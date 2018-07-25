Новости Украины и Новороссии 25 июля 2018
- 06:30 «Святые Джавелины» для Украины — США выделили 300 млн долл. на производство комплексов.
- 03:00 «Находим огромные склады»: как потоки оружия с Донбасса растекаются по Украине (ФОТО).
- Вчера 23:29 Нерабы: Австрия потребовала от Киева снять запрет на экспорт леса.
- Вчера 23:09 Усик не прокричал “Верните Крым”.
- Вчера 22:44 Готовы ли жители ЛНР отказаться от паспорта Украины взамен на российский? – опрос.
- Вчера 22:31 Украина анонсировала новый план возвращения Крыма.
«Святые Джавелины» для Украины — США выделили 300 млн долл. на производство комплексов
Пентагон выделил чуть более 300 миллионов долларов на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, в том числе для Украины, говорится в списке контрактов, заключенных ведомством.
Консорциум компаний Raytheon и Lockheed Martin получил почти 308 миллионов долларов на производство этих систем вооружения для Австралии, Литвы, Тайваня, Турции, Украины и Эстонии. Работы будут производиться в штате Аризона и должны быть завершены до конца августа 2021 года.
Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.
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«Находим огромные склады»: как потоки оружия с Донбасса растекаются по Украине (ФОТО)
Замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин призвал граждан сообщать о соседях, которые могут хранить дома оружие. По словам источника RT в силовом ведомстве, такое обращение — следствие неспособности правоохранителей справиться с незаконной продажей «огнестрела».
Статистика по таким случаям ухудшается. Так, в 2016 году было зафиксировано 6 тыс. преступлений, связанных с нелегальным оборотом вооружений, в 2017-м — 8 тыс., в этом ожидается не менее 10–11 тыс. И это только вершина айсберга — главный военный прокурор Украины Александр Матиос считает, что реальные цифры выше в 10 раз.
До начала «АТО» на руках у населения Украины находилось около 4 млн незарегистрированных стволов, а за последние четыре года эта цифра выросла до 5 млн. Об этом рассказал источник RT в Национальной полиции.
«Оружия очень много, и мы буквально каждый день задерживаем человека с пистолетом, автоматом, гранатой или находим огромные склады. Даже страшно представить, сколько мы не видим», — заявил собеседник RT.
Если ранее при ограблении использовали холодное оружие и муляжи пистолетов, то сейчас применяют боевые стволы, заявил источник RT в Нацполиции.
Растёт и нелегальная торговля оружием. Так, по данным Нацполиции, в 2016 году было зафиксировано 6 тыс. преступлений, связанных с незаконной торговлей оружием, в 2017-ом — уже около 8 тыс. Прогнозируется, что в этом году эта цифра может вырасти до 10–11 тыс.
На фоне роста нелегального оборота оружия в стране замглава Нацполиции Вячеслав Аброськин обратился к населению.
Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин Facebook
«Обращаюсь к нашим гражданам: будьте бдительны, сообщайте в полицию о подозрениях, что ваши соседи могут быть причастны к совершению преступлений, незаконному обороту оружия и взрывчатки. В конце концов, это безопасность ваша и ваших близких», — написал 24 июля на своей странице Facebook Вячеслав Аброськин.
По мнению источника RT в силовом ведомстве, призыв замглавы Нацполиции — следствие неспособности правоохранителей взять ситуацию под контроль.
Оптом и в розницу
Основная масса вооружения поступает из зоны «АТО» , уверен главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Военный прокурор Украины Анатолий Матиос
«У нас в стране за четыре последних года возбуждено более 40 тыс. дел за незаконный оборот оружия. Я сомневаюсь, что столько оружия осталось в обращении со времён Второй мировой войны. Тогда откуда взялись эти 40 тыс. автоматов, пистолетов, патронов, гранат, гранатометов? И это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10% от объёмов оружия, которое „гуляет“ в государстве. Так что у нас 400 тыс. единиц неучтенного оружия за рамками права. Убежден, это оружие из зоны “АТО”», — рассказал Матиос в интервью украинскому изданию The Insider в конце июня этого года.
Оружие воруется и поставляется прямо с военных баз, которые регулярно горят, прокомментировал ситуацию источник RT в партии «Народный фронт». За последние 15 лет на Украине горели 6 военных складов и некоторых из них — по несколько раз.
«Сгоревшее» оружие потом попадает на чёрный рынок внутри страны, но большая его часть все же вывозится», — отметил собеседник RT.
По словам источника RT в Нацполиции, за последние четыре года цены на оружие внутри страны снизились в два-три раза. Например, автомат Калашникова АК-74 на «чёрном рынке» продаётся за 7–8 тыс грн ($265–300), пистолет ТТ — за 536 тыс. грн ($190–225), а гранаты — за 400–500 грн ($15–18). Для сравнения в 2014 году до начала «АТО» автомат Калашникова можно было купить за — 20–22 тыс. грн ($760–830), пистолет ТТ — за 15–16 тыс. грн ($570–600), гранаты — за 2 тыс. грн ($75).
Взрывоопасная ситуация
Бесконтрольное распространение оружия в стране говорит о том, что правоохранители не справляются со своими обязанностями, считают эксперты.
«На Украине наблюдается развал всей существующей системы государственности, правоохранители потеряли монопольное право на насилие, поэтому и наблюдается бесконтрольная продажа оружия. Проблема в том, что Украина угрожает всем соседним странам массовым распространением оружия», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Источник RT в партии «Батькивщина» раскритиковал призыв Аброськина к гражданам.
«Полиция столкнётся с массой проблем, когда бабушки будут массово жаловаться на своих нелюбимых соседей. И правоохранителям придётся всё своё время тратить на проверку „подозрительных личностей“. Очевидно же, что мы теряем контроль над ситуацией. Может, надо работать комплексно вместе с СБУ и приостановить массовые поставки оружия на территорию страны, а не заниматься глупостями?», — говорит собеседник RT.
Это только ухудшит взаимоотношения между украинцами, но не поможет в борьбе с нелегальной продажей оружия, прокомментировал призыв замглавы Нацполиции заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
«Украине могут помочь только системные меры в борьбе с утечкой вооружения в военных частях, из зоны «АТО» и полиции. Нужно вести серьёзный учёт и контролировать рынки продажи вооружения, о которых знают украинские спецслужбы, но ничего не делают», — заявил эксперт в беседе с RT.
Если этого не сделать, то криминогенная ситуация в стране будет лишь ухудшаться, уверен Кошкин.
«Учитывая приближение выборов на Украине в следующем году, оружие могут использовать националистические элементы для попытки захватить власть», — предупреждает эксперт.
Сотрудник Киевского международного института социологии сообщил в беседе с RT, что украинское общество сейчас настолько взвинчено, что применить оружие люди могут в любой стрессовой ситуации — «из-за замечания в очереди, от нежелания уступить левый ряд на дороге или в ходе случайного столкновения с прохожим».
«Это всё может закончиться массовыми перестрелками в транспорте или на улице. Ситуация очень напряжённая, но никаких серьёзных шагов со стороны власти я не вижу», — подытожил собеседник RT.
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Алевтина Писаренко
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Нерабы: Австрия потребовала от Киева снять запрет на экспорт леса
В Австрии призвали Украину в ближайшее время отменить запрет на экспорт леса. Об сегодня этом сообщила в Twitter пресс-служба посольства Австрии.
«Президент Порошенко наложил вето на введение запрета на экспорт дров, что является важным шагом к выполнению Украиной международных обязательств», — говорится в сообщении.
В посольстве приветствуют вето на закон, который предусматривает ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов. При этом считают, что защита лесов с помощью борьбы с незаконными лесозаготовками, а также запрет на экспорт не являются полезными. В посольстве призвали отменить запрет на экспорт древесины.
Напомним, ранее Пётр Порошенко наложил вето на законопроект, касающийся сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанного лесоматериала. По действующему украинскому законодательству президент может наложить вето три раза, после чего законопроект уже не может быть возвращён в парламент на доработку.
Напомним, Верховная Рада приняла закон № 5495, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконный вывоз из Украины леса и лесоматериалов.
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Усик не прокричал “Верните Крым”
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Готовы ли жители ЛНР отказаться от паспорта Украины взамен на российский? – опрос
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Украина анонсировала новый план возвращения Крыма
Киев планирует «вернуть и реинтегрировать» Крым к декабрю 2019 года. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
«Это не вымысел кого-либо, а конкретная задача, поставленная в документе», — написал Журавко в соцсети, прикрепив отсканированный файл.
По словам бывшего парламентария, план был разработан постпредом президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борисом Бабиным и одобрен 20 июня.
Согласно документу, Украина намеревается собрать и представить «доказательства нарушения прав человека в Крыму», искать улики против России для подкрепления исков в Международный уголовный суд, поддерживать деятельность международной платформы «Друзья деоккупации Крыма»*, а также финансировать проукраинские структуры и организации на полуострове.
Кроме того, экс-депутат сообщил, что украинские власти планируют формировать отдельные подразделения ВСУ, состоящие из переселенцев из Крыма, для дальнейшего «освобождения» полуострова. При этом Журавко отметил, что у Киева отсутствуют финансовые средства на создание подобных частей.
На Украине не раз говорили о «возвращении» Крыма. Так, экс-президент страны Леонид Кравчук предлагал для этой цели предоставить полуострову особый статус, при котором «субъектом власти будут крымские татары». Высказывались на эту тему и бывший министр обороны и лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко, и Юлия Тимошенко.
В последнее время некоторые украинские чиновники стали признавать, что Киев не сможет вернуть полуостров. Так, в апреле замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признал, что Украина не располагает ресурсами для возвращения Крыма и Донбасса.
Крым вернулся в состав России в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение высказались более 95% жителей полуострова. Москва не раз заявляла, что голосование прошло в соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».
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* запрещенная в РФ экстремистская организация
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