Сводки от ополчения Новороссии 17 сентября 2017

Командование ВСУ вскрыло факты продажи военнослужащими на запчасти и металлолом военной техники в зоне так называемой «АТО».

Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил и. о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

«По результатам работы тыловой инспекции министерства обороны Украины в 58-й отдельной мотопехотной бригаде, командиром которой является подполковник Драпатый, возбуждено четыре уголовных дела в отношении должностных лиц, причастных к хищению топлива, продовольствия и вещевого имущества в подразделениях бригады», — отметил он.

«Также, при проверке наличия техники, в одном из подразделений бригады выявлена недостача трех единиц автомобиля марки „Урал” и двух единиц БМП-2», — уточнил полковник.

«Вся перечисленная техника находилась в боксе в разобранном состоянии, узлы и агрегаты уложены в ящики для дальнейшего вывоза и продажи, а рамы кузова распилены.

Также при дальнейшем расследовании вскрылся факт фальсификации документов перевода исправной и боеготовной техники в категорию, подлежащую списанию», — добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.

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