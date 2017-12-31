Юрий Львович Ларионов. НОВАЯ ФИНАНСОВАЯ И ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА НА ЗЕМЛЕ И РФ

Никакие привязки обеспечения курсов денежных валют различных государств к бочке нефти, золоту, энергиям и прочим словоблудиям разных « умников» и просто финансовых жуликов и тупиц ничего не дадут на длительный период и не ликвидируют все непорядки в работе денежной системы в любой стране земли. Есть единственная абсолютная система обеспечения привязки курсов различных валют позволяющая конвертировать различные валюты друг в друга или выбирать нужную валюту для конвертации. Это соотношение производства продовольствия собственными силами за год к нормативному максимуму потребления продовольствия за год на базе норматива максимальной потребительской корзины на месяц и приведенной к потреблению в натуральном и денежном выражении 3кг. в сутки и умноженного на 365 дней, умноженного на количество населения в государстве, умноженного на коэффициент страхового запаса, равного 1,2 и умноженного на рыночную стоимость одного кг продовольствия в наборе на месяц потребительской корзины для каждого государства путём приведения к удельному весу в процентах по кг (постоянная величина) и курсу валюты страны к рублям РФ в процентах по каждой статье таблицы №1..

Таким же путём определяется и Общемировой курс мировой валюты путём суммирования собственного продовольствия всех государств и соотношения его к нормативу продовольствия для земли , где всё тоже, но вместо численности населения государств берётся численность населения земли. Каждое государство на земле имеет по два центральных банка с филиалами, один Национальный ЦБ работающий только с движением массы в объёме ВВП собственной валюты и накоплений, второй Валютный ЦБ работающий с валютами других государств по правилам этих государств и учёт наличия валют ведётся по каждому государству и клиенту в отдельности. Кроме этого в Валютном ЦБ имеется и валюта собственного государства как иностранная валюта для работы по экспорту, импорту, обмену и накоплению клиентами банков. Создание общемирового ЦБ не целесообразно ввиду лишних расходов и прилипания к нему различных проходимцев. Но подобных два банка создать целесообразно для РФ и Таможенного Союза с новой денежной единицей с названиями СОЛо (SOL) от слова солнце для купюр больше единицы и ЗЕМ(ZEM) от слова земля для купюр (мелочи) меньше единицы. Такие два банка таможенного союза позволят со временем перейти на эту валюту стран союза и их создание произойдёт безболезненно, а главное что Валютный ЦБ ТС привлечёт массу иностранных валют различных государств и вкладчиков и он станет на уровне мирового ЦБ. С другой стороны в РФ идёт постоянное ежедневное ограбление всего населения и его жизнедеятельности во всех сферах хозяйствования мировой финансовой системой и их банкожуликами с помощью ЦБ РФ и местного ворья различной масти поэтому нужно срочно с 01.01.2018 года вместо ЦБ РФ создать два банка с филиалами – Национальный ЦБ РФ работающий только с рублёвой массой и клиентами внутри РФ, подчиняющийся Госдуме, Правительству , Президенту и Счётной палате и Валютный ЦБ РФ работающий с валютами всех государств по их правилам с отдельным учётом по валютам ,накоплениям , операциям, клиентам. Кроме этого Валютный ЦБ РФ работает и с рублями РФ как с иностранной валютой находящейся в его ведении в нужных объёмах.

Валютный ЦБ РФ также подчиняется Госдуме, Правительству, Президенту и проверяется международным аудитом под контролем Счётной палаты. Определение курса рубля приведено выше и для РФ составит за 2016г соотношением 18 триллионов рублей производства продовольствия собственными силами за год / к 3кг норматива максимума потребления продовольствия одним человеком в сутки умноженное на 365 дней х ( 146 миллионов человек населения РФ плюс 4миллиона приезжих) умноженное на 1,2 коэффициент страхового запаса = 197,1 миллионов тонн продовольствия и умноженное на 232,3 рублей рыночной стоимости одного кг набора суточной потребительской корзины = 45,786 триллионов рублей = 18/45,786 = 0,3931. Это курс рубля РФ в 2016г. Норматив потребления является постоянной величиной и может корректироваться подекадно, помесячно индексом цен норматива набора потребительской корзины, отклонения абсолютно незначительны, поэтому в дальнейшем после, когда устаканится весь период перехода к такой системе, то изменение курса рубля и других валют будет в основном за счёт роста объёмов производства продовольствия собственными силами за год и главное это приведёт валюты многих государств к постоянному росту и этот рост может достигнуть значений и больше единицы при собственном производстве продовольствия больше норматива, что увеличит экспорт продовольствия.

РФ нужно очень потрудиться в производстве продовольствия, условия все есть, чтобы достичь коэффициента курса рубля выше единицы. На переходный период есть много вариантов стыковки нормативного курса рубля с действующим курсом рубля ЦБ РФ. Это отношение объёма продовольствия собственного производства за год к объёму ВВП за год 18/85,880= 0,2096, Или вся добытая нефть в ценах РФ к объёму производства продовольствия за год по нормативу: 547,5млн.тонн х 16000руб/тонна= 8,76/45,786=0,1913. Или вся добытая нефть в мировых ценах за год к объёму производства продовольствия за год по нормативу: 547,5 млн. тонн х381 доллар/тонна=208,6млрд.долларов х60руб/доллар=12,516/45,786 = 0,2733 Или вся добытая в РФ нефть в мировых ценах за год к объёму ВВП РФ в долларах208,6млрд долларов / (85,880/60)= 208,6/1432=0,1457 и прочие варианты, описанные мной в моих и материалах других специалистов. Отсюда прямой убыток РФ от заниженного курса рубля составляет за 2016 год 0,3931-0,2733=(0,1199+1)х12,516 -12,516=1,5триллиона рублей.

Обесценение курса рубля с 30 рублей до 60 рублей и больше на примере ВВП только за 2016год позволило ограбить всю РФ ,всех людей и предприятия на (85,880/30 – 85,880/60)=2,862-1,432 =1,430 триллиона долларов -украдено при лучшем банкире мира. И никто за это не понёс наказания! А это потеря темпов роста , банкротство, безработица, разруха предприятий, обнищание всего населения России. А население спит по американской-ельцинской Конституции разработанной с участием А Собчака и прочих участников разрушителей Отечества с названием СССР. С другой стороны в СССР курс рубля был практически постоянен и все накопления граждан и предприятий и государства не обесценивались, а после его развала идёт абсолютно ежечасное ограбление всего населения и любых видов накоплений всех видов деятельности за счёт несоразмерных колебаний курса рубля банкожуликами и спекулянтами всех мастей. Поэтому идёт постоянное разрушение всего и вся и повышение цен во всех сферах всей хозяйственной жизнедеятельности населения РФ, особенно при обесценке накоплений жителей и предприятий (стараются вывозить за рубеж и хранить в иностранной валюте) и главное грабительскими процентами за кредиты при искусственно устроенной нехватке денег из –за этого многие предприятия и предприниматели банкротятся. Виновны в этом ЦБ, ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ и 31% процент населения из 105 млн .чел проголосовавших за американскую конституцию для РФ 12.12.1993г. и вся либеральная мерзость ,утверждающая, что рынок всё исправит. А для того чтобы рынок всё исправил правительство должно создать ЦЕНТР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЫНКА РФ, для его функционирования достаточно не более 30 человек и они отталкиваясь от максимальной базы норматива наличия продовольствия в РФ определят за полгода все позиции любой номенклатуры продукции для производства продовольствия и других сопутствующих видов продукции, услуг и возможные варианты достижения этого и главное обеспечение всего этого финансовыми средствами в определённые сроки. Результат этой работы будет ориентиром для правительства, всех органов власти и главное для предприятий, предпринимателей и просто для всего населения. Такую работу может сделать только централизованная организация с руководителем умеющим работать от общего к частному и наоборот от частного к общему. Затем эта организация может работать и по заказу других стран. Самое первое нужно начать с создания двух ЦБ ,подчинить их Госдуме, Правительству Президенту и применить безубыточный вариант перехода на новый вариант определения курса рубля. Как выше я написал бочка нефти, золото, энергия для определения курса рубля не годится, а вот по любым виртуальным валютам типа биткоин, чтобы не были новой афёрой нужно их приравнять к суточному потреблению продовольствия с любым названием и наполнить таким обеспечением проще простого и назвать ПИД – ПродИнтернетДеньги, ЕП-еда- продовольствие, ВДП-виртуальные деньги потребления (продовольствия) и так далее, обязательно перед этим создав два ЦБ и проработав 3-5 лет, только тогда можно приступить к созданию Виртуального ЦБ и его валюты.

Так на чём же обосновано предложение такой финансовой системы денег и обоснование привязки курса к нормативу продовольствию? Суть в том, чтобы охватить в ней участие каждого человека земли, любых их объединений и жизнедеятельность в любой сфере приложения труда, а таким фундаментом для всех людей является потребление продовольствия абсолютно всеми людьми и притом ежесуточно.

Основано оно на том, что все люди на земле имеют одинаковую конструкцию своего устройства тела: голову с мозгами и ушами,, носом, глазами, ртом с зубами и языком , шеей переходящей в туловище с руками и ногами по пять пальцев, оболочку тела, покрытую кожей, под которой имеются мясные и костные образования , речевой механизм в гортани , и биологический физический химический реактор включающий лёгкие, печень, селезёнку, почки, железы, кишки, мочеполовую систему жидких отходов, систему выхода твердых отходов, мышцы, систему нервов, кровеносную систему и самый главный механизм двигатель всего устройства человека – это сердце.

Главное отличие же всех людей друг о друга это наличие мужского и женского начала, а потом уже пошли отличия по габаритам, цвету кожи, глаз, волос, возрасту, условий места жительства и воспитания по физическому, умственному и трудовому развитию, обеспеченности жизни необходимыми продовольственными и другими ресурсами и т.д. А что же важно для людей? Это ежесуточное наличие земли, воздуха, воды, солнца и главное – это наличие набора продовольствия, то есть, пищи для каждого человека в необходимом количестве. А вот потребление продовольствия-пищи имеет минимум и максимум, то есть меньше нельзя – голод и смерть от неумения её добыть и прочих обстоятельств, а вот максимальное весовое количество пищи потребляемое постоянно, имеет ограничение по весу и количеству питья в сутки абсолютно для каждого человека- это 3(три) кг пищи и 1-2литра воды. Можете проверить на себе, постоянно съедая ещё больший объём пищи. И во что Вы превратитесь с кучей болезней и мучительно длительной смертью, хотя, когда человек постоянно физически выкладывается – это норма.

Так вот, норматив потребления пищи-продовольствия в сутки объединяет всех людей и является единственным измерителем для человечества во всей жизни во всём, потому что в цене 1кг. продовольствия учтены все сопутствующие затраты на его создание.

При такой системе организации работы ЦБ различных государств и фундамента предлагаемого установления курсов их валют все валюты будут абсолютно конвертируемы друг в друга и при решении вопросов товарно-денежных отношений участники сделок могут выбирать необходимые им виды валют за доставленный продукт, работы и услуги или смогут свободно обменять на нужную им валюту в любом Валютном ЦБ и их филиалах. Предлагаемая реформа позволит всем странам постоянно поднимать уровень обеспеченности продовольствием до нужного уровня, а наиболее обеспеченным сельхозугодиями ещё увеличить его экспорт, кроме этого данная система установления курсов позволяет видеть максимальный возможный спрос на продовольствие по всем странам , а также обеспечение производства продовольствия нужной техникой , строениями, транспортом, топливно -энергетическими ресурсами и другими сопутствующими ресурсами и это всё можно обсчитать по соответствующим программам. Если РФ сделает первой переход к двум банкам и такому методу установления курса рубля и вернёт в Валютный ЦБ РФ все свои иностранные валюты, а также предложит всем вкладчикам в иностранные валюты хранить их в Валютном ЦБ РФ и его филиалах на территории РФ – тогда Валютный ЦБ РФ станет мировым центром валют. Если же не реформирует Конституцию РФ под свой суверенитет и не уволят всех иностранных разработчиков законов РФ (Вы что тупые, не способны создать их сами?), не приложат нужных средств и усилий к развитию создания продовольствия и сопутствующих ему отраслей экономики, а это все отрасли и особенно машиностроение и дешёвый воздушный транспорт, то РФ никогда и ни в чём не достигнет нужных рубежей и, соответственно, ей помогут развалиться. Вы этого хотите? Или можете во всём только шаромыжничать и Вам наплевать на Родину и Отечество? Предупреждаю, если США и ЕС обратят на эту систему внимание, то устроят сверх ограбление всех стран, затем ликвидируют все свои долговые обязательства. Реформируют банки и введут эту систему определения курсов валют по этому методу и все страны со своим населением, кроме англоязычных превратятся в нищих и вымрут, Ведь они продовольствия производят больше всех, хоть и вредного, и такое уничтожение произойдёт даже без войны.

Поэтому не афишируя немедленно реформируйте РФ без всяких измов, демшиз и прочей лабуды, ведь против РФ идёт война во всех сферах.

1. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ НАБОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В РФ.

Статьи кг. руб.

1. Мясо и изделия из него 7 кг х210руб =1470руб. 4,8% 21,0%

2.Куры, утка, индейка 3 кг.х160руб=480руб. 2,1 % 6,9%

3.Животные жиры 1 кг.х120руб.=120руб. 0,7% 1,8%

4.Сливочное масло 1 кг.х210руб.=210руб. 0,7% 3,0%

5.Растительное масло 1 литр х100руб.=100руб. 0,7% 1,4%

6.Рыба и изделия из неё 6 кг.х140руб.=840руб. 4,2% 12,0%

7.Молоко и молочные продукты 14 литр х50руб.=700руб. 9,7% 10,0%

8.Яйца 1,5кг 20шт 50руб. десяток 1,5 кг = 100руб. 1,0% 1,4%

9.Сахар 2 кг. х60руб.=120руб. 1,3% 1,8%

10.Хлеб 12 кг.х50руб.=600руб. 8,3% 8,6%

11.Булочки, печенье, конфеты 6кг.х150руб.=900руб. 4,2% 12,9%

12.Мука,макароны, крупы, рис, и т.п. 7кг.х50руб.=350руб. 4,8% 5,0%

13.Картофель 10кг.х30руб.=300руб. 6,9% 4,3%

14.Овощи 10кг.х30руб.=300руб. 6,9% 4,3%

15.Фрукты 3кг.х40руб.=120руб . 2,1% 1,8%

16.Чай, кофе, специи, соль 0,5кг.х280руб.=140руб. 0,3% 2,0%

17.Вода в бутылях для питья и приготовления пищи (родниковая)

(5литров потери при потреблении) 60литровх2руб.=120руб. 41,3% 1,8%

Вода для стирки, разных видов применения 11кубов учтена в таблице №2 итого 145 кг 6970руб. 100,00% 100,00%

Норматив = 90кг 6970руб. 100,00% 100,00%

К НАЛИЧИЮ ЗЕМЛИ, СОЛНЦА, ВОЗДУХА И ВОДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ ПРИЧАСТНО , ОНИ ЕМУ ДАРОВАНЫ ВЫСШИМИ СИЛАМИ, поэтому количество воды в производство продовольствия не входит, а входит стоимость количества доставки.

Приведенный пример Ежемесячного максимального набора потребительской корзины продовольствия для одного человека в РФ требует незначительного уточнения по ассортименту и номенклатуре продовольствия и соответственно по цене единицы продовольствия и общей стоимости набора. Но во всех случаях масса набора корзины должна быть равно 145 / 90 кг. в месяц. Это требование также относится и ко всем государствам, применившим такой базовый расчёт курса своей валюты.

Стоимость одного кг продовольствия для РФ в сутки на одного человека составляет6970/90=77,33 руб. или 6970/30дней=232,33 руб./3кг.сутки=77,33руб.

Суточная максимальная потребность человека в продовольствии составляет 90кг/30дней=3кг. а её стоимость 77,33 руб.х3 кг=232,33 рубля. Приведенные любые расчёты во всех моих материалах базируются практически на достоверной информации из открытых её источников в интернете и из официальной опубликованной информации и при переработке моих материалов в РФ в нужный Вам вид её нетрудно найти в официальных источниках РФ. Так что все исполнители, которые будут исполнять внедрение в жизнь моих материалов, просто должны быть творческими трудолюбивыми заинтересованными людьми на благо своего государства и себя лично, что участвуют в создании условий для прекращения ежесуточного ограбления себя, всего населения и государства РФ. Тем более что за их работу будут платить деньги, а не как я потрудился на Вас безвозмездно.

2.Максимальный норматив расходов и минимального дохода одного человека для обеспечения своего существования .

1. П родовольствие 3кг.х77,33=232,33руб.. х 30дней = 6970руб.

2. Вода 11куб метров в месяц х20руб = 220руб.

3. Газ 10куб метров в месяц х 10руб. = 100руб.

4. Электричество 150кВт в месяц х 4руб= 600руб.

5. Отопление 2000руб месяц = 2000руб.

6. Услуги ЖКХ 1500руб месяц = 1500руб.

7. Затраты на транспорт в месяц 100руб в день =3000руб.

8. Одежда и обувь затраты в месяц (накопительно помесячно) = 1900руб.

9. Постельно-туалетные принадлежности в месяц = 800 руб.

10.Кредит за жильё или автомобиль или аренда в месяц = 7000руб.

11.Холодильник, мебель, бытовые приборы (накопительно помесячно) = 700руб.

12. Физическое здоровье на месяц = 600руб. 13. Интеллектуальные – познавательные услуги в месяц = 400руб.

14. Информационные услуги в месяц = 500руб

15. Совершенствование профессии в месяц =500руб. 16. Духовно- нравственные в месяц =500руб.

17.Налог на имущество 0,001% от 1200000руб. в месяц = 100руб.

18.Налог на землю 0,003% 30кв.м. от 1200000руб, в месяц=300руб.

19.Накопления на ЧП и семейные ситуации в месяц =9310руб.

Итого необходимая зарплата-доход по нормативу = 37000 рублей в месяц.

Норматив стоимости аренды однокомнатного жилья с холодильником, мебелью и бытовыми приборами и коммунальными услугами в месяц 220+100+ 600+2000+1500+100+300+7000(аренда)=11820рублей.

В 7000руб. входит налог на арендодателя , его расходы на эксплуатацию жилья-ремонта, мебели, оборудования и прибыль от сдачи в аренду. Данный максимальный норматив является ориентиром для своих расходов и целью превышать его суммой оплаты труда и доходов каждым человеком для удовлетворения своих потребностей и других людей. АБСОЛЮТНО КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ОТ РЕБЁНКА И ВЗРОСЛОГО ОБЯЗАН РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ В ЖИЗНИ ТАБЛИЦАМИ №1 и №2.

Это нужно для обоснованного выбора трудового жизненного пути с возможным обеспечением нужных доходов на свои потребности, при этом нужно запомнить как аксиому, что деньги образуются от лесов, полей, лугов, выращенных растений, ,животных, птицы, рыб, хлебов, круп, картофеля, овощей, изготовленной продукции из природных поверхностных, подземных ископаемых ресурсов и так далее , реализованных конкретным потребителям, в том числе и самому себе. И всё перечисленное даёт человечеству дарованная высшими силами земля, воздух, вода и солнце просто даром и результатами приложенного труда. После реализации продукции деньги в виде денежных знаков или безнала возвращаются изготовителю продукции согласно договорной или установленной цены для продолжения производства и расчётов по всем статьям расходов и правил отчислений и начислений установленных соответствующими органами власти. Реализованная же потребителю продукция может идти дальше на передел с добавленной стоимостью или в виде комплектующих, а может идти и на оказание различных услуг населению, предприятиям и государству с добавленной стоимостью этих услуг и все эти работы или услуги облагаются также соответствующими отчислениями и начислениями установленных соответствующими органами власти. Чем больше переделов имеет первичная продукция с наименьшими затратами по времени , тем больше отпускная цена на продукцию и больше доходы людей и государства и мы выяснили что деньги имеют бесконечный кругооборот, т.е.

Товар- Деньги – Товар – Деньги …….. и чем быстрее это происходит, тем больше должно быть количество продукции и денег, но здесь противоречие, продукция с длительным циклом сложности изготовления и массой переделов и исследований обычно имеет мелкосерийное дорогое производство, единичных потребителей и не даёт быстрой отдачи и поэтому все частники от неё бегут, и тут только государство способно организовывать такое производство, исследовательские и конструкторские работы коллективов специалистов . Ну а в чём же главное таблиц №1 и №2 .

А главное в том, что для удовлетворения потребностей всех людей государства РФ по таблицам №1 и №2 нужен коллективный труд миллионов людей профессионалов-специалистов по тысячам профессий ( ПАСТУХИ, СКОТНИКИ, ЗЕМЛЕДЕЛЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ ,СТОЛЯРА, ПЧЕЛОВОДЫ, ТРАКТОРИСТЫ, КОМБАЙНЁРЫ, ШОФЁРЫ, НЕФТЯННИКИ ,МЕТАЛЛУРГИ, СТРОИТЕЛИ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ, ЛЁТЧИКИ, ИНЖЕНЕРЫ, ХИМИКИ, УЧИТЕЛЯ, МЕДИКИ, КОМПЬЮТЕРЩИКИ, ПРОГРАММИСТЫ, УЧЁНЫЕ, ВОЕННЫЕ, МИЛИЦИОНЕРЫ, РУКОВОДИТЕЛИ, АРТИСТЫ,И ТАК ДАЛЕЕ и поэтому каждый обязан выбрать себе профессию по своим способностям, знаниям и активности и быть полезным себе, близким и сообществу людей.).

Миллионы людей производственников и услуг ежедневно трудятся, при этом их труд должен быть оснащён высоко производительной техникой, так как физические возможности каждого человека имеют ограничения по выносливости интенсивности труда, но так как мозги каждого загружены только на 7% и повышение полезных умений на базе знаний и техники имеют практически неограниченный рост, то каждый человек постоянно должен стремиться и учиться быть разносторонним профессионалом в выбранной им работе, и постоянно помнить, что коллективный полезный пооперационный труд и отношения- один за всех и все за одного и не проходи мимо создают единый общий результат и само общество-общину и каждый уже не винтик, а человек в сообществе согласно своего полезного вклада. Рассмотрим как же осуществить получение продовольствия по таблице №1. В любом случае для работы на земле нужно иметь её нужную площадь, и если Вы один или тем более одна , то нужно жена или муж и тем более нет никакого другого дохода, то обрабатывать вручную землю чтобы только прокормиться и угробить здоровье без необходимого технического оснащения, семян, денег и траты времени жизни и отсутствия возможности большого количества продукции для реализации, а то и вовсе гибели урожая от катаклизмов, при этом нужно иметь хоть небольшие специальные навыки, способности и знания по ведению сельхоз работ, посевной, обработки посевов, сбора урожая, мест хранения- это только возможно, когда абсолютно нигде нет никакой перспективы ни в чём. Если же ты специалист на все руки и есть 10-20 гектар земли и есть трактор типа МТЗ 80 с бульдозерным и экскаваторным ковшом, прицепом, косилкой, плугами, дисками и культиватором и боронами, сеялкой, картофелекопалкой и возможность арендовать зерноуборочный комбайн и имеются возможно

строения и сооружения для хранения семян, продукции, техники , живности, хоть какое то утеплённое жильё , электричество, постоянное достаточное количество воды и небольшой хотя бы полу грузовой автомобиль , а также необходимый ручной и электрический инструмент с плотницким и столярным набором, небольшой мотоблок , лопаты ,коса, тяпки, набор бухт проволоки от 0,5 мм до 6мм, а также набор рулонов прочной плёнки и листов поликарбоната для парников, то имея такой набор всего что нужно, решаются вопросы какими злаками и растениями, живностью (в летний и зимний период) и чем наиболее лучше заняться сразу и на перспективу с привязкой к непосредственным заказчикам , доставки и мало затратной технологией посева, ухода, сбора урожая, реализации и возможного режима безопасного хранения. Кроме этого нужно обсчитать все возможные расходы и доходы и отношения с органами власти и финансов применительно к таблицам №1, №2 . И предусмотреть себе помощника на предмет каких либо непредвиденных обстоятельств, например длительной сильной простуды ,а больничный никто не оплатит. Когда это всё чётко определено ,всё страхуется в госстрахе и только тогда можно приступать к работам в сельском хозяйстве. Ещё раз напоминаю, такие сельскохозяйственные работы требуют хорошего владения и умения официальными и не официальными профессиями-специальностями и всё это не гарантирует финансового успеха из за погодных и прочих каверз типа соседей, финансовых органов, необходимых платежей государству и т.д. Поэтому приложить свои усилия для получения нужного дохода в сельском хозяйстве целесообразней в коллективах народных предприятий или агрохолдингах, или просто иметь как дополнительный доход от подсобного хозяйства к доходу от основной работы. Теперь рассмотрим какое состояние должно быть на месяц и год в РФ в настоящий момент по условиям жизни всего населения РФ в количестве 146 миллионов человек исходя из необходимого уровня удовлетворения всех их возможных потребностей.

1. Детей в количестве 24млн. человек х10000рублей пособия на месяц = 240000000000руб.=240млрд.руб.х12месяцев=2,880триллиона руб. на год. В их количество входит свыше 700тысяч человек студентов –бюджетников.

2. Пенсионеров в количестве 42млн.чел.х12000руб.средней пенсии на месяц=504000000000руб.=504млрд.руб.х12месяцев=6,048триллионов руб. год.

3. Бюджетников в количестве 16млн.чел.х70000руб.средней зарплаты на месяц=1120000000000 руб.= 1120млрд.руб.х12месяцев=13,440триллионов руб.на год.

3,1. Перед перечислением заработной платы из бюджета каждый месяц производятся дополнительно к их фонду зарплаты начисления и их перечисление в Пенсионный фонд РФ в 15,50% ,что за месяц составит 1120х0,15,50=173,6млрд. рублей, а за весь год 173,6 млрд. руб. х 12месяцев=2,0832триллионов рублей.

3,2. Перед перечислением заработной платы из бюджета также каждый месяц производятся дополнительно к их фонду зарплаты начисления и их перечисление в Фонд социального страхования РФ в 04,5%, что за месяц составит 1120 млрд. рублей х0,045=50,4 млрд. руб, а за весь год 50,4х12мес.= 0,6048 триллионов руб.

3.3. Перед выплатой заработной платы бюджетникам из неё производятся за месяц удержания 13% подоходного налога и их суммы перечисляются в бюджеты местных органов власти 1120 млрд.руб.х0.13=145,6 млрд.руб. За год сумма подоходного налога составит 145,6х12месяцев=1,7472 трл. руб. Сумма выплаты зарплаты за месяц составит 1120-145,6=974,4млрд.рублей, а за год к

выплате 974,4 миллиардов рублей х12месяцев=11,6928 триллионов рублей.

4. Безработных в количестве 2млн.чел.х12000руб.пособия на месяц=240000000000руб.=24млрд.руб.х12месяцев=0,288триллионов рублей.

5. Производственников в сельском хозяйстве15млн.чел.х47000руб.средней зарплаты на месяц=705000000000руб.=705млрд.руб.х12мес.=8,46трл.рублей. 5,1. Рабочим и всему персоналу работающим в сельском хозяйстве к их фонду заработной платы производится в размере 30% начислений перед выплатой заработной платы для перечислений в Пенсионный фонд РФ ,что составляет за месяц 705млрд.руб.х0,30=211,5млрд.руб.,а за год х12мес.=2,538трл.рублей.

5.2. Рабочим и всему персоналу работающим в сельском хозяйстве к их фонду заработной платы производятся в размере 8% начислений перед выплатой заработной платы для перечислений в Фонд социального страхования РФ, что составит за месяц 705млрд.руб.х0,08=56,4млрд.руб. Аза год составит 56,4 млрд. рублей х12месяцев=0,6768триллионов рублей.

5.3. Перед выплатой заработной платы рабочим и всему персоналу работающим в сельском хозяйстве из неё производятся за месяц работы отчисления в виде удержаний 13% подоходного налога и их суммы перечисляются в бюджеты местных органов власти 705 млрд. руб. х0,13 = 91,65 млрд. руб. х12месяцев =1,0998 трл..руб. за год. К выплате за месяц зарплата равна 705- 91,65= 613,35 млрд. рублей. Выплата з/платы за год 8,46-1,0998= 7,3602 триллионов рублей.

6. Производственников в промышленности 21млн.чел.х57000руб.средней заработной платы в месяц =1197000000000руб.=1197млрд.руб. за месяц. За год 1197млрд.руб.х12мес.=14,364 триллионов рублей.

6.1. Всем производственникам работающим в промышленности к их фонду заработной платы производится в размере 30%начислений перед выплатой заработной платы для перечислений в Пенсионный фонд РФ, что составляет за месяц 1197млрд.руб.х0,30=359,1млрд.руб., а за годх12мес.=4,3092трл. руб.

6.2. Всем производственникам работающим в промышленности к их фонду заработной платы производятся в размере 8%начислений перед выплатой заработной платы для перечислений в Фонд социального страхования РФ,что составит за месяц 1197млрд.рубх0,08=95,76млрд.руб. Аза год составит

95,76млрд.руб.х12месяцев=1,14912триллионов рублей.

6.3. Перед выплатой заработной платы всем производственникам работающим в промышленности из неё производятся за месяц работы отчисления в виде удержаний 13% подоходного налога и их суммы перечисляются в бюджеты местных органов власти 1197млрд.руб. х0,13=155,61млрд.руб.х12месяцев = 1,86732 триллионов рублей за год. К выплате за месяц заработная плата равна 1197-155,61=1041,39млрд.руб. Выплата заработной платы за год составит 1,04139трл.руб х12месяцев = 12,49668триллионов рублей.

7. Всех трудоспособных работающих в сфере услуг включая и строительство 46млн. чел. х 37000руб.средней зарплаты за месяц=1702000000000руб. А на год 1702млрд.руб.х 12месяцев= 20,424триллионов рублей.

7.1. Всем рабочим и всему персоналу оказывающих все виды услуг к их фонду заработной платы производится в размере 30%начислений перед выплатой заработной платы для перечислений в Пенсионный фонд РФ, что составляет за месяц 1702млрд.руб.х0,30=510,6млрд.руб..а за годх12мес.=6,1272трл.рублей.

7,2 .Всем рабочим и всему персоналу оказывающих все виды услуг к их фонду заработной платы производятся в размере 8%начислений перед выплатой заработной платы для перечислений в Фонд социального страхования РФ, что

Составит за месяц 1702млрд.руб.х0,08=136,16млрд.руб. а за год составит 136,16млрд.руб. х 12месяцев= 1,63392триллионов рублей.

7.3. Перед выплатой заработной платы всем рабочим и всему персоналу оказывающих все виды услуг из неё производятся за месяц работы отчисления в виде удержаний 13% подоходного налога и их суммы перечисляются в бюджеты местных органов власти1702млрд.руб.х0,13=221,26млрд.руб.х 12месяцев= 2,65512триллионов рублей за год. К выплате за месяц заработная плата равна 1702-221,26=1480,74млрд. руб. Выплата заработной платы за год составит 1480,74млрд. руб. х 12мес.=17,76888 триллионов рублей. Теперь рассчитаем нормативы по ниже приведенным статьям расходов.

НОРМАТИВ НАЛИЧИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ДЛЯ РФ НА ГОД

( в триллионах рублей без НДС)

1. Сырьё 12,0

2. Полуфабрикаты и передел 2,0

3. Топливно энергетические ресурсы- потребление 2,2

4. Транспорт 1,2

5. Возвратные отходы (вычитаются) 1,4

6. Заработная плата всего персонала 15млн.чел. 47,7т.р.месяц 8,6

7. Начисления для ПФ 30% 2,538

8. Начисления для Фонда страхования 8% 0,6768

9. Расходы на инструмент, вспомогательную технику 0,52

10. Эксплуатация машин и оборудования и ремонт 3,34

11. Содержание зданий и сооружений и ремонт 1,1792

12. Потери- гниение, порчи, утруски и т.д. 0,43

13. Прочие расходы 0,300

14. Коммерческие расходы 1,19

15. Себестоимость 34,684

16. Прибыль 10% 3,468

17. Цена 38,152

18. НДС 20% 7,630

19. ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ВСЕГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 45,782

В розничных ценах на рынке

НОРМАТИВ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ РФ НА ГОД

( в триллионах рублей без НДС )

1.Сырьё, материалы 18,0

2.Полуфабрикаты и комплектующие 6,0

3.Топливно- энергетические ресурсы 16,0

4.Транспорт 3,0

5.Возвратные отходы (вычитаются) 1,0

6.Заработная плата всего персонала 21млн.чел.57,0т.р.месяц 14,364

7.Начисления для ПФ 30% 4,3092

8.Начисления для Фонда страхования 8% 1,1492

9.Расходы на инструмент и оснастку 1,7

10.Эксплуатация машин, оборудования 1,4

11.На содержание и ремонт основных фондов 1,3

12.НИС, НИР, ОКТР 1,0

13.Общепроизводственные расходы 1,5

14.Общехозяйственные расходы 1,4

15.Потери от брака 0,02

16.Прочие расходы 0,4

17.Коммерческие расходы 0,3

18.Себестоимость 70,8424

19.Прибыль 20% 14,1684

20.Цена 85,0108

21.НДС 20% 17,1002

22. ОТПУСКНАЯ ЦЕНА ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 102, 011

НОРМАТИВ УСЛУГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕГО

НАСЕЛЕНИЯ РФ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НА ГОД.

( только в виде добавленной стоимости без НДС в триллионах рублей)

1.Сырьё, материалы, комплектующие собственные 5,0

2.Импортные материалы, полуфабрикаты, комплектующие 8,0

3.Топливно- энергетические ресурсы 4,0

4.Транспортные 3,0

5.Возвратные отходы (принадлежат заказчику) нет

6.Заработная плата 46,0млн. чел. 37,0 тыс. руб. в месяц 20,424

7.Начисления для ПФ 30% 6,1272

8.Начисления для Фонда страхования 8% 1,6339

9.Эксплуатационные расходы 4,0

10.Общепроизводственные расходы 2,0

11.Общехозяйственные расходы 6,0

12.Прочие 0,600

13.Коммерческие 1,0

14.Себестоимость услуг 61,7851

15.Прибыль 20% 12,357

16.Цена 74,1421

17.НДС 20% 14,828

18. ОТПУСКНАЯ ЦЕНА УСЛУГ 88,970

1.СВОДНЫЙ НЕОБХОДИМЫЙ НОРМАТИВ ДЛЯ РФ ОБРАЗУЮЩИЙ В РФ ФУНДАМЕНТ И ДОМ ЦБ НАЛИЧНЫХ И БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ.

1. Вся сумма стоимости продовольствия, продукции промышленности и услуг.

45,782 + 102,011 + 88,970 = 236,763 триллионов рублей.

1,1. Вся заработная плата персонала 15+21+46=82миллиона человек.

8,6 + 14,364 + 20,424 = 43,388 триллионов рублей.

1,2. Начисления 30% на зарплату для перечисления в Пенсионный Фонд.

2,598 + 4,3092 + 6,1272 =12,9744 триллионов рублей.

1,3. Начисления 8% на зарплату для перечисления в Фонд соцстраха.

0,6768 + 1,1492 + 1,6339 = 3,4599 триллионов рублей.

1,4. Прибыль, начисленная на себестоимость соответственно 10%, 20%, 20%.

3,468 + 14,1684 + 12,357 = 29,9934 триллионов рублей.

1,5. Налог на добавленную стоимость – НДС 20%.

7,630 + 17,1002 + 14,828 = 39,5582 триллионов рублей.

1,6. Со всей зарплаты удерживается подоходный налог 13%.

43,388 х 0,13 = 5, 641триллионов рублей.

1,7. Сумма заработной платы к выплате в год.

43,388 – 5,641= 37,747триллионов рублей.

НОРМАТИВ ОСНОВНЫХ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ РФ НА ГОД.

( по конкретным направлениям без НДС в триллионах рублей)

1.РАСХОДЫ НА ВСЕ ВИДЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РФ НА ГОД.

1.1. Сырьё и материалы 0,11

1,2. Полуфабрикаты, комплектующие 0,09

1,3. Топливо и энергоресурсы 0,80

1,4. Транспортные 0,20

1,5. Заработная плата 52000руб.месяц,Весь персонал 5,0млн.чел. 3,12

1,6. Начисления для ПФ 30% 0,94

1,7. Начисления для Фонда социального страхования 0,25

1,8. Затраты на эксплуатацию, в том числе интернет 0,47

1,9. Одноразовое питание 77,33руб/кг.х210дней х20млн.человек 0,33

1,10. Затраты на ремонт 0,37

1,11. Приобретение учебников, пособий и техники 0,50

1,12. Новое строительство 0,56

1,13. Содержание основных фондов 0,12

1,14. Общехозяйственные расходы 0,21

1,15. Итого всех расходов на образование 8,07

2. РАСХОДЫ НА НАУКУ , НИС, НИР, ОКТР В РФ НА ГОД.

2,1 Сырьё и материалы 0,60

2,2. Полуфабрикаты, комплектующие 0,20

2,3. Топливо и энергоресурсы 0,40

2,4. Транспортные 0,20

2,5. Заработная плата 60000руб. месяц. Весь персонал 0,7 млн. чел. 0,504

2,6. Начисления для ПФ 30% 0,152

2,7. Начисления для Фонда социального страхования 8% 0,041

2,8. Затраты на эксплуатацию 0,210

2,9. 0борудование ,инструмент приборы 0,200

2,10. Создание новой техники ,технологий, материалов и т.п. 0,300

2,11. Затраты на НИС,НИР, ОКТР 0,400

2,12. Затраты на содержание основных фондов 0,098

2,13. Общехозяйственные расходы 0,300

2,14. Итого всех расходов на науку 3,605

3. РАСХОДЫ НА ВСЮ МЕДИЦИНУ В РФ НА ГОД.

3,1 Сырьё и материалы 0,210

3,2. Полуфабрикаты и лекарства 0,570

3,3. Топливо и энергоресурсы 0,550

3,4. Транспортные 0,110

3,5. Заработная плата 42000руб.в месяц. Весь персонал 3,5млн.чел. 1,770

3,6. Начисления для ПФ 30% 0,540

3,7. Начисления для Фонда социального страхования 0,150

3,8. Затраты на эксплуатацию 0,320

3,9. Затраты на инструмент и приборы 0,150

3,10. Затраты на ремонт 0,210

3,11. Содержание основных фондов 0,030

3,12. Затраты на содержание 500000койко-мест всего 0,090

В том числе на питание 232,33руб/сутки х365дней х 500000чел.= 0,042

3,13. Затраты на приобретение оборудования и новой техники 0,450

3,14. Новое строительство 0,240

3,15. Общехозяйственные расходы 0,150

3,16. Итого всех расходов на медицину 5,540

4. РАСХОДЫ НА АРМИЮ И НАЦ. ГВАРДИЮ В РФ НАГОД.

4,1. Сырьё, материалы для войск и военного строительства 1,400

4,2. Полуфабрикаты, комплектующие 0,500

4,3. Топливо и энергоресурсы 1,900

4,3. Транспортные 0,700

4,5. Заработная плата 60000руб.в месяц. Весь персонал 1,5млн.чел. 1,080

4,6.Начисления для ПФ 30% 0,324

4,7. Начисления для Фонда социального страхования 8% 0,086

4,8. Затраты на эксплуатацию 1,800

4,9. Приобретение новой техники, боеприпасов, технологий 1,970

4,10. Затраты на питание 232,33руб/сутки х 365суток х 1,5млн.чел. 0,130

4,11. Склады вооружений, боеприпасов, техники 0,600

4,12. Затраты на НИС,НИР,ОКТР 0,300

4,13. Общевойсковые расходы, форма, санитария и т.д. 0,600

4,14. Итого всех расходов на армию и национальную гвардию 11,390

5. РАСХОДЫ НА МВД И МИНИ-ВО ЮСТИЦИИ В РФ НА ГОД

5,1. Сырьё и материалы 0,050

5,2. Полуфабрикаты и комплектующие 0,030

5,3. Топливо и энергоресурсы 0,127

5,4. Транспортные 0,104

5,5. Заработная плата 40000руб.месяц.Весь персонал 1,5млн.чел.

в том числе МВД 1,1млн.чел. и Минюст 0,4млн.чел. 0,720

5,6. Начисления для ПФ 30% 0,216

5,7. Начисления для Фонда социального страхования 8% 0,058

5,8. Затраты на эксплуатацию 0,032

5,9. Затраты на трёхразовое питание заключённых и охраны

232руб. в сутки х 365суток х 0, 9млн. чел. заключённых и охраны. 0,077

5,10. Затраты на оснащение видео, сигнализацией и прочей техникой 0,041

5,11. Затраты на ремонт 0,035

5,12. Затраты на содержание оборудования и основных фондов 0,055

5,13. Общехозяйственные расходы 0,074

5,14. Прочие расходы 0,020

5,15. Итого всех расходов на МВД и Министерство юстиции 1,639

6. РАСХОДЫ НА М-ВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В РФ НА ГОД.

6,1 Сырьё и материалы 0,060

6,2. Полуфабрикаты, комплектующие 0,030

6,3 Топливо и энергоресурсы 0,110

6,4. Транспортные 0,080

6,5. Заработная плата 50000руб. в месяц Весь персонал 0,5млн.чел. 0,300

6,6. Начисления для ПФ 30% 0,090

6,7. Начисления для Фонда социального страхования 8% 0,024

6,8. Командировочные 520руб/час 0,052

6,9. Обеспечение экипировкой ,техникой, оснасткой всего 0,230

6.9,1. Мгновенной реакции в Центральной службе 0,040

6,9,2. Мгновенной реакции служб Регионов 0,090

6.9,3. Штатных работ 0,070

6.9,4. Организации питания и обогрева 0,030

6,10. На получение и обработку информации: связь, решение, и т.д. 0,035

6,11. Содержание спецтехники, оборудования, помещений 0,019

6,12. Затраты на ремонты 0,016

6,13. Организация общественных работ (работы пока не делаются) хххх

6,14. Общехозяйственные расходы 0,070

6,15. Прочие расходы 0,010

6,16 . Итого всех расходов на Мин-ство Чрезвычайных Ситуаций 1,150

7. РАСХОДЫ НА ВСЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ,ЧИНОВНИКОВ В РФ НА ГОД.

7,1. Сырьё и материалы 0,250

7,2. Полуфабрикаты, комплектующие 0,100

7,3. Топливо и энергоресурсы 0,430

7,4. Транспортные 0,120

7,5. Заработная плата 70000руб.в месяц. Весь персонал4,0млн.чел. 3,360

7,6. Начисления для ПФ 30% 1,008

7,7. Начисления для Фонда социального страхования 8% 0,269

7,8. Затраты на эксплуатацию 0,403

7,9. Затраты на получение информации , обработку, связь и т.д. 0,670

7,10. Затраты на ремонт 0,304

7,11. Содержание оборудования и основных фондов 0,204

7,12. Общехозяйственные расходы 0,700

7,13. Прочие расходы 0,300

7,14 . Итого всех расходов на органы власти и чиновников 8,114

2. СВОДНЫЙ НОРМАТИВ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ РФ НА ГОД.

2,1. Численность работающего персонала в бюджетной сфере.

5,0+0,7+3,5+1,5+1,5+0,5+4,0 = 16,7миллионов человек.

2,2.Всего бюджетных расходов на год.

8,070+3,605+5,540+11,390+1,639+1,150+8,114=39,508трл. рублей.

2.2,1. Заработная плата всех работающих бюджетников в год.

3,120+0,504+1,770+1,080+0,720+0,300+3,360=10,854трл.рублей.

2.2,2. Начисления для ПФ.

0,940+0,152+0,540+0,324+0,216+0,090+1,008=3,270трл.рублей.

2.2,3. Начисления для Фонда социального страхования.

0,250+0,041+0,150+0,086+0,058+0,024+0,269=0,878трл. рублей.

ВСЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЛЮДЕЙ РАСХОДУЮЩИХ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНА ВХОДИТЬ В ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА УСЛУГИ ПО РФ, НО ТАК КАК У БЮДЖЕТНИКОВ СУМАСШЕДШИЕ ЗАРПЛАТЫ ОНИ ВЫДЕЛЕНЫ В ОТДЕЛЬНУЮ КАТЕГОРИЮ И КРОМЕ ТОГО СЛИШКОМ НИЗКИЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПООЩРИТЬ Р0ЖДАЕМОСТЬ ПОСОБИЕМ НА ДЕТЕЙ И ПОСОБИЕМ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ГРАЖДАН РФ И ПОКАЗАТЬ ВСЕМ, ЧТО К ИХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ДОЛЖНЫ НАЧИСЛЯТЬСЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В ПФ И ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И УДЕРЖИВАТЬСЯ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ. ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПРИВЛЕЧЬ 16,7млн.чел. мигрантов. Со всех чиновников с начисленной заработной платы удерживается 13 процентов подоходного налога 10,854х0,13=1,411триллионов рублей. Сумма начисленного НДС на продовольствие, продукцию промышленности и услуги =39,5582трл.руб. минус бюджетные расходы 39,508трл.руб.= неизрасходованному остатку 50,2млрд. руб. Сумма пенсионных начислений за год по нормативу составляет 12,9744+3,2700=16,2444трл.руб.и если вычесть выплаченную среднюю(12000руб.х12месяцев х42млн.чел.=6,048трл.руб.)за год, получим резерв 10,1964триллионов рублей для Кудрина и Ко, что же его команда и прочие « специалисты-экономисты» резервов не видят. Кроме этого есть еще неучтённые мной резервы для формирования бюджетов всех уровней. Это налоги в виде акцизов, доходов физических лиц -подоходный , с прибыли, добычи полезных ископаемых, с водного мира, животного мира, рыбного мира, растительного мира, госпошлин, имущества организаций, транспорта, игорного бизнеса, земельного и я не нашёл нигде наличия экологического налога , а ведь всё население в сутки гадит в экологию не менее одного кг., а это загрязнение водной среды и воды для питья, ну эти все доходы и без меня уже расписаны и составляют как минимум 12% к с/ти нормативов продовольствия, промышленности и услуг в сумме 20,0трн. руб .то есть с каждого жителя можно взимать ежемесячно по 15 руб. без детей. Мной же выданы расчёты, которые будут сверх полезны всем руководителям , районов, городов ,областей, республик, министрам и правительству, почему, да просто на основе Ваших расчётов удельных величин по каждой статье моих нормативов делаете для себя свои нормативы, или даже просто сравниваете свои фактические величины своих статей затрат с моими и Вы наглядно сможете увидеть, что требует изменений, роста или уменьшения затрат и получения более высоких результатов и главное Вы сможете видеть весь регион или страну от общего к частному и наоборот.

ДЕНЬГИ РОЖДАЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКЦИИ И ИХ ПРЕВРАЩАЮТ В СТОИМОСТЬ ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ – УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕЁ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЖДЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТОЛЬКО ЗА СЧЁТ ТРУДА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. ПЕЧАТАНИЕ ДЕНЕГ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ УКАЗАННЫХ НОРМАТИВОВ ,ПРИРОСТ ЖЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕНЕГ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ИХ НАКОПЛЕНИЕМ ОТ РАСХОДОВ ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ (амортизация и другие) ,ОТ ПРИРОСТОВ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА, НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И НАСЕЛЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ДЕНЕГ ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОШЛОГО ТРУДА, А ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕНЕГ И ИХ НАКОПЛЕНИЯ ЛЮДИ ПРИДУМАЛИ БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ.ПРИ ЭТОМ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧТО ВСЯ ЗЕМЛЯ, ЕЁ РЕСУРСЫ, ВОДА ВОЗДУХ,СОЛНЦЕ И ЖИВАЯ ЖИЗНЬ ДАРОВАНЫ ЛЮДЯМ ВЫСШИМИ СИЛАМИ, И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ГОСУДАРСТВАМИ В ВИДЕ ЧАСТНОЙ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ, КОЛЛЕКТИВНОЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК СТОРОЖЕЙ ПО ЕЁ СОХРАННОСТИ СО ВСЕМИ НА НЕЙ СТРОЕНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ, НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВСЕ ЭТИ СОБСТВЕННИКИ В ДОПОЛНЕНИЕ К СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ЭТИХ РЕСУРСОВ ВЫПЛАЧИВАЮТ СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ИЛИ НАЛОГА НА ЭТИ РЕСУРСЫ, ПОТОМУ ЧТО КАЖДЫЙ РОЖДАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО НА СВОЮ ДОЛЮ, ТО ЕСТЬ ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.

В СССР эту конечную цель конкретизировали только словом коммунизм, а не подкрепили конечными цифрами и конкретными путями их достижения и после смерти Сталина высшее руководство стало из за тупости, корыстного карьеризма, отсутствия широты творчества мысли и боязни всего полезного нового, как бы чего плохого не вышло, вошло в бюрократическое торможение и породило приход к власти недочеловека в виде помощника комбайнёра развалившего великую страну, хотя для могущества в СССР имелось всё- организованный коллективный профессиональный труд, учёт, нормативы ,прейскуранты, несгораемые банки, практически постоянный курс рубля, сохранность всех накоплений, и главное не было масштабного присвоения денег и собственности. Захватившая власть в 1990г.куча шаромыжников организовала первым делом уничтожение всех основ организованного труда и несгораемой банковской системы для сверх масштабного присвоения собственности и денег. Для этого создало массу фиктивных контор и банкожуликов во главе с ЦБ , чтобы обеспечить узаконенный вывоз всего награбленного за пределы страны, так как хранить внутри страны награбленное опасно да и постоянные скачки курса устраиваемые ими обесценивают всё. Теперь каждый представьте себе, государство РФ в виде человека , а этот человек это Вы и Ваше сердце взяли Злые силы вынесли за пределы организма, а с Вашим организмом соединили шлангом и эти силы с Вами делают теперь что хотят, то шланг пережимают, то даже кровь забирают, а то и просто сливают, и это будет продолжаться всегда , пока Вы своё сердце не заберёте обратно в свой организм чтобы его фундаментом было Ваше продовольствие, промышленность, услуги, а результатом Вашего труда будет постоянный прирост национального дохода, бюджета, Ваших несгораемых накоплений. Ваше сердце –это ЦБ, а Ваша кровь, это деньги, и они Ваши , а не частной лавочки НаЭбиулиной (Эльвиры). Так что же делать для устранения всего этого бардака, сделайте нижеследующее , причём в кратчайшие сроки

1. ЦБ разделить на ЦБ национальный и ЦБ валютный и подчинить органам власти РФ с привязкой наличия на 1,5 денежной массы больше ВВП и финансовой системы к вышеприведенным нормативам обсчитанным по фактическим показателям достигнутым РФ в 2016-2017г.г.с добавлением планируемого их прироста на год. Это позволит практически ликвидировать влияние любых санкций. Стабилизирует курс рубля, увеличит накопления и их сохранность, обеспечит увеличение инвестирования за счёт собственных ресурсов ,уменьшит % по кредитам, позволит в будущем списать всю ипотеку прошлых лет.

2. НаЭбиулину , всё Правительство и ВШЭ за результаты ниже плинтуса уволить без права занимать должности в структурах власти и во все эти учреждения принимать на работу настоящих патриотов-профессионалов.

3. Издать закон , обязывающий граждан РФ хранящих деньги в заграничных банках в суммах более 100000у.е перевести эти деньги на ГАРАНТИРОВАННОЕ сохранение в Валютный ЦБ РФ, если этого не будет сделано до 2019г., то их источники доходов в РФ будут национализированы. Так же этим законом рекомендовать не гражданам РФ имеющих и не имеющих доходы в РФ гарантированное сохранение их денег в Валютном ЦБ РФ.

4. Упорядочить присвоение денег через непомерно раздутые оклады и прочих неразумной величины парашютов грабежа, путём введения тарифной сетки разрядов работ установленной путём деления прожиточного минимума 10000рублей на 172рабочих часа=58,2руб.в час, это нулевой разряд ученика, затем умножаемый на соответствующий тарифный коэффициент разрядов от 1,1; 1,2; 1,3; 1.4; 1,5; …..и т.д. до 1,16.включительно по нарастающей от предыдущей величины.

5. Любые виды приватизации осуществлять только со сто процентной величиной залога и ежегодной суммой возвращения залога в количестве СЕМИ процентов от величины общей суммы залога. В случае банкротства залог аннулируется в пользу государства. При продаже предприятия новый покупатель вносит залог на величину за вычетом возвращённой части залога, и только тогда возвращается продавцу его оставшаяся сумма залога.

6. Правительство и налоговые службы и любые службы органов власти к концу первого полугодия публикуют отчёт в средствах информации о всех показателях своей деятельности за предыдущий год в полном объёме.

7, Провести инвентаризацию всего и вся в РФ:

-промышленного и жилищного фондов в срок до 01.01.2019г.

-всех земельных, лесных и водных угодий в срок до 01.07.2020г.

8. Создать программу решений и действий по достижению вышеприведенных нормативов по продовольствию, промышленности, услугам и бюджету на базе работы созданного Центра определения возможностей рынка РФ..

9. Разработать программу и решения создания высоко профессиональных кадров правительства и всех властных структур и для всех видов производств и услуг, школ на базе советского, японского, китайского опыта и других стран.

9,1. Разработать и издать Краткий учебник постоянного полезного добровольно принудительного развития каждого человека до 20 лет и всестороннего полезного саморазвития до окончания жизни. Срок до 01.01.2019года.

9,2. Ввести в Конституцию РФ статью-Целью и идеологией РФ является-Законность и порядок в жизнедеятельности всех народов РФ для удовлетворения всех их полезных потребностей путём всемерного обязательного постоянного полезного развития и саморазвития каждого человека от рождения до конца жизни на основе своего трудового вклада без наличия действий вреда самому себе ,обществу и природе.

10. Ввести должности трёх Вице президентов отвечающих за промышленность, сельское хозяйство, социально и общественно культурное развитие и добавить полномочия президенту с вице президентами по руководству страной и правительством со строгой отчётностью и ответственностью. А то за 17 лет профукали Украину, Ирак, Ливию, не достигли суверенитета, экономика в загоне и никто ни за что не отвечает в стране, и главное- заменить не на кого, нет людей видящих страну как единый целый механизм и подетально. Проще говоря создать –Президентский Совет.

11. Государство теряет деньги на отсутствии данных о наличии всего жилья в стране и количестве сдаваемого жилья неофициально в аренду.

12. Создать к 01.01.2019г. Министерство Общественных Работ объединив его с Министерством Чрезвычайных Ситуаций добавив к МЧС 200000человек и на его расходы 1,0триллион рублей из бюджета, чтобы после организационных подготовительных работ и составления программ общественных работ оно с ноября 2019г начало отработки их выполнения на местах в регионах в планируемых объёмах и приступило к работе с 01.01.2020года, при этом с 2020г. в бюджете должна быть предусмотрена выплата пособия помесячно каждому гражданину сумме в 2000рублей и затем каждый следующий год помесячно эта сумма выплат возрастает на 2000рублей, пока не достигнет размера прожиточного минимума и далее выплачивается уже помесячно постоянно прожиточный минимум во исполнение статьи 20 Конституции РФ Каждый человек в РФ имеет право на жизнь. Данные выплаты должны обязывать каждого трудоспособного человека отработать на общественных работах 8 часов в месяц и 2часа в месяц тратить по месту жительства на собрание Комитетов Общественных работ рассматривающих планы и выполнение хода общественных работ. Лица не имеющие возможности работать или вовсе не имеющие желания обязаны с 01,01. 2021года выплачивать в кассу комитета с полученной суммы пособия сумму неучастия установленную комитетом не менее 10% от суммы полученного пособия. Данные комитеты и общественные работы будут способствовать развитию общинных отношений между людьми на благо их творческого обустройства.

13. Выявить все неправовые и неправильно оформленные документы по развалу СССР, неправильно оформленные документы право преемственности РФ от СССР и РСФСР, провести их правильное оформление, выявить лиц причастных к такому недоразумению, передать материалы для возбуждения следствия и наказания виновных решением суда. Срок до 01.07.2018г.

14. Ввиду того что в Конституции РФ отсутствует упоминания о наличии русского населения и для ликвидации такого непотребства требуется внести немедленно дополнение в Конституцию РФ, глава 3, статья 68 п.1 Государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык. (дополнение следующего содержания –основание наличие национальности русские) Русские численностью более 80процентов в общей численности населения РФ и проживающие на всей территории Российской Федерации Россия и поэтому русские являются базовым фундаментом существования, развития и защиты государства Российская Федерация Россия и её народов и всей занимаемой территории, принадлежащей РФ Россия. Это дополнение позволит узаконить наличие всех живущих, умерших и погибших русских на Земле и они этим решением обретут наконец наличие для себя Родины и Отечества. За реализацию в жизнь всех этих необходимых предложений для РФ должен взяться Президент РФ, он уже пенсионер, а ему это надо? А есть ли другой подобный ему с таким опытом и достигнутыми знаниями в РФ, ответьте каждый себе – есть или нет ? я твёрдо отвечаю что нет и за три последующих года не появится, значит его нужно вырастить и научить, а это сможет только В.В. Путин имея при себе в помощниках трёх вице президентов, поочерёдно меняя их местами и давая по- рулить. А чтобы он пошёл на выборы стать президентом , его нужно всем народом попросить идти на выборы, но боюсь что у него смелости не хватит стать для РФ новым Мининым и Пожарским, борцом за справедливость и взять на себя обязательство выполнить изложенные мной предложения и побороть сопротивление всех врагов страны. В. В. Путин и на его месте любой будущий кандидат в Президенты РФ должен поставить народам РФ следующие условия, т.е. заявить!

а) Я иду на выборы , если Вы как избиратели обеспечите явку до 100процентов.

б) Я , если Вы абсолютным большинством проголосуете за меня, то возьмусь за выполнение Ваших предложений, как за результат мне доверия и одобрения.

в) Я, когда нужна будет Ваша помощь в решениях каких то вопросов буду обращаться напрямую ко Всем Вам , с изложением что нужно.

г) Если Вы Все на эти мои требования согласны, то я буду требовать от Вас сверх активной поддержки моих действий в любой доступной Вам форме.

д) В любом случае я Вас призываю быть активными участниками строительства справедливой жизнедеятельности во всех сферах Вашей жизни в РФ без воровства, взяток, подлости и материальных разрушений.

Излагаю более подробно самый быстрый и простой способ практически устранить воздействие любых санкций на РФ и ТС стать вторым или третьим мировым центром силы экономики и денег. Это немедленно создать Валютный ЦБ Таможенного Союза ( ВЦБ ТС) в лице РФ, Белоруссии, Казахстана ( Москве, Минске, Астане и филиалами других местах) и это позволит перейти к быстрому их развитию во всех сферах хозяйствования. Чтобы это сделать, необходимо уточнить номенклатуру выше приведенного максимального набора продовольствия потребительской корзины и заполнить её рыночными ценами продуктов по каждой одинаковой позиции соответственно Москве, Минске, Астане в размере ежемесячного набора не меньше и не больше 90кг. Вся номенклатура позиций и кг. должны быть абсолютно одинаковы, только цены за единицу могут быть разными и сумма. Для простоты расчётов можно сделать и одну общую таблицу, но это будет вызывать сомнения. В связи с тем, что Белоруссия свой рубль уже деноминировала, то её таблица не подлежит деноминации, и от этого может показаться, что она имеет выигрыш, что её продукция дороже, на самом деле просто её деноминация была больших размеров и всей страны, а РФ и КАЗАХСТАН свою деноминацию проведут только данных потребительской корзины на величину курса своих валют к доллару для создания Валюты Таможенного Союза с названием СОЛО для купюр и для мелочи с названием ЗЕМ, а деноминировать рубли и тенге будут , когда создадут условия для этого на опыте создания валюты ВЦБ ТС. Пример на базе выше приведенной таблицы. Итог набора корзины РФ деноминируем на курс рубля к доллару в размере 60 руб за доллар 232,33/60=,3,87. Итог набора корзины Белоруссии рассчитываем 232,33/30,8809руб.рф за 1белорусский рубль.= 7,5234/0,514139б.р.задоллар=14,63. Итог набора корзины Казахстана деноминируем на курс тенге к доллару в размере 325,5 тенге за доллар 232,33х5,49тенге.за 1 руб.=1275,49/325,5=3,92 Приведенный расчёт показывает, что ТС свободно переходит на свою валюту. Отсюда – курс рубля РФ к валюте ТС равен 1 и тоже к доллару=1. Курс Белорусского рубля за валюту ТС равен 0,514139 и тоже за 1 доллар=0,514139. Курс Казахстанского тенге к валюте ТС равен 1 и тоже к доллару=1.

Создаётся Уставный фонд ВЦБ ТС путём вложения со стороны РФ 15 млрд. долларов, Белоруссии – 1 млрд. долларов, Казахстана 5млрд.долларов и соответственно они имеют свои расчётные счета. Для наполнения ВЦБ ТС купюрами печатаются ассигнации купюр СОЛО в объёме ВВП стран ТС, и спец расчётом необходимого количества монет ЗЕМ. Создаются правила функционирования ВЦБ ТС и финансового движения денежной массы и ответственности за функционирования ВЦБ ТС. Производится официальная регистрация ВЦБ ТС в соответствующих внутренних органах власти и международных организациях.

Все государства желающие вступить в ВЦБ ТС сдают в ВЦБ ТС такие же наборы потребительских корзин по разрешению и условиям стран ТС. Все послы стран ТС в других странах обязаны ежеквартально собирать в странах пребывания их потребительские корзины по форме ТС и сдавать в ВЦБ ТС для определения курсов валют этих стран по правилам ВЦБ ТС и приёма на открываемые счета их валют для частных лиц, предприятий и организаций по КУРСУ их валют к валюте ТС согласно правил ВЦБ ТС. Ввиду того что для РФ введены санкции и их деньги могут заблокировать США, то РФ должна немедленно перевести их в ВЦБ ТС со всех стран, где они имеются, а это более 400млрд. долларов., тем более что рубль и тенге в ВЦБ ТС приравнен к одному доллару, да и Беларусь и Казахстан могут тоже себя обезопасить, тем более это увеличит капитализацию банка.

Кроме этого нужно придавить всех забугорных жителей РФ чтобы возвращали их накопления на хранение в ВЦБ ТС. РФ чтобы себя обезопасить от США может обменять свои 400млрд.долларов на СОЛЫ, а ВЦБ ТС быстро на эти доллары выдать кредит платёжеспособным кредито заёмщикам. Кроме этого РФ лучше всю свою кредито задолженность в иностранной валюте реструктиризировать лет на 20-40, и можно из этих 400ярдов возвратить займы государства и госкомпаний у иностранцев. Быстрое создание ВЦБ ТС не требует быстрой перестройки стран ТС, а только улучшит связи стран ТС да и с другими странами, этот банк можно создать очень быстро , но для его создания нельзя привлекать всяких безграмотных типа Кудрина, Набиулиной, Силуянова, Титова, Дворковичей и прочих гайдарочубайсов и шаромыжников и экономистов из ВШЭ.

Для справки сообщаю. В России до реформ Столыпина существовал в основном общинный уклад жизни. Его отруба ( хутора-фермеры) в основном привели к уничтожению общинного уклада и большому обнищанию и возникновении прослойки батраков. В результате Октябрьской революции Ленин с соратниками создали совершенно новое устройство государства и пошли вперёд по совершенно неизвестному пути с громадным количеством врагов внутри и за пределами государства. Сталин возродил общинный уклад жизни в виде артелей, колхозов, совхозов, промкооперации и на госпредприятиях в виде коллективистских отношений. Часть из них похоронил Хрущёв ,а окончательно -развал СССР. Возрождение общинного уклада жизни в РФ возможно за счёт распространения народных предприятий и организации комитетов общественных работ. В апреле 1953 г. сын Сталина был посажен в тюрьму по надуманным обвинениям ( по факту за то что сказал Хрущёву, что они убили его отца) и просидел 8 лет, а на самом деле Хрущёв мстил Сталину и его детям , что тот отказал хрущу послать за его сыном Лёнькой к партизанам самолёт, которого партизаны выкрали у немцев, а партизаны были в окружении и присудили Лёньку расстрелять за работу на немцев в плену и почему то свидетели этого и документы исчезли. Кроме этого он подчищал любые свидетельства уничтожения Сталина и своего госпереворота. Это стало первым шагом к развалу СССР. С приходом Хрущёва во все чиновничьи должности полезли тупые шаромыжники и уже по данным академика Хачатурова СССР в 1968г. полностью затормозился в развитии, пришёл к затратной экономике, то есть практически исчез прирост национального дохода. С другой стороны я лично с 1975г. дал много обоснованных предложений с расчётами правительству СССР, но шаромыжники слишком умничали и СССР развалился. Спас на какое то время экспорт нефти. Ну а дальше уже на самый верх залезли тупицы, жулики, карьеристы и главный результат – явились тупицы горбатые и ельцин со своими гопкомпаниями корыстолюбцев и разрушителей и Вы все видите сами конечный результат. Можете даже и прочитать в интернете Таблица ВВП, которую никто не видел , автор Геннадий Малинский. Обратите внимание, что вся свора врагов Царей, СССР, РФ в основном образовывается из знати, гуманитариев, а не производственников. То есть шушера, которая не даёт материальных результатов и всегда устраивает смуту, и их явным ненавистникам РФ нужно предлагать уехать туда, где их ненависть исчезнет. Чтоб РФ не развалилась окончательно помогут мои предложения, если возьметесь по настоящему за спасение РФ , развитие стран ТС и восстановление Страны в границах СССР. Главное навести порядок с зелёными фантиками всех видов и ввести ответственность на всех рабочих местах и избавиться от шаромыжников всех мастей. Идёт беспощадная война и Вы, если хотите нормально жить, то и после Вашей победы не упустите её , как упустили её Ваши предки в 1953 году, позволив сделать переворот, и добили в 1991 году. Всё сумбурное изложение текста данного материала сделано специально , чтобы Вы все опять научились как Ваши предки после революции 1917г. активно творчески: мыслить, читать, писать, считать, работать и жить от общего к частному и наоборот. А теперь краткий вывод как, где, кто, для чего, и что даст в жизни применение приведенных нормативов.

ПРАВИЛА И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ.

Приведенные выше нормативы могут применяться в повседневной жизнедеятельности в государстве РФ и других странах ЦБ, Президентом, Правительством, Министрами, Республиками, руководителями краёв, областей, городов, районов, сельсоветов, руководителями фирм и предприятий, предпринимателями и просто любым человеком для себя.

1. Главный норматив всегда равен 1 (единице) и называется нормативный курс рубля РФ, фактический же ,как сейчас, может быть меньше единицы, потому что все сопутствующие показатели для его определения фактически меньше показателей обеспечивающих нормативный курс , а в случаях когда сопутствующие показатели больше нормативных, тогда фактический курс рубля будет больше единицы, что очень хорошо.

2. Норматив равный единице состоит из двух составляющих создающих деньги- продовольствие и промышленность, а третья составляющая –услуги – их оживляет. Все эти составляющие друг без друга не живут.

2.1. Главной константой(пределом) является продовольствие по таблице№1 для РФ и всех стран на Земле , максимальное потребление которого человеком составляет 3кг в сутки и 90кг в месяц умноженное на 12 месяцев и умноженное на численность страны( или обследуемого объекта) с приезжими в РФ 150млн.чел и умноженное на 1,2 коэффициента страхового запаса, что составляет 197,1 млн. тонн по РФ. Стоимостной набор корзины таблицы №1 для каждого объекта может быть разным, например для РФ он составляет 232,33рубля/сутки и 6970руб.месяц и его производство по нормативу равно 45,780трл.руб.год , с суммой зарплаты на его изготовление 8,6трл.руб. год. Удельный вес зарплаты в своих затратах равен 8,6/45,780=0,1879. Удельный вес в общем нормативе равен 45,780/236,763=0,1933. Импорт, экспорт используется в других видах расчётов.

2.2. Затраты промышленности установлены по удельным весам статей расходов в ВВП промышленности РФ и могут меняться по затратам в зависимости от запросов к техническому оснащению производств продовольствия и услуг. Для норматива они приняты постоянными. И удельный вес в общем нормативе равен 102,1002/236,763=0,4311, а удельный вес зарплаты в своих затратах равен 14,364/102,1002=0,1407. Импорт, экспорт используется в других видов расчётов.

2.3. Затраты на услуги установлены по удельным весам статей расходов в ВВП услуг с общим учётом услуг строительства, которые обсчитываются по их специальным нормативам и не отражены отдельным расчётом. Для норматива они приняты постоянными. Удельный вес в общем нормативе равен 88,970/236,763=0,3756. Удельный вес зарплаты в своих затратах равен 20,424/88,970=0.2296. Использование импортного сырья учтено.

3. Фактический Валовой Выпуск Продукции (ВВП) в РФ в текущих ценах за 2016г. составляет 86,0436 трн. руб., а ожидаемый за 2017г. 87,7645трн.руб. Норматив ВВП равен 236,763 трл. руб. Курс рубля по отношению ВВП к нормативу равен за 2016г. 86,0436/236,763=0,36347, а на 2017г. равен 87,7645/236,763=0,37068 . Для обеспечения курса рубля равным единице РФ нужно обеспечить увеличение ВВП до норматива в среднем в 2,7 раза. ВВП за 2012г62,3569трл.руб., а доллар 31,40руб./доллар. ВВП за 2016г. 86,0436трл.руб.,а доллар 60руб./доллар ,прирост ВВП 1,3798, а доллара 1,9108,скорость роста курса доллара превышает скорость роста ВВП в1,4498раза. Отсюда, курс рубля за доллар должен быть 60/2,7=22,22 руб. за доллар умноженный 1,4498 =32,2177 руб. за доллар. Следовательно ГОСУДАРСТВО РФ С ПОМОЩЬЮ ЦБ ОГРАБИЛИ В 2016г. 86,0436/32,177 – 86,0436/60=2,625682 -1,43406 = 1,191622трл. долларов.

А теперь рассмотрим один пример .

За 2016г. добыто нефти 547,5млн.тонн по 16000руб.тонна=8,76трл.руб. из них продано за рубеж 244,0млн.тонн по 380у.е. за тонну=92,720млрд.у.е х 60руб.за один у.е.=5,5632 трл. руб. плюс (547,5-244,0)х16000 = 10,4192 трл. руб. Удельный вес зарплаты в одной тонне 0,18 х 16000=2880руб. Зарплаты за год в добытой нефти 8,76х0,18=1,5768 трл. руб. Средняя зарплата в месяц 150000руб. Количество работающих в нефтянке 1,5768/12месяцев =0,1314 трл.руб. Соответственно 131,4 млрд. руб./150000 руб. месяц получаем 87600 человек работающих в промышленности, отсюда для сравнения и анализа с нормативом получаем 1,5768 трл. руб.делим на 0,1407 уд . веса зарплаты в нормативе промышленности и получаем 11,2068трл.руб ВВП норматива вычитаем из него фактический ВВП 10,4192=0,7876трл.руб.или на787,6млрд. руб. уровень производительности нефтяников не обеспечивает норматив. Примеры условные, подставляйте только свою зарплату для одного человека и обсчитывайте, сколько он фактически стоит работая в:

Производстве продовольствия- зарплата 18 т.руб.х12 месяцев =216 тыс. руб. год делим на удельный вес зарплаты в отпускной цене 8,6трл.руб./45,782 трн. руб.=0,1878 т.е. 216/0,1878 = 1150160 рублей.

Промышленности- 24 т.руб. х12 мес.=288 т.руб.год делим на удельный вес зарплаты в отпускной цене 14,364/102,011=0,1408 т.е.288/0,1408=2045454руб.

Услуги- 17,т.руб.х12мес.=204т.руб.год делим на удельный вес зарплаты в отпускной цене 20,424/88,970=0,2296 т.е.204/0,2296=888502рубля.

Образование-зарплата 30000руб. в месяц , за 12месяцев=360000рублей делим на удельный вес зарплаты в расходах на образование 3,12/8,07=0,3866 получаем стоимость всех расходов в год 360000/0,3866=931195рублей

Наука- 40т.руб.х 12мес.=480т.руб. делим на уд. вес зарплаты в расходах на науку 0.504/3,605=0,1398 т.е. 480000/0,1398=3433476рублей.

Медицина- 27000руб.х12мес.=324000руб.,делим на уд. вес в расходах на медицину 1,770/5,540=0,3195 т.е 324000/0,3195=1014084рублей.

Армия-50000руб.х12месяцев=600000руб.,делим на удельный вес в расходах на армию 1,080/11,390=0,09482т.е.600000/0,09482=6327779рублей.

МВД и Минюст- 20000рубх12мес.=240000руб. делим на уд. вес в расходах на

МВД-Минюст 0,720/1,639=0,4339т.е.240000/0,4339=553123рубля.

МЧС- Зарплата 32000рубх12мес.=384000руб.делим на уд. вес в расходах на МЧС0,300/1,150=0,2608 т.е.384000/0,2608=1472393рублей.

Федеральные органы власти зарплата 64000руб.х12мес.=768000руб. в год, делим на удельный вес всех расходов 3,360/8,114=0,4140 и расходы на одного чиновника в год составят 768000/0,4140=1855072 рублей.

Национальный ЦБ РФ работает только со своей национальной валютой и обязан всем банкам РФ на установленную Правительством РФ дату 01.01.2018года один раз выдать сумму денег для беспроцентного кредитования заёмщиков создающих ВВП в размере ВВП государства РФ увеличенную на коэффициент 1,5раза. Пополнение этой суммы осуществляется только на прирост ВВП в следующем году за отчётным годом. Затем банки по заключаемым договорам с заявителями на получение кредитов в указанных ими размерах сумм кредитов с этих размеров сумм кредитов с каждых 100(ста) рублей сразу снимают 2(два) рубля в свою пользу, затем банки выдают заявителю общую сумму кредита или часть кредита с убывающим итогом за вычетом снятой суммы. Заёмщик обязуется погашать кредит поквартально или в иные установленные сроки записанные в договоре нарастающим итогом. Кроме этого в договоре оговаривается сумма страховки кредита оплачиваемой заёмщиком на случай просрочки последней даты срока погашения кредита в размере 10 процентов от тела кредита и даты срока погашения кредита. При не превышении сроков кредита страховая сумма остаётся в банке, что обязательно отражается в материалах договора при его закрытии. На случай возможной по не зависимым причинам не платёжеспособности заёмщика в кредитном договоре оговаривается и залоговая стоимость имущества на неоплаченную (не возращенную) сумму кредита или гарантийное поручительство на оплату данных условий договора сторонними платёжеспособными физическими и юридическими лицами. В остальных случаях банки работают по общепринятым правилам государства РФ. Национальный ЦБ несёт полную правовую и уголовную ответственность перед государством РФ за нецелевое и бесконтрольное использование выданных беспроцентных кредитов всеми банками РФ. Валютный ЦБ РФ работает по внутренним и внешним общепринятым правилам банковской и финансовой системы.

РФ реализовав в жизнь мои предложения через 3-5лет по всем показателям превысит предложенные нормативы и достигнет курса 1,5рубля к нормативу, что позволит государству РФ ввести 5-ти часовой рабочий день и населению заняться своим саморазвитием, творчеством и отдыхом. Все виды налогов составляют максимум 62% к объектам?, но мной их конкретизация, размеры в % и суммарно не сделаны и требуют детализации, уточнений и расчётов, но это уже труд огромнейший.

Данный материал без всяких изменений издать на бумажных носителях в нужном количестве для всего населения РФ и разместить в ИНТЕРНЕТЕ с указанием моих ф.и.о, потому что я не нашёл в настоящее время в РФ экономистов оценивающих государство РФ как единый механизм и наоборот в виде сборки его из отдельных деталей и узлов. И это требование не из тщеславия, а чтобы видна была глупость непрофессионализма.

Решил добавить конкретный пример наглядного применения почти из самой лучшей области в РСФСР и почти самой худшей в РФ. Это ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ , где я работал на ЧМЗ(МЕЧЕЛ) с января 1962г. по сентябрь 1962г. сначала газовщиком, потом подручным сталевара в ЭСПЦ2. А также получившей предупреждение от высших сил 15.02.2013г., что люди обязаны постоянно полезно всесторонне развиваться и профессионально трудиться, чтобы могли активно в любых случаях противостоять любым предсказуемым и непредсказуемым обстоятельствам и воздействиям, то есть работать и творить не только руками, но и мозгами с помощью применения и создания техники и решений экономических задач от текущих и будущих результатов во всех сферах своей жизнедеятельности , а для этого Вам всем и приведены таблицы №1, №2 и образцы составления смет расходов и доходов.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАСЧЁТЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Численность населения всего 3502000человек.

1,1. Детей и студентов около 700000человек, необходимо в будущем ежемесячно выдавать пособие по 10000руб.х12мес.=120т.р.х700т.ч.=84,0млрд.руб.

1,2 .Пенсионеров 1044000человек, средняя пенсия в месяц 12283рубля х12месяцев=147396руб./год х 1044тыс.чел.= 153,88142миллиардов руб. в год.

1,3. Неработающих и безработных 60000человек???

1,4. Распределение численности всех работающих 1748000человек соответствия работам определено по их удельному весу в общей величине норматива.

-продовольствие 15млн.чел./82млн.чел.=0,1829 х 1748000=319000человек.

-промышленность 21млн.чел./82млн.чел.=0,256 х 1748000=447000человек.

-услуги 46млн.чел./82млн.чел.=0,5609 х1748000=980000человек,в том числе работающих в бюджетной сфере (16,7млн.чел.-2,2млн.чел.в науке и армии)= 14,5млн.чел./46млн.чел.=0,3152 х 980000чел.=309000человек должны работать бюджетной сфере и в услугах должно работать 980000-309000= 671000человек.

2. Норматив создания продовольствия на год. Зарплата, в месяц 47,7тыс руб. х 12месяцев=572,4тыс. руб. х 319тыс.чел.=182,596млрд.руб. в год делим на 0,1878

( 8,6трл. руб. зарплаты /45,786трл.руб.всех затрат)=972,289 миллиардов рублей.

2,1.Фактически создано продовольствия за 2016год. Зарплата в месяц 19,0тыс.руб.х 12месяцев=228тыс.руб.год х175тыс.чел.= 39,900млрд.руб.зарплаты в год /делим на 0,1878 ( 8,6/45,736) = 212,4 млрд. руб. продовольствия.

3.Норматив создания продукции промышленности на год. Зарплата в месяц 57,0тыс.руб.х 12месяцев=684тыс.руб.год х447тыс.чел.=305,748млрд.руб.год./ делим 0,1408 (14,364трл.руб./102,011трн.руб.)=2171,млрд.руб.продукции год.

3.1.Фактически создано продукции промышленностью за 2016год.Зарплата в месяц 32,5тыс.руб.х 12месяцев=390тыс. руб. год х 245,0тыс.чел.=95,55млрд.рублей зарплаты в год/ делим 0,1408 (14,364/102,011)=678,622млрд.руб. продукции.

4. Норматив оказания услуг на год. Зарплата в месяц 37,0тыс.руб.х 12месяцев = 444тыс.руб.в год х 671тыс.чел.=297,9 млрд. руб. зарплаты в год / делим на 0,2296 (20,424трл.руб./88,970трл.руб.) = 1297,6 млрд. руб. стоимость всех услуг в год.

4,1.Фактический объём оказания услуг за 2016год.Зарплата в месяц 18,0тыс.руб. х 12месяцев=216,0тыс. руб. х 297тыс.человек =64,152млрд.руб. зарплаты в год/делим 0,2296(20,424трл.руб./88,970трл.руб.)=279,4млрд.руб. услуг за год.

4,2.Бюджет нормативный на год. Зарплата по нормативу РФ без зарплаты на науку и армию на год 9270млрд.руб./12месяцев =772,5млрд.руб.месяц/ 14,5млн.чел.бюджетников без науки и армии = 53275руб. заплата в месяц х 12месяцев=639,3тыс.руб.год на одного бюджетника х 309000чел. бюджетников=197,547млрд. руб. зарплате в год всех бюджетников/ делим на 0,3781(9,27трлн.руб.зарплата без науки и армии/ 24,513трлн.руб. всех расходов на бюджетников без науки и армии )=522,5млрд.руб. все расходы бюджета.

4,3. Фактический бюджет за 2016год составил 118,280 миллиардов руб. Средняя зарплата бюджетников в месяц равна 18,3тыс.руб.х 12месяцев= 219,6тыс.руб. за год умножим на 203650 человек бюджетников=44,721540млрд. руб. в год/делим на 0,3781(9,27трл.руб./24,513трл.руб.)=118,28млрд.руб.годовой бюджет.

5. ВВП нормативный на год 972,289 +2171,5 +1297,6= 4441,389 млрд. рублей.

6. ВВП фактический за 2016 год 212,4 +678,622+279,4=1170,422млрд. рублей.

7.Отставание ВВП фактического от нормативного 4441,389/1170,422=3,79раза.

РЕЗЮМЕ ИЗ ВСЕГО ИЗЛОЖЕННОГО, В РФ ПРАКТИЧЕСКИ ПОСЛЕ РАЗВАЛА СССР АННУЛИРОВАННО ОБЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЁТ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ И ВСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ИГРАЕТ В ЦИФИРКИ МЕТОДОМ ТЫКА НЕ ЗНАЯ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕЛ И НЕ СМОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ ПИКА ПАДЕНИЯ ПОКА НЕ ЛИКВИДИРУЕТ ПОСТУЛАТ,ЧТО РЫНОК ВСЁ ИСПРАВИТ, А ЧТОБЫ РЫНОК ВСЁ ИСПРАВИЛ, НУЖНО ВСЕМ ЛЮДЯМ ЗНАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ЁМКОСТЬ РЫНКА, И ЕГО ФАКТИЧЕСКУЮ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТОВАРАМИ И ДЕНЬГАМИ, А ЧАСТНИКИ ЭТОГО СДЕЛАТЬ НЕ МОГУТ-ИМ ТАКОЙ МАСШТАБ НЕ НУЖЕН, ЭТО ЗАДАЧА И ОБЯЗАННОСТЬ ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА,ТО ЕСТЬ ГОСУДАРСТВО РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПУБЛИКУЕТ ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ ЁМКОСТЬ РЫНКА ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ И ПРЕДЛАГАЕТ ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ И СВЕРХ НЕОБХОДИМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ. ДЛЯ ЭТОГО КРАТКО ИЗЛАГАЮ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ В ДОПОЛНЕНИЕ КО ВСЕМУ ИЗЛОЖЕННОМУ В ДАННОМ МАТЕРИАЛЕ.

1.Ввести планирование и учёт строго по четырём направлениям в виде смет: а) Продовольствие, то есть по всем участникам его создающим и реализующих собственными силами по людям и объёмам. б)Промышленность, то есть по всем участникам создающим её продукцию и реализующих собственными силами по людям и объёмам.

в)Услуги, то есть по всем участникам оказывающим услуги имеющих конечный результат собственными силами, при этом услуги в создании материальной продукции продовольствия или промышленности относятся к объёмам их валового и товарного выпуска по людям и объёмам.

г) Бюджетные услуги –это только объём бюджетных работ по созданию и распределению бюджетных средств в виде плана и факта поступления и по занятым людям и объёмам .

д) По всем остальным видам работ- Пенсионного, страхового Фондов, образования, медицины, науки, армии, мвд, мчс, чиновников и прочих, прочих любых субъектов любой деятельности должны быть сметы плановые и фактические с указанием количества занятых людей и объёмов работ за подписью ответственных лиц.

2. Всем законодательным собраниям на местах издать в виде брошюры данный материал и распространить среди населения, а у Вас везде полно грамотных и умных людей, особенно среди пенсионеров, и объявите конкурс на создание конкретных материалов для республики, краёв, областей, районов и даже сельсоветов и установите денежные призы за создание материалов за пять первых мест начиная с 300тысяч и выше , так люди за полгода выдадут Вам материалы более конкретные к заданному Вами результату конкурса. Кроме всего указанного, конкурсанты конкретизируют фактический курс рубля, по моим приведенным расчётам он составляет 0,3931 на основе соотношения фактически созданного продовольствия собственными силами к продовольствию по нормативу и главное всё пойдёт снизу, раз верхи не способны и не хотят.

Прочёл весь материал и вдруг увидел, что не хватает краткого описания главного гада или спрута, который грабит всех людей земного шара.

На Земле существует всего 197 официально признанных государств и 33 еще каких то полу государств. Так вот – ВВП 197 государств составляет около 140 триллионов долларов и они официально должны более 70 триллионов живых долларов и ещё они должны 140 триллионов как бы виртуальных долларов за разные обязательства и бумаги (документы) и сумма всех долгов 210 триллионов долларов. Получается, все страны живут в долг, частично в меньшей степени друг другу, а в основном ЕДИНОЙ КОРПОРАЦИИ ВСЕХ

БАНКОВ, ФИНАНСИСТОВ И ПРИСОСАВШИХСЯ СПЕКУЛЯНТОВ.

Кроме этого следует обратить внимание на неподдающееся учёту количество

расчётов, накоплений и хождения валют: долларов, евро, английских фунтов

и швейцарских франков среди населения различных стран и более 50% это

валюта – доллар. А как же происходит процесс ограбления? Представим каждое государство в виде неподвижного живого шара различного размера

внутри которого происходит жизнь в виде движения создания и потребления

продовольствия, промышленных товаров, услуг и обеспечивается всё это замкнутым кругооборотом крови в виде денег, а сердце организатор этого движения – ЦБ, Правительство, органы власти , предприятия различных видов собственности, население и все виды ресурсов обеспечения жизни на занимаемой государством территории. В любом виде проникновение во внутрь государства чужих в виде продовольствия, товаров, услуг и денег не будет смертельным до уровня 45%, а больше 45% это уже предсмертное состояние и смерть после проникновения больше 50%, но они грабители умные, большинство стараются не умерщвлять, а пролонгируют сроки погашения и даже ещё дают в долг, но это уже долговое рабство, но в любое время при необходимости они могут прикончить, вот Вы и сделайте в РФ выводы, что хотят с Вами всеми сделать внешние и внутренние доброхоты, и просто шаромыжники и враги. Единственное, грабители не учли, что превращение в должников всех и вся и даже своего главного охранника США самым большим должником в любом случае приведет, в конце концов, к уничтожению всей системы ограбления из-за жадности грабителей, тем более что существующая сейчас финансовая система не позволяет делать сумм накопления денежного богатства из за постоянного роста цен, инфляции, увеличения печатания и виртуальной массы денег.

Как же РФ практически безболезненно устранить это ограбление. Это немедленно создать Валютный ЦБ работающий на условиях изложенных в данных материалах и создать Национальный ЦБ работающий на ниже приведенных правилах. Все банки в РФ переходят в подчинение Национальному ЦБ РФ , за исключением банков переходящих в Валютный

ЦБ РФ. Все банки Национального ЦБ РФ работают только с национальной

Валютой – Рублём. Имеющуюся иностранную валюту ВСЕ переводят на соответствующие счета в Валютном ЦБ РФ. Оставшуюся у них рублёвую массу денег и долги переводят на вновь открытый счёт с названием СТРАХОВОЙ ФОНД и с ним проводят только операции по возврату Долгов и операции по выдаче чужих Накоплений, все же свои денежные средства остаются на этом счёте, при этом составляется строжайшая документальная отчётность по всем средствам каждого Банка.

В 2018году ВВП (валовой выпуск продукции) РФ должен составить 90триллионов рублей, значит Национальный ЦБ РФ обязан выдать каждому Своему банку согласно его заявке об объёме ВВП потенциальных клиентов в обслуживаемом им регионе необходимую сумму денег. На примере самого Национального ЦБ РФ как просто банка это будет так : 90триллионов рублей умножаем 1,02(где 02 это два процента на все затраты по смете банка от суммы ВВП в год), =91,8 триллиона рублей. Это сумма будет массой кредита, а заёмщику будет выдаваться только 90триллионов рублей.

В процессе своей работы банки другие деньги берут только за открытие счёта в банке и стоимость проведения операций с деньгами и эти суммы не должны превышать более 0,5 от одного процента от всей переводимой суммы и должны показываться в плановой и фактической смете затрат отдельной строкой. На поступающие деньги в виде депозита от заёмщика открывается субъсчёт к основному счёту . От просто открытия депозита взимается плата за открытие счёта как и за субъсчёт и взимается плата за операции, никаких процентов и дивидентов не начисляется и не выплачивается. Отчетность всех банков ежеквартальная перед Национальным ЦБ РФ и налоговой службой.

Национальный ЦБ РФ сверх строго контролирует движение всех финансовых средств и при любом серьёзном нарушении передаёт заявление прокурору для прокурорской и следственной проверки. До конца первого полугодия 2018г. Национальный ЦБ РФ обязан выдать всем своим банкам полную сумму 91,8триллионов рублей в том числе и себе на своих клиентов . По окончании 2018г. к окончанию первого квартала 2019 г. все банки НЦБ РФ ОБЯЗАНЫ ВЕРНУТЬ НЦБ РФ В ТОМ ЧИСЛЕ НЦБ РФ САМОМУ СЕБЕ ТОЛЬКО СУММУ 1,8 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ, ОСТАЛЬНАЯ СУММА ДЕНЕГ ОСТАЁТСЯ ВО ВСЕХ БАНКАХ КАК ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ.

И так каждый год уже потом возвращается только 50процентов от прибыли. В случаях прироста ВВП таким методом НЦБ РФ выдаёт дополнительные деньги на полный Прирост ВВП в РФ во все свои банки. Теперь для Национального Центрального Банка РФ и всех его Банков в качестве примера составления сметы и статей расходов и доходов приведу нижеследующий пример исходя из объёма ВВП на 2018 год 90триллионов рублей, зарплаты в месяц 74,6т.руб.и 700 тыс.чел.персонала.

СМЕТА РАСХОДОВ И ДОХОДОВ НЦБ РФ на 2018год в млрд. руб.

1. Сырьё и материалы 35,00

2. Полуфабрикаты и комплектующие 14,00

3, Топливо и энергоресурсы 52,00

4. Транспорт 16,20

5. Зарплата в месяц 74.6т.р.х12мес.=895,2т.р.х700тыс.чел.= 626,64

6. Начисления для ПФ 30% от зарплаты 188,00

7. Начисления для Фонда соц. страхования от зарплаты 50,00

8. Затраты на эксплуатацию 20,00

9. Затраты на информацию, обработку, связь 50,00

10 .Затраты на ремонт 11,00

11. Содержание оборудования и основных фондов 5,16

12. Открытие счетов 30,00

13, Операции по переводам денег 12,00

14. Общехозяйственные и охрана 30,00

15. Прочие расходы 11,00

16. Итого расходов и доходов 1151,00

17. Прибыль 10% от пункта 16 116,00

18. Всего затрат 1267,00

19. НДС 20% от пункта 18 253,00

20. Всего по смете с НДС 1520,00

Резерв 91,8 трл. руб. – 91,52 трл. руб. = 280,00 млрд. рублей.

Для иностранных пользователей данных материалов все цифры в рублях переводятся по курсу их валют к рублю РФ, величинам заработных плат, численности работающих и стоимости единицы продовольствия.

Особая ценность данных материалов во всей жизнедеятельности людей,

Что созданы НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ ТРУДА ДЛЯ ВСЕХ В РФ.

Посмотрел и послушал пресс конференцию Президента РФ В.В. Путина, где услышал , что денег в обрез, что даже бюджет принят с дефицитом, идёт постоянное обсуждение об увеличении возраста выхода на пенсию, претензий к ЦБ нет, Правительство работает удовлетворительно. Очень понравился рыбообработчик из Мурманска своей активностью на пользу РФ и её народам, если бы с такой полезной активностью жили бы все люди в РФ, то страна расцвела бы во всех сферах жизни. Сверх не понравилась крестница В.В.П, ничего полезного не сделала для РФ ,как и её родители для СССР и РФ, а хочет руководить страной и людьми, как и много ей подобных гуманитариев.

Моё мнение. ЦБ и Правительство РФ являются преступниками. Доказательство в пункте 3 на странице 28 данных материалов, где конкретно указано, что только за 2016год РФ нанесли убытков и ограбили на 1,191622триллионов долларов и этому способствовали ЦБ и Правительство РФ путём скачка курса рубля по отношению к доллару в 1,4498раза на обесценение рубля, а кто обогатился и обнищал и получил убытки должен доказать следственный комитет РФ. Были ли другие пути и варианты не допустить этого, да, были. У ЦБ по Конституции РФ основная обязанность держать курсовую разницу на одном уровне путем интервенции нужных валют, но ЦБ этого не сделал, валюта же была и есть.

Правительство же по своей тупости, безответственности и возможно как пособник абсолютно этому не воспрепятствовало и кроме того не предложило вариантов , чтобы не возникла такая ситуация ограбления РФ и всего населения во всех сферах его жизнедеятельности и для этого у Правительства был простой и есть вариант сразу поднять МРОТ до 14000-16000рублей, а прожиточный трудовой минимум оставить на прежнем уровне или сделать равным 10000-12000рублей, и получить увеличение налоговых поступлений, не вводя новые налоги и даже ликвидируя некоторые из них, но оно этого не сделало. Всякие тупицы и шаромыжники скажут этого делать нельзя, всё разбалансируется.

Так поступила Украина при наличии разрухи и падения от 30до 60 %% , взяла и повысила с 01.01.2017года свой МРОТ до 3200гривен, а прожиточный минимум к декабрю 2017г. до 1762гривен, увеличение МРОТ составило 1,816 раза к прожиточному минимуму и теперь на Украине избыток бюджетных средств. Она, Украина, платит свыше 8млн.человек субсидии, всем солдатам от 7000гривен и более ,например старлей получает 18000гривен, все пенсионеры, бюджетники, судьи, прокуроры, мвдэшники, военные ездят бесплатно в общественном транспорте, более 7млн.человек пенсионерам добавили к пенсии от 150 до 3500гривен в зависимости от зарплаты и стажа. Кроме этого массово идёт строительство и ремонт дорог и прочих бюджетных вложений. Курс гривни к доллару изменился с 27,19 гривен на 01,01,2017 года до 27,99 гривен на 15.12.2017 года , то есть увеличился всего на 1,0294раза ,грубо на 3процента. Цены на мясо, колбасу, аптеку увеличились за год 30-52%%, капуста, картошка без изменений в среднем 6грн., макароны практически не изменились, молоко и хлеб подорожали 1,5- 3,0 грн, куры подешевели в среднем на 3-5 грн, лук, сахар дешевле на 2 грн. В зарплатах рост небольшой, всем хочется больше. Результат, никаких экономических потрясений в Украине не произошло. Значит ЦБ и Правительство РФ совершили преступление против народов РФ. А Президент РФ не имеет полномочий их контролировать и наказывать, что и записано в Конституции РФ как превышение им полномочий, что наказуемо привлечением его к уголовной ответственности. А кто виноват в плохом положении дел в государстве РФ, это практически 31% населения РФ, что утвердили американскую ельцинскую собчаковскую Конституцию РФ, где не установлена и не конкретизирована ответственность Властей РФ за качество и полезность её работы и куча прочих несуразностей, поэтому всё население РФ обязано проголосовать за В.В. Путина, который может при условии , чтоб не менее 90 процентов населения оказали ему доверие взяться за выполнение всего изложенного в данном материале. Вы, всё население РФ абсолютно пассивны во всём и массово не выходите в поддержку В.В. Путина, так как он сейчас единственный человек , который может быстро устранить все недостатки в РФ. Если этого в этот день 18марта 2018 года .не сделаете явку в почти в 100% и не проголосуете за него не менее 85-90%%, то Вам всем в РФ будет капец, это я лично Вам всем со всей ответственностью заявляю – житель другого государства. С другой стороны , если проголосуете за В.В. Путина менее 75%, то этим Вы ему практически не оказали доверия и как любой человек и тем более пенсионер он может сказать, а на хрена попу гармонь , золотые планки, ради чего стараться, рвать свой пуп и иметь со многими кучу не приятностей и он может просто быстро сдать дела кому то досрочно, а с таким опытом и доверием как у него быстро никто не появится.

Единственное , он при приходе на новый срок обязан быстро убрать от власти всех шаромыжников и непрофессионалов и при принятии сложных решений не стесняться открыто советоваться с народами РФ.

Пенсии в РФ должны устанавливаться на базе прожиточного минимума, такой Порядок наполовину и больше сократит количество работников ПФ потому,

что изменение размеров начисленных пенсий будет происходить только от изменений размеров прожиточного минимума, при этом необходимо ввести максимальный размер пенсий не более 7- 10 прожиточных минимумов.

Формула размера Пенсии = Прожиточный минимум плюс Прожиточный

Минимум умноженный на коэффициент соотношения фактической зарплаты

к нормативной зарплате (среднеотраслевой или региональной или средней

по РФ) плюс Прожиточный минимум умноженный на коэффициент соотношения фактического стажа работы к нормативному стажу по шкале.

Подставьте свои цифры и рассчитайте свой размер пенсии.

Теперь рассмотрим информацию необходимую для ориентировочного расчёта Сметы расходов на создание ВВП (Валового Выпуска Продукции) в 2018году. В РФ: детей и студентов 24млн.чел.; пенсионеров 42млн.чел.; заключённых около 1млн.чел.; безработных около 1млн.чел.; итого 68млн.чел.; всех работающих 60млн.чел.; бюджетников всех видов около 14млн.человек. В РФ числится всего 146млн.чел. минус 68млн,чел. минус 60млн.чел.минус 14млн.чел. = 2 миллиона человек работают неофициально или не работают.

При этом следует заметить что работающих пенсионеров не менее трети.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СМЕТА РАСХОДОВ НА СОЗДАНИЕ ВВП

в 2018году в триллионах рублей без НДС.

1. Сырьё, материалы, комплектующие 11,000

2 .Импортные материалы, комплектующие 5,000

3. Топливо – энергоресурсы 9,000

4. Транспортные 4,000

5. Возвратные отходы вычитаются – 1,000

6. Зарплата 37000руб.месяц х 12мес.=444т.руб. х 60млн.чел 26,640

7. Начисления для ПФ 22% от п.6 5,861

8, Начисления для Фонда соцстраха 8% от п.6 2,131

9. Эксплуатационные 4,000

10. Общепроизводственные 3,000

11. Общехозяйственные 2,000

12. Прочие 1,000

13. Коммерческие 0,420

14. Себестоимость 73,052

15. Прибыль 10% от п.14 7,305

16. Цена расходов ВВП п.14 плюс п.15 80,357

17. НДС 12% от п.16 9,643

18 .Отпускная цена ВВП п.16 плюс п. 17 с НДС 90,000

Все бюджетники обязаны перечислять начисления в ПФ и Фонд соцстраха

к начисленной им зарплате, но вместо них это входит в обязанности служб государства и размер этих перечислений составит при средней зарплате 37000рублей х 12 месяцев =444000 рублей х 14млн. человек бюджетников = 6,216 трлн. руб. зарплата бюджетников в год. Следовательно государство обязано перечислить в ПФ 6,216 х 0,22= 1,368 трлн. руб., а в Фонд соцстраха 6,216 х 0,08= 0,497трлн.руб. И в государстве РФ не должно быть болтологии , что государство дотирует ПФ и Фонд соцстраха, то есть на примере ПФ видим что денег у ПФ в 2018г. полностью хватает 5,861 плюс 1,368=7,229 трлн .руб. минус 6,150 трлн. руб. начисленной пенсии за 2018год = 1,079 триллионов рублей резерва имеет ПФ на 2018год.

Каждый обязан быть профессионалом на своём рабочем месте.