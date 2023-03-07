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Начало Гражданской войны. Ледяной поход/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Продолжение цикла «Настоящая игра престолов». Повествование подошло к событиям января 1918-го года, когда Учредительное собрание зашло в тупик, а в стране существовало два радикально отличающихся типа государственности: советская и буржуазная. Видео вышло в 2017-м году на площадках Дмитрия Пучкова. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #гражданскаявойна

Трансляция фестиваля «Цифровая история в Москве»
25 марта: https://youtube.com/live/yvauIoi2FCw
26 марта: https://youtube.com/live/YvFG9P87zw8

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aIhEpZbqK0s
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