1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 19
«Волгари» – крестьяне Свияжского уезда
Старик, сидящий на земле
На плоту у гребла
«Выход» на низовом промысле
Рыбачьи неводы на берегу (Костромская губерния)
Становье рыбака на низах
Холерный барак против Енотаевска
Угловая башня Макарьевского монастыря
Известковый завод в Жигулях
Отверстие пещеры в Жигулях
Один из столбов «Столбичей»
Лавка мелочными товарами. Астрахань
Место прежней Макарьевской ярмарки в Макарьеве
Развалины каземата в Болгарах
Правоверховный монастырь в деревне Волгоовье
Чайка на мачте парохода
Низовья Волги в разлив
«На просторе (Лодочка на Волге)»