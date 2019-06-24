Пострадавший в Тбилиси депутат Гаврилов рассказал, кто стоит за попыткой переворота в Грузии

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который подвергся нападению в Грузии во время Межпарламентской ассамблеи православия, рассказал Федеральному агентству новостей, что, вероятно, «спонтанные» протесты местной оппозиции были хорошо подготовлены, и явно координировались при участии США. Звонок корреспондента ФАН застал Гаврилова в поликлинике, куда он по возвращении в Москву вынужден был обратиться из-за последствий нападения на него в Тбилиси.

— Как вы себя чувствуете?

— Чувствую себя пока неважно, но, думаю, что сегодня уже буду на работе, сейчас я в поликлинике.

— Вы вынуждены были обратиться к врачу в связи с инцидентом в Тбилиси?

— Да.

— Что-то серьезное? Если, конечно, это не составляет медицинскую тайну?

— Все будет нормально. Понятно, что это была очень неприятная история. Она, безусловно, имела цель очернить образ Грузии и грузинского народа. Не принято приглашать человека в гости, гарантировать ему безопасность, а потом нападать на него и угрожать ему убийством!

Радикалы, безусловно, хотели дискредитировать Грузию, изолировать её от международного сообщества, дискредитировать её как православную страну. Поэтому для нас было так важно установить диалог с [местными]депутатами, с представителями духовных кругов.

Считаю, что Россия как православная страна, как моральный лидер в регионе может помочь поддержать наших грузинских коллег с точки зрения культуры, туризма, экономических контактов. Мы не допустим попыток срыва этих богословских тенденций.

— То, что произошло вчера в Тбилиси, похоже на скоординированную попытку госпереворота, а не на спонтанные выступления «возмущенных граждан».

— Да. Межпарламентская ассамблея православия с участием российских депутатов была просто поводом для попытки государственного переворота. Все активисты были заранее подобраны и собраны. Они находились в неадекватном состоянии, многими из них управляли координаторы, говорящие по-английски в американской версии. Все плакаты антирусского характера были напечатаны и изготовлены заранее. Понятно, что заранее имела место форма мобилизации радикалов для свержения власти.

Но и грузинская власть тоже во многом несет ответственность за случившееся: не надо потакать радикалам, нельзя постоянно менять позицию. Если вы проводите крупнейший международный форум, надо обеспечивать его безопасность и отвечать за свои действия, а не менять позицию по пять раз на день. Когда потакаешь нацистам, — это добром не кончается, как показывает история.

— Будит ли эта ситуация обсуждаться в Госдуме?

— Да, мы будем обсуждать эту ситуацию. Но я считаю, что властям Грузии нужно дать жесткую правовую оценку действиям тех, кто сорвал, точнее пытался сорвать важное международное мероприятие. Должен сказать, это им не удалось: мы завершили работу в отеле, приняли все решения.

Но те, кто участвовал в нападении на депутатов, должны отвечать за угрозы физического насилия, за угрозы убийством. В том числе должна быть дана правовая оценка этим событиям со стороны грузинского руководства. Они должны перестать пытаться сидеть на трех или пяти стульях, пора заявить о готовности идти навстречу России в установлении хороших добрососедских отношений.

Справка ФАН

Накануне в Грузии начались явно координируемые извне беспорядки, поводом для которых стал кажущийся малозначительным эпизод: во время Межпарламентской ассамблеи православия депутат ГД Сергей Гаврилов по приглашению организаторов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Тот факт, что к организации протестных акций в Тбилиси причастны США, подтверждает, в частности, высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который ранее заявлял, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Напомним также, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», деятельность которого носит явный антироссийский характер. Эксперты не исключают, что за кажущимися спонтанными протестами может также стоять небезызвестное Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development; USAID).

Отметим, граждане США и ЕС в соцсетях активно подстрекают жителей Грузии к беспорядкам, подзуживая их к «борьбе с Россией» и создавая выгодный для организаторов попытки госпереворота информационный фон.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/105091