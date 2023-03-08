Главная » Невероятное в мире, Политика

О протестах в Тбилиси

39 0


Коротко о протестах в Грузии.

Сам закон об иноагентах в Грузии лишь триггер, который используется прозападной оппозицией для очередных митингов с попытками поднять вопрос о захвате власти.
С иноагентами борются и в РФ, и в США, и в ЕС, но из Вашингтона грузинам грозят пальцем и говорят, что грузинам такие законы иметь не положено, что уже показывает реальное отношение Грузии как в несостоявшемуся государству, которому из-за рубежа указывают, какие законы оно должно принимать, а какие нет. Это тот самый "миропорядок основанный на правилах".
Ну а местная обслуга готова эту линию обслужить, что можно наблюдать на кадрах очередной грузинской бузы.

Помимо прочего, данный триггер используют для атаки на местное правительство, которое выбрало линию нейтралитета в войне на Украине. Это не устраивает Запад, который хочет активизировать развертывание НАТО на территории Грузии и подписать Грузию на поддержку Украины, с попыткой расконсервацией конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Последствия этого для Грузии Запад особо не волнуют. Режим в Тбилиси что-то подозревает на сей счет и от этих предложений отмахивается, даже несмотря на заявления президента и митинги оппозиции, за что получает обвинения в "работе на Кремль" и "проработку" в западных СМИ на тем "предательства европейских идеалов" и "сворачивания с европейского пути". В общем ничего нового. Если получится – в Грузии провернут очередной цветной сценарий. Если не получится – будут долгое время поддавливать грузин в расчете на то, что на длительной дистанции правительство "Грузинской мечты" таки надломиться и к власти приведут очередных отмороженных идиотов, как это уже было в нулевых, со всеми вытекающими для Грузии последствиями.

РФ объективно выгодно сохранение в Грузии текущего статус-кво, а США наоборот, выгодно этот статус-кво разрушить, поэтому режим в Тбилиси будут шатать за счет местных грантоедов и их подсосов из партии Саакашвили.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8210033.html
Метки: грузия, кавказ, протесты, Россия, США
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
За Родину, за Сталина! Из истории политических протестов в СССР
Наркомайдан в Тбилиси
Пострадавший в Тбилиси депутат Гаврилов рассказал, кто стоит за попыткой переворота в Грузии
Майдан в Тбилиси
Кто курирует «протест» в Хабаровске?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru