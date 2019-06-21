Майдан в Тбилиси

Скучно и без изюминки. но тем не менее. В Тбилиси новый майдан.1. Несколько дней назад представитель Госдепа заявил, что "политика открытых дверей для России в Грузии, последнюю до добра не доведет". Это явилось своеобразной отмашкой для сегодняшней попытки захвата власти.2. Повод подобрали сугубо формальный – в парламенте Грузии проходила межпарламентская конференция не очень существенного значения, где присутствовал депутат КПРФ Гаврилов, который голосовал за признание суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Это было использовано как предлог.3. Был сформирован актив из радикальной проамериканской оппозиции и партии Саакашавили, который ворвался в парламент и стал требовать отставки спикера, которого вообще не было в стране. Гаврилова облили водой. Делегация РФ покинула Грузию в виду происходящего неадеквата.4. Достаточно быстро выяснилось, что Гаврилов был только поводом – протестующие требуют отставки министра МВД, спикера парламента и других чиновников. Саакашвили призвал к протестам "до победы" и захвату власти. США и Британия призвали власти соблюдать закон.5. Активисты устроили митинг у парламента под флагами США и ЕС, где сжигали портреты Путина, флаг РФ и скандировали "ПТНХ". После чего пошли на штурм парламента, где начались столкновения с полицией, которая применяет слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. Действо продолжается и сейчас. Десятки человек пострадали – как полицейских, так и протестующих.6. В целом, ситуация выглядит так, что США пытаются немного поджечь Грузию, сменив существующий (отнюдь не дружественный России режим) на откровенной русофобский. Смена предполагается через улицу. Повод не существенен.В целом ничего нового – обычная попытка сменить режим в интересах американской политики на Кавказе.Задача банальная – создать дополнительные проблемы России на Кавказе, приведя к власти удобный режим, опираясь на который можно будет устраивать различные провокации на Кавказе. Грузины тут банальный расходный материал.Трансляция.Еще фото.МВД Грузии квалифицировало произошедшее как "попытку массового переворота".Хотя по соц.сетям бегали клоуны и кричали, что все из-за стула.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5081565.html