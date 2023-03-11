Биологическая мина замедленного действия
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Как влияют диоксины на здоровье населения, что делается для сбережения здоровья в условиях загрязнения среды выбросами свалок и заводов для утилизации отходов. В студии заведующий Центром безопасности биосистем Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, доктор медицинских наук, профессор Владимир Степанович Румак и общественный деятель, экс-депутат Государственной Думы, учредитель Общественного регионального экологического фонда «Гражданин» Максим Андреевич Шингаркин. С гостями беседует Сергей Харцызов.
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