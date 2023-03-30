Грузию гонят на войну с Россией, или Кто заказал майдан в Тбилиси
В начале марта в Грузии начался очередной политический кризис, который этой весной может перерасти в полномасштабную «цветную революцию». Запад требует от Тбилиси изменить свой нейтралитет и присоединиться к санкциям, а Украина так и вовсе открыть второй фронт против России. Удержит ли Грузия свой взвешенный нейтралитет? Связана ли активизация оппозиции с планами Москвы и Тбилиси отменить визы и наладить прямое транспортное сообщение? Вопросы российско-грузинских отношений обсудили координатор Социалистического движения Грузии Темур Пипия и политолог Руслан Сафаров.
00:00 Вступление
01:45 Что сейчас происходит в Грузии? Очередная “революция роз”?
06:15 Почему Грузия играет стратегическую роль в регионе?
07:50 Как развиваются российско-грузинские отношения?
23:30 Как живет народ в Грузии?
34:20 О развитии порта Анаклия
35:20 О перспективе развития железнодорожного сообщения
37:20 О регулировании социальной сферы
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