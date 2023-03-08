О протестах в Тбилиси
Коротко о протестах в Грузии.
Сам закон об иноагентах в Грузии лишь триггер, который используется прозападной оппозицией для очередных митингов с попытками поднять вопрос о захвате власти.
С иноагентами борются и в РФ, и в США, и в ЕС, но из Вашингтона грузинам грозят пальцем и говорят, что грузинам такие законы иметь не положено, что уже показывает реальное отношение Грузии как в несостоявшемуся государству, которому из-за рубежа указывают, какие законы оно должно принимать, а какие нет. Это тот самый "миропорядок основанный на правилах".
Ну а местная обслуга готова эту линию обслужить, что можно наблюдать на кадрах очередной грузинской бузы.
Помимо прочего, данный триггер используют для атаки на местное правительство, которое выбрало линию нейтралитета в войне на Украине. Это не устраивает Запад, который хочет активизировать развертывание НАТО на территории Грузии и подписать Грузию на поддержку Украины, с попыткой расконсервацией конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Последствия этого для Грузии Запад особо не волнуют. Режим в Тбилиси что-то подозревает на сей счет и от этих предложений отмахивается, даже несмотря на заявления президента и митинги оппозиции, за что получает обвинения в "работе на Кремль" и "проработку" в западных СМИ на тем "предательства европейских идеалов" и "сворачивания с европейского пути". В общем ничего нового. Если получится – в Грузии провернут очередной цветной сценарий. Если не получится – будут долгое время поддавливать грузин в расчете на то, что на длительной дистанции правительство "Грузинской мечты" таки надломиться и к власти приведут очередных отмороженных идиотов, как это уже было в нулевых, со всеми вытекающими для Грузии последствиями.
РФ объективно выгодно сохранение в Грузии текущего статус-кво, а США наоборот, выгодно этот статус-кво разрушить, поэтому режим в Тбилиси будут шатать за счет местных грантоедов и их подсосов из партии Саакашвили.