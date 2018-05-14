Наркомайдан в Тбилиси









































Нюхни запах свободы.











Днем к протестующим пыталась прорваться группа грузинских ультра-правых радикалов (интересно, кто их подкармливает?), которая слегка потолкалась с полицией, пытаясь пробраться к протестующим любителям таблеток.

Несколько человек было задержано, так как явно планировалось членовредительство.









Грузинские арийцы.























Само собой еще 12 мая требовали остановить Москву и Путина, которые видимо и стоят за рейдами в ночных клубах на дилеров и наркоманов.





"Наркотики или Путин – что выберет свободолюбивый грузин?"

















Когда полиция мешает танцевать!





























- Я пришел послушать Deep Vocal House, а тут они такие врываются…























































Если власть будет сметена ищущим свободы употребления наркотиков народом, то заранее предлагаю называть все это Амфетаминовой революцией.







Для полного счастья во всем этом шапито не хватает Михаила Саакашвили, который должен срочно бронировать билеты на рейс Брюссель-Тбилиси, ибо наркомайдан просто не может пройти без главного грузинского диджея.

Без легализации наркотиков путь в Европу нельзя считать завершенным.



А ведь когда-то была цветущая советская республика…



Нюхни запах свободы.Днем к протестующим пыталась прорваться группа грузинских ультра-правых радикалов (интересно, кто их подкармливает?), которая слегка потолкалась с полицией, пытаясь пробраться к протестующим любителям таблеток.Несколько человек было задержано, так как явно планировалось членовредительство.Грузинские арийцы.Само собой еще 12 мая требовали остановить Москву и Путина, которые видимо и стоят за рейдами в ночных клубах на дилеров и наркоманов."Наркотики или Путин – что выберет свободолюбивый грузин?"Когда полиция мешает танцевать!- Я пришел послушать Deep Vocal House, а тут они такие врываются…Если власть будет сметена ищущим свободы употребления наркотиков народом, то заранее предлагаю называть все это Амфетаминовой революцией.Для полного счастья во всем этом шапито не хватает Михаила Саакашвили, который должен срочно бронировать билеты на рейс Брюссель-Тбилиси, ибо наркомайдан просто не может пройти без главного грузинского диджея.Без легализации наркотиков путь в Европу нельзя считать завершенным.А ведь когда-то была цветущая советская республика…

Смешные вещи происходят в Тбилиси.После того, как власти решили наступить на хвост местным наркоторговцам и устроили "маски-шоу" в ночных клубах, где продают наркотики, владельцы высокодоходного бизнеса нанесли ответный удар организовав протесты против "побиття онижедетей" и права полиции жестко винтить людей в клубах, где продают наркотики. Мотивы властей вполне понятны – потребление наркотиков в Грузии идет вверх, особенно в Тбилиси, увеличилась смертность от передозировки. Поэтому решили устроить в порядке кампании по борьбе с наркотиками налет на наркопритоны (а может под вывеской борьбы с наркотиками, идет передел рынка, хе-хе). При этом полиция достаточно жестко производила задержания дилеров и потребителей в ночных клубах. И тут грянул наркомайдан под лозунгам "Нет такой борьбе с наркотиками!".Достаточно быстро протесты перешли к политическим требованиям легализации наркотиков и отставки премьер-министра и министра МВД, которые являются ставленниками грузинского миллиардера Иванишвили. Такой вот прямо скажем необычный наркомайдан – от дозы героина или амфетамина в клубе до отставки премьер-министра всего за пару дней. Хорошая такая доза.Глава МВД уже лично извинялся перед протестующими и обещал смягчить политику по борьбе с наркотиками в Грузии, но коварно подтаскивает к площади водометы и "акустические пушки". Был бы настоящим европейцем, уже бы легализовал наркотики как в Голландии, но Грузия европейская страна только по названию. Что они не делают, все равно Мордор получается.Это вам не Амстердам! Говорили они…

Источник: colonelcassad.livejournal.com