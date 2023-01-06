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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 11

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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 1
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 2
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 3
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 5
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 6
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 7
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 8
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 9
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 10

Шарманщик с певицей на пароходе.jpg
Шарманщик с певицей на пароходе

Разборка мотни (конца) невода на низах.jpg
Разборка мотни (конца) невода на низах

Груды рыболовных снастей на берегу (Нижегородская губерния).jpg
“Груды рыболовных снастей на берегу (Нижегородская губерния)

Ловля рыбы «мордой» зимой в прорубях (Костромская губерния).jpg
Ловля рыбы «мордой» зимой в прорубях (Костромская губерния)

Гусляры и скрипачи на улицах города.jpg
Гусляры и скрипачи на улицах Казани

Выделка кирпичей формой на кирпичном заводе.jpg
Выделка кирпичей формой на кирпичном заводе

Вход в Чёрную палату в Болгарах.jpg
Вход в Чёрную палату в Болгарах

Сплав леса по реке Керженец.jpg
Сплав леса по реке Керженец

Дворец Шереметева в селе Юрино.jpg
Дворец Шереметева в селе Юрино

Дача богатого фабриканта на берегу Волги (Кинешма).jpg
Дача богатого фабриканта на берегу Волги (Кинешма)

На Васильсурской горе. Над городом..jpg
На Васильсурской горе. Над городом

Старинный Троицкий монастырь в Чебоксарах.jpg
Старинный Троицкий монастырь в Чебоксарах

Башня Макарьевского монастыря у входа.jpg
Башня Макарьевского монастыря у входа

Памятник павшим воинам при взятии Казани.jpg
Памятник павшим воинам при взятии Казани

Макарьевский монастырь против с. Лыскова.jpg
Макарьевский монастырь против с. Лыскова

Взрывание скалы на Волжском берегу.jpg
Взрывание скалы на Волжском берегу

Дубовый лес на берегу ниже Казани.jpg
Дубовый лес на берегу ниже Казани

Кучи льда на Волге, наваленные ледоходом (Кинешма).jpg
Кучи льда на Волге, наваленные ледоходом (Кинешма)

У Бирючьей косы. Каспийское взморье.jpg
У Бирючьей косы. Каспийское взморье
Источник: https://humus.livejournal.com/8768460.html
Метки: история, Россия, фото, этнография
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1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4
1910-е. На Волге. Снимки Захария Захариевича Виноградова. Часть 4

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