тайвань, подталкивать сепаратистские движения в Тибете, Синьцзяне и в других местах, и подорвать власть КПК. Эта война отнюдь на за демократию или маленький Тайвань, США безрассудно противостоит другой ядерной державе в попытках разрушить и Россию, и Китай и обеспечить свое господство над Евразией и ее обширным людскими и природными ресурсами.
В прошлом месяце Вашингтон объявил о шестой сделке по продаже оружия Тайваню, более чем на миллиард долларов – крупнейшей при правительстве Байдена. Дрю Томсон, бывший сотрудник Пентагона, сказал NYT, что хотя некоторые сделки были крупнее, последняя направлена на обеспечение того, что Тайвань будет иметь «больше боеприпасов перед конфликтом». Сделка включает 60 противокорабельных ракет Гарпун.
Комитеты Сената по международным отношениям в прошлом месяце одобрил Закон о политике в отношении Тайваня, который разрешает дальнейшее увеличение поставок оружия на Тайвань – до 6,5 миллиардов долларов за пять лет до 2027 года. Важно, что этот закон также объявит Тайвань – который номинально все еще считается Вашингтоном частью Китая –союзником США вне НАТО, что означает конец политики Одного Китая. Этот закон должен еще пройти Конгресс и получить одобрение президента.
На прошлой неделе NYT озвучила озабоченность военных кругов США, что поставке оружия на Тайвань может помешать то, что для Вашингтона важнее вооружение Украины. Газета отмечает, что «фирмы производители оружия не спешат открыть новые производственные линии без устойчивого потока долгосрочных заказов». Сам факт, что эта тема обсуждается, показывает, что расширение производства вооружений уже рассматривается, с расширением войны на Украине, пока США продолжает провоцировать конфликт вокруг Тайваня.
Статья в NYT указывает, что Вашингтон уже рассматривал возможности ускорить поставку вооружений на Тайвань. На прошлой неделе официальный представитель Госдепа должен был выступить на ежегодной конференции Оборонной промышленности США-Тайваня – трехдневном совещании за закрытыми дверями. Лаура Кресси -глава отдела по продаже оружия Тайваню, и к ней присоединился ее коллега из Министерства обороны США.
Это событие подчеркивает эскалацию обсуждений на высшем уровне между официальными лицами США и Тайваня, после провокационного визита на остров Пелоси в августе. Делегацию Тайваня на конференцию возглавляет замминистра национальной обороны Ванг Шинли. Байден, вслед за Трампом, разорвал многолетние дипломатические протоколы политики Одного Китая, которые ограничивали официальные контакты между Тайванем и США.
Вашингтон не только создает огромный арсенал на Тайване, но также рассматривает вопрос о поставке военных грузов на остров в случае войны и китайской блокады. Консультант по вопросам обороны Эрик Вертхейм сказал NYT: «Само огромное количество того, что может понадобиться в случае войны, и его доставка означают, что это будет трудно, хотя, возможно, и осуществимо».
Как бы то ни было, попытка США прорвать блокаду означает прямое столкновение между США и Китаем, с потенциальной эскалацией до войны, которая может быстро охватить базы США и их союзников в регионе, включая Японию, ЮК и Австралию. Вертхейм далее сказал: «Вопрос вот в чем. На какой риск Китай и Белый дом готовы пойти, чтобы сохранить блокаду и, с другой стороны, прорвать ее?».
Правительство Байдена уже ответило на этот вопрос делом, если не словами. В то же самое время, когда они очертя голову толкают мир к ядерной войне в Европе, США также намеренно разжигает напряженность с Китаем из-за Тайваня – что можно назвать самым опасным в Азии. Рост продаж оружия – только один из многих показателей того, что США решились не допустить, чтобы Китай бросил вызов мировому господству США любыми средствами, сколько бы это ни стоило всему человечеству.
(c) Питер Саймондс
https://www.wsws.org/en/articles/2022/10/11/jdmq-o11.html – оригинал на английском