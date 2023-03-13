Ответы на вопросы (13.03). Отец Андрей Ткачёв
В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
00:00 Приветствие
01:50 Можно ли соблюдающему пост быть на свадебном застолье?
04:21 Кем является еврейский народ в притче о блудном сыне?
08:57 Можно ли милостыню считать десятиной?
13:14 Как вести духовную жизнь при нетрадиционной ориентации?
19:55 Как смириться с бездетностью и не унывать?
23:39 Должен ли цвет одежды прихожан соответствовать цвету богослужебного облачения?
26:25 Причастился без исповеди
37:02 Спасение от дел или по благодати?
43:35 Супружеская близость и греховный опыт до брака
51:25 Секрет 15-ой кафизмы
55:29 Когда можно читать Псалтирь по усопшему?
57:30 Как объяснить пожилой маме слова “Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня” (Мф. 10 :37) ?
По понедельникам, в 14:00 по Москве, протоиерей Андрей Ткачёв отвечает на вопросы в прямом эфире. Написать вопрос отцу Андрею можно начиная с 13:00, на странице ВКонтакте телеканала Царьград: https://vk.com/tsargradtv
Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
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канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
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