Начало Гражданской войны. Ледяной поход/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Продолжение цикла «Настоящая игра престолов». Повествование подошло к событиям января 1918-го года, когда Учредительное собрание зашло в тупик, а в стране существовало два радикально отличающихся типа государственности: советская и буржуазная. Видео вышло в 2017-м году на площадках Дмитрия Пучкова. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
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26 марта: https://youtube.com/live/YvFG9P87zw8