Гибель пчёл на планете — случайность или закономерный результат деятельности людей?

Летом 2019 года в России была зафиксирована массовая гибель пчёл в более 25 регионах страны. Всего за 2 — 3 месяца погибло около 80 000 пчелиных семей. Исходя из информации от пострадавших пчеловодов можно сделать вывод, что на протяжении нескольких месяцев погибли около 50 % пчелиных семей в России. В качестве причины были названы отравляющие вещества на растениях-медоносах, появившиеся в результате сельхозобработки.

Попытаемся ответить на эти вопросы, а также описать причины событий и их последствия в нашей статье.

Что это, случайность, или результат действий одних и бездействий других людей? Готово ли население планеты в будущем самостоятельно опылять деревья и растения вместо погибающих пчёл, в надежде собрать хоть какой-то урожай?

Россия столкнулась с этой проблемой в 2019-м году, при этом гибель пчёл произошла одновременно в 25 регионах нашей страны. А вот совсем свежая информация: https://youtu.be/1dLdzruEGnI

«цветов у дерева много, но даёт оно всего несколько плодов».

С 2006 года по настоящее время в мире повсеместно начали замечать необычно большой процентный прирост гибели пчёл . Опасная тенденция была замечена ещё в 90-е годы. Массово этот процесс наблюдают в США и Китае. Дошло до того, что в некоторых провинциях Китая людям приходится искусственно опылять растения и деревья. Как говорят китайцы:



Стоит отметить, что до 2011 года контроль за обращением пестицидов и агрохимикатов при выращивании сельхозкультур в России принадлежал Россельхознадору. В последствии полномочия с этой структуры были сняты. Формально они перешли к Минэкономразвитию, но качество осуществляемого контроля вызывает сомнения.



Судя по ситуации с популяцией пчёл в России вполне вероятно, что почти 8 лет никто не следил должным образом за использованием пестицидов, нитратов и нитритов при выращивании сельскохозяйственных культур в России.

В Россельхознадзоре считают, что именно Минэкономразвития должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчёл и употребление россиянами овощей и фруктов с повышенным содержанием пестицидов, нитратов и нитритов. Весьма серьёзное обвинение, но достаточны ли основания?

Александр Гордеев



В связи с гибелью пчёл, вице-премьер России Александр Гордеев поручил ускорить внесение в правительство федерального закона о возвращении полномочий Россельхознадзору.

В мире

Касательно других регионов нашей планеты. Как уже было сказано, гибель пчёл происходит повсеместно, в частности в Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Израиле, Китае, Индии, Бразилии, Болгарии и т.д. С 1972 по 2006 год в США наблюдалось сокращение численности диких медоносных пчёл и постепенное снижение числа семей, которых содержат пчеловоды. Однако никто не обращал на это внимание до конца 2006 — начала 2007 года, когда произошло массовое исчезновение пчёл. Всего за несколько дней у многих пчеловодов исчезли тысячи семей.



В этот короткий период по разным оценкам в США погибло полностью или частично от 20 до 40% пчелиных колоний. Стоит сказать, что в США уже десятилетиями целенаправленно и активно используют пчелинные семьи для опыления растений в промышленном производстве сельскохозяйственных культур. Влияние деятельности, структур агропромышленного комплекса на жизнедеятельность пчёл в этой стране очевидна.

Также, в 2006 — 2007 году произошёл мор большого количества семей на пасеках в Болгарии. Заметим, что событие произошло в горах Странджа и Стара планина — территории, которые считаются одними из самый экологически чистых в стране. В некоторый семьях всё лётные пчёлы исчезли в один день. К сожалению подобные явления уже не редкость практически во всех регионах планеты.

Интересно, что в этот же период (2006 — 2007 годы), помимо пчёл, во многих регионах планеты были зафиксированы массовые смерти птиц, причём прямо в полёте. Это было замечено и в 2018 году, в частности в парках Хага, Япония. Есть ли связь между этим явлением и гибелью пчёл, пока вопрос открыт.

Как бы там ни было, в мире уже поговоривают о необходимости искусственного опыления растений:(https://www.dw.com/en/blossoms-without-bees-in-china/av-43577307)

Даже в популярном британском сериале «Чёрное зеркало», 6 серия 3-его сезона посвещена этой теме (https://gidfilm.ru/video/710182-Chernoe_zerkalo-3_sezon_6_seriya-Nenavidyaschie_v_seti).

Робопчела из сериала «Чёрное зеркало»



Однако есть и альтернативные мнения на этот счёт. Так, в мае 2019 года президент женевского сообщества пчеловодов Паскаль Кретар заявил, что об исчезновение пчёл говорить пока рано. Они в мире были всегда и пока существуют.



На вопросы людей, визуально заметивших снижение количества пчёл в парке Ариана в самой Женеве, он ответил что это не связано с исчезновением пчёл в мире, просто пчёлы мало летали из-за непогоды. И всё же Кретар заметил, что из-за использования пестицидов в сельском хозяйстве пчёлы лишаются иммунитета и подвергаются отравлениям. Также эти пестициды попадают в гнёзда и в мёд, но в малых дозах.

Учитывая ритмы современной жизни и текущую повестку мировых событий, предположим, что многие читатели могут задаться вопросом:

«Стоит ли так излишне волноваться о пчёлах? Сейчас не до этого. И потом, многие животные вымирали ранее. Это неизбежное явление в современных реалиях. Так зачем же забивать этим голову?»

Важно понимать, что исчезновение какого-либо вида, это всегда результат изменений в функционировании биосферы планеты Земля, элементом которой является каждый из нас.



И важно разобраться в факторах, ведущих к подобным явлениям, так как они же косвенно или напрямую влияют и на остальные элементы системы. В частности, вопрос гибели пчёл по отношению к продовольственной безопасности человечества, действительно, стоит ребром. Сейчас вы поймёте почему.

О пчёлах как виде, об их жизненном цикле, о необходимости вида для поддержания биоценозов в природе и польза для людей

Пчёлы — это уникальные насекомые-опылители, которые представляют собой большую ценность для всей биосферы планеты, так как отыгрывают очень важную роль для поддержания её жизнедеятельности.

Пчелиное гнездо (личные фото участника ША)



Прежде всего эти трудолюбивые насекомые, как группа, являются одним из важнейших элементов обеспечения существования всего растительного покрова нашей планеты. Важно понимать, что самой многочисленной группой современных растений являются покрытосеменные. Около 80% этих растений опыляют насекомые, большую часть пчёлы. Также пчёлы — важное звено в цепочках питания фауны.

Рассмотрим вид медоносной пчёлы более подробно.

Биологической единицей вида является пчелиная семья. Биоритм семьи, это достаточно сложный механизм взаимодействия её элементов между собой и с окружающей средой. В её состав входят матка, трутни, рабочие пчёлы и расплод, которые объеденены общим обменом веществ и наличием гнезда.

Рабочая пчела



Рабочие пчёлы, это особи женского рода с недоразвитой половой системой. Они составляют основу живой массы. По количеству и качеству этих особей определяют силу семьи, которая, в зависимости от времени года, может насчитывать от 10 до 130 тысяч рабочих пчёл. При этом средняя продолжительность их жизни колеблется от 25-ти до 180-ти дней, в зависимости от выполнения задач.

В функцию рабочих пчёл входит построение гнезда, выращивание и воспитание потомства, кормление матки и трутней, добыча пропитания и подготовка запасов на зиму, поддержание температурного режима и режима влажности в гнезде, защита гнезда. В период выращивания расплода и главного взятка (период цветения главных растений-медоносов), продолжительность жизни рабочей пчелы сокращается. В остальное время увеличивается.

Трутень



Трутни — крупные мужские особи, которых выращивают в семье в весенне-летний период. Они оплодотворяют маток, греют расплод и выполняют роль стимулятора для более активного и плодотворного труда рабочих пчёл. Ранее, среди пчеловодов бытовало мнение о вредности трутней.



Так как взрослая особь ест практически за трёх рабочих пчёл, считалось, что их присутствие негативно сказывается на медосборе. Поэтому в некоторых руководствах по уходу за пчёлами рекомендовали уничтожать трутней.



Однако позже это мнение было опровергнуто путём исследований и опытов. Один из таких опытов осуществил пчеловод Анатолий Степанович Будкевич. Отобрав несколько ульев он разделил их на две части. В первой группе ульев пчеловод уничтожал трутней согласно рекомендациям, в жизнедеятельность второй группы не вмешивался.



В итоге семьи с трутнями собрали мёда больше, чем семьи в которых трутней не было. То есть присутствие трутней значительно повышает продуктивность рабочих пчёл, и, соответственно, шансы семьи выжить под давлением окружающей среды.

Рекомендации по уничтожению трутней являются наглядным примером необдуманного вмешательства человека в отточенный природой биологический процесс при его недостаточном изучении. В семье присутствует от нескольких сотен до, порой, нескольких тысяч мужских особей. Продолжительность их жизни 40 дней.



Несмотря на крупный размер, трутни достаточно миролюбивы и беззащитны. Не имеют жала и не способны прокормить себя самостоятельно. После окончания главного взятка и с наступлением холодов, в нормальной здоровой семье трутней перестают кормить, а затем выгоняют из гнезда, обрекая на гибель.



Такой жестокий механизм обеспечивает выживаемость биологической единицы в тяжёлый период зимовки. Мужских особей рациональнее вырастить заново на следующий год, нежели кормить всю зиму.

Матка — полноценно развитая женская особь, главной функцией которой является откладывание яиц. Также она является фактором объединяющим остальных особей конкретной семьи.



Матка способна откладывать от 1000 до 3500 яиц в сутки. Значительно превосходит рабочую пчелу в размере. Средняя продолжительность жизни — 5 лет, но некоторые доживают до 9-ти лет. После рождения и спаривания матка покидает гнездо только в исключительных случаях. Например, при роении. Является самой оберегаемой особью семьи, подобна сердцу в живом организме. Любопытно, что в западной традиции пчеловодства матку называют королевой («queen»).

Пчелиная матка



Таким образом у людей может возникнуть ошибочное представление о социальном взаимодействии особей в пчелиной семье, якобы оно подобно монархическому.



В реальности же матка полностью подчинена рабочим пчёлам, ибо именно они задают ей темп кладки яиц, с помощью специфики построения сот определяют какое именно яйцо нужно отложить в конкретную ячейку: трутнёвое или пчелинное, определяют потребность в выращивании новых маток, к примеру при роении, либо необходимость замены старой матки.



Вообще основными делами семьи занимаются рабочие пчёлы. Тем не менее без наличия гнезда либо одного из типов перечисленных особей остальные выжить не в состоянии.

Поэтому семья и является биологической единицей в природе и хозяйственной единицей на пасеке. Ещё одним подтверждением этого является поведение пчёл при заражении болезнями и паразитами. Так, больная пчела, чувствуя близкую кончину, инстинктивно старается улететь от улья подальше, будучи источником болезни. Выживание всей семьи куда важнее жизни одной пчелы. Это записано в генетическую программу поведения каждой особи.

Пчелиный расплод



Наиболее активны пчёлы в весенне-летнее время — период количественного роста семьи, размножения (роения), заготовки кормовых запасов. После зимовки пчёлы начинают проявлять активность при температуре воздуха окружающей среды в 3-5 градусов цельсия — могут начинать облётываться, носить в гнездо воду.



Уже в мае, когда начинается первый взяток, цветёт ива — основной весенний пыльценос и медонос, пчёлы активизируются, начинают собирать нектар и пыльцу. Если температура воздуха растёт и количество осадков невелико, семья наращивает активность и силу вплоть до периода главного взятка — начало июня — конец июля, в зависимости от региона. Осенью, с постепенным снижением температуры окружающей среды, пчёлы снижают свою активность, готовятся к зимовке.

В отличие от других насекомых, пчёлы не впадают в спячку (анабиоз). С наступлением отрицательных температур, в гнезде пчёлы собираются

в клуб, процессы их жизнедеятельности замедляются. Это помогает меньше расходовать корм и лучше сохранять тепло.



Всю зиму, вне зависимости от температуры внешней среды, внутри клуба поддерживается температура около 37 градусов Цельсия. При этом пчёлы внутри клуба постоянно меняют особей, находящихся на внешнем периметре, исключая замерзание последних.

Клуб пчёл



Пчёлы у сот распечатывают запасы корма и передают их цепочкой вглубь клуба. Таким образом свою долю получает каждая пчела. Интересно, что, в случае нехватки запасов, от голода погибают первыми пчёлы у сот, отдавая остатки корма другим пчёлам по цепочке. Последние капли мёда будут отданы матке, как источнику жизни всей семьи. Если выживает матка и ближайшие к ней пчёлы, выживает и семья, которая способна восстановиться.

Возвращаясь к вопросу продовольственной безопасности, который напрямую связан с возможностью существования человечества как вида на планете, скажем, что важность роли пчёл в этом процессе трудно переоценить. Дело в том, что сельскохозяйственные растительные культуры составляют 90% продовольствия населения планеты. Около 70 % этих культур являются насекомоопыляемыми.

70% всех сельскохозяйственных культур опыляются насекомыми (по данным ФАО)



Качество урожайности большинства насекомоопыляемых сельскохозяйственных культур на 80 — 90% зависит от опыления их пчёлами. Это означает, что около, внимание (!), 63% продовольствия населения планеты зависит от пчёл, — более половины! Не менее важными являются продукты пчеловодства: мёд, воск, забрус, пыльца, перга, маточное молочко, трутнёвый гомогенат, прополис, пчелиный яд, подмор и даже ульевой воздух.



Они обладают профилактически-лечебными свойствами. Подтверждением тому является качество здоровья и продолжительность жизни пчеловодов. Обычно, эти показатели на несколько порядков выше, чем у среднестатистического жителя планеты.

Проблема гибели пчёл актуальна как никогда, особенно на фоне текущих мировых событий, значительную часть которых составляет, отвлекающий внимание человека, фарс. Считаем не лишним упомянуть предсказания людей о гибели пчёл, которые хранит памятная история. В частности об этом говорила болгарская предсказательница Ванга.

«И как тут не верить словам пророков?»,— могут сказать читатели исходя из уже написанного. Но не всё так просто. Тема прогностики сложна и требует качественной проработки, что мы и постарались сделать в статье «Прогнозы, предсказания, пророчества как способы управления будущим».

Школа аналитики



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Окончание следует.

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