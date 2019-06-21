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Майдан в Тбилиси

00:05. 21 июня 2019 Просмотров - 254 Нет комментариев Опубликовал:


Скучно и без изюминки. но тем не менее. В Тбилиси новый майдан.

1. Несколько дней назад представитель Госдепа заявил, что "политика открытых дверей  для России в Грузии, последнюю до добра не доведет". Это явилось своеобразной отмашкой для сегодняшней попытки захвата власти.
2. Повод подобрали сугубо формальный – в парламенте Грузии проходила межпарламентская конференция не очень существенного значения, где присутствовал депутат КПРФ Гаврилов, который голосовал за признание суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Это было использовано как предлог.
3. Был сформирован актив из радикальной проамериканской оппозиции и партии Саакашавили, который ворвался в парламент и стал требовать отставки спикера, которого вообще не было в стране. Гаврилова облили водой. Делегация РФ покинула Грузию в виду происходящего неадеквата.
4. Достаточно быстро выяснилось, что Гаврилов был только поводом – протестующие требуют отставки министра МВД, спикера парламента и других чиновников. Саакашвили призвал к протестам "до победы" и захвату власти. США и Британия призвали власти соблюдать закон.
5. Активисты устроили митинг у парламента под флагами США и ЕС, где сжигали портреты Путина, флаг РФ и скандировали "ПТНХ". После чего пошли на штурм парламента, где начались столкновения с полицией, которая применяет слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. Действо продолжается и сейчас. Десятки человек пострадали – как полицейских, так и протестующих.
6. В целом, ситуация выглядит так, что США пытаются немного поджечь Грузию, сменив существующий (отнюдь не дружественный России режим) на откровенной русофобский. Смена предполагается через улицу. Повод не существенен.

В целом ничего нового – обычная попытка сменить режим в интересах американской политики на Кавказе.
Задача банальная – создать дополнительные проблемы России на Кавказе, приведя к власти удобный режим, опираясь на который можно будет устраивать различные провокации на Кавказе. Грузины тут банальный расходный материал.


































































Трансляция.

Еще фото.































МВД Грузии квалифицировало произошедшее как "попытку массового переворота".
Хотя по соц.сетям бегали клоуны и кричали, что все из-за стула.






















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5081565.html

Метки: грузия, кавказ, майдан, протесты, США, тбилиси

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