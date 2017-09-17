Сводки от ополчения Новороссии 17 сентября 2017
- 10:00 В результате обстрелов ВСУ ранен мирный житель.
- 07:10 История про Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами.
- 00:27 ВСУ обстреляли Донецк, поврежден многоэтажный дом.
- 00:10 Карта обстрелов на фронтах ЛНР от 16.09.2017 года.
- Вчера 23:57 Спецпроект “Я – не боюсь!”: Женщина – военкор.
- Вчера 21:15 Командование ВСУ вскрыло факты торговли военной техникой в зоне «АТО».
В результате обстрелов ВСУ ранен мирный житель
Об этом «Русской Весне» сообщили в оперативном командовании ДНР.
За прошедшие сутки ВС Украины сорок семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семнадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
В результате ночного обстрела Кировского района г. Донецк, минно-взрывное ранение брюшной полости получил мирный житель, Шапаров А.О. 1995 г.р. Пострадавший доставлен в ОЦКБ.
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История про Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами
ИСТОРИЯ ПРО МАРКА ЛЬВОВИЧА ТЮЛЬПАНОВА, КОТОРЫЙ РАЗГОВАРИВАЛ С ЦВЕТАМИ
Марк Львович Тюльпанов родился и вырос в Луганске, и без горечи думал, что в Луганске его и похоронят. Марк Львович Тюльпанов был сам лицом похож на тюльпан – красный и открытый. Он очень гордился своими сокровищами, а их у него было много: два сына, Лешка и Андрюша, дочь Веруша, внучка Майя, собака Мальва, кот Донбасс и, конечно, сад. Садом он гордился особенно. В саду он растил виноград и мальвы, а еще анютины глазки. Анютины глазки – в честь Анны Петровны Тюльпановой, конечно, они росли и на кладбище, на ее могиле, но в саду – другое дело. Эти садовые анютины глазки обладали сверхъестественным свойством – они цвели круглый год, летом, осенью и даже зимой под снегом не сгибались. Скажете – чудо, но Марк Львович не удивлялся. Он говорил: “Это моя Анна Петровна смотрит на меня с того света”. И разговаривал с ними каждое утро.
Все было у Марка Львовича в жизни налажено, понятно, просто. Настолько просто, что до недавнего времени он подозревал, что национализм – это такой стиль живописи. А потому политические коллапсы 2014 года застали его совершенно врасплох. Он почувствовал себя выброшенным против своей воли в водоворот необъяснимостей, как тогда, в 91-м, он не знал, кому верить, а потому не слушал никого. “Ничего не понимаю – говорил он анютиным глазкам, – пацанов жалко”. “Мяу” – отвечал ему кот Донбасс.
Когда политика постучалась к нему в дом, Марк Львович все еще пытался делать вид, что все каким-нибудь образом наладится и вернется на круги своя, даже когда его семья начала раскалываться на кусочки у него на глазах. Семейные ужины заканчивались захлопнутой дверью, а потом и вовсе прекратились, друзья перестали с ним здороваться, дети приходили его проведать исключительно по одному. Он ходил к могиле Анны Петровны и говорил: “Аннушка, не справляюсь, совсем обезумели.”
Одна была у него отрада – сад, а в саду главный цветок – внучка Майя. Майя называла Марка Львовича “деда” и питала особую симпатию к анютиным глазкам. Марк Львович приговаривал: “Жаль, Анна Петровна тебя не поняньчила, не успела. Ну хоть так посмотрит, цветами”.
И все было еще терпимо, понятно, налажено, Леша в армии, Андрюша в больнице работает, Веруша скоро снова в декрет, рядом кот и собака, виноград, мальвы, Анютины глазки. Мог ли знать Марк Львович, что через полгода он оставит сад, кота и собаку тонуть во вневременье, какое обычно наступает с обстрелами? Мог ли знать, что цветочек Майя пустит корни за тысячу километров от Луганска, а сын Леша останется в Луганской земле навсегда?
И хорошо, что не знал, не мог знать. Все менялось постепенно. Веруша уехала с Майей и мужем Колей в Россию, к Колиным родителям. На уговоры поехать с ними Марк Львович только говорил: “Что же я, трус какой? На какой земле родился, на той и помирать, рядом с Анной Петровной похоронят”. Он не знал тогда, что соврал дочери. Он уехал, когда война подползла к Луганску. Лешка к тому времени ушел к ополченцам воевать, а Андрюша – полевым хирургом с украинской стороны, операции делал на раненых АТОшниках. Марк Львович все шептал: “Аннушка, хорошо все же, что ты не дожила, не увидела”. Свинцовыми руками собирал сумки, а потом вышел в сад и разом, с корнем вырвал все анютины глазки. “Не на что здесь больше смотреть” – сказал, и ушел, уехал. Многие ехали.
Устроился в Ирпене у племянницы Томы. Работал электриком. Электриком его взял на фирму муж Томы, Тарас (все-таки 30 лет стажа). “Повезло” – думал, “у многих и работы нет, а некоторых, говорят, поселили в спортзале”.
Жил Марк Львович ничего, терпимо. Все жался в пятый угол своей комнаты, часто бродил по городу, искал глазами Анютины глазки. Видимо, в Ирпене вообще не знают таких цветов, думал. Шел однажды по улице и говорил про себя: “Как одиноко, как странно, все снесу, господи, только бы с Лешкой все хорошо на фронте”. Он не знал, не мог знать, что в эту самую минуту, под Луганском, сын Лешка не может побороть рваную рану в брюшной полости, и в следующую – умрет. И конечно не знал, что в этот же момент сын Андрюша зашивает брюшную полость некоему Саше К., который успешно перенесет операцию, а Веруша в первом роддоме Тулы уже прижимает к себе новорожденного, которого назовет Лешей.
Письма о смерти сына и фотографии маленького Лешки пришли Марку Львовичу через месяц, почти одновременно. Он почувствовал себя так, будто обокрал самого Господа бога. “Нет, не должны родители переживать своих детей” – приговаривал, и ходил медленно-медленно, тяжело, будто к ногам привязали гроб собственного сына.
Однажды Марк Львович не вышел на работу. На улицу Марк Львович тоже не пошел, там не только анютиных глазок, а вообще цветов не найти в такое время года. Лег на кровать и сказал вслух:
“Господи, мне не нужна моя жизнь. Никому не нужна. Забери ее сейчас. Забери, пожалуйста. А нет – буду лежать до весны, а весной куплю цветочный горшок и посажу анютины глазки.”
К вечеру Марк Львович уснул.
Ему снова снился кот Донбасс и собака Мальва. Снилось, как Мальва бежит за автобусом Луганск-Чужой город, а он смотрит на нее в окно. Снилось, как Лешку хоронят в его саду, и он складывает на могилу анютины глазки, и бомбы падают на Луганск и разрываются цветами.
Дана Кавелина
https://www.prometej.info/blog/tvorchest
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ВСУ обстреляли Донецк, поврежден многоэтажный дом
Украинские войска открыли огонь по западу Донецка, в результате был поврежден многоквартирный дом.
Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.
«В 22.20 с позиций 34-й омпб 57-фй омпбр ВСУ было выпущено 10 мин калибром 120-мм по Кировскому району г. Донецк. В результате обстрела один из снарядов попал в жилой многоэтажный дом по адресу: н.п. Абакумова ул. Прудовая д.10», — говорится в сообщении.
По счастливой случайности жертв удалось избежать.
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Карта обстрелов на фронтах ЛНР от 16.09.2017 года
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Спецпроект “Я – не боюсь!”: Женщина – военкор
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Командование ВСУ вскрыло факты торговли военной техникой в зоне «АТО»
Командование ВСУ вскрыло факты продажи военнослужащими на запчасти и металлолом военной техники в зоне так называемой «АТО».
Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил и. о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.
«По результатам работы тыловой инспекции министерства обороны Украины в 58-й отдельной мотопехотной бригаде, командиром которой является подполковник Драпатый, возбуждено четыре уголовных дела в отношении должностных лиц, причастных к хищению топлива, продовольствия и вещевого имущества в подразделениях бригады», — отметил он.
«Также, при проверке наличия техники, в одном из подразделений бригады выявлена недостача трех единиц автомобиля марки „Урал” и двух единиц БМП-2», — уточнил полковник.
«Вся перечисленная техника находилась в боксе в разобранном состоянии, узлы и агрегаты уложены в ящики для дальнейшего вывоза и продажи, а рамы кузова распилены.
Также при дальнейшем расследовании вскрылся факт фальсификации документов перевода исправной и боеготовной техники в категорию, подлежащую списанию», — добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.
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Спецпроект “Я – не боюсь!”: Женщина – военкор/
Мне женщины и домохозяйки нравятся.
Но военкорам я бы без конкурса присвоил звание
(не титул) “Красавицы Мира” !
С обязанностью для всех встречных мужчин –
носить их на руках.
J UDOV