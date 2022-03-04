«Поднявший меч, от меча и погибнет», – мудрость этого древнего утверждения следовало помнить кровавому пастору Турчинову, Авакову, Порошенко и прочим лидерам майданной Украины, когда они посылали войска и батальоны нацистов убивать простых русских людей на Донбассе только за то, что русские хотели остаться русскими и говорить по-русски .

Гордость – хорошее чувство, оно позволяет человеку помнить свои корни и знать себе цену и цену своим поступкам . Гордыня осуждается всеми религиями, т.к. она ставит одного человека выше других, а, главное, выше Бога. Национализм – это гордыня, возведенная в беспрекословную истину, и, если в умеренных дозах национализм позволяет сохранить язык, историю и культуру конкретного народа, то в больших дозах превращается в нацизм (фашизм), который ставит один народ выше других и безжалостно истребляет все эти народы ради господства своего племени. Недобитое Хрущёвым бандеровское подполье к концу существования СССР проросло сквозь бетон здравого смысла, покрыло плесенью гниения память советских людей, победивших фашизм, и превратилось в майданную Украину, которая возненавидела всё русское и русских, в первую очередь, живущих на Донбассе, и посчитала, что Россия при всём при этом, должна содержать Украину и дальше, как это делалось во времена СССР.



Поэтому не стоит удивляться, что наступил момент расплаты, когда русская армия пришла вырвать ядовитые нацистские клыки у майданного антирусского чудовища. Поэтому и уничтожается сейчас военная инфраструктура Украины, чтобы потом, когда русские войска вернутся домой, не выросли заново ядовитые зубы.



По итогам ДНР и ЛНР будут существовать в своих домайданных административных границах. Станут они частью России, или останутся отдельными государствами, на самом деле, неважно.



Важно, что там больше не будут убивать людей, что Аллея Ангелов больше не будет прирастать именами невинноубиенных детей.



Операция началась 24 февраля, а до этого был прорыв украинскими войсками линии обороны ЛДНР, и угроза масштабного генерального наступления всей стотысячной группировки ВСУ на ЛДНР.



До входа в Донецк и до массовой резни русских нацистами оставались считанные часы, и России пришлось срочно принимать меры, которые она откладывала целых 8 лет.

21 февраля 2022 года на свет Божий вышла новая страна, новая Россия, Россия, которая больше не собирается подставлять под удар смиренно одну щёку, получив удар по другой.



Явилась Россия крылатая, с зубами и когтями, и на заседании Совета безопасности РФ члены этого Совета по сути своей присягали на верность этой новой стране, перед камерой, по очереди, чтобы потом не откреститься от присяги перед западными властями, когда те захотят отобрать у них и их родственников деньги и имущество.



Признавшим ДНР и ЛНР все пути назад теперь отрезаны, а после начала российской военной операции по принуждению Украины к миру и очистки от нацистов, – тем более.



В заявлении президента Путина чётко прозвучал термин Новороссия, что означает неизбежное расширение границ ЛДНР, и прозвучало то, что палачи, убившие людей в Одессе 2 мая 2014 года, известны поименно, и их настигнет кара.



Т.е. признание ЛДНР и военная помощь им это только начало воскрешения и медленного, но неуклонного воссоединения большого русского мира.

Интересна реакция представителей Запада на решение о признании. Так, европейские политики и американские, вначале долго не могли решить вошла ли русская армия на территорию ЛДНР или она вошла на территорию Украины, что уже само собой подразумевает признание этих республик де-факто.



Когда же были оглашены санкции, которые вводят в Евросоюзе, США и Англии против России, то из окон раздались хохот и аплодисменты, т.к. санкции в основном накладывают против зажравшихся российских чиновников, олигархов и депутатов. Иначе говоря, все эти адские санкции направлены на то, чтобы российские чиновники и олигархи жили в России, и хранили свои деньги в России.



Браво! За это глава европейской дипломатии Жозеп Боррель достоин ордена Дружбы Народов.



Когда же канцлер Германии Олаф Шольц заявил о приостановке сертификации компании-оператора газопровода Северный поток- 2, то ему аплодировали в Газпроме и Минфине РФ, т.к. цена на газ сразу в Европе поднялась почти на 300 долларов, т.е. газопровод не работает, а прибыль Газпрома растет на глазах, а, значит и доходы бюджета.



Если канцлер дотянет с сертификацией до следующего отопительного сезона, то звезда Героя России ему обеспечена.

Запад собирается отключить от международной системы подтверждения платежей SWIFT шесть российских банков, на которые накладываются санкции, и по истечении 30 дней будут закрыты корреспондентские счета в иностранных банках.



Т.е. деньги у банков не отнимают и дают возможность в течение месяца их забрать. SWIFT, конечно, замечательная система, благодаря ей резко ускорилось проверка платежей и их прохождение, и без них платежи будут совершаться дней на 5 дольше.



Однако у России есть своя собственная аналогичная система, а у Китая своя.



Так что просто произойдет переток платежей из одной системы в другую, либо же из этих российских банков в другие, в первую очередь с участием иностранного капитала, например, в Райффайзенбанк.



Если Запад рискнет без санкции Совета безопасности ООН заморозить золотовалютные резервы ЦБ РФ, которые сейчас составляют 643 млрд. долларов, то:

- всё заморозить невозможно, т.к. часть находится в юанях и в золоте;

- Россия может конфисковать все пакеты акций западных компаний и банков в российских компаниях;

- запретить выплачивать комиссию за пользование патентами, лицензиями;

- наложить запрет на выплаты дивидендов всех компаний, кроме как в бюджет РФ, прекратить выплаты по внешнему долгу (кому должна- тем всё прощаю).

Иначе говоря, в случае заморозки ЗВР ЦБ РФ Запад в деньгах потеряет сильно больше, чем возьмёт. При этом покупать газ, нефть, удобрения, урановое топливо – как покупал за валюту, так и будет покупать.

А запрет на продажу России самолетов Аэрбаса, так это вообще подарок для ускоренного производства российских самолетов Суперджетов и МС-21, а также расчистка рынка для широкофюзеляжных американских Боингов. Госпожа Урсула фон дер Ляйен (автор данной инициативы) очевидно на содержании у Боинга и у наших.

Конечно, определенные сложности и потери как у бизнеса российского, так и у граждан неизбежны, но это случилось бы все равно в том или ином виде, чуть раньше, или позже, так как наступивший Мировой Энергетический голод и дефицит всех основных известных природных ресурсов на Планете – и есть главная причина перекройки Мира.



Всем народам одинаково жить хорошо уже не получится. Хороший уровень жизни одних всегда создаётся плохим уровнем жизни других.

Санкции санкциями, но ни Байден, ни Джонсон, ни Столтенберг не послали Зеленскому ни одного батальона солдат для защиты от коварной России. Зеленского красиво и технично слили.



Полагаю, что каплей, переполнившей терпение Байдена, была угроза Зеленского срочно начать делать ядерное оружие. Таких истеричных ребят с инициативой, как известно, не берут в космонавты.



Кто-кто, а президент США Байден – опытный политик, и в людях разбираться умеет, кроме того, он прекрасно знает ещё со времен холодной войны, что такое ядерное оружие, и что такое обезьяна с гранатой. Поэтому дни Зеленского как политика сочтены, тем паче, что те, кто предают своих предков, те плохо заканчивают.



Как известно, дед Зеленского-фронтовик бился с фашистской нечестью, не жалея сил, а его внук эту же нечисть в бандеровском исполнении холит и лелеет.



Поэтому Зеленский обречен на одиночество, в аду клоуны не нужны. Как не ждут в раю и еврейского олигарха Коломойского, который предал свой народ, память своего народа, и на свои деньги содержал батальоны нацистов, и даже радостно называл себя жидобандеровцем. Все евреи, замученные фашистами , в своих гробах перевернулись от этого.

Кроме того, напряглись МВФ и прочие кредиторы, когда и Тимошенко, и Зеленский почти в унисон заявили, что Украина никому не должна, а США должны погасить все её 52 миллиарда долларов долга.



Поэтому демонтаж Украины следует производить так, чтобы на подконтрольные России части не перешли её обязательства по долгам. Поэтому Киев должен остаться столицей несколько уменьшенной страны.



Пусть он с долгами и разбирается, к Донбассу они никакого отношения не имеют. Именно поэтому наш президент сказал, что по окончании операции никакой оккупации Украины Россией не будет, нам брать на себя её долги не надо. Сами брали, пусть сами и отдают.

Судя по всему, одна часть российских войск на основании подписанного договора о взаимной помощи с ДНР и ЛНР обоснуется там надолго, на всякий случай.

Судно, покинутое командой, дымит- догорает недалеко от берегов Португалии, говорят, что пожар якобы был вызван возгораниями аккумуляторов стоявших там электромобилей.

Ничего не напоминает? Искусственный дефицит рождает сверхприбыль! Кстати, вот так же в конце 80-х уничтожали продукты, которые везли в Москву.



Мясная продукция тухла в вагонах- рефрижераторах, которые неожиданно переставали охлаждать мясо, оно тухло, другое продовольствие не давали разгружать, либо же разгруженное везли не в магазины, а в строительные котлованы и засыпали землей.



Только тогда еду уничтожали не столько для заработка на дефиците, а для того чтобы поднять народ на дыбы и провести реставрацию капитализма. Что и произошло.

Кстати, когда вдруг выяснилось, что существует какой-то загадочный дефицит чипов, которые производятся в прежних количествах, но исчезают неизвестно куда, то пришла новость о том, что теперь следует ждать еще и дефицита SSD-накопителей.



Компании Western Digital и Kioxia, основные производители SSD-накопителей, признали, что на их заводах произошла порча гигантского количества флеш-памяти.



Как передает Reuters, были уничтожены микросхемы на 6,5 млрд гигабайтов. Это случайно? Или опять для создания искусственного дефицита? Или же для прикрытия того, как какая-то азиатская держава в тайне готовит огромные армии дронов?

3) не мешать фармацевтическим компаниям зарабатывать сверхприбыли на прививках, и отвлечь внимание от проблем с качеством антиковидных вакцин Пфайзера и Модерны, с тем как они пошли испытания и были сертифицированы, а также вокруг ряда антиковидных мероприятий в разных странах.



Всё больше сведений о соответствующих судебных исках, и чем они закончатся не знает пока никто.

4) отвлечь внимание от Конвоя Свободы водителей-дальнобойщиков в Канаде, т.к. глядя на них уже подумывают о таких же протестах дальнобойщики США и Австралии.



Как известно, дурной пример заразителен. Канадские водители на месяц перекрыли центр Оттавы и ряд дорог, требуя отменить сертификаты о вакцинировании, а также отправить в отставку некоторых начальников.

Протесты с требованиями, которые выдвинули дальнобойщики, в том числе с требованием отставки Трюдо, состоялись также в Торонто, Ванкувере, Виннипеге, Виндзоре, Виктории. Консервативная партия страны выступает с резкой критикой Трюдо, призывая его уйти в отставку.



Начальник полиции Оттавы , который громко требовал убрать с улиц протестующих, сам ушел в отставку, а лидер правящей партии Кандис Бергер заявила, что «Трюдо единственный, кто хочет оставаться в ситуации пандемии».



Однако после того как испуг от появления водителей у премьер-министра Канады Трюдо прошёл и стало ясно, что за ними никто из серьезных людей не стоит, то было решено ввести в цитадели демократии – Канаде чрезвычайное положение и подавить протест. Вот что значит недостаток образования,- эти смелые водители никогда не читали работы Ленина о том, как следует делать революцию.



Те, кто устроил Майдан в ноябре 2013 года в Киеве, те еще в советских институтах эту тематику изучали, поэтому за людьми вышедшими на Майдан немедленно нарисовались партии олигархов, которые решили отодвинуть от власти олигархов донецких.



У канадских дальнобойщиков за спиной олигархов нет, поэтому никто им не возит полевые кухни с горячей едой, активно сдобренные наркотой, никто не привозит снайперов с винтовками и т.д.. Однако эта история еще не закончилась, все может измениться в любой момент.

Теперь почему Россия в декабре 2021 года объявила ультиматум касательно гарантий своей безопасности, а сейчас признала ЛДНР. Для этого есть следующие основания:

1) Америке сейчас не до нас, совсем не до нас, у них свои проблемы, о которых я сказал выше.

- на территории европейского театра военных действий Российская армия в настоящий момент самая большая и реальная, конкурентов у неё нет и не предвидится.

Как видно из графика, США пускают свою собственную нефть на собственные нужды, в т.ч. на нефтепереработку и нефтехимию, ибо торговать выгоднее не самой нефтью, а результатами её переработки.



Так, США наряду с Россией и Индией являются лидерами в мире по нефтехимии. И, кстати, не менее четверти доходов бюджета США формируется именно от торговли нефтью нефтепродуктами и СПГ.

Если же Америка и Европа вдруг наступят на горло собственной песне и откажутся от российской нефти, то ее с большим удовольствием купит Китай. Основа генерации Китая это угольные ТЭС, однако уголь начинает заканчиваться, поэтому Китай начинает переход с угля на газ и нефть.

3) Росатом является главным поставщиком топлива для американских АЭС, и найти нового поставщика они не в состоянии уже несколько лет. Напомню, что АЭС в США обеспечивают 25% всей генерации. Т.е. заменить их нечем. Не будет русского топлива, не будет АЭС.

4) Россия поставляет в Европу минимум 35% всего потребляемого ей газа, а еще поставляет нефть и удобрения.



И какие бы сейчас отказы от русского угля и газа в качестве санкций не утвердила Германия, то именно она же при первом случае найдет повод их отменить, потому как больше брать стабильно и постоянно газ не у кого. На один-два квартала как-то ещё можно обойтись, но отказаться навсегда невозможно.



Кроме того, напомню, что Россия для Европы значимый рынок сбыта своих товаров. Россия по объему импорта европейских товаров и услуг занимает пятое место, а как поставщик в Европу стоит на третьей строчке после Китая и США.



Т.е. любые реальные европейские санкции ударят по Европе бумерангом.



Реальные американские экономические санкции ударят по Америке. Куда не кинь-везде клин. Кроме того, Энергетический мировой голод привел к росту цен на энергоемкое производство во многих странах, кроме России, поэтому вырос спрос на российскую продукцию иную, чем углеводороды.



Как сообщила глава Российского экспортного центра Вероника Никишина, по итогам января–ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил 170,5 млрд долларов, а по результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36%, до более чем 191 млрд долларов, что стало новым историческим максимумом.



Рост отмечается почти во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам и энергооборудованию.



Мы только на днях наблюдали, как президент Бразилии приезжал к Путину за удобрениями. Это означает, что все удобрения законтрактованы другими странами вперед на несколько лет.



Помним, что газ является основой для производства многих удобрений, и 90% в цене удобрений- это цена газа. Нет удобрений- нет урожая, нет урожая- есть голодные бунты. Арабская весна началась сразу после подорожания цены на пшеничную лепешки, в том году был неурожай пшеницы.



И полыхнуло от Туниса до Сирии. Т.е. чем более дорого будет стоить электричество и тепло в Европе и Китае, тем больше будет спрос на товары производимые в России. НЕ имеет значение кем они будут производиться: российскими фирмами или иностранными на территории РФ.

Поэтому без России, ее ресурсов, ее производства от нефтехимии и удобрений до атомных станций и ледоколов, миру идти некуда, они без нас не проживут. Это звучит непривычно, но это именно так. Посейдоны и Кинжалы нам в помощь! Ибо, как говорил Александр Невский: «Бог не в силе, Бог в Правде!»

Поэтому момент для становления новой России, заявленной 21 го февраля этого года выбран удачно.

Тем временем торговая война между Китаем и США, начатая Трампом, разгорается всё сильнее, теперь уже Китай вводит экономические санкции против двух американских корпораций, производителей оружия, чья продукция была поставлена недавно Тайваню.

По сообщению ТАСС, «Правительство Китая приняло решение о введении санкций против американских компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin за поставки вооружений на Тайвань».



Какие конкретно вводятся санкции неизвестно, но зато известно из доклада комиссии Сената США при Трампе о том, что минимум 1.000.000. наименований комплектующих китайского производства используются корпорациями ВПК США в своей работе.

Скрестить одновременно клинки с Россией из-за Донбасса, и с Китаем из-за Тайваня- это нереально даже для США. А Китай поставлен в такую ситуацию, что он не может не присоединить к себе Тайвань окончательно, иначе Китай останется без микросхем, которые там производятся.



И делать это надо чем скорее, тем лучше, иначе Китай проиграет в гонке чипов и новых технологий. Итак, Россия свой шаг сделала, теперь дело за Китаем.

А 22 февраля, пока весь мир переваривал признание Россией ЛНР и ДНР, в Кремль примчался Президент Азербайджана Ильхан Алиев.



Наш президент ему громко и ясно сказал, что восстанавливать Российскую Империю с её границами Россия не будет.



Алиев слушал, но по глазам его было видно, что главный вопрос у него был, где будет финансовый центр Новой Большой России, ведь России, которая предстала перед ним в этот момент, страна, которая выходит на свет в образе Медведя, а в нём, как в русской матрешке таятся и другие наши тотемные символы – Грифон вездесущий (крылатое существо с хвостом скорпиона, телом тигра, головой и крыльями орла), мудрый Филин, который видит свет сквозь тьму, мощный двуглавый Орёл и Белые кони, которые принесли нас на эту планету из черноты Вселенной.



Они все сейчас едины, они все сейчас машут нам вслед. Они знают, что будет трудно, но пути назад больше нет.

И. Нагаев



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