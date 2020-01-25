Прогнозы, предсказания, пророчества как способы управления будущим

Когда речь заходит о будущем, то всплывают такие понятия как: пророчество, предсказание или прогноз, а также, иногда, заходит речь о программировании будущего. Хорошо ли мы понимаем разницу между этими понятиями? Хорошо ли мы видим явления, на которые указывают эти слова? Об этом — наша статья.

И Владимир Путин, когда его спросили о том, каким бы даром он хотел обладать, ответил:

Будущее всегда манит своей неизвестностью . А как писал Пушкин, «ум человеческий … не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем…», то есть, подтверждаемые наступившим настоящим, бывшим когда-то будущим в его предположениях. Но при всём уме индивида, как утверждал Александр Сергеевич, «невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения….» Или иногда «дано»? Хотя и «нет пророка в нашем Отечестве»?

Мѣра в жизни общества

Академическая наука современного общества разделена на две составляющие: точные (естественные) науки и гуманитарные. Базовым отличием является вопрос метрологической состоятельности каждой из групп и отдельных дисциплин. Метрология подразумевает наличие вполне определённых мерных характеристик, как согласованных в сообществе учёных, так и соответствующих Жизни в целом (общества и Мироздания).



В гуманитарных областях метрологической состоятельности не придают такого значения, как в технических потому, что проверка затруднена большим субъективизмом исследователей. В технических областях всё просто — померил и проверил, а в гуманитарных понятие меры не разработано так глубоко.

Вся материя каким-то образом упорядочена и размерена — одно относительно другого, то есть, обладает определённой мерой. И всё обладает определёнными образами или информацией, как то: цвет, вкус, запах и прочие качества, которые можно отобразить с одного материального объекта на другой. А если изложить это в терминах наиболее общих философских категорий, то:



есть нечто, что воздействует на подобное ему нечто, изменяя его состояние, его образ — это материя ;



есть нечто, объективно существующее, но не материальное, что передаётся в процессе этого взаимодействия, изменяющего состояние материи — отображения — от одного материального носителя к другому и не утрачивает своего объективного качества при смене материального носителя — это информация или, по-русски — образы: «Нет вещи без образа» — Словарь В.И.Даля;



и присутствует ещё нечто, также нематериальное, что определяет различные качества отображения информации — порог чувствительности, система кодирования, частотный диапазон, поляризация несущей волны и т.п. — это всё частные меры различения параметров.



И эта троица: материя, информация, мера (через ѣ — «ять»: мѣра) — существует в неразрывной связи её компонентов друг с другом, образуя триединство. И каждую из этих составляющих целостных объектов Мироздания мы можем, будучи сами объектами этого же Мироздания, воспринимать: ощущать материальность объектов, считывать с них их информационные характеристики и различать разные качества объектов, их мерные характеристики. И для этого у нас есть весь набор инструментов:



слух;



зрение;



вкус;



обоняние;



осязание;



— называемые «чувствами» человека, наряду с которыми в разных культурах сохраняются и используются ещё и такие чувства как: «чувство интуиции», «чувство совести» и «чувство меры»! О последнем и поговорим подробнее.

Чувство Мѣры позволяет нам соразмерять одни объекты с другими, ощущать разницу между ними. Делать это мы можем потому, что окружающее Мироздание определённым образом размеренно:

«Мѣра пребывает во всём, и всё пребывает в мѣре. Благодаря этому свойству мѣры мир целостен и полон. Выпадение из мѣры — гибель»

Каждый процесс и объект соразмерен прочим, и в пределе — некой Общевселенской мѣрой размерено всё Мироздание.

Мѣра — это своего рода матрица возможных состояний и преобразований материи, хранящая информацию не только о всех прошлых процессах, в которых соучаствовал объект, но и о статистически предопределённой направленности объективно возможного течения процессов, то есть — о том, что может произойти с объектом в будущем.



И у Мироздания в целом есть своя Общевселенская мѣра — своего рода «многовариантный сценарий бытия Мироздания».



Он статистически предопределяет упорядоченность частных материальных структур (их информационную ёмкость) и пути их изменения при поглощении информации извне и при потере информации (конечно, несомой материей). Возникающая упорядоченность объектов и изменения этой упорядоченности может сопровождаться нарушением идеальной соразмерности, гармонии как отдельных фрагментов структуры, так и её иерархичности в целом.

Утрата соразмерности — деградация, но по отношению к объемлющим структурам и системам, объемлющим множество структур, деградация каких-то частных их фрагментов может быть развитием структуры (системы) в целом.

Так цветочная почка проходит путь: почка, бутон, цветок, плод, семя, растение: и деградация элементов неотделима от развития системы в целом и её объемлющих (в этом смысле иерархически более высоких) систем.

Мѣра по отношению к информации — это некий код. А информация (по-русски «образ») без материального носителя не передаётся, не воспринимается.

Чувство мѣры человека, таким образом, с одной стороны, позволяет ощутить голографичность мира (ту самую Общевселенскую мѣру) на основе всех вышеперечисленных чувств и не только их (зрения, слуха, обоняния, осязания, совести, любви, интуиции, страха, стыда, обиды, юмора и т.д.), а с другой стороны — оно целостно-своеобразное чувство, которое, по-существу, является средством восприятия окружающего нас объективного мира.

Чувство мѣры в применении его к разным процессам, как и другие чувства человека, можно тренировать.

Посмотрите, как Ларс Андерсен развил способности соразмерять свои движения, полёт стрелы и движение целей, чтобы восстановить то, как могли стрелять многие в те времена, когда лук был одним из главных орудий дальнего боя.

Точно так же люди развивали другие свои чувства, как, например Эрнст Мах, занимавшийся изучением звуковых явлений и утончивший свой слух настолько, что не мог ходить на концерты, поскольку слышал малейшую фальшь музыкантов. Чувства наши могут быть очень острыми, например, как зрение Вероники Сейдер, способной рассмотреть лицо встречного на расстоянии 1,6 км.

Одно из свойств чувства мѣры — восприятие и сопоставление вероятностных предопределённостей различных вариантов будущего и их оценок (об этом будет сказано далее в статье).



Именно на основе чувства мѣры делаются всякого рода прогнозы и предсказания, качество и точность которых зависит и от целостности, детальности картины мира. Нужно сказать, что чувство мѣры нельзя противопоставлять освоенным знаниям, как не противопоставляются знаниям другие чувства человека (зрение, слух, и т.д.).

Для целостного и качественного прогноза, конечно, необходимо обладать знаниями и навыками, интересоваться и познавать мир (включая и религиозную составляющую жизни), знать и соотноситься с объективными закономерностями, которым подчинена жизнь, но более важно — пользоваться чувством мѣры, ощущать с его помощью взаимосвязанность всех объектов Мироздания.

Хорошее предсказание может дать человек и без каких-то специальных знаний, но развивший в себе чувство мѣры.



Что такое предсказание?

Угадывание будущего — это, по своей сути, раскрытие некой частной мѣры определённого процесса, того, как она будет изменяться в будущем в рамках Общевселенской мѣры. Потому можно условно разделить угадывание на две категории:



созидательное (приводящие процессы к гармонии с Общевселенской мѣрой и, соответственно, направлением развития Мироздания)



и разрушительное (когда процессы хаотизируются или зацикливаются, идя против того, куда развивается Мироздание в целом).



По отношению ко всякому варианту будущего, имеющего определённый образ, человек может оценить не только его вероятность, но и вероятностную предопределённость, понимаемую как оценка мѣры возможного, равная вероятности «самопроизвольной» реализации (на основе прежнего самоуправления и без вмешательства извне), умноженная на меру потенциала личности управленца.

Хотя последняя величина в точности известна одному Богу (для атеистов — доступна на иерархически наивысшем объемлющем уровне управления Мироздания), но тем не менее, общественная практика показывает, что есть люди, под чьим управлением погибнет всякое начинание, и есть люди, под чьим управлением свершится успешно казалось бы невозможное:

«Кадры решают всё» — И.В.Сталин

Поскольку в основе всякого управления лежит достаточная предсказуемость поведения системы под воздействием:



на неё факторов внешней среды;



внутренних изменений в ней самой;



управления, как такового,



то вследствие этого общество как-то реагирует на информацию прогностического характера. Поэтому сам факт всякого прогноза, — а тем более распространение прогностической информации в обществе, — изменяет предшествовавшие ему мѣры неопределённостей в течении событий, то есть, вероятности и вероятностные предопределённости в пределах, допускаемых Высшим их предопределением с объемлющих уровней. Соответственно, оглашение прогноза — это всегда управленческое действие, которое может быть направлено либо на созидание, либо на разрушение.

В нынешней толпо-«элитарной» культуре (есть толпа и есть разнородная «элита», которую тоже можно отнести к толпе, только к более осведомлённой в некоторых вопросах) прогнозы, сообщения тех, кого назначили «пророками», и сообщения действительных пророков из прошлого часто использовались для программирования не развивших собственное чувство мѣры толп и обществ человечества.

Пророчества, прогнозы, программирование: как отличить и как реагировать

Прежде, чем разобраться с вопросом о том, как реагировать на различные прогнозы, пророчества, нужно сначала научиться их различать. Поэтому, давайте определимся с терминами.

Итак, существует три аспекта высказываний о будущем (предсказаний), это пророчества, прогнозы и программирование. Начнём с последнего. В отличие от прогнозов и пророчеств, где оглашается возможный сценарий будущего, в программировании оглашается сразу финал этого сценария.



А то, какие процессы приведут к этому финалу, приходится домысливать самим. Например, гадалка сказала: вы проживёте долго. А почему проживу долго? У человека хорошая генетика, он будет вести здоровый образ жизни, будет жить в экологически чистом районе, будет вести деятельность, необходимую обществу и долгие лета будут дарованы Свыше?



Не ясна причина, поэтому трудно реагировать, выбирать линию поведения в жизни, особенно, если оглашён негативный финал. Нужно сказать, что программирование, особенно в том случае, когда оглашается негативный финал, увеличивает вероятность осуществления этого события.

Приведём в пример следующую историю.

«Жила в деревне бабка — гадалка. Нагадала она, что будет голод. Пришла весна. Мужики не пашут и не сеют. Действительно, зачем тратить на это силы, если всё равно будет голод. Осень. В окрестных деревнях небывалый урожай. А в этой — начинается голод. Мораль. Бабка огласила финал сценария, не огласив причин, которые к этому приведут. То есть, запрограммировала жителей деревни на голод».

Прогнозы и пророчества оглашают сценарий, который может привести к некому финалу. И они дают возможность переосмыслить поведение, чтобы оглашенный прогноз не осуществился. Другими словами, они понижают вероятностную предопределённость осуществления негативного варианта.

Пророчества имеют своим источником иерархически более высокие по отношении к человечеству уровни управления, то есть, могут исходить из коллективной психики (в другой терминологии — эгрегоров), или от Бога (для атеистов — с наивысшего объемлющего уровня управления).

Прогнозы, по большей части, являются плодом рассуждений самого человека. И так же, как и прогнозы, пророчества оглашаются людьми, потому трудно различить источник их возникновения. Думаем, что сам человек, который встретился с прогнозом или пророчеством, должен на основе своего сложившегося мировоззрения, чувства мѣры и совести, как универсального «оценщика», определять его источник. Но важен даже не сам источник, а информация о будущем, которая оглашена и стала достоянием психики человека (людей).

Информация объективна и не бесцельна. И даётся она с целью обратить внимание на те процессы, в которых соучаствует человек (или общество), переосмыслить их, и принять решение, которое позволит избежать нежелательных последствий.

При принятии решений, которые могут помочь избежать нежелательных последствий, очень важно сохранять ладное делу настроение, не впадать в нигилизм и другие формы благонамеренности или социального идиотизма! (об этом — одна из следующих наших статей) Это также относится к оглашению прогноза, который в противном случае будет прямым накликиванием беды, как для дающего прогноз, так и для тех, в отношении кого и кому даётся прогноз.

Дело в том, что объемлющие системы замыкают обратные связи на всех, кто в той или иной мере уклоняется от пути, определённого объемлющей системой как оптимального, чтобы помочь отклоняющемуся увидеть свои ошибки. Потому прогноз, как и любое совершаемое действие, данный без любви и доброго эмоционально-смыслового строя, будет в той или иной степени дефектным или свершится всё то, что проговаривалось как негативная часть сценария.

К самым известным пророкам относят таких людей как: Адам, Моисей, Исаия, Будда, Иисус, Мухаммед и др.

Как считается, в связанных с ними вероучениях и культах они несли Откровения Свыше, а в исторически сложившемся христианстве Иисуса вообще наделили статусом и свойствами Бога. Модифицировав и видоизменив пророчества или статус пророка можно программировать поведение людей, что относится и ко второму приоритету обобщённых средств управления/оружия (этот вопрос рассмотрим ниже в статье), и, непосредственно, — к матричному управлению, о котором подробнее читайте в статье «Матричное управление — пора осваивать магию!»

Также в культурах разных народов существовали институты оракулов (провидцев и прорицателей), которые выдавали прогноз, и группы людей, которые трактовали его! Подробно эта тема рассмотрена в статье «Дельфийский оракул — технология управления массами».

В разные эпохи этот институт имел разные форматы: от мистических ритуалов и сложных структур до одного человека или даже осьминога, имеющего выход на телеэкраны всех стран.

Осминог-«предсказатель» матчей Кубка Мира 2010 года, раскручивавшийся в СМИ, как шутка.

Большая часть пророчеств содержит в себе тематику бедствий и катастроф.



С одной стороны, именно отрицательные обратные связи важны в управлении объектом или процессом, с другой — именно негативные предсказания вызывают наибольший спектр эмоций, на основе чего может строиться программирование людей и манипулирование (управление в своекорыстных интересах) ими.

Общество и простой обыватель в большинстве своём либо бездумно верит, либо напрочь отметает разного рода прогнозы, гороскопы, практики, но не относится осмысленно-ответственно к этим явлениям и процессам с ними связанным, а потому и не стремится разобраться в механизме и существе манипуляций и программирования личности, людей и общества, тем самым оставляя и в будущем возможности для этих самых манипуляций и управления им извне.



Немного теории вероятностей

Раздел теории управления, в котором разбирается прогностика как выбор единственного варианта будущего, содержит в себе достаточно много материалов, которые опираются на теорию вероятностей (мер неопределённостей) и статистику.



И хотя это оправдано, далеко не все владеют теорией вероятностей применительно к Жизни, поэтому попробуем разложить всё вышесказанное, как говорится, «на пальцах».

Итак, вероятность наступления будущего вообще равна единице. И это логично, ведь какое-нибудь будущее обязательно наступит. Получается, сумма вероятностей всех вариантов будущего равна единице.

Допустим, мы видим три варианта будущего. И наша субъективная оценка вероятности их наступления пусть выглядит так:



Негативный сценарий. Вероятность наступления 0.4.

Нормальный сценарий. Вероятность наступления 0.35.

Позитивный сценарий. Вероятность наступления 0.25.



В сумме они как раз дают единицу. Но теперь давайте наложим на эту ситуацию ошибки управленца, ведь он может неправильно оценивать вероятность наступления событий, а какие-то варианты могут выпадать из его поля зрения. Пусть объективно та же ситуация выглядит так:



Очень негативный сценарий. Вероятность наступления 0.1

Негативный сценарий. Вероятность наступления 0.35

Нормальный сценарий. Вероятность наступления 0.25

Позитивный сценарий. Вероятность наступления 0.2

Очень позитивный сценарий. Вероятность наступления 0.1



Как видно, наш воображаемый управленец не совсем точно оценил вероятности осуществления сценариев, а также из его поля зрения выпало два крайних варианта. Впоследствии, если будет осуществлён очень негативный сценарий, все скажут: катастрофа, а если очень позитивный, скажут: чудо. На самом деле ни чуда, ни катастрофы не было, просто из рассмотрения выпали некоторые варианты, которые были объективно возможны.

Теперь разберёмся с цифрами, которые обозначают вероятность наступления того или иного варианта будущего. Они обозначают вероятность самоосуществления этих вариантов, если все процессы будут идти так, как шли до этого. Увеличить или уменьшить вероятность любого варианта может конкретная деятельность людей.



И величина, на которую увеличится или уменьшится эта самая цифра, обозначающая вероятность, зависит от личности управленца. Опять-таки вспоминаем выражение «Кадры решают всё».

Таким образом, любой из объективно возможных вариантов будущего осуществим, нужно лишь правильно его оценить, и приложить нужное количество усилий.

Есть ещё такой момент: даже самый маловероятный вариант развития событий может осуществиться, если ему будет оказана поддержка Свыше. И такое уже не раз бывало в истории.



Дело в том, что в Мироздании есть объективные объемлющие процессы, приводящие все вложенные в них к качествам гармоничности или, если сказать другими словами, — к объективно наилучшему варианту. Если человек видит такой наилучший, но маловероятный вариант, и прикладывает усилия к его осуществлению, ему будет оказана поддержка Свыше (с уровня объемлющих процессов), и шансы на успех многократно увеличатся.



Оглашение прогноза как акт управления

Теперь рассмотрим саму технологию управления течением событий в толпо-«элитарной» системе через знание законов психологии и социологии посредством оглашения неких прогнозов. Это социальное проектирование осуществляется в два этапа.

Первый этап

Это оглашение самого прогноза. Обычно для этого используется авторитет. И этого авторитета сначала нужно вырастить, раскрутить, поэтому раскручивается сразу несколько разнообразных авторитетов, работающих в разной тематике. Идеально, если в обществе есть система автоматической раскрутки авторитетов, а в толпо-«элитарном» обществе управление толпой всегда осуществляется по принципу, обозначенному ещё В.Г. Белиниским:

«Толпа — это собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету».

Затем с этим прогнозом нужно ознакомить как можно большее число людей. В наши дни для этого используются социальные сети, специальные сайты для любителей покопаться в прогнозах, телевизионные передачи, в которых обсуждается как сам прогноз, так и раскручивается авторитет, его огласивший.

На этом этапе людям в психику закладывается определённый образ будущего. Он дополняется максимальным количеством деталей. И бессознательное людей само формирует возможный сценарий перехода к такому будущему.

Второй этап

На втором этапе этот сценарий нужно активировать. Активируют его, показывая некие образы через живопись, кинематограф, СМИ, играющие роль синхронизаторов бессознательной коллективной деятельности, так как плотность информации, передаваемой в образах, в разы превышает плотность информации, передаваемую в лексике.



Когда сотни тысяч зрителей или читателей газет машинально просматривают картинки, киноафиши, происходит что-то вроде замыкания психики через информационную (образную) составляющую сценария на его мерную составляющую и встраивание индивидуальной психики, если она соответствует роли в сценарии, в коллективную психику исполняющую его в целом.



И наоборот, какой-то сценарий может зреть в бессознательном общества и выплёскиваться в виде образов в информационное поле общества. Так, например, задолго до событий 11 сентября формировалась матрица этих событий и выплёскивалась в культуру общества.

Люди подключаются к осуществлению сценария и далее может начаться процесс автосинхронизации, чтобы уже всё общество перевести в режим реализации оглашённого сценария.

Надо понимать, что большая часть действий, направленных на осуществление прогноза, выполняется людьми бессознательно, то есть, сознание не принимает участия в осмыслении и оценке действий индивида.



По большей части, реализуя сценарий, люди «едут» на своих инстинктах и автоматизмах, мало чем отличаясь от дистанционно управляемых роботов или побуждаемых стимулами животных.



А сценарий «прогноза», мерцающий образами из информационного поля общества, выступает программой и стимулятором бессознательных действий. Соответственно, управляющим общественными процессами таким образом выгоднее, чтобы большее количество людей находилось в состояниях психики, близких по своему устройству к животными или биороботам.



Нужно отметить ещё один момент. Чем глобальней сценарий, оглашённый в прогнозе, тем легче его осуществить. Скажем, если вы огласите прогноз об авиакатастрофе, то в реальном осуществлении будет задействовано лишь несколько десятков человек, среди них может не найтись нужного количества ключевых исполнителей с нужным состоянием устройства психики.



А вот если огласить прогноз о гибели целой империи, то несколько десятков миллионов исполнителей найдётся с большей вероятностью.



Как это будет выглядеть на практике? Допустим, оглашена гибель империи. Сценарий заложен в психику её жителей, начался этап запуска программы. В новостях сообщается, что всё пошло не так, всё рушится, люди понимают, что начался крах страны, в которой они живут.



Как поступят бездумные обыватели, исполнители этого сценария? Они решат, что всё плохо, не нужно строить дома, ремонтировать инфраструктуру, открывать новые заводы и т.д. Так империя постепенно сама изойдёт на нет. Всё, как с урожаем и бабкой.



Прогностика — второй приоритет ОСУ

Всё, что было сказано в предыдущих разделах статьи, так или иначе связано с управлением в самом широком смысле (управление странами и народами, управление группами людей по интересам, а также управление собой в условиях внешнего управления) и преимущественно со 2-м приоритетом обобщённых средств управления (ОСУ), с хроно- или матрично-алгоритмическим.

Управление всегда процесс информационный; от того, насколько адекватная информация, как грамотно она упорядочена, и как субъект овладел ею, зависит и результат его управления. При применении средств управления внутри одной социальной системы это — обобщённые средства управления ею.



А при применении их же одной социальной системой по отношению к другой, при несовпадении концепций управления в них, это — обобщённое оружие; или же — средства поддержки самоуправления в иной социальной системе, при отсутствии концептуальной несовместимости управления в них.



Также следует сказать, что чаще всего весь спектр обобщённых средств управления/оружия действует совместно в неком гибридном комплексе (отсюда появление термина «гибридные войны»).



Однако, опираясь на чувство мѣры и миропонимание, выделяя характеристические признаки процесса, можно выделить доминанту, которая и будет определять, к какому приоритету ОСУ отнести интересующий процесс.

Владея данной методологией, можно видеть направленность и тенденции процессов, что поможет правильнее сделать прогноз и реализовать наилучшие из объективно возможных его исходов…



Школа аналитики



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