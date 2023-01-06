1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 11
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 1
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 3
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 5
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 6
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 7
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 8
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 9
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 10
Шарманщик с певицей на пароходе
Разборка мотни (конца) невода на низах
“Груды рыболовных снастей на берегу (Нижегородская губерния)
Ловля рыбы «мордой» зимой в прорубях (Костромская губерния)
Гусляры и скрипачи на улицах Казани
Выделка кирпичей формой на кирпичном заводе
Вход в Чёрную палату в Болгарах
Сплав леса по реке Керженец
Дворец Шереметева в селе Юрино
Дача богатого фабриканта на берегу Волги (Кинешма)
На Васильсурской горе. Над городом
Старинный Троицкий монастырь в Чебоксарах
Башня Макарьевского монастыря у входа
Памятник павшим воинам при взятии Казани
Макарьевский монастырь против с. Лыскова
Взрывание скалы на Волжском берегу
Дубовый лес на берегу ниже Казани
Кучи льда на Волге, наваленные ледоходом (Кинешма)
У Бирючьей косы. Каспийское взморье