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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 19

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«Волгари» - крестьяне Свияжского уезда.jpg
«Волгари» – крестьяне Свияжского уезда

Мордовские мальчики на берегу.jpg
Мордовские мальчики на берегу

Старик, сидящий на земле.jpg
Старик, сидящий на земле

На плоту у гребла.jpg
На плоту у гребла

«Выход» на низовом промысле.jpg
«Выход» на низовом промысле

Рыбачьи неводы на берегу (Костромская губерния).jpg
Рыбачьи неводы на берегу (Костромская губерния)

Становье рыбака на низах.jpg
Становье рыбака на низах

Холерный барак против Енотаевска.jpg
Холерный барак против Енотаевска

Угловая башня Макарьевского монастыря.jpg
Угловая башня Макарьевского монастыря

Известковый завод в Жигулях.jpg
Известковый завод в Жигулях

Отверстие пещеры в Жигулях.jpg
Отверстие пещеры в Жигулях

Один из столбов «Столбичей».jpg
Один из столбов «Столбичей»

Лавка мелочными товарами. Астрахань.jpg
Лавка мелочными товарами. Астрахань

Место прежней Макарьевской ярмарки в Макарьеве.jpg
Место прежней Макарьевской ярмарки в Макарьеве

Развалины каземата в Болгарах.jpg
Развалины каземата в Болгарах

Правоверховный монастырь в деревне Волгоовье.jpg
Правоверховный монастырь в деревне Волгоовье

Чайка на мачте парохода.jpg
Чайка на мачте парохода

Низовья Волги в разлив.jpg
Низовья Волги в разлив

«На просторе (Лодочка на Волге)».jpg
«На просторе (Лодочка на Волге)»

«Лесные невесты» (Зимний ландшафт).jpg
«Лесные невесты» (Зимний ландшафт)

Источник: https://humus.livejournal.com/8868231.html
Метки: история, Россия, фото, этнография
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