Прогнозы, предсказания, пророчества как способы управления будущим-2

Итак, наша планета находится в солнечной системе в окружении светил, планет и т.д. Причём, движение Земли циклично, она вращается вокруг солнца, и астрономы с древних времен, наблюдая за небом, составили карты расположения звёзд и законы, по которым перемещаются все планеты. На небосклоне выделили 12 созвездий (групп звёзд), через которые проходит Земля в течении года. Жизнь общества тоже в определённой степени циклична. Наложив циклы друг на друга (человеческие и астрономические), древние учёные-духовники и получили астрологию.

Раскрывая тему прогностики, нельзя обойти молчанием астрологию. Гороскопы печатаются буквально везде, процветают сервисы, предлагающие составить индивидуальный гороскоп. Мы рассмотрим это явление с точки зрения управления человеком в отдельности и обществом в целом.

Первой задачей астролога является определение положения планет, созвездий на момент рождения человека. Для этого составлены специальные таблицы, с помощью которых достаточно точно определяются все искомые параметры соответствия астрономических циклов — моменту и месту рождения индивида.

Второй этап работы астролога сложней. Для его понимания нужно рассмотреть некоторые аспекты глобального исторического процесса, роли личности и поведения больших групп людей внутри него.

Откуда «растут ноги» гороскопов

Люди, живя в общественных отношениях, заметили, что есть некоторая повторяемость характеров в зависимости от времени года рождения человека (это связано и с разницей в физиологии развития организма в младенчестве, связанных с воздействием внешней среды: зимой холодно, солнечный день меньше, витамина D меньше и т.п.).



Раз есть повторяемость, то есть некая периодическая закономерность, и её можно сопоставить с другой (в принципе с любой) периодической закономерностью. Сопоставили с движением планет, хотя могли сопоставить и с перелётами грачей (у них тоже есть периодичность, связанная с временами года).



Выявили какие-то архетипы (их количество может быть очень разнообразно в зависимости от того как делить год: «2 знака зодиака»: зима и лето, 4 «знака»: весна, лето, осень, зима, 8 знаков или 12, или 24).

Ещё со времен греческого, римского пантеона богов известно, что каждому созвездию соответствовал свой бог (боги). Стихиям также соответствовали свои боги, те, которые ими «управляли».



А кто не слышал о мифах древней Греции? И в этих мифах описывалось поведение богов и героев в разных жизненных ситуациях. О влиянии этих мифов на людей известно ещё с давних времен, ведь люди копировали поведение своих богов, подражали им, старались быть похожими.



Сами поступки богов далеко не всегда были праведными, но люди всё равно их копировали и оправдывали своё поведение тем, что «богам же можно, а почему нам нельзя?».

Потому астрологи-учёные соединяли положение созвездий, стихий, «домов» и прочих астрономических параметров в момент рождения человека с мифологией и поведением «божественных сил», и получалась готовая к трансляции модель поведения.

Например, так вышло, что индивид Овен (по-гречески Арес), значит ему нужно исполнять поведенческую модель «Ареса».

«Арес (в римской мифологии Марс) — бог войны, сын Зевса и Геры, возлюбленный Афродиты, от которой имел детей (Гармонию, Эроса, Фобоса и Дэймоса). Это пылкий, страстный бог, способный как сильно любить, так и сильно ненавидеть».

Или, например, Рак (по-гречески Гера).

«Гера (в римской мифологии — Юнона) — царица богов, жена верховного бога Зевса, покровительница брака, охраняющая мать во время родов. Самая могущественная из богинь Олимпа, однако и она подчиняется воле своего мужа Зевса. Отличается властностью, жесткостью, капризным и ревнивым нравом. Она способна противостоять желаниям супруга и делать все по-своему. Гера, согласно греческому гороскопу, покровительствует свободолюбивым, отчаянным людям».

Вот вам и готовые модели поведения, изложенные в мифах. А мифы о пантеоне богов подробно описаны и содержатся в ноосфере (коллективном бессознательном планеты) и постоянно поддерживаются через фильмы, спектакли, живопись, сказки и т.д.

Таким образом, управление человеком через гороскоп не носит прямого указательного характера: делай то, делай другое. Здесь управление тоньше. Бесструктурным способом задаются некие рамки, некий спектр поведенческих программ, которым и следует в своей жизни бездумный обыватель, знакомясь со своим гороскопом.

Один очень важный момент, касающийся всех гороскопов: и индивидуальных, и ежедневных. Вспомните, о чём обычно говорят в гороскопах: о деньгах, о встречах, об удаче, или невезении, о ревности, любви, и прочем. А теперь задайтесь таким вопросом: а чего нет в гороскопах?

Правильно. Там нет модели праведного поведения. В них исчезающе мало советов типа «веди себя по-совести, делай добро» и т.п. Рамки, или по-другому, тоннели поведения, заданы мифами. Вот таким образом в статистике поведенческих моделей людей продолжают господствовать боги, выдуманные для управления толпами ещё несколько тысячелетий назад.

Понимают ли это астрологи? Вряд ли. Они скорее делают упор на точность расположения всех объектов в момент рождения, стараются учесть как можно больше параметров, факторов, но модели поведения берутся всё из тех же источников.

О воздействии гравитации небесных тел на людей и социальном управлении

Можно ли считать, что люди через это сопоставление изучали воздействие гравитационных полей планет? Думаем, что нет, поскольку люди просто искали наиболее устойчивую во времени периодическую систему. И лучше неба — пока нет.



Но поскольку мир един и целостен, то было бы неправильно полностью отрицать влияние небесных тел на земной мир и людей.



Другими словами, предмет для исследований в астрологии объективно существует и, наверное, можно провести некие параллели между формулами, которые описывают гравитационные взаимодействия (проблема в том, что современная наука пока не доросла до нормальных формул в этой области) и выкладками астрологов. Но есть одно большое «Но»…

На каком-то этапе социальные инженеры поняли, что можно не только искать соответствия между периодичностью жизней людей и периодичностью движения планет, но эти соответствия выстраивать, подруливая массовую статистику поведения множеств индивидов, внедряя те или иные информационные блоки в трактовки движения планет и связанные с этим явления массовой статистики.



И вот в этот момент астрология превратилась в оружие пропаганды. Поскольку общество в старой логике социального поведения (о ней читайте статью «Смена логики социального поведения») менялось очень медленно, то и удалось выстроить стройные зодиакальные системы, имеющие жёсткую цикличность и архетипические черты характеров зодиака.



Поэтому через движение планет можно было довольно вероятно предсказывать массовую и личностную статистику событий в жизни людей.

https://inance.ru/2015/03/smena-logiki/

Сначала небесные объекты наделили характерами, затем родилась мифология с набором божеств, потом алгоритмика их поведения ушла в коллективное бессознательное, из которых люди брали модели своего поведения.



На каком-то этапе людям внушили, что звёзды полностью определяют их жизнь, и люди, поверив в это, начали искать закономерности, бессознательно подстраиваясь под алгоритмику коллективного бессознательного.

Кстати, есть такое наблюдение. Большинство созвездий названо именами животных. Во времена древних астрономов это можно было оправдать влиянием анимизма, но сейчас понятно, что такое именование программирует людей на поведение на основе животных инстинктов.



Знали ли это родоначальники естествознания, закладывая такие названия на столетия вперёд? Круг зодиака — это как круг инферно для психик людей, из которого нужно выйти, став Человеком.

Есть ещё один камень в огород астрологии. По последним сообщениям учёных, потенциал личности начинает формироваться не в момент рождения, а в момент зачатия и даже намного ранее на уровне мыслей родителей.



Астрологи же при составлении гороскопа берут именно дату рождения. Получается, если расположение планет и оказывает своё влияние на судьбу человека, то оно рассчитано не на ту дату. Случайно ли вышло так, что человек в большинстве случаев не знает дату своего зачатия? Возможно, Свыше таким образом было указано творить самому свою судьбу, а не искать её в расположении звезд.

Как относиться к астрологическим прогнозам, думаем, вы уже поняли. Красной нитью через всю статью проходит мысль, что человек сам хозяин своей судьбы, сам определяет своё поведение, способен пересматривать свою нравственность, свои намерения на будущее, чтобы избежать зла и достигать того, что действительно дОбро.

Как реагируют на прогнозы люди

Если наступление событий не предопределено Свыше как однозначно неизбежное, то его можно предотвратить, так или иначе развалив матрицу на не стыкующиеся между собой фрагменты, энергетически опустошив её, либо преобразовав алгоритм ведущий к некоторым событиям так, чтобы они были хотя бы приемлемы, а ещё лучше — желанны.



Каждый человек может самостоятельно оценить качество прогноза, если воспользуется интеллектом и адекватной методологией познания и творчества. Каждый прогноз делается на основе анализа прошлых событий, процессов, их направленности, и продолжив процесс в будущее, можно выявить некое состояние, к которому приведёт этот процесс.



Здесь всё просто и понятно. Но есть важная деталь. Так было до изменения соотношения частот биологического и социального времени (закон времени, на который мы уже ссылались). Раньше технологии менялись очень медленно, поэтому жизнь обществ менялась не сильно и была циклична, а прогнозы были достаточно точными.

http://inance.ru/2015/03/smena-logiki/

Теперь, когда технологические поколения и вместе с ними информационная среда меняются чуть ли не ежегодно, изменилась логика поведения людей, а это сказывается на качестве прогнозов. В прогнозировании теперь нужно учитывать ускорение всех процессов, но это не означает, что прогнозы будут быстрее сбываться.



Нужно учитывать направленность изменений социальных процессов. А для этого нужно подняться на уровень наивысшей объемлющей системы управления (тот уровень, что богословы называют Творцом и Вседержителем) и взглянуть на жизнь с этого уровня.

Человечество медленно, но верно развивается в сторону построения общества Человеков. Это так, поскольку сегодня открытое рабовладение порицается практически во всех культурах планеты, тогда как в прошлом — было нормой.



Понятно, что рабовладение перешло на более высокие приоритеты обобщённых средств управления (экономическая, идеологическая и мировоззренческая кабала), но это тоже показатель очеловечивания, если нужно применять всё более изощрённые и скрытые способы порабощения, чтобы сдержать становление людей Человеками, как говориться, с большой буквы.



И эту направленность необходимо учитывать в оценке любых прогнозов. Понятно, что некоторые частные события могут выпадать из этой направленности, обличая некоторые огрехи, но общий тренд будет всегда такой.

Ещё один момент, который нужно учитывать, оценивая прогноз: любая система, пусть это будет государство, союз государств, или что-то ещё, не существуют отдельно, сама по себе. Обязательно есть взаимовложенность регионов в государства, государств в цивилизации, а цивилизаций в планетарное человечество.



Поэтому, если меняется некая система, то изменения в какой-то степени затрагивают и объемлющую, и вложенную системы. Оценив прогноз в совокупности с этими системами, можно представить более общую модель будущего, посмотреть, как изменится вся совокупность систем и процессов.



При этом, для анализа будет доступен большой объём данных, который позволит более точно оценить качество любого прогноза.

Нострадамус, Распутин, Ванга, Мессинг, Кейси, Глоба и подобные им «прорицатели» имели и пока ещё имеют колоссальное воздействие на жизнь людей. Но будут ли иметь их предсказания (как настоящие, так и приписанные) такое воздействие в будущем зависело и зависит от мировоззрения и миропонимания людей, развитости чувства мѣры, но более всего от того — каково устройство психики людей.

Так, если индивид в подавляющем числе событий своей жизни отдаёт предпочтения инстинктивным программам поведения (стадно-стайные алгоритмы, напасть/убежать и др.) и чувств на их основе (страх, агрессия), то его легко, стимулируя, как животное, гнать в нужном социальным инженерам направлении.



Индивидов, которые чаще ведут себя, как зомби (биороботы), отдавая предпочтение в большинстве событий своей жизни готовым программам поведения, подчерпнутым из культуры, традиций, разнообразных заповедей предков, можно стравливать в различных искусственно создаваемых конфликтах (на почве взаимного несоответствия их программ поведения — межрелигиозных, межнациональных и т.п.), либо выключить их из глобальных процессов, отвлекая на ложные цели, либо вообще переводить в самоубийственный режим в разнообразных «ямах гедонизма», бесцельно переводя их творческий потенциал (всё это содержат стереотипы поведения, культивируемые в толпо-«элитарной» культуре).



Причём надо отметить, что речь идёт не об управлении каждым индивидом непосредственно, а об управлении и контроле за массовой статистикой обществ планеты.

Что касается тех, кто может волевым усилием переступить и через инстинкты, и через автоматизмы, и способен вырабатывать новые модели поведения самостоятельно, то их дееспособность в управлении собой и окружающими заканчивается там, где они, не различая объективного Добра и Зла, отдают по своеволию и своекорыстию предпочтение объективному Злу (когда их действия ведут к хаотизации вложенных и объемлющих процессов, хотя на каком-то этапе им и может казаться, что выстроенная ими знахарская структура устойчива в поколениях, что покажем на примере в следующем разделе), что неизбежно вызывает сдерживающую реакцию со стороны объемлющих систем с целью вписать их деятельность так, чтобы они были «частью той силы, что и хочет зла, но вечно совершает благо»..

Разница между действительными пророками и всевозможными псевдопророками, прорицателями и прочими «угадывателями судьбы» в том, что первые указывают на нравственно-этическую составляющую происходящих событий и предлагают изменить людям свои нравы по-совести, тем самым продвигая общества планеты в сторону человечности, а прочие — озвучивают возможные сценарии вне нравственно-этических закономерностей, а когда и просто программируют толпы, будучи инструментом в руках знахарских структур.

Апокалипсис или как знахарские структуры «сели в лужу»

В качестве примера разберём предсказание, о котором слышали очень многие жители Земли. Это Откровения Иоанна Богослова, более известные под названием «Апокалипсис». Этой книгой заканчивается Новый Завет самой распространённой книги на планете — Библии.

Апокалипсис, Гравюры 1674 года http://dorogakbogu.blogspot.com/2012/11/apokalipsis-v-kartinkah.html

Сомневаемся, что большинство людей, относящих себя к христианской религии, её полностью читало, но это, на самом деле, не так важно. Информация об апокалипсисе есть в коллективном бессознательном, а именно из него черпают алгоритмику и информацию множество людей.



Отсюда и много фильмов, книг, в сюжеты которых вплетены кошмарные события из библейских сюжетов. Даже современные кинокомиксы постоянно муссируют эту тему.

Откровения Иоанна Богослова стоят в конце Библии, как бы сообщая тем самым, чем окончится история человечества. И поскольку даты не определены, каждое поколение может предположить, что это коснётся непосредственно их.



Очень удобно для тех, кто пытается управлять социальными процессами посредством страха. Не будем содержательно разбирать информацию из Откровений, коснёмся лишь управленческого аспекта.

Есть там такой момент, из которого можно понять, что напасти будут преследовать человечество по причине неправедной жизни. Но в умолчаниях текстов всей Библии и даже этих Откровений можно сделать вывод, что праведников в принципе не бывает, даже святые в чём-то грешны. Значит, можно сделать вывод, что «конца света» не избежать, либо он всегда будет висеть над людьми «дамокловым мечом».

На что программируют людей эти Откровения? На то, что наступят катастрофичные события, в результате которых многие погибнут, а выжившие будут жалеть о том, что не умерли. А значит, как себя нужно вести? Правильно, бери от жизни всё, успевай наслаждаться моментом, какой смысл вести себя праведно, ведь всё равно всё закончится.

Такой сценарий сложился в бессознательном у людей. Осталось активировать его, оглашая события, которые можно так или иначе связать с ним. Посмотрим, делается ли это.

Например:

«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочтёт «число зверя», ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть».

Здесь говорится, что пришедший к власти новый правитель введёт диктатуру и запрет на любую деятельность для людей, не имеющих знака. И что уже только не привязывали к этим цифрам: со времен Ньютона — это слово «латинос» (lateinos) — латинянин, приверженец правящей латинско-византийской церкви, и Папа Римский и его престол» (как утверждают адвентисты с конца XIX века), и свастика с Третим Рейхом и Адольфом Гитлером, и в современную эпоху — биометрические паспорта, которые сейчас вводятся во многих странах. В зависимости от эпохи — своя трактовка того, кого назначить на роль «главного пугала человечества».

Или:

«Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у коней — как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера»

— здесь тоже явное описание каких-то военных машин, причём привязать их можно и к катапультам, и «греческому огню» древних, и к танкам, и к современным оружейным системам.

В общем, то там, то там слышны мнения, что в мире происходят сцены из апокалипсиса. А значит, люди должны были ввергнуть себя в некое «апокалиптичное поведение» со всеми вытекающими последствиями.

Но, как мы уже разобрали, так повели бы себя люди с состоянием психики, близком к животному или к запрограммированными автоматам, неспособные вырабатывать собственное видение будущего и не обладающие волей. Слава Богу, психодинамика общества течёт в направлении очеловечивания.



И даже те явления, которые можно связать с текстами Откровений, такие как чипизация, цифровизация, и прочие уже не воспринимаются в обществе как «предвестники апокалипсиса», а люди, стращающие людей ужасами «геенны огненной», выглядят ныне, как умалишённые.

Почему так получилось, что события, описанные в апокалипсисе, всё не могут свершится? Да потому, что составители Библии 2000 лет дали неадекватный прогноз.



Они видели, что в соответствии с законом времени, скорость обновления информации и технологий в обществе будет нарастать и когда-то сравняется с собственной скоростью обновления поколений людей (см. график на картинке ниже), но они не смогли увидеть то, каким будет общество после этого момента.



Поэтому для них единственным исходом виделся «конец времён», что они и отразили в каких-то видимых ими из вероятностей будущего образах.

Их ошибка в том, что они не увидели или не захотели принять иного устройства общества, будучи приученными к тому, чтобы воспроизводить толпо-«элитаризм» в поколениях. Оставим это на их совести.

https://inance.ru/2015/03/smena-logiki/

Много лет назад они заложили мину замедленного действия, возможно, предполагая, что управление «библейским проектом» (по названию алгоритмической его основы) выйдет из-под контроля и потребуется «перезапуск цивилизации» для нового витка кольца инферно до следующего «апокалипсиса».



Но они ошиблись в своих прогнозах, и мы уже три поколения как живём в новой логике социального поведения, искореняя некоторую социальную инерцию мышления людей и, особенно, «элитариев», которые всё никак не могут свыкнуться с тем, что теперь в обществе будет единая этика взаимоотношений, а не холопско-господская.

Даты конца света, как средство торможения будущего

Есть ещё один весьма интересный аспект, касающийся разнообразных прогнозов конца света, но в которых фигурирует точная дата этого самого «конца».



Дело в том, что бессознательные уровни психики связаны с уровнем сознания нравственностью, как системой нравственных стандартов (нравится/не нравится/безразлично) по отношению к явлениям жизни.



Это означает, что когда мы с уровня сознания даём оценку «мне это нравится» или как-то иначе обозначаем свою положительную реакцию на то или иное явление, информацию, событие, сценарий, то наше бессознательное старается приблизить, поддержать, помочь реализовать это «что-то» в жизни. Это используют, как мы уже говорили, чтобы управлять толпой. Но есть ещё одна особенность.



Дело в том, что через чувство мѣры, мы ощущаем Общевселенскую мѣру и все вложенные в неё мѣры (или матрицы), а значит мы с помощью бессознательного, как мощнейшей вычислительной биомашины, можем «прощупывать» ветки вероятностей будущего из чего и складывается наша субъективная мѣра оценки наступления тех или иных событий.

Соответственно, когда индивид поверит в какое-то предсказание конца света, то его бессознательное, управляемое нравственной оценкой «мне нравится, что всё закончится такого-то числа» (хотя на уровне сознания у индивида может быть и панический ужас, но главное — это вера в то, что «да так и будет», которая в системе нравственности аналогична оценке «нравится»), просто перестанет «прощупывать» ветки вероятностей будущего после этой даты.



Тем самым как бы «расчищается место» для тех, кто мыслит далее этой даты, и открываются возможности направлять течение событий по тем веткам, которые лучше обработают не верящие в «конец света».



Конечно, всё это в рамках объемлющих матриц и границ, попускаемых объемлющими системами управления.

Индивиды же, что истово уверуют в «конец света» в определённую дату, обрекают себя на крах своих представлений и жизненных чаяний, когда дата наступит, а «конец света» нет, либо на то, что их бессознательное вытолкнет их за границы попущения и для них действительно произойдёт их персональный «конец света».

18 ноября 1978 года в Джонастауне погибло 918 человек https://ru.wikipedia.org/wiki/Джонстаун_(Гайана)

Заключение

На основе всего вышеизложенного понятно, что прогностика — это часть нашей жизни, она влияет на выбор и осуществление определённого варианта будущего как отдельного человека, так и общества в целом. А значит, при получении информации в виде прогноза, пророчества нужно вести себя, следуя примерно такому алгоритму.

Для начала нужно определить, не программируют ли вас? Это можно понять, если нет очевидного сценария, который приведёт к оглашённому финалу. Услышав такую информацию, нужно поинтересоваться у огласившего, какой сценарий приведёт к такому финалу.



Если пояснить это ему не удаётся, значит действительно вам накликивают беду. Для такого случая нужно иметь нравственную оценку, которая не позволит давить на психику этой информации и не позволит бессознательному выставить её в качестве цели к осуществлению.

Ещё один аспект, очень важный для человека, который не хочет быть жертвой чужих сценариев — это процессное мышление. Любое событие всегда лежит в рамках какого-то процесса. Нужно уметь выявлять процесс, ведь не редки случаи, когда идёт накачка какого-то сценария путём информационного потока на определённую тему.



Летом 2018 года мы все были свидетелями накачки сценария повышения пенсионного возраста. Из каждого «утюга» шли передачи на эту тему.



Человек, который выявит информационную накачку некой матрицы-сценария, будет лично свободен от его программирующего воздействия, но может оказаться в условиях, когда все вокруг «испили новой воды», то есть накачаны информацией и реализуют сценарий.

Когда оглашено пророчество или прогноз, необходимо понимать, что эта информация дана с целью «подсветить» один из вариантов возможного будущего, но этот вариант не обязательно должен осуществиться. Индивиду таким образом дана возможность осмыслить действия, которые он совершает, процессы, в которых участвует.



И скорее всего, необходимо будет пересмотреть свои нравственные оценки в отношении этих процессов, чтобы пустить развитие событий по другому пути, избежать негативного финала, который будет пытаться реализовать исполнительное бессознательное, управляемое нравственностью, тесно связанной с устройством психики индивида.



Нравится вести себя как животное, не нравится вести себя как Человек, или нравится быть Человеком, не нравится вести себя как бездумный автомат — через нравственность идёт и управление устройством своей психики, осуществляется выбор её модели.

Вся совокупность событий из жизни обществ зависит от статистики распределения его членов по типам устройства их психики. Проще управлять обществом, где основная масса индивидов находится в далёких от человечного типах устройства психики.



И влияние на статистику распределения по типам устройства психики тоже является программированием будущего. Но та система, что называют «Вседержителем», не безучастна к судьбам людей, как вложенным процессам.



Медленно, но верно статистика планеты смещается в сторону человечности. И каждый индивид может и должен сделать свой вклад в этот объективный процесс, работая над своей нравственностью.



Изменяя свои нравы, мы меняем статистику распределения по типам устройства психики, уменьшая тем самым катастрофичность и увеличивая количество благоприятных событий в жизни человечества планеты Земля.



ИАЦ

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