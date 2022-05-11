В феврале нынешнего года гроссмейстер Авербах отметил свое 100-летие. Это было солидное добавление к его прошлым достижениям. Юрий Львович – известный шахматист, арбитр, шахматный историк и аналитик, автор множества книг. Он был признанным мастером эндшпиля, но долгое время удачно избегал его в жизни. И все же не устоял…

Врачи установили, что те, кто серьезно занимаются шахматами, живут в среднем на 7-8 лет дольше, чем обычные люди. К тому же их обходит стороной деменция, минует болезнь Альцгеймера. И это не удивительно – шахматы постоянно упражняют мозг, заставляют его работать. Не давал себе поблажек и Юрий Львович – человек высокого роста и высокого же ума. Мэтр вполне мог повторить слова французского писателя Андрэ Моруа: «Стареть – дурная привычка, на которую у занятых людей не хватает времени».

Он долго занимался спортом: легкой атлетикой, боксом, хоккеем. Его фигуру можно было видеть взлетающей над волейбольной площадкой, Авербах отменно чувствовал себя в водной стихии, рассказывал, что не просто переплывал Москву-реку, но делал это на спор – с завязанными руками и ногами!

Незадолго до своего 100-летнего юбилея Юрий Львович подхватил коронавирус. Но тем не менее сумел успешно справиться с опасным недугом. Выходит, в свои преклонные годы он совершил то, что оказалось, к сожалению, не под силу многим другим, гораздо более молодым людям, скошенным болезнью. Вот что значит отменная умственная и физическая подготовка!

…Авербах был, безусловно, уникальным человеком. Поражал интеллектом, неизмеримым багажом знаний. Хорошо разбирался в живописи, прочитал горы книг. Был оптимистом, хотя и фаталистом. И еще – атеистом. Цитировал Омара Хайяма: «Отчего всемогущий творец наших тел / Даровать нам бессмертия не захотел? / Если мы совершенны – зачем умираем? / Если не совершенны – то кто бракодел?»

Он помнил о том, что давно исчезло: Арбатскую площадь, по которой бегали трамваи, церковь Бориса и Глеба, стоявшую возле кинотеатра «Художественный». Недалеко от остановки трамвая «А» была лавка, в которую он бегал за керосином для примуса. Авербах видел похороны Маяковского и слышал, как содрогнулась земля после взрыва храма Христа Спасителя. Он вышагивал по брусчатке Красной площади на параде юных физкультурников и косился на трибуну Мавзолея, надеясь увидеть Сталина…

Родился он в Калуге в феврале 1922 года. Когда ему было три года, семья переехала в Москву. Жил в Большом Афанасьевском переулке, недалеко от Арбата. Научился боксу, чтобы защищать себя и приятелей от местной шпаны. Несколько раз показал им свои хуки и апперкоты, и все «проблемы» исчезли. А вскоре Авербах боксерские перчатки поменял на шахматы.

Не в прямом смысле – просто увлекся этой замечательной игрой на всю жизнь. Он победил в детском Всесоюзном турнире школьников в 1938-м, а двумя годами ранее с восхищением наблюдал за игрой Эммануила Ласкера, который бежал от Гитлера и поселился в столице СССР. Экс-чемпион мира участвовал в Московском турнире – усач с седой шапкой волос садился за шахматную доску и раскуривал большую сигару. Соперники задыхались, махали руками, чтобы разогнать облака табачного дыма. Тем временем хитрый Ласкер бросал свои фигуры в безудержное наступление.

Авербах пребывал от него в восторге. Но еще больше ему нравилась игра молодого Михаила Ботвинника, будущего чемпиона планеты. Юра и мечтать не мог о том, что через несколько лет будет соперничать с ним за шахматной доской.

Они были дружны, разговаривали на самые разные темы. В одном из интервью Авербах рассказывал: «У Ботвинника была своя точка зрения на все. В 1954-м он даже подал записку в ЦК, тема которой звучала так: “Может ли быть мировая социалистическая революция без третьей мировой войны”».

В то время главным идеологом партии был Поспелов, главный редактор «Правды». Он написал такой отзыв: «Записка Ботвинника отражает мелкобуржуазные, лейбористские взгляды автора. Предлагаю: вызвать Ботвинника в ЦК и объяснить ему, что если он будет настаивать на своих ошибках, мне кажется, что он не может быть членом партии».

Ботвиннику пришлось «взять ход назад», он написал покаянное письмо со словами: «Спасибо за указание на мои ошибки…»

В воспоминаниях Авербаха есть глава «Как Ботвинник обыграл Берию». Нет-нет, шахматист и чекист не играли в шахматы. Однажды Лаврентий Павлович отказал Ботвиннику в строительстве дачи на престижной Николиной Горе. Но чемпион мира не растерялся и сделал блистательный «ход», позвонив другому члену Политбюро – Маленкову. Тот его просьбу удовлетворил.

…Шахматы в довоенном Советском Союзе были исключительно популярны. Но увлекались и другой игрой, придуманной рабочим Александром Юргелевичем, которая называлась «шах-бой». Вместо традиционных фигур на 64 клетках «воевали» пехота, артиллерия, танки. Главным действующим лицом был самолет. Цель игры: поставить «штаб-бит» штабу противника или перебить всю пехоту. Это было в духе того времени, когда много говорили о неминуемой будущей войне между СССР и «империалистическими хищниками».

В Москве, в Парке культуры имени Горького собирались многочисленные любители «шах-боя». Среди них был и юный Авербах.Впрочем, его больше увлекали традиционные шахматы, где возможностей для творчества было неизмеримо больше…

Он был известным шахматистом, победителем очень сильного первенства СССР, многих международных турниров. В общем, считался крепким профессионалом по уровню мастерства. Но по имиджу оставался… любителем. Дело в том, что Юрий Львович, выпускник МВТУ имени Баумана, работал в НИИ, занимался наукой и играл в шахматы только в свободное время.

Возможно, поэтому и не стал чемпионом мира. Да и не было у него больших амбиций. По поводу поражений особо не переживал, не делал из них трагедий, а воспринимал их с юмором. Это, кстати, было одной из причин долголетия Авербаха.

Для мэтра главным в игре была стратегия и тактика, борьба идей, столкновение стилей и характеров. Их изучению он отдал многие годы жизни. Юрий Львович написал более пятидесяти книг, по которым можно изучать историю шахмат в России и мире – разбирать партии, показывать, как блистали мэтры.

Большой интерес представляет классификация Авербаха известных шахматистов. Первая – «убийцы», которые стремились не просто выиграть, но и подавить соперника. Это – Стейниц, Алехин, Ботвинник, Спасский, Фишер, Корчной, Таль, Каспаров. К ним примыкает и нынешний чемпион мира норвежец Карлсен.

Вторая группа – непреклонные «бойцы»: Морфи, Ласкер, Бронштейн, который был очень близок к высшему шахматному титулу. В третью входят люди, для которых шахматы – занятие, приносящее эстетическое удовольствие. К их числу относились Капабланка, Эйве, Керес. И – Смыслов: у экс-чемпиона мира были замечательные вокальные данные. Его даже приглашали в труппу Большого театра…

В четвертой группе – шахматисты, которых влекли не только шахматы, но и иные игры: карты, бильярд, домино. К ним, в первую очередь, относились Карпов и Петросян.

В пятую группу входили «художники», для которых главное – красота игры. Ее представители – упомянутые бойцы Стейниц, Алехин, а также незаслуженно забытый Симагин, Россолимо, но не известный врач-невропатолог Григорий, а его племянник Николас. Плюс – эмигрант из России, бывший претендентом на шахматную корону Яновский. Далее – снова Капабланка и опять Таль.

И, наконец, шестая группа. Это – исследователи, для которых шахматы – пища для ума, научная лаборатория. К ней Авербах относил незаурядного американского шахматиста 30-х годов Файна. И – себя…

…Еще один занимательный факт из биографии Юрия Львовича. Он побывал в роли детектива – участвовал в расследовании смерти Алехина, который неожиданно скончался в марте 1946 года. Смерть 53-летнего чемпиона мира была если не постановочной, то символической – он был найден мертвым сидящим в кресле перед доской с расставленными фигурами.

Авербах побывал в португальском городе Эшториле, где случилось несчастье. Однако никаких следов криминала он не отыскал, хотя, по его мнению, смерть коллеги была и в самом деле загадочной. В свое время официант в гостинице, который обслуживал Алехина, признался перед смертью, что отравил его…

Авербах, по собственному признанию, хотел написать книгу «Мифология шахмат». Вспоминал, что многие известные игроки были склонны к неуемным фантазиям – например, Таль. Любили, мягко говоря, преувеличить и другие известные шахматисты…

…После окончания активной шахматной практики, а это произошло довольно рано – в 40 лет, Юрий Львович был тренером многих известных шахматистов, в том числе, чемпионов мира – Таля, Петросяна, Спасского, Каспарова. Редактировал журнал «Шахматы в СССР», был председателем Федерации шахмат Советского Союза.

Однако с годами, освободившись от идеологических пут, Авербах с удовольствием погрузился в размышления, разбор партий и аналитику игры на 64 клетках. Словом, каждый день принимал шахматное «лекарство», которое исправно действовало до недавних дней.

За несколько дней до смерти Авербаха наградили орденом «Знак почета». Узнал ли об этом Юрий Львович, порадовался ли напоследок?

Об этом мэтр уже никогда не расскажет…







P.S. Небольшое отступление для того, чтобы вспомнить других шахматистов-долгожителей. Быть может, для кого-то это станет стимулом изменить свою жизнь…

Выходец из России, гроссмейстер Андрэ Лилиенталь, побеждавший в свое время чемпиона мира Хосе-Рауля Капабланку, говорил: «Человек всегда должен работать. Мне уже за 90, но я и сейчас постоянно работаю, анализирую партии, публикую статьи. По утрам принимаю холодный душ, круглый год плаваю в бассейне».

Лилиенталь «старался» не зря – он всего год не дотянул до столетия. На 89-летней отметке остановились серб Светозар Глигорич, в прошлом претендент на мировую корону, и представитель СССР и России Василий Смыслов, который был увенчан лавровым венком чемпиона планеты.

Другие шахматисты-долгожители – американец Пал Бенко, проживший 91 год, и россиянин Марк Тайманов, «финишировавший» немного раньше. Серб Борислав Ивков дожил до 88 лет, жизненный стаж выходца из СССР Виктора Корчного и Вольфганга Ульмана, представлявшего в свое время ГДР? – 85 лет.

В славной когорте шахматных долгожителей есть и женщины. Это – дочь банкира Эдуарда Ротшильда Жаклин Пятигорски – одна из сильнейших шахматисток США 50-60-х годов прошлого столетия. Судьба отмерила ей на несколько месяцев больше столетия.

Квета Эретова из Чехии, которая тоже была претенденткой на шахматную корону, прожила 94 года. Так же, как и наша соотечественница Кира Зворыкина, участница финального матча претендентов. В 1960 году она, в ту пору 41-летняя, уступила в решающем матче Елизавете Быковой. После этого Кира Алексеевна прожила еще 54 года!



